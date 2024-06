Airbus rivede al ribasso numero di consegne e stime di utile per il 2024 Airbus ha rivisto al ribasso gli obiettivi di produzione per il 2024 e, di pari passo, le previsioni di utili per l’anno in corso. L’amministratore delegato Guillaume Faury ha dichiarato agli analisti che la carenza di motori (Pratt & Whitney e Cfm International, ndr) sta ostacolando i piani di produzione. «È una situazione nuova, che non ci aspettavamo. Anche le parti di cabina scarseggiano, poiché molte compagnie aeree stanno ristrutturando gli aerei più datati, vista la difficoltà di procurarsene di nuovi». La casa costruttrice europea ha quindi dichiarato che quest’anno consegnerà «circa 700» aeromobili, rispetto al precedente obiettivo di circa 800; posticipato anche l’obiettivo di produrre 75 dei velivoli più venduti della famiglia A320, dal 2026 al 2027. Negli ultimi due anni Airbus è stato assediato da vincoli della catena di approvvigionamento che hanno ostacolato i suoi piani di aumento della produzione per soddisfare la domanda crescente delle compagnie aeree dopo la pandemia. A queste problematiche di produzione sugli aerei commerciali si aggiungono le difficoltà nel settore spaziale, con difficoltà relative ad alcuni programmi di telecomunicazione, navigazione e osservazione spaziale. Di conseguenza, Airbus ha contabilizzato quasi 1 miliardo di euro di costi aggiuntivi per il primo semestre del 2024, dopo i 600 milioni di euro dello scorso anno. La previsione per l’utile operativo rettificato è stata ridotta da un intervallo compreso tra 6,5 e 7 miliardi di euro a un obiettivo di 5,5 miliardi di euro. Condividi

\r

\"La forza di appartenere al network Gattinoni\" è il titolo del nuovo Reportage di Travel Quotidiano dedicato a Gattinoni Travel.\r

\r

Un approfondimento sui servizi offerti dal network, i prodotti, le masterclass nell’hub milanese del Gruppo, le Academy online, i fam trip, i piani di marketing, di comunicazione e di incentivazione del brand (Best Performer).\r

\r

Sul Reportage anche informazioni sui plus della piattaforma B2B2C, gli esclusivi Tour Experience, Tour Explore e i viaggi sostenibili.\r

\r

[gallery ids=\"470159,470160,470161\"]\r

\r

Il network Gattinoni poggia su basi solide, promuove un business concreto, lungimirante ed articolato. All’insegna dell’etica del giusto guadagno, è forte grazie a passione e creatività, gioco di squadra e affidabilità, investimenti e valore di un brand sempre più affermato.\r

\r

Scopri di più sul Reportage di Gattinoni Travel.","post_title":"\"La forza di appartenere al network Gattinoni\". Il nuovo Reportage","post_date":"2024-06-25T14:42:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["gattinoni-travel","in-evidenza"],"post_tag_name":["gattinoni travel","In evidenza"]},"sort":[1719326528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Vueling è nata a Barcellona e connette la Catalogna al mondo. La connettività di Vueling facilita una maggiore mobilità per quasi 37 milioni di passeggeri all’anno e ha permesso di migliorare il trasporto aereo favorendone la democratizzazione». Esordisce così Luis Gallego, amministratore delegato del gruppo Iag, casa madre del vettore spagnolo, in apertura dei festeggiamenti che si sono svolti proprio nella capitale catalana per il 20° compleanno della low cost.\r

\r

«La linea aerea ha seguito le richieste del mercato e rappresenta un referente di innovazione nel settore, capace di stimolare la competizione con continue trasformazione e innovazione. La Catalogna diventa così protagonista con il ruolo di referente tecnologico». Un’innovazione che si lega anche all’intelligenza artificiale. «Apriamo un laboratorio di AI, dove lavorerà un team di 150 persone, con l’impegno di favorire il continuo miglioramento delle nostre operazioni e dell’esperienza dei viaggiatori».\r

\r

In primo piano l’attenzione alla sostenibilità. «Per noi è un impegno fondamentale e per questo siamo stati il primo gruppo al livello internazionale a impegnarsi nel raggiungimento delle zero emissioni entro il 2050. Barcellona ha un potenziale indiscutibile e attraverso Vueling e gli altri vettori Iag continueremo a espandere la sua connettività con l’Europa e il mondo. Vueling è parte fondamentale della strategia del gruppo e il suo spirito unico ha ispirato il settore dell’aviazione negli ultimi 20 anni e continua a farlo».\r

\r

Sulla cima del Tibidabo, luogo iconico della città, tra le giostre colorate del luna park e lo sguardo sulla città, ha parlato anche Carolina Martinoli, oggi presidente e consigliere delegato di Vueling. «Ho lavorato 13 anni nel gruppo Iag e da meno di 3 mesi mi dedico a Vueling, di cui conosco bene il percorso. Un inizio realizzato con 2 aerei, 5 rotte e un team di 120 persone. Oggi abbiamo 124 aerei, 250 rotte e un team di 4600 persone, con una quota del 41% nell’aeroporto El Prat di Barcellona. Mi piace ricordare non solo quello che è stato fatto, ma come è stato fatto. - ha sottolineato Martinoli – Abbiamo lavorato con uno spirito innovatore, con un nuovo modello che voleva permettere a tutti di volare. L’innovazione, come la sostenibilità, è sempre stata in primo piano; per questo all’interno della sede catalana di Vueling abbiamo un centro tecnologico e la Vueling University. Il gruppo Iag ha anche commissionato una ricerca per comprendere l’impatto del gruppo in Catalogna e Vueling contribuisce con 1,9% nell’impiego e 1,6% nel Pil. Vogliamo celebrare 20 anni di Vueling in questo Yellow Day. È il giorno dell’allegria e ha il colore della nostra linea, oltre a simboleggiare uno sguardo al futuro positivo».\r

\r

[gallery ids=\"470141,470139,470140\"]","post_title":"I 20 anni di Vueling: un percorso di crescita, fra innovazione e sostenibilità","post_date":"2024-06-25T14:15:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719324955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Osservatorio del Turismo Outdoor, condotto da Human Company in collaborazione con Thrends, stima per il turismo open air 56,5 milioni le presenze da giugno a settembre, con il mercato estero che gioca un ruolo sempre più cruciale: si prevede infatti la miglior performance dal 2017, con circa 30 milioni di presenze (pari al 53% del totale).\r

\r

Questo dato ancora una volta conferma l'enorme attrattiva che le bellezze naturali, culturali e artistiche dell'Italia esercitano sui turisti stranieri, in particolare quelli provenienti da mercati europei chiave per il turismo all'aperto, come l'area DACH e il Benelux.\r

È con queste premesse che fervono i preparativi della 15^ edizione del Salone del Camper, in programma dal 14 al 22 settembre 2024 presso le Fiere di Parma, in collaborazione con APC (Associazioni Produttori Camper) il più atteso e prestigioso di settore (primo in Italia e secondo in Europa). Con una crescita costante e un impatto economico significativo, il Salone del Camper rappresenta un'opportunità unica per esplorare le tendenze del mercato, incontrare i leader del settore e scoprire le innovazioni più recenti. \r

\r

Da 15 anni il Salone del Camper ha consolidato la sua reputazione come punto di riferimento per il settore Open air e i numeri dell'ultima edizione 2023 parlano chiaro: più di 100.000 visitatori, oltre 50.000 ticket on line, più di 50.000 mezzi parcheggiati negli stalli in fiera, 5 Padiglioni per oltre 110.000 metri quadrati di superficie espositiva (+20%), più di 300 espositori (di cui 54 produttori di veicoli ricreazionali), oltre 600 veicoli ricreazionali esposti, 520 presenze tra giornalisti blogger e influencer, oltre 70 eventi che hanno garantito l'ampia offerta tra workshop, convegni, presentazioni.\r

\r

Il Salone del Camper non è solo una vetrina per gli appassionati del camperismo, ma è un volano economico per l'intero settore, una manifestazione indispensabile non solo alla sola filiera di settore ma anche per tutto l’indotto che vi opera. Il suo impatto economico contribuisce significativamente alla crescita del mercato del turismo open air, creando opportunità di sviluppo per le aziende, promuovendo così una maggiore partecipazione e interesse da parte del pubblico.\r

L'Italia si posiziona come il terzo maggior produttore di camper in Europa per volumi, superata solo da Germania e Francia. Il panorama italiano vanta una ricca varietà di brand rinomati nel settore tra cui Arca, CI, Elnagh, Etrusco, Giottiline, Laika, McLouis, Mobilvetta, Rimor, Roller Team, Top Group e XGO. \r

Inoltre, circa il 20% di tutti i camper immatricolati annualmente in Europa ha origine proprio dall'Italia. Un mercato in continua espansione.\r

\r

Il camper si rivela essere il mezzo ideale per coloro che cercano un approccio al turismo sensibile alla sostenibilità, particolarmente adatto alle famiglie e ai gruppi di amici. Secondo i dati raccolti, il camper mostra la migliore efficienza energetica su un volume da 4 a 5 passeggeri, ma i suoi benefici ambientali si estendono a qualsiasi composizione di equipaggio. \r

\r

","post_title":"Parma 15° Salone del Camper, dal 14 al 22 settembre focus su tendenze ed innovazione","post_date":"2024-06-25T13:27:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719322063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Roma Barberini il sesto indirizzo capitolino del gruppo di ospitalità ibrida Numa. La struttura offre 38 camere dal design moderno ed elegante, con arredi di brand come Marset, Flos e Hay, impreziositi da opere d'arte della galleria Bisou di Amsterdam.\r

\r

Situata in via Liguria 38, nel quartiere Ludovisi a pochi passi da via Veneto, la proprietà permette di vivere Roma nel suo cuore: una base che permette facile accesso alle maggiori attrazioni turistiche. Chi ama l’arte potrà infatti godere della vicinanza a palazzo Barberini e alla galleria Borghese, per immergersi nelle opere di Caravaggio e Bernini.\r

\r

Mentre chi cerca il relax potrà godere del parco di Villa Ludovisi per una passeggiata o per un giro in pedalò sul lago adiacente. Sono tante inoltre le trattorie e gelaterie che offrono specialità italiane fatte in casa vicino a piazza Navona. Per concludere in modo speciale la giornata, è poi imperdibile una visita al tramonto sul colle del Gianicolo per godersi una vista mozzafiato su Roma. Ultima tappa sulla via del ritorno è il quartiere di Trastevere, rinomato per le sue strade e le sue piazze caratteristiche.\r

\r

","post_title":"Il Barberini è il sesto indirizzo Numa a Roma: 38 camere a pochi passi da via Veneto","post_date":"2024-06-25T12:56:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719320170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche per il 2024, agli amici a quattro zampe che viaggeranno con Corsica Sardinia Ferries, a bordo di tutte le navi della flotta, sarà riservata un’accoglienza speciale. Si conferma infatti la partnership tra la compagnia di traghetti e Farmina Pet Foods, grazie alla quale agli ospiti a quattro zampe sarà dedicato un omaggio goloso, nonché la possibilità di ottenere gratuitamente una consulenza nutrizionale personalizzata e uno sconto speciale.\r

\r

Su tutte le linee servite dalla compagnia, i cani sono infatti ospiti graditi: le navi offrono cabine dedicate, che sono allestite per ospitare gli amici a quattro zampe, e ponti esterni accessibili per passeggiate e soste, grazie all’apposita zona igiene animali. Sulle navi Gialle i cani possono inoltre viaggiare liberamente con i loro padroni, accompagnandoli in tutte le aree pubbliche. Anche al ristorante, in uno spazio riservato.\r

\r

Sui traghetti è poi diffuso un vademecum per gli amici a quattro zampe e, soprattutto, per i loro padroni. “Qui sono indicate, in maniera chiara e accattivante, le buone maniere canine - racconta Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries -: un galateo, con poche e semplici regole per salvaguardare il benessere e il comfort di tutti i passeggeri a bordo e rendere più piacevole il viaggio anche per i pet”.","post_title":"Si rinnova la partnership tra le Navi Gialle e Farmina Pet Foods per gli amici a quattro zampe","post_date":"2024-06-25T12:20:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719318015000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già anticipato qualche giorno fa, il gruppo Alpitour World ha perfezionato l'acquisizione del siciliano Arenella Resort, tramite l'acquisto dell'intero capitale della società titolare della struttura. Si tratta di un complesso da 60 ettari e 460 camere situato a circa dieci chilometri dalla città di Siracusa e a 70 dall’aeroporto di Catania, già gestito dal 2004 dalla divisione alberghiera della compagnia, Voihotels.\r

\r

Le intenzioni sono ora di intraprendere un importante piano di ristrutturazione, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, elevando i servizi dedicati agli ospiti e adeguando la struttura ai più moderni standard di ospitalità. In particolare, il restyling riguarderà l’ammodernamento di tutte le 460 camere distribuite tra il corpo centrale e alcune villette, la creazione di un ristorante bar a bordo piscina e di un ulteriore ristorante-pizzeria che andranno ad ampliare l’offerta gastronomica del resort. A questi interventi si aggiungeranno, inoltre, due nuovi campi da padel ad accrescere l’offerta sportiva disponibile destinata a incrementarsi ulteriormente, la ristrutturazione di due spazi destinati ai piccoli ospiti con aree gioco attrezzate, un teatro arena più ampio dove assistere a spettacoli di cabaret, musica dal vivo, party e dj set, nonché una nuova area polifunzionale di oltre 1.200 mq, in grado di ospitare diverse tipologie di eventi con una capienza di oltre 700 persone.\r

\r

Tra i resort del gruppo più conosciuti in Italia, il Voi Arenella ha visto negli anni una costante crescita dell’occupazione, ospitando anche iniziative innovative promosse da Alpitour World, come il progetto Smart week: una proposta nata durante la pandemia e che ancora oggi consente ai dipendenti della compagnia di unire lavoro e vacanza per una nuova concezione di work life balance. Salgono così a quattro le strutture di proprietà di Alpitour World in Sicilia (oltre ai Voi Arenella Resort e Marsa Siclà a Sampieri, la compagnia possiede l’Atlantis Bay e il Mazzarò Sea Palace a Taormina, parte della collezione VRetreats), per un totale di oltre 700 camere, consolidando ulteriormente l’impegno nel valorizzare la destinazione, che da giugno sarà servita anche dalla nuova tratta diretta Palermo – New York operata da Neos.","post_title":"Alpitour: tutte le novità in arrivo per il Voi Arenella Resort","post_date":"2024-06-25T12:11:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719317508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di molti marchi internazionali che stanno investendo in Malesia conferma che il paese è una destinazione molto ambita nel sud-est asiatico.\r

\r

Le nuove aperture hanno risvolti blasonati nel settore della ricettività: Courtyard by Marriott Melaka, Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Center e Four Points by Sheraton Kuala Lumpur, City Centre, The George, George Town, Penang, Courtyard by Marriott Melaka , The Estate Hulu Rening, Selangor e DoubleTree by Hilton Damai Laut Resort, Perak, The Boat House sull'isola di Tioman, The Marriott Spa & Resort sull'isola di Perhentian.\r

\r

Tra il 2024 – 2025, a Kuala Lumpur si prevede l’apertura di hotel lifestyle e a servizio completo come Park Hyatt Kuala Lumpur (nelle Merdeka 118), il Waldorf Astoria e il The Conrad. Altre aperture attese sono l'Hilton Burau Bay a Langkawi, l'Intercontinental Resort a Penang e lo Sheraton a Johor Bahru.\r

\r

La destinazione offre nuovi prodotti ed esperienze turistiche. The Borneo Cultures Museum ha un archivio di livello mondiale attrezzato con oltre un migliaio di manufatti che rappresentano la straordinaria cultura del Sarawak. Il parco fiabesco Dream Forest Langkawi, un'avventura coinvolgente e multisensoriale attraverso la magica foresta pluviale di Langkawi. La magnifica Torre Merdeka 118 a Kuala Lumpur, attualmente il secondo edificio più alto del mondo, e la visita alla città amministrativa Putrajaya con le rilassanti Cruise Tour, Catamaran o Perahu.\r

\r

«Ultimo, ma non meno importante – spiega Zalina Ahmad, director tourism Malaysia Paris (France, Spain, Portugal and Italy) - ci stiamo preparando per il Visit Malaysia Year (VMY) 2026, con molte iniziative per coccolare i nostri visitatori. Al momento non esiste un volo diretto dall'Italia alla Malesia, ma collaboriamo con molte compagnie di altissimo livello come Singapore Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates, Eva Air, China Airlines, Korea Air e diverse altre, senza dimenticare ovviamente la nostra Malaysia Airlines che vola da Londra e Doha. Da nostre analisi interne, abbiamo raggiunto l’87% della capacità dei posti aerei pre-covid, e guardiamo al 2025 per raggiungere la piena capacità pre-covid».","post_title":"Malesia, molti hotel in apertura per potenziare l’offerta ricettiva","post_date":"2024-06-25T12:06:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1719317194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air versus ota: anche la low cost ungherese accusa le principali agenzie di viaggio online, nello specifico Kiwi ed eDreams, di eccessivi ricarichi applicati alle tariffe base dei voli, ma anche e soprattutto al costo dei servizi aggiuntivi, come i bagagli in stiva e i posti a sedere con spazio extra per le gambe.\r

Un'indagine condotta dalla stessa Wizz Air a giugno sulle tratte tra Italia e Regno Unito, il ricarico per i posti con maggiore spazio per le gambe su Kiwi.com raggiunge il 66%, salendo al 145% su eDreams: se questo extra costa 24 euro sul sito ufficiale della low cost, su Kiwi il prezzo sale a 40 euro e raggiunge 59 euro su eDreams. Un bagaglio da 20 kg viene venduto con un ricarico dell'83% da Kiwi.com e del 66% da eDreams. Perfino i biglietti Priority sono soggetti a significativi ricarichi, fino al 14% su Kiwi.com, mentre le tariffe base sono il 43% più alte su eDreams.\r

Resta poi il problema che, «quando gli utenti prenotano tramite ota, condividono i loro dati con queste ultime e non con le compagnie aeree - sottolinea una nota di Wizz Air -. Infatti, le ota acquistano e rivendono i biglietti ai clienti rimanendo i titolari delle prenotazioni, impedendo alle compagnie aeree di accedere alle informazioni sui viaggiatori. Di conseguenza, ciò ostacola un supporto clienti efficiente e diretto.\r

Wizz Air consiglia vivamente ai passeggeri di prenotare direttamente tramite il sito ufficiale della compagnia o l’app mobile: in questo modo passeggeri possono accedere alle tariffe più basse disponibili, evitare i ricarichi su tariffe e servizi aggiuntivi e ricevere un servizio clienti diretto e tempestivo».","post_title":"Wizz Air accusa le ota: «Ricarichi eccessivi di Kiwi ed eDreams su tariffe base e servizi ancillary»","post_date":"2024-06-25T11:57:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719316635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha rivisto al ribasso gli obiettivi di produzione per il 2024 e, di pari passo, le previsioni di utili per l'anno in corso. L'amministratore delegato Guillaume Faury ha dichiarato agli analisti che la carenza di motori (Pratt & Whitney e Cfm International, ndr) sta ostacolando i piani di produzione.\r

\r

«È una situazione nuova, che non ci aspettavamo. Anche le parti di cabina scarseggiano, poiché molte compagnie aeree stanno ristrutturando gli aerei più datati, vista la difficoltà di procurarsene di nuovi».\r

\r

La casa costruttrice europea ha quindi dichiarato che quest'anno consegnerà «circa 700» aeromobili, rispetto al precedente obiettivo di circa 800; posticipato anche l'obiettivo di produrre 75 dei velivoli più venduti della famiglia A320, dal 2026 al 2027.\r

\r

Negli ultimi due anni Airbus è stato assediato da vincoli della catena di approvvigionamento che hanno ostacolato i suoi piani di aumento della produzione per soddisfare la domanda crescente delle compagnie aeree dopo la pandemia.\r

\r

A queste problematiche di produzione sugli aerei commerciali si aggiungono le difficoltà nel settore spaziale, con difficoltà relative ad alcuni programmi di telecomunicazione, navigazione e osservazione spaziale. Di conseguenza, Airbus ha contabilizzato quasi 1 miliardo di euro di costi aggiuntivi per il primo semestre del 2024, dopo i 600 milioni di euro dello scorso anno.\r

\r

La previsione per l’utile operativo rettificato è stata ridotta da un intervallo compreso tra 6,5 e 7 miliardi di euro a un obiettivo di 5,5 miliardi di euro.","post_title":"Airbus rivede al ribasso numero di consegne e stime di utile per il 2024","post_date":"2024-06-25T11:34:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719315288000]}]}}