Airbus: consegnato a Juneyao Air il primo A321neo assemblato a Tianjin Airbus ha consegnato il primo A321neo assemblato presso la sua Final Assembly Line Asia (FAL Tianjin) al vettore cinese Juneyao Air di Tianjin. L’aeromobile è configurato con 207 posti, 8 in classe Business e 199 in classe Economy. Il volo di consegna prevede l’utilizzo di una miscela con il 10% di carburante sostenibile per l’aviazione, a sostegno della strategia di aviazione ecologica in Cina. Oltre gli altri siti di assemblaggio, con la conversione dello stabilimento di Tianjin, e con l’ultimo impianto che sta per completare la sua trasformazione a Tolosa, il sistema industriale globale sarà completamente in grado di assemblare un A321, creando flessibilità e agilità per soddisfare gli obiettivi di ramp-up dell’azienda e del modello A321. La Fal di Tianjin è stata la prima linea di assemblaggio di aeromobili commerciali Airbus fuori dell’Europa. Nuove generazioni di aeromobili L’A321neo è l’aeromobile con la fusoliera più lunga della famiglia A320 a corridoio singolo, la più venduta del marchio, in grado di ospitare comodamente fino a 244 passeggeri, e con un’autonomia massima di 4.700mn/8.700km. Dotata della cabina a corridoio singolo più ampia, la linea A320neo offre una riduzione di almeno il 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, nonché una riduzione del 50% della rumorosità rispetto agli aeromobili della generazione precedente, grazie all’incorporazione delle più recenti tecnologie, tra cui motori di nuova generazione e Sharklets. Alla fine di gennaio 2023, la famiglia A320neo aveva ricevuto oltre 8.600 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo.

Sul nostro sito hanno un'area dedicata dove possono chiedere un preventivo e vedere la disponibilità in tempo reale. Poi, per qualsiasi esigenza, noi siamo sempre presenti con l'assistenza diretta del nostro call center”. A parlare delle prospettive della destinazione ellenica, per la prossima estate e non solo, è Chiara Morandi, direttore del tour operator Webtours che, insieme a Superfast Ferries, a Blue Star Ferries ed Hellenic Seaways fa parte del gruppo Attica.\r

\r

“Siamo un leader nell'Adriatico per la Grecia, collegando più o meno tutte le isole con unità ultramoderne, alcune delle quali consegnate recentemente, - aggiunge Chiara Morandi -. Sono piccole navi da crociera. Quando il cliente sale a bordo si sente già in vacanza e sono dotate di sofisticati servizi e ristoranti. Alcune hanno anche la piscina. E' un modo di viaggiare diverso”.\r

\r

Le proposte Webtours per la Grecia e le isole, anche italiane, garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo con pacchetti nave più soggiorno, non esclusivamente per i mesi estivi, “perché le nostre navi viaggiano tutto l'anno - conclude Chiara Morandi -. Nei mesi primaverili e in autunno, ma anche per i ponti e per Capodanno, offriamo infatti soluzioni non solo mare, come l’archeologia, la cultura e la storia, da scegliere tra una ricca gamma di soggiorni e tour adatti a ogni tipo di viaggiatore”.","post_title":"Si prepara un anno eccezionale per la Grecia. Superfast Ferries è pronta con la sua proposta a 360 gradi","post_date":"2023-03-28T12:50:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680007806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consegnato il primo A321neo assemblato presso la sua Final Assembly Line Asia (FAL Tianjin) al vettore cinese Juneyao Air di Tianjin.\r

\r

L'aeromobile è configurato con 207 posti, 8 in classe Business e 199 in classe Economy. Il volo di consegna prevede l'utilizzo di una miscela con il 10% di carburante sostenibile per l'aviazione, a sostegno della strategia di aviazione ecologica in Cina.\r

\r

Oltre gli altri siti di assemblaggio, con la conversione dello stabilimento di Tianjin, e con l'ultimo impianto che sta per completare la sua trasformazione a Tolosa, il sistema industriale globale sarà completamente in grado di assemblare un A321, creando flessibilità e agilità per soddisfare gli obiettivi di ramp-up dell'azienda e del modello A321.\r

\r

La Fal di Tianjin è stata la prima linea di assemblaggio di aeromobili commerciali Airbus fuori dell’Europa.\r

Nuove generazioni di aeromobili\r

L'A321neo è l'aeromobile con la fusoliera più lunga della famiglia A320 a corridoio singolo, la più venduta del marchio, in grado di ospitare comodamente fino a 244 passeggeri, e con un'autonomia massima di 4.700mn/8.700km.\r

\r

Dotata della cabina a corridoio singolo più ampia, la linea A320neo offre una riduzione di almeno il 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, nonché una riduzione del 50% della rumorosità rispetto agli aeromobili della generazione precedente, grazie all'incorporazione delle più recenti tecnologie, tra cui motori di nuova generazione e Sharklets.\r

\r

Alla fine di gennaio 2023, la famiglia A320neo aveva ricevuto oltre 8.600 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo.","post_title":"Airbus: consegnato a Juneyao Air il primo A321neo assemblato a Tianjin","post_date":"2023-03-28T11:43:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680003818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways collegherà con un volo stagionale Trieste ad Olbia. La nuova rotta estiva sarà attiva dal 22 luglio fino al 3 settembre, con due frequenze settimanali: il sabato con partenza da Trieste alle 15:25 e ripartenza da Olbia alle 17:25 e la domenica con partenza alle 15:05 e ripartenza da Olbia alle 16:55.\r

I collegamenti saranno operati con i nuovi Airbus A220-300, aerei di ultima generazione a 148 posti che sono appena entrati in flotta.\r

A partire dal 1° aprile prossimo, inoltre, Ita Airways potenzierà ulteriormente i collegamenti tra Trieste Airport e l’hub di Roma Fiumicino: i voli giornalieri saliranno infatti a quattro, consentendo la programmazione di viaggi di andata e ritorno in giornata e garantendo sempre migliori connessioni con tutti i voli del network nazionale internazionale ed intercontinentale.","post_title":"Ita Airways apre una nuova rotta estiva da Trieste ad Olbia, dal 22 luglio","post_date":"2023-03-28T11:29:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680002982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air marca stretto il mercato Italia - l'unico dove opera anche sul network domestico - e, dopo gli oltre 16 milioni di passeggeri trasportati nel 2022 che ne hanno fatto il terzo vettore nel nostro Paese, spinge oltre le proprie ambizioni di crescita: \"L'offerta per l'estate 2023 conta già 16 milioni di posti in vendita\" afferma la corporate communication manager Tamara Nikiforova durante un incontro con la stampa ieri a Milano. Una cifra \"ben più alta di quella 2022\" e che per fine anno porterà quindi a un'ulteriore crescita dei passeggeri trasportati, \"probabilmente superiore al +20%\".\r

\r

Confermate la cinque basi di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Napoli e Catania: \"L'Italia è il secondo Paese con il maggior numero di basi insieme alla Polonia e dopo la Romania che ne ha 7. A queste si aggiungono poi i voli operati da numerosissimi altri aeroporti italiani\" sottolinea la manager ricordando come la low cost abbia debuttato in Italia nel 2004 per poi aprire la sua prima base - a Malpensa - nel periodo più buio del trasporto aereo \"in piena pandemia, nel luglio 2021\". Quest'anno Wizz Air servirà dall'Italia 227 rotte verso 38 Paesi, con una flotta di 20 aeromobili \"in gran parte Airbus A321neo\".\r

\r

Milano Malpensa, in particolare, vedrà posizionati \"altri due aeromobili che porteranno a 7 il totale, tutti A321neo, per coprire 27 rotte verso 26 Paesi\". Tra le novità più significative della summer milanese c'è sicuramente il debutto del collegamento verso Il Cairo - una prima assoluta per la compagnia, che guarda con sempre maggiore interesse alle potenzialità offerte dai mercati medio orientali, come dimostrano i recenti investimenti verso \"l'Arabia Saudita e ancora prima la realizzazione di Wizz Air Abu Dhabi\".\r

\r

Allargando lo sguardo sull'attività globale del vettore, gli obiettivi di crescita sono altrettanto ambiziosi: entro fine 2030 \"opereremo con una flotta di 500 aeromobili, per trasportare oltre 170 milioni di passeggeri all'anno\".","post_title":"Wizz Air marca stretto l'Italia e punta a una crescita di oltre il 20% nel 2023","post_date":"2023-03-24T09:36:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679650591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Soluzioni innovative ed eccellenza del servizio per stabilire nuovi standard nell'aviazione thailandese: questi gli obiettivi di Really Cool Airlines, la nuova compagnia aerea della Thailandia che potrebbe decollare a fine 2023. A svelare i contorni del progetto è il ceo, Patee Sarasin (ex ceo di Nok Air) che spiega come oggi sia in attesa di Coa e licenza di volo che dovrebbero arrivare il prossimo settembre consentendo quindi l'apertura dei primi voli a dicembre.\r

\r

\"We Fly the Future\", questa la vision di Patee che combina innovazioni negli approcci al servizio e nella tecnologia per stimolare i mercati tailandesi dell'aviazione, del turismo e della logistica. La nuova compagnia aerea abbraccia una mentalità e uno standard di sicurezza globale rigoroso, promuovendo al contempo l'orgoglio e l'eccellenza del servizio tra il personale, i clienti e gli azionisti.\r

\r

Il network delle destinazioni servite - focalizzato sui collegamenti internazionali, con buona probabilità verso Giappone, Australia, Regno Unito, Francia e Cina - sarà svelato nei prossimi mesi, così come i dettagli di prodotto e servizi \"che distingueranno Really Cool Airlines dal resto del mondo\", sostiene Patee.\r

\r

Secondo quanto riportato dal Bangkok Post la compagnia inizierà le proprie operazione con due Airbus A330 in leasing (anche se le foto di lancio del vettore mostrano un A350) cui se ne aggiungeranno altri due a inizio 2024.","post_title":"Really Cool Airlines: una nuova compagnia aerea spicca il volo in Thailandia","post_date":"2023-03-24T09:03:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679648603000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play amplia il network estivo con l'aggiunta, dal prossimo 5 giugno, dei voli per Amsterdam: la rotta verso l'hub islandese di Keflavik sarà servita fino a un massimo di cinque voli settimanali il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. I passeggeri, viaKeflavik, potranno viaggiare tra Amsterdam e quattro città statunitensi, New York, Boston, Washington DC e Baltimora, oltre a Toronto in Canada.\r

\r

Dal suo primo volo nel giugno 2021, Play ha ampliato la sua flotta da tre Airbus A320neo a sei nel 2022 e opererà 10 Airbus A320/321neo nel 2023. L'età media degli aeromobili è di soli 2,3 anni. \r

\r

\"Siamo entusiasti di riportare i nostri servizi ad Amsterdam e di mettere in contatto più passeggeri con le nostre opzioni di viaggio a prezzi accessibili - ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo di Play -. Amsterdam è uno dei maggiori hub europei e una destinazione vitale per le nostre operazioni tra il Nord America e l'Europa. Puntiamo a dare filo da torcere alla concorrenza con i nostri prezzi bassi, offrendo ai passeggeri dei nostri mercati l'opportunità di risparmiare sui voli e di vivere più esperienze nella loro destinazione. Come ci piace dire in Play: pagare meno, giocare di più\".\r

\r

La compagnia aveva infatti già volato su Amsterdam, ma per soli quattro mesi, dal dicembre 2021 a marzo 2022, con due frequenze settimanali. La competizione sulle rotte verso il Nord America dal mercato olandese è molto accesa: Play dovrà confrontarsi con i voli diretti operati da Klm, Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada e tra poco anche JetBlue; non da ultimo anche Icelandair collega Schiphol a Keflavik lungo tutto l'arco dell'anno. ","post_title":"Play inaugura il 5 giugno i voli da Amsterdam verso l'aeroporto di Reykjavík-Keflavik","post_date":"2023-03-23T12:44:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679575468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines potenzia la capacità sulle rotte europee in vista dell'estate: la compagnia ha infatti siglato un accordo di wet-lease con CityJet per due Crj-900 che andranno ad ampliare la flotta. \"Questa cooperazione ci permette di far crescere la nostra flotta in modo flessibile e di aumentare la nostra offerta europea - ha dichiarato Jan Derycke, responsabile della strategia e della pianificazione network di Brussels Airlines. Oltre alla cooperazione con CityJet, altri due Airbus A320 entreranno a far parte della flotta della compagnia aerea. In questo modo le operazioni europee di Brussels Airlines cresceranno del 10% quest'estate\".\r

\r

I Crj-900 avranno 88 posti opereranno voli giornalieri verso destinazioni europee, tra cui Bordeaux, Milano, Lione, Ginevra e Vienna. \"Inoltre, potremo aggiungere Billund al network e aumentare la frequenza da e per Copenaghen e Berlino. Saremo anche in grado di servire maggiormente le rotte regionali (business) come Amburgo e Birmingham. In totale, in collaborazione con CityJet, serviremo nove destinazioni. Con questo wet lease potremo anche garantire un collegamento più agevole e ampio con il nostro network intercontinentale\". \r

\r

I due Airbus A320 entreranno a far parte della flotta in modo permanente e saranno impiegati sull'intera rete di medio raggio, con particolare attenzione alle nuove destinazioni leisure come Djerba e Monastir.\r

\r

\"In totale, la nostra flotta sale a 36 aeromobili per il medio raggio e 9 per il lungo raggio. Con questa espansione di flotta e network stiamo raggiungendo il nostro obiettivo di crescita con tre anni di anticipo rispetto al previsto\".\r

\r

","post_title":"Brussels Airlines aumenta la capacità sulle rotte europee con 2 nuovi A320 e due Crj-900","post_date":"2023-03-23T12:11:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679573509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"RwandAir amplia la flotta di lungo raggio con l'ingresso di un nuovo Airbus A330-200, basato all'hub di Kigali. L'aeromobile consentirà al vettore ruandese - rappresentato in Italia da Tal Aviation - di espandere ulteriormente le sue operazioni long haul, con ulteriori voli operativi tra Europa, Medio Oriente e Africa.\r

\r

Il velivolo è configurato con 30 posti in Business Class e 222 posti in Economy Class e verrà impiegato verso le sue principali destinazioni in Europa, Africa e Medio Oriente, tra cui Londra, Bruxelles, Lagos e Dubai.\r

\r

Con questo ingresso la flotta di RwandAir salirà a quota 13 aeromobili, di cui tre aerei a lungo raggio, uno destinato al cargo e nove al corto raggio.\r

\r

Lo scorso novembre, la compagnia aerea ruandese ha ricevuto il suo primo aereo cargo dedicato, in quanto il vettore ha sottolineato l'importanza sempre crescente del carico in Ruanda e dell'industria aeronautica nel suo complesso.\r

\r

RwandAir attualmente opera verso una varietà di destinazioni in Africa orientale, centrale, occidentale e meridionale, Medio Oriente, Europa e Asia.","post_title":"RwandAir accoglie in flotta il terzo Airbus A330-200","post_date":"2023-03-23T11:15:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679570127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia e la controllata low cost flyadeal accelerano sul 2023 con un ampliamento del network che prevede l'apertura di 25 nuove destinazioni internazionali, tutte entro l'anno.\r

\r

\"Il Gruppo Saudia porta le ambizioni, i valori e le tradizioni del Regno in ogni angolo del suo network - ha dichiarato il direttore generale Ibrahim Al-Omar -. Queste nuove destinazioni offriranno maggiore scelta ai nostri ospiti. Considerato l'aumento della domanda di viaggi internazionali, questo è il momento giusto per espandere la nostra rete globale\".\r

\r

Queste le new entry: Pechino, Birmingham, Dar es Salaam, Djibouti, Chittagong, Johannesburg, Kano, Baghdad, Londra Gatwick, Nizza, Lisbona, Malaga, Mykonos, Sharm el Sheikh, Tbilisi, Baku, Trabzon, Izmir, Antalya, Bodrum, Sarajevo, Heraklion, Rodi, Larnaca e Tivat.\r

\r

Attualmente Saudia opera con una flotta di 142 aeromobili, tra cui B787-9, B777-300er, Airbus A320-200, Airbus A321 e Airbus A330-300. Il network di flyadeal - che è attiva dal settembre 2017 con una rotta da Jeddah a Riyadh - oggi conta 27 destinazioni domestiche, internazionali e stagionali.","post_title":"Il Gruppo Saudia amplia il network 2023 con 25 destinazioni internazionali","post_date":"2023-03-22T08:56:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679475394000]}]}}