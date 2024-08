Airbus: consegnati 70 velivoli nel mese di luglio. Da inizio 2024 sono 400 Il produttore europeo di aerei Airbus ha rivelato i dati di produzione del mese scorso: ha consegnato 70 aerei a 40 clienti. Airbus registra ancora 59 ordini. Le consegne totali dall’inizio dell’anno ammontano ora a 400 unità , sapendo che l’obiettivo per il 2024 è ora di 770 consegne. Il mese scorso, Airbus ha annunciato in particolare che l’A321XLR è certificato per la versione dell’aereo che utilizza motori CFM , mentre l’altra versione con motori Pratt & Whitney sarà prevista entro la fine dell’anno. Entrerà quindi in servizio a breve. Iberia diventerà la compagnia di lancio dopo che Aer Lingus ha dovuto rinunciare al suo posto a causa di una situazione di stallo nelle trattative sui piloti. A parte questo attesissimo A321XLR, Airbus ha avuto un anno stabile, sia in termini di ordini che di consegne. L’ultima consegna del mese di Airbus è avvenuta a United Airlines, che sta rapidamente ampliando la propria flotta di A321neo dopo aver ricevuto il primo aereo lo scorso autunno. Era la prima volta in più di due decenni che la United prendeva in consegna un aereo Airbus. Dal 19 al 31 luglio, lo United ha aggiunto tre A321neo. Per quanto riguarda i wide-body, Airbus ha consegnato diversi aeromobili, tra cui un A350-1000 alla Japan Airlines. Delta Air Lines , l’unica compagnia aerea statunitense a operare A350, ha aggiunto un altro A350-900 alla sua flotta. Citiamo anche la Croatia Airlines che ha ricevuto il suo primo A220 (dei 15 ordinati), un -300, il più grande delle due varianti. Condividi

\r

Le consegne totali dall'inizio dell'anno ammontano ora a 400 unità , sapendo che l'obiettivo per il 2024 è ora di 770 consegne. Il mese scorso, Airbus ha annunciato in particolare che l'A321XLR è certificato per la versione dell'aereo che utilizza motori CFM , mentre l'altra versione con motori Pratt & Whitney sarà prevista entro la fine dell'anno. Entrerà quindi in servizio a breve. Iberia diventerà la compagnia di lancio dopo che Aer Lingus ha dovuto rinunciare al suo posto a causa di una situazione di stallo nelle trattative sui piloti. A parte questo attesissimo A321XLR, Airbus ha avuto un anno stabile, sia in termini di ordini che di consegne.\r

\r

L'ultima consegna del mese di Airbus è avvenuta a United Airlines, che sta rapidamente ampliando la propria flotta di A321neo dopo aver ricevuto il primo aereo lo scorso autunno. Era la prima volta in più di due decenni che la United prendeva in consegna un aereo Airbus. Dal 19 al 31 luglio, lo United ha aggiunto tre A321neo. Per quanto riguarda i wide-body, Airbus ha consegnato diversi aeromobili, tra cui un A350-1000 alla Japan Airlines. Delta Air Lines , l'unica compagnia aerea statunitense a operare A350, ha aggiunto un altro A350-900 alla sua flotta. Citiamo anche la Croatia Airlines che ha ricevuto il suo primo A220 (dei 15 ordinati), un -300, il più grande delle due varianti.","post_title":"Airbus: consegnati 70 velivoli nel mese di luglio. Da inizio 2024 sono 400","post_date":"2024-08-06T11:19:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722943154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 15 le sedi scelte nei paesi di Camagna, Vignale, Montemagno e Castagnole per ospitare, dal 4 all’8 settembre 2024, Panorama Monferrato: la quarta edizione della mostra diffusa ideata da Italics, rete istituzionale comprensiva di oltre 70 gallerie di arte antica, moderna e contemporanea, che dal 2021, con cadenza annuale, mette in relazione architettura, arte, paesaggio con il territorio e le sue comunità. E in tale contesto, il gruppo Belmond conferma per il terzo anno consecutivo il supporto alle attività di Italics in qualità di main partner.\r

\r

Dopo le esperienze dell’isola di Procida (2021), Monopoli (2022) e L’Aquila (2023), si è quindi scelto di confrontarsi con un contesto molto diverso rispetto alle precedenti edizioni, il Monferrato, dove colline, terra e tradizione contadina compongono un patrimonio culturale unico. Curata da Carlo Falciani, Panorama Monferrato sviluppa il suo percorso espositivo tra i quattro paesi creando un dialogo attivo e costante con il territorio, le sue istituzioni e i suoi abitanti.\r

\r

Dall’ex Cottolengo al palazzo comunale di Camagna, da palazzo Callori alla chiesa dei Battuti a Vignale, dal castello ai Voltoni Scalea Barocca a Montemagno, dalla chiesa dell’Annunziata passando per la casa della Maestra fino all’ex asilo Regina Elena a Castagnole: sono i luoghi che si preparano ad accogliere un racconto inedito frutto del contributo di 62 gallerie di Italics e 63 artisti (dai maestri del passato ai grandi nomi del contemporaneo), che con le loro opere, spaziando dalla pittura alla scultura e dall’installazione alla video-arte, restituiscono uno spaccato di storia dell’arte dal II secolo d.C. ai giorni nostri.\r

\r

La mostra, divisa in capitoli di un unico racconto, sviluppa in ogni paese temi trasversali alle epoche, utili a portare a compimento il viaggio del visitatore contemporaneo che, partendo dai contrasti quotidiani giunge a un livello di spiritualità, anche laica, favorito dall’arte. Come per le precedenti edizioni, in occasione della manifestazione, Panorama attiva progetti e collaborazioni speciali con le istituzioni culturali della regione, con l’intento di stabilire connessioni profonde e durature e generare relazioni virtuose capaci di andare oltre la manifestazione: il Public Program di Panorama Monferrato accompagna infatti i visitatori attivando in diversi momenti della giornata ogni paese del percorso, stimolando l’incontro e la partecipazione. Da mercoledì e per tutta la durata della manifestazione, per esempio, nel teatro comunale Fiorenzo Rizzone di Castagnole il pubblico sarà invitato a prendere parte a un viaggio visivo nell’identità del Monferrato, attraverso una proiezione continua di film, cortometraggi e documentari dal 1950 a oggi, per scoprire storie, cultura e territorio.","post_title":"Italics: al via il 4 settembre la mostra diffusa Panorama Monferrato. Belmond main sponsor","post_date":"2024-08-05T12:10:45+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722859845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il network dei voli fra Italia ed Egitto, con i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a Marsa Alam e da Catania verso Sharm el-Sheikh. \r

Tutti i voli saranno operati con velivoli della famiglia Airbus A320 ed entrambe le rotte saranno attive a partire dal 29 ottobre. La Roma-Marsa Alam sarà servita da tre frequenze alla settimana, martedì, giovedì e sabato, mentre la Catania-Sharm opererà con due voli settimanali, il martedì e il sabato.\r

\"Queste nuove rotte da Roma e Catania sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani - ha dichiarato Sasha Vislaus, corporate communication manager di Wizz Air -. Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Roma, la nostra principale base in Italia, e Catania con alcune delle destinazioni più popolari nel Nord Africa\".\r

","post_title":"Wizz Air rilancia sull'Egitto da Roma e Catania: nuove rotte da fine ottobre","post_date":"2024-08-05T09:40:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722850808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un progetto aziendale \"forte e fattibile\", che consente di \"affrontare un futuro sostenibile, a lungo termine, indipendentemente dalla decisione della multinazionale\".\r

\r

Questo il messaggio di Air Europa, dopo l'uscita di scena del gruppo Iag, che ha fatto marcia indietro sul progetto di acquisizione del vettore spagnolo.\r

\r

La compagnia ribadisce \"l'impegno fermo nello sviluppo, nell’espansione e nel miglioramento della qualità del servizio offerto ai suoi clienti. Sebbene Air Europa sia consapevole dell’instabilità dei mercati e dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, continuerà ad implementare il Piano Strategico 2024-2026 che determina le fondamenta per la sua crescita e garantisce il consolidamento della compagnia aerea nell’hub di Madrid-Barajas e nell’affermare il suo ruolo da protagonista nelle connessioni tra Europa e America.\r

\r

Un piano forte sei buoni risultati economici con cui Air Europa ha chiuso l’ultimo anno finanziario e sulla tendenza positiva registrata nel primo semestre del 2024. In questi sei mesi, il fatturato operativo ha raggiunto, infatti, i 1.364 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e oltre le previsioni di budget.\r

\r

Avanza anche il previsto piano di rinnovo della flotta: a giugno è entrato in servizio un nuovo Boeing 787-9 ed sempre quest’anno arriverà anche il primo Boeing 737 Max: Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a operare questo velivolo. \r

\r

Grazie all’aumento delle frequenze verso alcune destinazioni latinoamericane, come Asunción, Medellín, Panama e Caracas e con l’inaugurazione di due nuove rotte - Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia - il vettore quest’estate, opererà con un totale di 53 aeromobili e si avvarrà di un ulteriore Boeing 787-9, in arrivo ad agosto.","post_title":"Air Europa: \"Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine\"","post_date":"2024-08-02T13:20:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722604811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le isole Marchesi sono state ufficialmente inserite nella lista dei Patrimoni Mondiali Unesco per il loro valore culturale e naturalistico. \r

\r

Le isole Marchesi sono infatti un’importante testimonianza di un’antica civiltà giunta qui via mare intorno al 1000 dC e che ha visto il suo sviluppo tra il X ed il XIX secolo.\r

\r

Ancora oggi le isole presentano diversi elementi di grande valore per la cultura polinesiana, dalle sculture in pietra vulcanica emblema della cultura polinesiana, i “tiki”, come quelli di Taaoa sull’isola di Hiva Oa o quelli nella valle di Hatiheu sull’isola di Nuku Hiva, a veri e propri siti archeologici come quello di Upeke (Hiva Oa), Kamuihei (Nuku Hiva) o Tohua Manuia (Ua Pou).\r

\r

Le isole rappresentano inoltre un luogo unico per la biodiversità, che custodisce ecosistemi marini e terrestri insostituibili e conservati in maniera eccezionale, ospitando una variegata flora, diverse specie marine e una delle più grandi concentrazioni di diversi uccelli marini del Sud del Pacifico. \r

\r

“Ricevere questo riconoscimento rappresenta un'opportunità unica per mostrare l'eccezionale patrimonio culturale e ambientale dell'arcipelago delle Marchesi a livello internazionale e rafforzerà senza dubbio il posizionamento de Le Isole di Tahiti come destinazione turistica inclusiva e sostenibile”, ha affermato Jean-Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme.","post_title":"Isole Marchesi nel Patrimonio mondiale Unesco, per il valore culturale e naturalistico","post_date":"2024-08-02T10:48:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722595691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta su Salerno Costa d'Amalfi anche per Wizz Air che aprirà da fine ottobre tre nuove rotte internazionali per Budapest, Tirana e Bucarest; dalla base di Napoli, inoltre, decollerà anche un nuovo volo per Sharm el-Sheikh.\r

\r

Le novità del network italiano arrivano in parallelo alla pubblicazione dei risultati del trimestre che segnano una battuta d'arresto pesante per gli utili della low cost.\r

\r

Nei tre mesi chiusi lo scorso 30 giugno, Wizz Air ha visto precipitare il profitto netto del 98%, a 1,2 milioni di euro rispetto ai 61,1 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Sul banco delle accuse l’aumento dei costi del personale, il calo delle tariffe e la ridotta capacità per la messa a terra di 45 aerei a causa dei problemi ai motori P&W. Sostanzialmente stabili, invece, i ricavi: 1,3 miliardi di euro (+2%) per 15,3 milioni di passeggeri trasportati (+0,5%).\r

\r

Di conseguenza, la low cost ha rivisto al ribasso le stime di utile per fine anno che ora si attestano su un risultato netto compreso tra 350 e 450 milioni di euro rispetto a una precedente previsione di 500-600 milioni di euro.\r

\r

Tornando alle novità italiane, la rotta da Salerno a Budapest sarà attiva dal 28 ottobre, con tre frequenze alla settimana, il lunedì, mercoledì e domenica; quella per Tirana dal 27 ottobre, con due voli settimanali, mercoledì e domenica; il volo per Bucarest partirà il 29 ottobre sempre con tre voli settimanali, martedì, giovedì e sabato; infine la Napoli-Sharm sarà operativa dal 29 ottobre con due frequenze settimanali, martedì e sabato.\r

\r

Tutti i nuovi voli, già in vendita, saranno operati con velivoli della famiglia Airbus A320.\r

","post_title":"Wizz Air sbarca a Salerno a fine ottobre. Utili in picchiata nel trimestre (-98%)","post_date":"2024-08-02T10:36:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722595017000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semestre difficile per Airbus che ha visto dimezzarsi l’utile a 825 milioni di euro. La casa costruttrice europea ha registrato ricavi consolidati in leggera crescita (+4%) su base annua a 28,8 miliardi di euro, riflettendo principalmente il numero di consegne di aerei commerciali e un volume maggiore nel business Air Power di Airbus Defence and Space.\r

\r

L'Ebit consolidato rettificato è stato pari a 1.391 milioni di euro (2.618 milioni di euro nel 2023), una flessione dovuta principalmente gli oneri contabilizzati nel business Sistemi Spaziali per 989 milioni di euro. L'utile netto è stato quindi di 825 milioni di euro, in calo del 46%.\r

\r

Nel periodo sono stati consegnati in totale 323 aeromobili commerciali, rispetto ai 316 della prima metà del 2023. Le consegne comprendono 28 A220, 261 aeromobili A320, 1 A330 e 21 A350.\r

\r

\"La performance finanziaria del semestre riflette principalmente oneri significativi nel nostro business spaziale. Stiamo affrontando le cause profonde di questi problemi - ha affermato Guillaume Faury, ceo di Airbus - Negli aerei commerciali, ci concentriamo sulle consegne e sulla preparazione delle fasi successive del ramp-up, affrontando al contempo le sfide specifiche della catena di fornitura e proteggendo l’approvvigionamento dei pacchetti di lavoro chiave\".\r

\r

","post_title":"Airbus: flessione del 46% dei profitti nel primo semestre 2024","post_date":"2024-08-02T09:25:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722590716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha rinnovato la partnership con la S.S. Lazio per la stagione 2024/25. La compagnia aerea, che ora conta su una flotta di 11 aeromobili, continuerà ad affiancare il club biancoceleste in qualità di Global Airline Partner ospitando sui propri velivoli giocatori, staff tecnico e dirigenti in occasione delle trasferte in programma nel corso della stagione 2024/25.\r

\r

Quest'anno il logo di Aeroitalia non sarà più posizionato sulla manica, ma sarà invece visibile sul retro della maglia della S.S. Lazio: un cambiamento che aumenterà significativamente la visibilità del marchio nelle competizioni nazionali, sia in casa che in trasferta.\r

\r

“La conferma della fiducia di Aeroitalia, brand in forte espansione in un settore competitivo come quello del trasporto aereo - afferma il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito - è per noi motivo di grande orgoglio. Con la compagnia condividiamo gli stessi valori, in campo e fuori”. Marc Bourgade, presidente di Aeroitalia, dichiara: \"Siamo felici di consolidare la nostra partnership con la S.S. Lazio.”","post_title":"Aeroitalia: confermata la partnership con S.S. Lazio per la stagione 2024/25","post_date":"2024-08-02T09:15:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722590129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il traffico passeggeri in tutta Europa ha superato i livelli pre-pandemia nella prima metà del 2024, ma il mercato aeroportuale è diventato \"estremamente frammentato\".\r

\r

E' questo il quadro tracciato da Aci Europe, che evidenzia come il traffico sia aumentato del 9% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portando i volumi dello 0,4% al di sopra dei livelli del primo semestre 2019. La crescita nel secondo trimestre è rimasta forte, pari all'8%, trainata soprattutto dal traffico internazionale, che è aumentato del 10,3%.\r

\r

\"Poiché il traffico passeggeri complessivo ha finalmente superato i livelli del 2019 per un intero semestre, il nostro settore ha ormai superato la pandemia - osserva Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, solo il 53% degli aeroporti ha recuperato completamente i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia nel mese di giugno\".\r

\r

Le previsioni di Aci Europe indicano che i mesi estivi vedranno un traffico passeggeri record, nonostante le sfide come la recente interruzione dell'IT globale, le carenze di capacità di gestione del traffico aereo e i ritardi nella consegna degli aeromobili. Ma Jankovec avverte che la performance a partire dal quarto trimestre dipenderà dalla tenuta della domanda in mezzo a segnali macroeconomici contrastanti, tra cui il calo dell'inflazione e la stabilità dei tassi di disoccupazione.\r

\r

Tra i principali mercati, l'Italia (+13,1%) e la Spagna (+8%) hanno guidato la crescita del traffico passeggeri, seguite da Regno Unito (-1,1%), Francia (-4%) e Germania (-17%). Gli aeroporti del resto d'Europa hanno registrato un aumento del 5,8% nel primo semestre, superando del 2,9% i livelli pre-pandemici.\r

\r

I primi cinque aeroporti europei hanno accolto un totale di 174,6 milioni di passeggeri nel primo semestre, con un aumento dell'8% rispetto allo scorso anno e del 2% rispetto ai livelli del primo semestre 2019. Londra Heathrow è rimasto l'aeroporto europeo più trafficato con 39,8 milioni di passeggeri, seguito da Istanbul, Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol e Madrid.\r

\r

Tra gli altri aeroporti principali che hanno registrato una crescita significativa nel primo semestre figurano Roma Fiumicino (+26%), Antalya, Turchia (+19,8%), Istanbul Sabiha Gökçen (+16,6%) e Atene, Grecia (+16,1%).","post_title":"Gli aeroporti europei superano i livelli di traffico pre-pandemia","post_date":"2024-08-02T09:00:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722589242000]}]}}