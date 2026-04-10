Airbus: 114 velivoli consegnati nel primo trimestre, 18 in meno rispetto al dato 2025 Inizio 2026 in salita per Airbus, che lo scorso marzo ha consegnato 60 aeromobili commerciali, 11 in meno rispetto a marzo 2025: l’aumento della produzione della famiglia A320neo, la spina dorsale del suo portafoglio, continua a essere ostacolato dalle tensioni nella catena di approvvigionamento, mentre gli ordini continuano ad aumentare, alimentando un portafoglio ordini già record. Di fatto la casa costruttrice europea quest’anno punta a segnare un nuovo record di 870 consegne complessive. Secondo i dati pubblicati, le consegne di marzo sono state effettuate a 38 clienti, portando il totale per il primo trimestre del 2026 a 114 aeromobili consegnati a 46 compagnie aeree e società di leasing. Queste 114 consegne nel primo trimestre corrispondono a 18 velivoli in meno rispetto al primo trimestre del 2025, confermando un inizio d’anno lento. Nel corso di un anno, il produttore ha quindi perso parte dello slancio acquisito durante lo “sprint” di fine 2025, quando gli stabilimenti operavano a pieno regime per raggiungere l’obiettivo annuale. Condividi

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L'incertezza permane a causa di fattori quali il prezzo del petrolio e le condizioni commerciali: per la sterlina si prevede un calo del 3%, dato che è stato preso in considerazione. Tutti questi dati sono plausibili di modifiche nei prossimi mesi.\r

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I mercati a lungo raggio dovrebbero quindi riprendere a crescere, con un incremento leggermente superiore a quella dell'Europa. Visit Britain rileva una certa instabilità sulle prospettive economiche globali e una notevole incertezza sui fattori geopolitici, a cominciare dalla guerra nel Golfo.\r

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Dopo un 2025 debole per i mercati a lungo raggio (-1%), si ipotizza un ritorno alla crescita per il 2026. Ciò è in parte dovuto al fatto che le prospettive economiche sono generalmente più rosee per questi mercati rispetto all’Europa, e riflette anche il modello spesso osservato a livello aggregato secondo cui un anno di rallentamento è seguito da una crescita l’anno successivo. L’anno scorso, i mercati europei in entrata sono cresciuti di circa il 4% rispetto al 2024.\r

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Le prenotazioni dei voli nel breve termine mostrano un andamento contrastante: al momento della previsione, per gennaio registravano un aumento del 4%, per febbraio un calo del 3% e per marzo/aprile un andamento sostanzialmente stabile (con marzo in calo e aprile in crescita a causa della concomitanza con la Pasqua). Questi dati leggermente deboli sono stati presi in considerazione, sebbene la maturità delle prenotazioni nei dati disponibili sia ancora bassa per la maggior parte dei mesi, mentre il Regno Unito si avvicina al periodo cruciale per le prenotazioni. In una prospettiva più ampia, i rischi al ribasso includono fattori non economici (geopolitici, di sicurezza, epidemiologici) ed economici (ad esempio l'impatto dei dazi statunitensi).","post_title":"Visit Britain stima una crescita del 4% degli arrivi internazionali, crisi permettendo","post_date":"2026-04-09T12:28:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775737737000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line prevede di offrire una serie di crociere su invito, riservate ai soli adulti, a bordo di Carnival Firenze nel corso di quest'anno. Secondo una dichiarazione condivisa con People, la compagnia prevede di offrire quattro nuove partenze da Long Beach tra il 12 ottobre e il 20 novembre.\r

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Come riporta Travelpulse, le crociere toccheranno destinazioni della Riviera Messicana e fanno parte del programma Sailings Exclusively for Adults di Carnival Cruise Line, lanciato nell'agosto del 2025. \r

Crociere adults only\r

Gli ospiti invitati possono godersi crociere \"pensate esclusivamente per ospiti dai 21 anni in su, dove ogni dettaglio è studiato su misura per chi ama il divertimento e un pizzico di lusso\", come indica la compagnia di crociere.\r

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Parte del progetto sono \"itinerari entusiasmanti, maggiore accesso al casinò, feste a tema\" ed esperienze culinarie di livello superiore.\r

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","post_title":"Carnival Cruise Line: su Carnival Firenze le crociere \"adults only\"","post_date":"2026-04-09T10:45:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775731554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_363612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ed Bastian, ceo di Delta[/caption]\r

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Delta Air Lines, per la prima volta dal 2023, chiude in rosso il primo trimestre dell'anno, con risultati penalizzati dall’impennata dei prezzi del carburante. Complessivamente, i tre mesi hanno registrato un trend positivo, nonostante le pressioni sui costi generali, con un fatturato in crescita del 13% su base annua, a quota 15,8 miliardi di dollari.\r

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Per fronteggiare la situazione di incertezza legata al contesto internazionale, il vettore sta adottando una serie misure che prevedono la riduzione della capacità nei periodi meno redditizi dell'operativo, nonché l'aumento delle tariffe e dei prezzi dei bagagli al fine di proteggere i margini di profitto dell'azienda.\r

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«La domanda rimane forte - afferma il ceo Ed Bastian -. L'accelerazione che abbiamo visto a marzo si sta protraendo nel trimestre di giugno. Si registra una forza su tutta la curva delle prenotazioni, nelle diverse aree geografiche e per i vari prodotti». La base clienti di Delta sta dimostrando «una maggiore resilienza all’incertezza macroeconomica e geopolitica», con la guerra degli Stati Uniti in Iran che sta causando un «picco senza precedenti nel prezzo del carburante per aerei, con prezzi circa il doppio rispetto a quelli di inizio anno».\r

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Delta registra quindi una perdita netta di 289 milioni di dollari per il primo trimestre, rispetto a un utile di 240 milioni di dollari nel periodo gennaio-marzo dello scorso anno.\r

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Guardando al secondo trimestre, Delta prevede che il costo del carburante aumenterà di oltre 2 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma prevede comunque di realizzare un utile di 1 miliardo di dollari, il più alto del settore. Il vettore potrebbe ritardare le consegne dei nuovi aeromobili qualora il conflitto dovesse protrarsi ancora a lungo.\r

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La compagnia stima inoltre una crescita dei ricavi di poco superiore al 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine operativo compreso tra il 6% e l'8%.\r

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Nell'immediato, i prezzi per il trasporto dei bagagli registrati aumenteranno fino a 50 dollari per i voli nazionali e internazionali a corto raggio. Il prezzo del primo bagaglio registrato aumenterà di 10 dollari, passando a 45 dollari, mentre quello del secondo aumenterà di 10 dollari, passando a 55 dollari. Il prezzo del terzo bagaglio aumenterà di 50 dollari, passando a 200 dollari. Delta precisa che si tratta del primo aumento dei prezzi per il trasporto dei bagagli sui voli nazionali in due anni.","post_title":"Delta Air Lines: il caro carburante si abbatte sui conti, ma la domanda resta forte","post_date":"2026-04-09T10:12:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775729539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emerald Cruises & Tours ha annunciato il varo di Emerald Kaia, a seguito del passaggio attraverso il mar Rosso e il canale di Suez. Inoltre, come riporta TravelDailyNews, sono state completate le prove fluviali per Emerald Astra, la nuovissima Star-Ship.\r

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Emerald Kaia è salpata da Limassol per il suo viaggio inaugurale. Il varo coincide con l'imminente entrata in servizio della Emerald Astra, che opererà sui fiumi Reno, Meno e Danubio a partire da maggio 2026.\r

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Glen Moroney, presidente e fondatore di Scenic Group, ha dichiarato: «Il varo di Emerald Kaia e l'imminente crociera inaugurale di Emerald Astra a maggio rappresentano importanti traguardi per Scenic Group, che celebra 40 anni di innovazione nel settore dei viaggi. Essendo l'unica compagnia di crociere che progetta, costruisce e gestisce le proprie navi, continuiamo a stabilire nuovi standard nel settore delle crociere fluviali e su yacht di lusso. Il tutto guidato dall'eccellenza tecnica e dall'impegno a offrire un'esperienza eccezionale ai nostri ospiti».\r

Emerald Kaia, i dettagli\r

Emerald Kaia presenta elementi di design rinnovati e servizi di bordo ampliati. Gli interni vantano una selezione di arte contemporanea e finiture su misura di marchi come Tom Dixon, Missoni, Freifrau, Paola Lenti e Kettal. Gli spazi esterni sono stati progettati per favorire l'interazione degli ospiti con l'ambient.\r

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James Griffiths, direttore generale delle operazioni oceaniche di Scenic Group, ha aggiunto: «Emerald Kaia rappresenta la prossima evoluzione di Emerald Yacht Cruises, con più spazio, un'attenzione particolare al benessere, concetti di ristorazione innovativi e un'esperienza di navigazione curata nei minimi dettagli. Il tutto progettato per offrire l'atmosfera intima e rilassante che i nostri ospiti amano. Vederla in funzione e accogliere i nostri primi ospiti è la prova più gratificante che questa evoluzione della flotta va nella direzione corretta». Lo yacht offre diverse opzioni di ristorazione, tra cui La Cucina con cucina a vista, il Soleá Bar & Bistro che serve cucina mediterranea e il Night Market Grill, un'esperienza culinaria privata. L'offerta benessere comprende una terrazza riprogettata con lettini per la terapia del sale, una piscina per immersioni in acqua fredda e una spa, oltre ad aree fitness e relax. Le sistemazioni includono suite con finestre a tutta altezza, nonché opzioni comunicanti per famiglie e gruppi.\r

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Per le stagioni mediterranee 2026 e 2027, Emerald Kaia opererà itinerari nel mar Adriatico, tra cui crociere tra Venezia e Dubrovnik. Successivamente, lo yacht si sposterà nell'oceano Indiano, offrendo crociere alle Seychelles tra dicembre 2026 e marzo 2027, inclusi itinerari che combinano crociere alle Seychelles con safari in Kenya.\r

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A Emerald Kaia si aggiungeranno altre due navi, Emerald Raiya nel 2027 e Emerald Xara nel 2028, ampliando così la flotta insieme a Emerald Azzurra e a Emerald Sakara. Allo stesso tempo, Emerald Astra ha completato con successo le prove fluviali ed è pronta ad entrare in servizio nel maggio 2026. Ulteriori imbarcazioni fluviali, Emerald Lumi sulla Senna e Emerald Nova sul Douro, sono previste per il 2027 nell'ambito della continua espansione della compagnia nel settore delle crociere fluviali.\r

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","post_title":"Emerald Cruises amplia la flotta: varata Emerald Kaia","post_date":"2026-04-09T10:11:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775729485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prezzo del carburante per aerei è schizzato alle stelle raggiungendo livelli senza precedenti in seguito allo scoppio della guerra scatenando l'indignazione delle compagnie aeree per quello che considerano un aumento dei prezzi \"completamente privo di logica di mercato\". \"È una truffa\", hanno dichiarato fonti del settore aeronautico a Preferente.\r

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Secondo i dati ottenuti da questo giornale, lungi dal stabilizzarsi, il prezzo del carburante per aerei ha continuato a salire, raggiungendo i 1.736,19 dollari per tonnellata, con un aumento del 127,6% rispetto ai 762,80 dollari precedenti al conflitto. Due settimane fa, il prezzo era di 1.520,35 dollari per tonnellata.\r

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Questo incremento, superiore al 100%, è ben lontano dall'andamento registrato dai carburanti per autotrazione: la benzina è aumentata appena del 16-18%, mentre l'incremento del diesel si aggira intorno al 30%.\r

Pressione soffocante\r

Il settore aereo denuncia un'escalation sproporzionata che non ha alcuna relazione con l'andamento del prezzo del petrolio Brent, aumentato di circa il 30% rispetto ai livelli prebellici.\r

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Il risultato è uno scenario di pressione soffocante per le compagnie aeree, che denunciano un trattamento iniquo. Quelle che se la passano peggio sono le compagnie aeree di medie e piccole dimensioni, che in genere hanno meno protezione contro questa volatilità, sebbene nessuna sia immune all'impatto.\r

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Diverse compagnie aeree europee di primo piano hanno già iniziato ad attuare piani di adeguamento per mitigare l'impatto di questo aumento di prezzo, una tendenza che, a meno di un cambiamento radicale degli eventi, continuerà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.","post_title":"Le compagnie aeree soffocate dall'aumento folle del carburante","post_date":"2026-04-09T09:56:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775728585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno circa 3.000 le figure che il gruppo Fincantieri ha in programma di assumere da qui al 2030. In Italia questo incremento riguarderà oltre 1.200 addetti, di cui un terzo laureati. Più di due terzi del totale saranno richiesti nelle discipline scientifico-tecnologiche. Ma, come riporta Il Sole 24Ore, entreranno in azienda anche centinaia di diplomati tecnici, selezionati dai principali istituti tecnici industriali del territorio nazionale e in uscita dai percorsi di specializzazione post-diploma Its, di cui Fincantieri è partner.\r

Previsto anche l’inserimento di operai specializzati (oltre 350) attraverso il progetto “Maestri del mare”, il programma di formazione retribuito del gruppo che ha l’obiettivo di ricercare, formare e assumere lavoratori addetti alla costruzione navale. Questi dati sono contenuti nel piano industriale 2026-30 che dovrebbe portare la forza lavoro diretta da 24.500 dipendenti nel 2025 a 27.500 nel 2030, con un incremento della produttività stimato nel 25%.\r

«Attraverso il piano industriale 2026-2030 abbiamo tracciato la rotta dei prossimi anni, compiendo un ulteriore e deciso passo avanti nella nostra traiettoria di crescita - ha sottolineato Pierroberto Folgiero, a.d. ed.d. di Fincantieri -. Alla base del nostro modello operativo ci sono le competenze, su cui investiamo quotidianamente attraverso la formazione continua, e le persone, pilastro strategico del gruppo. Il loro impegno, la professionalità e il senso di appartenenza ci consentono di raggiungere obiettivi sempre più sfidanti, creando valore nel lungo periodo per il Paese».\r

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I profili ricercati\r

Focalizzandoci sull’Italia, il 60% degli oltre 1.200 organici inseriti sarà relativo a risorse junior under 35, il restante 40% riguarderà figure senior. Questo mix servirà a garantire al tempo stesso «ricambio generazionale, politica di sviluppo interno delle competenze e acquisizione delle cosiddette cutting-edge skills da mercato, necessarie per trainare lo sviluppo del core business, garantire la digital e la clean energy transition e la crescita nei nuovi segmenti».\r

«Il nostro piano di assunzioni - ha aggiunto Luciano Sale, direttore hr e real estate di Fincantieri - riflette una visione chiara che si basa sulla promozione di un ambiente di lavoro inclusivo, dinamico e orientato allo sviluppo del talento, dove la crescita professionale si coniuga con il benessere individuale».\r

«Fincantieri - ha aggiunto Luciano Sale - pone una forte attenzione al welfare aziendale e lo fa mettendo in campo misure concrete». Il gruppo prevede per tutti i nuovi e le nuove persone un pacchetto welfare che comprende un sistema integrato di interventi: dai servizi in ambito assicurativo alle diverse tipologie di fringe benefit, passando per la possibilità di conversione in welfare del premio di risultato fino alle diverse misure messe in atto per il sostegno alla genitorialità, tra cui la realizzazione di due asili nido aziendali tra Trieste e Monfalcone.\r

","post_title":"Fincantieri, aumenta l'organico. In Italia ricercate 1.200 figure","post_date":"2026-04-09T09:40:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775727651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio anniversario per Cathay Pacific, che festeggia i 40 anni dal primo collegamento tra l’Italia e Hong Kong, e gli 80 anni di attività. Stamattina l'aeroporto di Roma Fiumicino è stato il palcoscenico di un evento speciale, organizzato in collaborazione con Aeroporti di Roma, per celebrare i due anniversari.\r

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La compagnia di bandiera di Hong Kong ha portato sulla pista dell'aeroporto di Roma Fiumicino uno dei suoi Airbus A350 a lungo raggio con la livrea celebrativa “lettuce leaf sandwich”, creata per rendere omaggio alla propria storia. Il velivolo, caratterizzato dall’iconico design verde e bianco reinterpretato in chiave contemporanea e arricchito dal logo dell’80° anniversario, un ponte ideale tra tradizione e innovazione, è ripartito alla volta di Hong Kong dopo aver accolto a bordo i rappresentanti della stampa specializzata romana presenti all'evento.\r

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«Celebrare in Italia questi due traguardi è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Adrien Ng, area head Southern Europe di Cathay Pacific –. Il mercato italiano continua a essere strategico, come dimostra anche il recente incremento delle frequenze da Roma». Il collegamento diretto Roma–Hong Kong è attivo dal 30 marzo al 24 ottobre con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato) operate con Airbus A350-900, mentre da Milano Malpensa la compagnia offre voli giornalieri, con introduzione progressiva della nuova business class Aria Suite.\r

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Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma, ha sottolineato come l’espansione dell’offerta della compagnia asiatica rafforzi il ruolo di Fiumicino quale hub di riferimento per i collegamenti intercontinentali verso l’Asia, confermando al contempo la solidità del traffico tra la Capitale e Hong Kong. A rendere ancora più suggestiva la celebrazione, la presenza degli assistenti di volo in uniformi vintage appartenenti a diverse epoche della storia di Cathay Pacific: un tributo all’eredità del marchio e alle persone che ne hanno costruito nel tempo l’identità.\r

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(Pamela McCourt Francescone)\r

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","post_title":"Cathay Pacific celebra i 40 anni di collegamenti dall’Italia","post_date":"2026-04-09T09:16:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775726213000]}]}}