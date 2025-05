Air Transat riparte da Venezia. E Save auspica un volo invernale per le Olimpiadi Da domani, 3 maggio, Air Transat torna a collegare Venezia con il Canada: si comincia con il volo diretto per Toronto, che sarà seguito, il 5 maggio, da quello per Montréal, entrambi operativo sino al prossimo mese di ottobre. Dal Marco Polo sarà quindi possibile raggiungere Toronto con una frequenza alla settimana che, dal 10 giugno, salirà a due. Anche Montreal partirà con un volo diretto a settimana; destinato a raddoppiare, dal 13 giugno. “Il consolidamento dei collegamenti diretti tra Venezia e le principali città canadesi dell’est Toronto e Montreal rafforza i legami culturali ed economici che Air Transat porta avanti dal 2009 – ha dichiarato Tiziana Della Serra, md Rephouse che rappresenta la compagnia aerea in Italia e head sales & marketing – Questi voli stagionali da Venezia rappresentano un’offerta strategica per il Veneto verso il Canada, stimolando sia il turismo che le opportunità di business in entrambe le direzioni”. I voli saranno operati con aeromobili A330-300 o A330-200, offrono ai passeggeri il massimo comfort durante il viaggio transatlantico. La programmazione è stata studiata per garantire comode coincidenze anche in Canada. “La ripresa estiva dei voli di Air Transat riflette una crescita dei volumi di traffico che negli ultimi anni contraddistingue i flussi tra il Canada e la nostra regione – commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation del Gruppo Save -. Per il bacino d’utenza dell’aeroporto di Venezia, il Canada costituisce un mercato importante, con volumi di traffico alimentati da flussi turistici, d’affari e da viaggi per ricongiungimenti familiari. L’auspicio è che, anche in vista delle Olimpiadi 2026 che rappresentano per le Nazionali Canadesi un importante appuntamento, la compagnia prolunghi i voli anche nella stagione invernale”. Condividi

