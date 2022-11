Air Serbia si affida ad Aviareps come gsa in Italia e altri 15 mercati europei Air Serbia ha scelto Aviareps quale agente generale di vendita paneuropeo. Con effetto immediato, la società fornirà al vettore serbo una gamma completa di servizi di vendita, di prenotazione e di biglietteria e sosterrà la crescita della compagnia aerea in Germania, Turchia, Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Svezia, Belgio, Danimarca, Norvegia e Finlandia. Air Serbia è basata a Belgrado e dal suo hub, l’aeroporto Nikola Tesla, e dagli aeroporti serbi di Niš e Kraljevo, opera voli regionali e internazionali verso oltre 60 destinazioni in Europa, il Mediterraneo e il Nord America e verso un gran numero di destinazioni anche in Asia e Africa attraverso le compagnie aeree partner. La compagnia aerea prevede di rinnovare entro la fine dell’anno la propria flotta, che attualmente è composta da 19 aeromobili. Nell’agosto 2022, Air Serbia ha trasportato più di 400.000 passeggeri, il numero più alto di viaggiatori raggiunto in agosto da quando la compagnia ha iniziato a operare con il suo nome attuale nel 2013.

