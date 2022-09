Air New Zealand atterra a New York con il suo volo più lungo

Air New Zealand ha operato il suo primo volo no-stop tra Auckland e New York, il collegamento più lungo del suo intero network, della durata di circa 17 ore.

A bordo del volo inaugurale il ministro del Turismo neozelandese Stuart Nash, la presidente Dame Therese Walsh e il ceo della compagnia aerea, Greg Foran. Quest’ultimo ha spiegato che “Air New Zealand è orgogliosa di aggiungere la Grande Mela alla sua lista di 29 destinazioni internazionali. Un maggiore accesso alla costa orientale degli Stati Uniti, che consente ai passeggeri nordamericani di fruire poi di 20 destinazioni in Nuova Zelanda, nel Pacifico e in Australia”.

Il vettore opera tre voli settimanali tra Auckland e New York Jfk, con Boeing 787-9 Dreamliner configurati con 18 posti in Business Class, 21 in Premium e 263 in Economy (inclusi 42 Skycouch). Dopo l’inaugurazione, le partenze sono previste il lunedì, il giovedì e il sabato.

Air New Zealand collega ora sette destinazioni in Nord America: Chicago (dal 31 ottobre), Honolulu, Houston, Los Angeles, San Francisco, Vancouver e, naturalmente, New York City.