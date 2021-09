Air Malta: Discover the World partner commerciale per Paesi Bassi, Belgio Germania e Svizzera

Air Malta ha rinnovato la sua attenzione ai partner commerciali con la nomina di Discover the World per i mercati di Paesi Bassi, Belgio, Germania e Svizzera.

Il chief commercial officer di Air Malta, Roy Kinnear, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra relazione con Discover the World, che ora guiderà i nostri sforzi di vendita e marketing, promuovendo le isole maltesi in questi mercati primari. Mentre riprendiamo slancio, aumentando le frequenze verso vari mercati, non vediamo l’ora di lavorare con Discover the World che, grazie la sua vasta rete di contatti ed esperienza, promuoverà il nostro vettore come compagnia aerea preferita per le isole maltesi“.

Ian Murray, ceo di Discover the World, ha dichiarato: “Siamo felici di lavorare con Air Malta in questi mercati europei chiave. Un marchio fantastico al servizio di una destinazione straordinaria è una combinazione vincente. Con i nostri team di vendita di Air Malta e Discover, ottimizzeremo tutte le opportunità per aiutare i nostri partner commerciali e consumatori a prenotare con facilità e sicurezza“.

La compagnia maltese opera attualmente oltre 90 voli settimanali di andata e ritorno verso 19 destinazioni.