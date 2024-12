Air India: nuovo mega ordine ad Airbus per 100 aeromobili di cui 10 A350 Nuovo mega ordine per Air India che ha raggiunto un’intesa con Airbus per l’acquisto di ulteriori 100 aeromobili, di cui 10 A350 e 90 della famiglia A320neo. L’ordine si aggiunge ai 470 aeromobili Airbus e Boeing per i quali Air India aveva già effettuato ordini fermi lo scorso anno. Degli aeromobili ordinati in precedenza, 40 erano A350 e 210 A320neo, oltre a 190 737 Max, 20 787 e 10 777X. “Con la crescita dei passeggeri che in India supera quella del resto del mondo, le infrastrutture in netto miglioramento e una popolazione giovane che si muove sempre più a livello globale, riteniamo che Air India abbia tutte le carte in regola per espandere la sua futura flotta al di là degli ordini fermi di 470 aeromobili effettuati lo scorso anno”, ha dichiarato Natarajan Chandrasekaran, presidente di Air India e di Tata Sons. “Questi ulteriori 100 aeromobili Airbus aiuteranno a posizionare Air India sulla strada di una maggiore crescita e contribuiranno alla nostra missione di trasformarla in una compagnia aerea di livello mondiale che collega l’India a ogni angolo del mondo”. Con questo ultimo ordine la compagnia conta 344 aeromobili in arrivo da Airbus, avendo già ricevuto sei A350. Inoltre, dei 220 aerei widebody e narrowbody ordinati a Boeing, 185 devono ancora essere consegnati. Condividi

Si tratta della massima certificazione ambientale in ambito aeroportuale e Capodichino è il primo aeroporto in Italia a conquistarla nonché la decima società di gestione aeroportuale al mondo.\r

L’Airport Carbon Accreditation (Aca) è un programma internazionale, al quale Napoli ha aderito dal 2013, che definisce e certifica le attività per gestire, ridurre e neutralizzare le emissioni di CO2. Riconosciuto su base mondiale come unico programma specifico per gli Aeroporti, l’Aca prevede sette diversi livelli di certificazione, di cui il più alto è il livello 5.\r

Le tappe più significative del percorso intrapreso dallo scalo partenopeo sono state l’acquisizione, nel 2018, del livello 3+ Neutrality, che attesta la neutralità dell’aeroporto per le emissioni di CO2 e, nel 2022, del livello 4 + Transition, introdotto nel 2020 per adeguare il programma ACA agli obiettivi di Parigi sul clima.\r

Il livello 5, istituito nel 2023, rappresenta lo stadio più avanzato del programma e prevede la riduzione delle emissioni generate sia in modo diretto che indiretto, attraverso la collaborazione attiva con l'intero ecosistema aeroportuale, incluso dipendenti, fornitori, compagnie aeree e aziende terze e la progressiva attuazione del piano strategico di decarbonizzazione. \r

Da sottolineare come Gesac, per la crescita sostenibile del traffico, adotti da anni una politica incentivante nei confronti delle compagnie aeree che operano con aeromobili di ultima generazione con migliori performance ambientali sia per la riduzione del rumore che delle emissioni di gas climalteranti.\r

“Promuovere una crescita sostenibile che coniughi la dimensione ambientale, economica e sociale è il nostro obiettivo prioritario ed è un motivo di orgoglio che Napoli sia stato il primo scalo in Italia ad ottenere questo riconoscimento. È la dimostrazione che l’aeroporto di Napoli, oltre a rappresentare un importante motore economico per il territorio, è all’avanguardia nel processo di transizione ecologica”, dichiara Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.","post_title":"Napoli: l'aeroporto conquista la massima certificazione ambientale Aca","post_date":"2024-12-10T09:29:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733822940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo mega ordine per Air India che ha raggiunto un'intesa con Airbus per l'acquisto di ulteriori 100 aeromobili, di cui 10 A350 e 90 della famiglia A320neo.\r

\r

L'ordine si aggiunge ai 470 aeromobili Airbus e Boeing per i quali Air India aveva già effettuato ordini fermi lo scorso anno. Degli aeromobili ordinati in precedenza, 40 erano A350 e 210 A320neo, oltre a 190 737 Max, 20 787 e 10 777X.\r

\r

“Con la crescita dei passeggeri che in India supera quella del resto del mondo, le infrastrutture in netto miglioramento e una popolazione giovane che si muove sempre più a livello globale, riteniamo che Air India abbia tutte le carte in regola per espandere la sua futura flotta al di là degli ordini fermi di 470 aeromobili effettuati lo scorso anno”, ha dichiarato Natarajan Chandrasekaran, presidente di Air India e di Tata Sons.\r

\r

“Questi ulteriori 100 aeromobili Airbus aiuteranno a posizionare Air India sulla strada di una maggiore crescita e contribuiranno alla nostra missione di trasformarla in una compagnia aerea di livello mondiale che collega l'India a ogni angolo del mondo”.\r

\r

Con questo ultimo ordine la compagnia conta 344 aeromobili in arrivo da Airbus, avendo già ricevuto sei A350. Inoltre, dei 220 aerei widebody e narrowbody ordinati a Boeing, 185 devono ancora essere consegnati.","post_title":"Air India: nuovo mega ordine ad Airbus per 100 aeromobili di cui 10 A350","post_date":"2024-12-10T09:25:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733822718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emma Villas, azienda leader del vacation rental (affitti brevi di ville di pregio), registra per le festività natalizie un incremento delle prenotazioni del 7,3% rispetto allo scorso anno. Crescono le prenotazioni di gruppi familiari e si pensa già ai viaggi del 2025, con 1.443 settimane prenotate ad oggi per il nuovo anno;\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio Emma Villas, aumentano le richieste di ville con una maggiore capienza di posti letto. Emerge trend “Turismo delle Radici” con la presenza di clienti americani; Gli italiani scelgono vacanze domestiche per le festività: il 75% del prenotato di ville e dimore di pregio proviene dai connazionali. Le Regioni più prenotate per Natale e Capodanno? Toscana, Umbria e Lazio.\r

\r

Cresce il turismo enogastronomico ed Emma Villas amplia l’offerta: dispensa piena già all’arrivo in villa, aperitivi, brunch gourmet, prodotti locali e menu per tutti i gusti consegnati direttamente agli ospiti o cucinati da chef selezionati con cura: queste le food experiences di Emma Villas. Il Food delivery in villa realizzato quest’anno in partnership con High Quality Food S.p.A. è una coccola aggiuntiva per godersi una vacanza all’insegna del relax e del benessere.\r

\r

«La villa si conferma sempre più la meta ideale per trascorrere tempo in famiglia - Spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas - soprattutto durante le festività natalizie. I nostri ospiti, che in questo periodo soggiorneranno in media 5 giorni a settimana spendendo complessivamente circa 4.000€, hanno particolarmente apprezzato le nostre strutture di pregio, perfette per accogliere gruppi anche numerosi. inoltre, da quest’anno abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l'esperienza dei nostri ospiti introducendo un'esclusiva food experience in villa con prodotti che valorizzano le unicità gastronomiche del territorio e servizi aggiuntivi per rendere il soggiorno ancora più unico. Siamo fieri di questa novità, perché l’eccellenza nell’ospitalità di Emma Villas è parte integrante nel nostro DNA. Uno sforzo dedito all’eccellenza, premiato soprattutto da un numero sempre crescente di ospiti: per Natale e Capodanno stiamo registrando dei buoni risultati e stiamo chiudendo questo 2024 con oltre 48.000 notti prenotate. Oltre le festività è interessante notare come anche il periodo invernale (novembre 2024 – aprile 2025) registri numeri complessivamente in tenuta e in crescita in alcune regioni. Le più gettonate in questo periodo sono Toscana, Sicilia (in crescita rispetto allo scorso anno) e Umbria, prenotate principalmente da statunitensi (30% del totale), olandesi e dagli stessi italiani. Attualmente, rispetto allo scorso anno (alla stessa data), registriamo un aumento sia degli americani che dei nostri connazionali, sempre più innamorati e consapevoli delle proprie bellezze che, fuori dalla stagione estiva, risultano fruibili con maggiore tranquillità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Emma Villas, in aumento le prenotazioni per le festività su Toscana, Umbria e Lazio","post_date":"2024-12-10T08:30:36+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1733819436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wrocław, nel cuore della Bassa Slesia in Polonia, è la meta ideale per un viaggio invernale. Il Mercatino di Natale, che si terrà fino al 1° gennaio 2025, trasformerà la storica Piazza del Mercato in un incantevole paradiso natalizio con luci, decorazioni e musica.\r

\r

Sul nuovo Reportage di Travel Quotidiano dal titolo \"Vivi la Magia del Natale in Polonia: Mercatino di Natale di Wrocław 2024\" tutte le informazioni per programmare un viaggio tra le tradizioni natalizie di Wroclaw. \r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"480726,480727,480729,480730\"]\r

\r

I visitatori potranno gustare piatti tipici polacchi come pierogi, bigos e oscypek, oltre a specialità regionali e bevande calde come vin brulè e idromele. Non mancano anche prelibatezze internazionali come baklava e churros.\r

\r

Il mercatino offre oltre 180 casette con artigianato e decorazioni natalizie, insieme a divertimenti per tutta la famiglia, come la ruota panoramica e il Bosco delle Fiabe. Per i più piccoli, c’è anche la possibilità di incontrare Babbo Natale e partecipare a laboratori.\r

\r

Wrocław è facilmente raggiungibile dall’Italia, con voli diretti da diverse città. La città, famosa per la sua architettura unica, è la destinazione perfetta per un'esperienza natalizia indimenticabile.\r

\r

Scopri di più sul Reportage","post_title":"La magia dei Mercatini di Natale di Wrocław, in Polonia, sul nuovo Reportage","post_date":"2024-12-10T08:05:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733817939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aviation e Travel Retail sono stati i temi centrali del webinar organizzato da ATRI - associazione travel retail Italia, che ha esplorato le prospettive del traffico passeggeri per il prossimo anno, evidenziando una crescita costante e un'evoluzione in atto. Durante l’evento, è stato delineato un quadro economico generale e settoriale, con scenari internazionali che mostrano come le scelte di acquisto siano sempre più influenzate da nuove motivazioni e strettamente connesse all’interazione umana.\r

\r

“Nel 2025 il travel retail nel mondo dovrebbe aumentare per arrivare fino a 100 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% dal 2019 al 2025 - spiega Stefano Gardini, presidente Atri, introducendo i lavori della giornata -. Ovunque, dalle stazioni agli aeroporti italiani, abbiamo assistito al raggiungimento e superamento dei volumi pre pandemici con un fondamentale contributo dei viaggiatori internazionali. Sicuramente è stato importante il riscontro avuto dalla riduzione della soglia del tax free shopping da 154,95 a 70,01 euro, un provvedimento del ministero del Turismo che ci consente di tirare le fila in modo incoraggiante a fine 2024 con performance che rivelano incrementi ancor più significativi del retali tradizionale”.\r

\r

David Jarach, executive chairman di diciottofebbraio, società di consulenza specializzata nel comparto Aviation, business travel e travel retail, ha analizzato lo scenario economico globale per il 2025, con una crescita stimata del +3,2%, evidenziando la resilienza a fattori come conflitti geopolitici, inflazione e alti tassi d’interesse. Tuttavia, persistono incertezze legate al peggioramento delle tensioni internazionali e all’inflazione non contenuta.\r

\r

L’Italia potrebbe affrontare una situazione meno complessa rispetto ad altri Paesi, come la Francia. La crescita globale, trainata dalle economie emergenti (+4,2% nel 2024), potrebbe mantenere questo ritmo nel 2025. In Europa e nelle economie avanzate, si prevede un incremento moderato dall’1,7% all’1,8%. Permangono incertezze, specialmente riguardo alla Cina, mentre la Germania potrebbe gradualmente uscire dalla recessione.\r

\r

Il traffico passeggeri\r

\r

Il traffico aereo globale è previsto in crescita del 3,4% annuo fino al 2040, con 3923 milioni di passeggeri in più, ma restano criticità legate ai costi operativi, aggravati dalla guerra russo-ucraina e dai ritardi nella consegna di nuovi aeromobili. L’effetto del 'revenge travel' sta calando, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.\r

\r

Nel 2025, il traffico passeggeri negli aeroporti europei dovrebbe crescere dell’8%, dopo il +10% previsto per il 2024. Negli Stati Uniti, il mercato low cost è in crisi, come evidenziato da Spirit Airlines, a causa della competizione con i vettori tradizionali. Intanto, l’introduzione dei velivoli A321XLR, come quelli di Iberia, apre nuove opportunità per tratte dirette e senza scalo.\r

\r

Il travel retail\r

\r

Nel 2025 si tornerà a valori superiori al 2019 nel comparto del duty free, mentre si affacciano con forza sullo scenario internazionale nuove nazionalità di spender: quello vietnamita e quello filippino per quanto concerne l’Asia, mentre il dato degli Emirati Arabi Uniti appare influenzato dalla forte componente di cittadini russi li ora basati.\r

\r

Sulla base sui dati di una ricerca Mindset, è peraltro possibile tracciare quali sono le principali caratteristiche a livello di comportamento di consumo del viaggiatore per ciò che concerne l’acquisto di travel retail. Lo shopping appare favorito dal buon rapporto qualità prezzo per la maggior parte degli intervistati (26%), per la comodità (19%), quando vi è sufficiente tempo a disposizione per scegliere (17%) e per la fedeltà al brand (16%). Ancora, la maggior parte degli acquirenti nei luoghi di viaggio sceglie di comprare per sé (51%), mentre il 25% compra per fare un regalo, il 16% sceglie qualcosa da condividere al ritorno, e l’8% compra su richiesta. Molti non pianificano l’acquisto: il 28% sceglie d’impulso, mentre il 22% non ha idee specifiche. Ancora, il 16% vuole un prodotto specifico ed il 12% un brand cui è legato.","post_title":"Il futuro del traffico passeggeri e del travel retail secondo Atri","post_date":"2024-12-09T12:50:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733748620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Obiettivo 1,3 milioni di passeggeri per fine 2024, in attesa del decollo - nel 2025 - di quattro nuove destinazioni: accelera la crescita del Trieste Airport che già da questo dicembre assumerà nuove risorse per supportare lo sviluppo. \r

“Dopo un primo anno di proficua collaborazione con Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, progetto che ci ha visti impegnati in diverse attività sia sul fronte della ricerca e selezione che dello sviluppo di collaborazioni con alcuni Istituti Scolastici del territorio, siamo orgogliosi di potere confermare questa partnership anche per il 2025”, ha annunciato Roberta Paulin, permanent recruitment manager di Adhr Group.\r

Come per lo scorso anno il team di Adhr, presente sul territorio con la filiale di Monfalcone e con il Polo Permanent di Palmanova, seguirà le selezioni volte a reclutare durante il mese di dicembre addetti all’assistenza passeggeri area check-in, addetti agli aeromobili, guardie particolari giurate per l’area security e figure per il centro operativo scalo. “Le novità di questa rinnovata collaborazione riguardano l’affiancamento di Trieste Airport sia nell’organizzazione di progetti di reclutamento ad ampio spettro, come i recruiting day, sia di eventi che prevedono il coinvolgimento di enti pubblici e delle università del territorio, con l’obiettivo far diventare il mondo aeroportuale sempre più attrattivo, coinvolgente e inclusivo agli occhi di giovani talentuosi alla ricerca di nuove opportunità” ha aggiunto Paulin. \r

Le novità 2025\r

Tra le novità - oltre alla svolta green di Trieste Airport, che sta riducendo drasticamente le emissioni di CO₂ grazie all’impianto fotovoltaico più grande in esercizio in un aeroporto italiano e il nuovo parco mezzi elettrici per l’operatività dello scalo - l’aggiunta di nuove destinazioni.\r

Tra queste la rotta diretta per Rotterdam con tre frequenze settimanali dal 1° aprile 2025, operata per la prima volta da Transavia, che diverrà la quinta compagnia aerea di linea operante sullo scalo. Da fine marzo 2025 Ryanair opererà due nuovi collegamenti per Praga e Lamezia Terme, da luglio prossimo decollerà anche il collegamento diretto per Stoccolma.\r

L’aeroporto, inoltre, ha festeggiato il 7 ottobre scorso la soglia di un milione di passeggeri trasportati dall’inizio del 2024, già un numero record per lo scalo della regione Friuli Venezia Giulia, inaugurando lo stesso mese anche il volo diretto verso Bucarest con Wizz Air.","post_title":"Trieste Airport: poker di nuove destinazioni e ulteriori assunzioni","post_date":"2024-12-09T12:46:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733748398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli Skyview Chalets, sul lago di Dobbiaco (BZ), a pochi chilometri dalle Tre Cime di Lavaredo, tra il Parco Naturale Dolomiti di Sesto e quello di Fanes-Sennes-Braies, sono 12 glass cube adults only, rifugi segreti, scrigni di relax incappucciati da un manto di neve candida. Nessun albero è stato abbattuto per la costruzione di questi nidi di relax.\r

\r

Ecofrendly, raffinati e ricchi di ogni comfort, gli chalet accolgono con un angolo di tisane aromatiche, la macchina del caffè, il frigo e una ricca colazione con prodotti Bio a km zero direttamente in chalet. Il tradizionale legno di cirmolo, tipico delle stube nelle antiche malghe dell’Alto Adige, profuma l’ambiente con i sui trucioli balsamici, noti per l’effetto di ridurre il battito cardiaco. \r

\r

Nella versione superior, offrono anche una sauna a raggi infrarossi privata, alla quale si aggiunge una vasca idromassaggio Jacuzzi e ampia terrazza panoramica soleggiata per la versione deluxe. Tre chalet sono infatti pet friendly, pensati e organizzati per accogliere anche i “quattro zampe”.\r

\r

Chi ama sciare può godere dei 100 km di piste con 32 impianti di risalita dell’area sciistica 3 Cime Dolomiti, cinque montagne collegate con servizio navetta e venti minuti di treno. Oppure scegliere i 119 km di piste di Plan de Corones, sempre con servizio navetta gratuito e venticinque minuti di treno. Ancora, l’area sciistica di Cortina D’Ampezzo, 120 km di piste, 38 impianti, con navetta gratuita fino alla stazione ferroviaria.\r

\r

Una sosta può essere al ristorante Seeschupfe/Il Fienile con vista spettacolare sul lago, dove deliziarsi il palato con i piatti tipici altoatesini e la cucina tradizionale. Un altro prestigioso riconoscimento è l’ingresso nella selezione della Guida MICHELIN 2024. Sono stati apprezzati i valori di una cucina tradizionale ma nello stesso tempo innovativa, la qualità dei prodotti locali molti dei quali a Km zero e coltivati in loco.\r

\r

Dal 6 gennaio 2025, prezzi a partire da 329 euro per Chalet Superior, con prima colazione, minimo 2 notti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Skyview Chalets, proposte relax nei 12 glass-cube ecofriendly immersi nel bosco","post_date":"2024-12-09T12:03:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733745807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quaranta suite di nuova costruzione da 101 metri quadrati e posizionate direttamente sulla spiaggia. Il Sun Siyam Olhuveli presenta le nuove Grand Beach suite con piscina privata sull'esclusiva Dream Island: una delle tre isole che compongono la struttura parte del gruppo 100% maldiviano e situata sull'atollo di Male Sud, a soli 45 minuti di barca veloce dall’aeroporto della capitale.\r

\r

Le nuove soluzioni possono ospitare fino a quattro adulti o due adulti con tre bambini. Oltre alla piscina privata, le suite dispongono infatti di una stanza extra convertibile, separabile dalla zona giorno, creando una camera da letto accogliente per i bambini. Presente anche il tradizionale bagno maldiviano all’aperto con vasca esterna e doccia a pioggia. Gli interni, realizzati dal team di progettisti di Sun Siyam Resorts, combinano i toni eleganti dei colori della sabbia con la rilassata aria dell’isola.","post_title":"Al Sun Siyam Olhuveli arrivano 40 nuove Grand Beach suite","post_date":"2024-12-06T13:01:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733490107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Progetti, novità, incontri tra agenzie e operatori. Come ogni anno si conferma il successo per il Christmas Party di Travel Quotidiano. L'evento ha avuto luogo a Roma, presso La Limonaia all'interno del parco di Villa Torlonia, registrando il sold out di presenze con oltre 70 agenzie del Centro-Sud Italia per una serata di networking, scambio di idee e auguri.\r

\r

\"Da sempre continuiamo ad affiancare i professionisti del settore con iniziative e novità utili a sostenere le attività del trade per superare le nuove sfide del mercato - ha commentato Daniela Battaglioni, editore del Gruppo Travel, ringraziando gli sponsor e i presenti -. Anche il 2025 vedrà un ricco calendario di nuovi fam tour ed eventi, appuntamenti che rientrano da anni nella nostra tradizione. Il 2024 si chiude con soddisfazione: Anche questa serata è un ulteriore segno di fiducia. Inoltre per noi oggi è un'occasione unica per premiare i nostri partner che hanno prenotato nel 2024 tutti o quasi tutti i Tod, il Tove o il Christmas Party e hanno partecipato a ciascuno dei nostri progetti\".\r

\r

Il Gruppo Travel ha quindi colto l'occasione per consegnare una targa dedicata alle aziende come riconoscimento per la consolidata collaborazione, tra cui l'Ente turismo Croazia, Msc, Grotte di Frasassi, Azemar, El Mundo, Europ Assistance, Ncl, Originaltour, Ferrovia Retiche, Grandi Navi Veloci, Snav, Adrastea e Nitrodi Viaggi.\r

\r

\r

Proposte\r

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori che hanno potuto presentare le novità di prodotto per il 2025 e incontrare le agenzie. Tra gli highlight della serata spicca la Croazia, che si conferma meta vendibile tutto l'anno grazie alla diversificazione, al mice e al ricco calendario eventi, novità per Azemar a Zanzibar con il Bawe Island, il primo one island one resort e per Ncl, che ha presentato l'ultima nave Norwegian Aqua, confermando il crescente interesse delle adv; navi in arrivo anche per Gnv con la Polaris e la Orion, nonché la nuova piattaforma per il trade;.\r

\r

Snav invece conferma l'intero network di linee e una serie di promozioni. Sempre più consolidata la compagnia Msc, anche con la nuova divisione Italo, che punta sull'advanced booking su Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi rafforzando il rapporto con la rete agenziale. Ottimismo per Ferrovia Retica che pone l'accento sulla tratta dell'Albula dal grande appeal per i visitatori; buoni risultati pure le Grotte di Frasassi, che festeggia 50 anni con 14 milioni di visitatori.\r

\r

Sul fronte to, Originaltour celebra i 35 anni di attività sull'Oman e lancia un nuovo itinerario Oman 2.0 il ritorno dedicato a un lato meno noto del paese, ideale per i repetears; mentre i Grandi Viaggi ha già aperto le vendite per l'estate mare Italia su Sardegna, Sicilia e Calabria e Seychelles, e annuncia buone prospettive su Zanzibar, Kenya e Le 2 Alpes.\r

\r

Natale tempo di regali: anche gli sponsor hanno premiato le agenzie presenti con premi a estrazione tra tour, soggiorni, gadget e benefit. Le imprese partner sono state Ferrovia Retica, Ente nazionale del turismo Croazia , Msc, Grandi Navi Veloci, Snav, Azemar, Ncl, Originaltour, i Grandi Viaggi e Grotte di Frasassi.\r

","post_title":"Christmas Party: una storia di successo che si ripete ogni anno","post_date":"2024-12-06T10:58:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733482699000]}]}}