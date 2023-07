Air France sarà partner ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024 Air France sarà partner ufficiale della 33ª Olimpiade dell’era moderna che si terrà a Parigi nel 2024. La compagnia aerea ha infatti siglato oggi l’accordo con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici. «Dopo essere stati entusiasti quando Parigi è stata scelta come città ospitante, siamo ansiosi di contribuire al successo di questo evento globale – ha dichiarato Benjamin Smith, ad del Gruppo Air France-Klm -. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sono in sintonia con le ambizioni e i valori di Air France. Più che mai, nell’estate del 2024, mostreremo il meglio della Francia in tutto il mondo promuovendo l’eccellenza, il rispetto e l’inclusione». « I team di Air France sono già mobilitati per il successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 – ha sottolineato Anne Rigail, ceo del vettore francese -. I preparativi sono iniziati diversi mesi fa e continueranno fino alla prossima estate per trasportare atleti e sostenitori nelle varie sedi olimpiche e paralimpiche. Si tratta di una vera e propria avventura umana che i nostri 38.000 dipendenti – piloti, personale di cabina e di terra – non vedono l’ora di condividere con i visitatori di tutto il mondo». Dal 2016 Air France sostiene la candidatura della città di Parigi a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Ben 10 aeromobili della compagnia aerea sono stati decorati per l’occasione, mostrando per diversi anni il logo costituito da una Torre Eiffel stilizzata che disegna i numeri 24. Nel settembre 2017, a bordo di Air France, la delegazione francese guidata da Tony Estanguet è tornata a casa vittoriosa da Lima dopo che Parigi è stata scelta come città ospitante delle Olimpiadi del 2024. E il 9 agosto 2021, dopo cinque anni di permanenza in Giappone, la bandiera olimpica è tornata a Parigi su un aereo della compagnia dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo 2020. Accolta a Paris-Charles de Gaulle dai team della compagnia aerea, la delegazione francese ha poi annunciato il lancio ufficiale del conto alla rovescia per il 26 luglio 2024, data della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. Condividi

\r

Ecco allora una speciale edizione della campagna globale Come and Say G’day: 'Holiday Highlights' mostra le straordinarie destinazioni del Paese e la cordialità degli abitanti che con un caloroso benvenuto attendono i viaggiatori internazionali che vogliono pianificare la loro prossima vacanza in Australia.\r

\r

\"Con le partite che si svolgeranno in cinque città australiane, la Coppa del mondo femminile Fifa rappresenta un importante momento per mostrare a miliardi di persone che seguono il torneo in tutto il mondo l’ampia offerta turistica che l’Australia ha da offrire - ha dichiarato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. La Coppa del mondo femminile Fifa è solo il primo di una grande serie di importanti eventi sportivi che si svolgeranno in Australia nei prossimi dieci anni. Dalla Coppa del mondo di rugby maschile e femminile rispettivamente nel 2027 e nel 2029 alle Olimpiadi 2032 a Brisbane, l'Australia è entusiasta di dare il benvenuto agli appassionati di sport e invita i visitatori di tutto il mondo a pianificare una vacanza indimenticabile.\"\r

\r

Oltre allo spot televisivo, la campagna Holiday Highlights verrà supportata da Out of Home, iniziative social, digital ed editoriali a livello globale. La campagna sarà lanciata oggi nei principali mercati internazionali, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Giappone.\r

\r

L'Australia e la Nuova Zelanda co-ospiteranno la Fifa Women's World Cup 2023 dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Saranno disputate un totale di 64 partite da 32 squadre nazionali in nove città ospitanti tra Australia e Nuova Zelanda. Le città australiane ospitanti sono: Adelaide/Tarntanya, Brisbane/Meaanjin, Melbourne/Naarm, Perth/Boorloo e Sydney/Warrane. Sydney ospiterà la finale della Coppa del Mondo allo Stadium Australia il 20 agosto 2023.","post_title":"Tourism Australia: la promozione passa dai grandi eventi sportivi","post_date":"2023-07-20T11:13:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689851602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Binter amplia la flotta, forte di un accordo di finanziamento con un consorzio bancario composto dai principali istituti di credito spagnoli (Santander, Caixabank e BBVA) grazie al quale la compagnia aerea investirà oltre 467 milioni di dollari nell'acquisto di sei Embraer E195-E2, che saranno consegnati nel 2024 e nel 2025 e porteranno il totale di tali reattori di questo modello a quota sedici.\r

\r

«In breve tempo, passeremo da cinque a 16 aeromobili e ciò ci offrirà molte opzioni per migliorare in modo significativo la connettività delle Canarie con destinazioni nazionali e internazional - ha affermato il presidente di Binter, Rodolfo Núñez -. La crescita del numero di velivoli renderà anche necessario un aumento del personale, che continuerà a svolgere un ruolo di traino nell'economia dell'arcipelago».\r

\r

Il rinnovo della flotta di Binter è stato una costante fin dal momento in cui la compagnia è stata acquisita da imprenditori delle Canarie nel 2002. Da allora, il vettore ha acquistato 42 aeromobili dal produttore Atr, in successivi accordi il cui importo supera i 900 milioni di dollari, e 16 velivoli da Embraer, che hanno comportato un investimento di oltre 1.190 milioni di dollari.","post_title":"Binter investe oltre 467 milioni di dollari per l'acquisto di 6 Embraer E195-E2","post_date":"2023-07-20T10:04:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689847486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, Msc Crociere sarà principal partner e official sleeve partner del Milan, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla prima squadra maschile, impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League, nonché dalla prima squadra femminile e dalle formazioni primavera. Il team rossonero e la compagnia di crociere si impegneranno inoltre in una serie di azioni congiunte e di iniziative che coinvolgeranno i tifosi a Milano, in Italia e in tutto il mondo.\r

\r

“Dopo dieci anni dall’ultima collaborazione con il Milan, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme - sottolinea il managing director di Msc Crociere, Leonardo Massa -. La partnership siglata oggi si colloca perfettamente sul percorso tracciato in passato, che ci vede affiancati ad aziende che, come noi, rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Le due società sono accomunate da una lunga tradizione storica e dalla comune visione globale, oltre che da obiettivi ambiziosi da raggiungere con tenacia, impegno e dedizione. La storia del Milan, con il suo profilo internazionale ma allo stesso tempo legato all’Italia e alla città di Milano, ben si sposa con quella di Msc. La nostra è infatti una compagnia che naviga in tutto il mondo, ma mantiene solidi legami con i porti e i territori di riferimento. Inoltre, come il Milan, Msc vanta tanti primati e si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani”.","post_title":"Dalla prossima stagione il logo Msc sarà sulle maniche della maglia del Milan","post_date":"2023-07-20T10:02:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689847378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un volume di 32 pagine con un'ampia gamma di soluzioni. È già disponibile online ed è stato distribuito in versione digitale alle agenzie di viaggi l'edizione 2023-2024 del catalogo Malesia e Singapore del tour operator Dimensione Turismo. Gli itinerari proposti, con partenze che coprono tutti i giorni della settimana, possono essere quotati su richiesta con preventivi personalizzati in base ad aeroporto di partenza, vettore aereo e date di viaggio. Inoltre, è possibile abbinare a ogni tour un'estensione mare a scelta.\r

\r

Per gli amanti della natura ci sono molte possibilità per esplorare il lato naturalistico del Paese grazie a itinerari dedicati. Quelli più distintivi della vera anima della Malesia abbracciano il suo patrimonio naturale ed esperienziale, legandolo a un altro dei tratti distintivi per cui la destinazione è conosciuta in tutto il mondo, ovvero il mare e le sue isole che rappresentano un rifugio sicuro dalla routine quotidiana. Ecco alcuni esempi:\r

\r

Tour nel cuore del Borneo: un'esplorazione completa delle meraviglie naturali del Sarawak e del Sabah (12 giorni – nove notti) toccando Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Sandakan, Kinabatangan, Sepilok.\r

\r

Tour Sabah adventure e mare a Lankayan: un condensato di natura e mare in un'isola facilmente raggiungibile da Sandakan (14 giorni – 11 giorni) attraverso Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, fiume Kinabatangan, Sepilok, Lankayan.\r

\r

Best of peninsula e soggiorno mare a Parthentian: il meglio del versante peninsulare, dalle grandi città alle foreste pluviali, per finire con il relax su un'isola tropicale (12 giorni – nove notti) che copre la Malesia da Kuala Lumpur a Perhentian passando da Malacca, Taman Negara, Cameron Highlands, Penang.","post_title":"E' online il catalogo Malesia e Singapore di Dimensione Turismo","post_date":"2023-07-19T09:54:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689760458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ribadisce nero su bianco il proprio impegno sulla Sardegna dopo che alcune \"dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sui voli in continuità territoriale\" hanno messo in dubbio l'operativo che evidenzierebbe \"troppi pochi voli e troppi ritardi\".\r

Era stato l'assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro, a sollecitare la compagnia a incrementare la capacità offerta, in particolare sulle rotte da Milano e Roma per Cagliari: «Stiamo monitorando attentamente la situazione dei voli anche in considerazione delle continue lamentele da parte dei passeggeri – afferma Moro, ripreso dall'Ansa -. Le maggiori criticità sono state registrate nella rotta Cagliari-Fiumicino e viceversa».\r

La compagnia aerea ha immediatamente precisato in una nota ufficiale che ad oggi, «tenuto conto del dimensionamento dell’offerta contenuto nel Decreto ministeriale, opera giornalmente: 7 frequenze sulla Cagliari-Roma Fiumicino, 6 frequenze sulla Cagliari-Milano Linate, 2 in più rispetto a quanto indicato nel Decreto e 3 frequenze sulla Alghero-Milano Linate, 1 in più rispetto al Decreto».\r

Il vettore afferma di effettuare «un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna, sulla capacità disponibile. Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera, Ita Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell’offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta.\r

In aggiunta, Ita ha messo a disposizione circa 1000 posti addizionali rispetto alla capacità minima indicata dal bando grazie all’impiego di aeromobili a maggiore capacità unitaria. La compagnia, impegnata in questi giorni a fronteggiare gli impatti dello sciopero degli operatori aeroportuali dello scorso 15 luglio, nonché l’emergenza causata dall’incendio presso l’aeroporto di Catania, conferma la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini.","post_title":"Ita Airways in Sardegna: «Valutiamo tempestivamente aumenti di capacità»","post_date":"2023-07-19T09:41:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689759685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France ha celebrato a Bari i primi cinque anni della rotta da e per Parigi insieme ad Aeroporti di Puglia. «L’Italia è un mercato fondamentale per il Gruppo Air France-Klm - ha dichiarato Eléonore Tramus, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean -. Dalla reintroduzione del volo, cinque anni fa, abbiamo visto triplicare il traffico in risposta ad una crescente domanda di traffico turistico e anche di traffico business. Questo volo permette di raggiungere Parigi comodamente con frequenze che arrivano a 10 settimanali nei mesi di luglio e agosto e di accedere alle oltre 200 destinazioni del network di Air France in Europa e nel mondo intero».\r

\r

«Festeggiamo oggi non solo i cinque anni di presenza di Air France in Puglia – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – ma una partnership commerciale forte, stabile, costellata di grandi successi e che ha visto Aeroporti di Puglia ed Air France operare uniti da un comune obiettivo: dare risposte certe in termini di eccellenza alla crescente domanda di mobilità. Livelli di eccellenza che contraddistinguono i servizi della compagnia e gli standard di servizio nei nostri aeroporti. Così come eccellenti sono i rapporti commerciali che si sono consolidati nel corso di questi cinque anni e che hanno permesso di superare anche i momenti più bui della recente storia dell’aviazione. Non è un caso che il mercato francese rappresenti oggi il primo mercato incoming per il turismo pugliese, così come è altrettanto evidente che siano sempre più i passeggeri che apprezzano le possibilità che l’hub di Parigi offre come prosecuzioni sul lungo raggio. Su questa strada di successo intendiamo proseguire, certi come siamo che tutto ciò non potrà che portare a nuovi straordinari risultati in termini di crescita – economica, sociale, culturale per la nostra amata Puglia».\r

\r

Il volo Air France permette non solo di raggiungere Parigi in poco più di due ore ma offre anche alcune coincidenze con un tempo di transito inferiore alle tre ore all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Stoccolma, Copenaghen, Edimburgo, Città del Messico, Miami e Tokyo, sono raggiungibili ad esempio, da Bari con un transito a Parigi entro le due ore.","post_title":"Air France a Bari: traffico triplicato in 5 anni. Fino a 10 voli settimanali nel picco estivo","post_date":"2023-07-19T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689758107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità. Sono i cinque pilastri strategici del nuovo Piano strategico del turismo (Pst), presentato ieri in occasione del consiglio dei ministri che ha approvato anche il disegno di legge per una nuova disciplina della professione di guida turistica, nonché il decreto legislativo in materia di concessioni balneari.\r

\r

Inerente al periodo 2023-2027, il Pst prova a delineare \"una politica basata su un rapporto sinergico tra ministero, regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali\", si legge nella nota ufficiale. Mira inoltre a formalizzare \"la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati\". Tre, in particolare, gli elementi fondamentali attorno a cui ruota il documento: \"Il ruolo delle regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-regioni; il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia della piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali\".\r

\r

Un piano ambizioso, insomma, che la stessa ministra Daniela Santanché non ha esitato a definire, probabilmente con un eccesso di prosopopea comunicativa, \"una vera e propria rivoluzione nel turismo\". A una prima impressione, l'intera impostazione ci pare infatti presentare almeno tre elementi di profonda criticità. Da una parte, a livello strutturale, si parla di collaborazione stato-regioni. Assolutamente necessaria nel contesto dell'attuale titolo V della nostra Costituzione, che assegna alle stesse regioni la competenza esclusiva in materia. Ma quanto volte abbiamo sentito ministri, governanti locali e rappresentanti vari di istituzioni ed enti spergiurare sulla volontà di cooperare insieme per il bene comune del turismo italiano? Con risultati finali che quasi mai si sono peraltro neppure avvicinati alle promesse iniziali.\r

\r

Il secondo punto riguarda le risorse. In linea generale, l'impostazione del piano è pienamente condivisibile. In fondo si parla di governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione, sostenibilità... Come non essere d'accordo? Ma tutte queste belle idee vanno poi tradotte in azioni concrete. Con quali fondi? E come ottimizzare l'allocazione delle risorse tra governo centrale ed enti locali? Ancora una volta riappare la questione, irrisolta e a nostro parere irrisolvibile senza una rivoluzione copernicana, dei rapporti tra Stato e regioni in materia turistica.\r

\r

Infine, terza ma non ultima, c'è una questione di opportunità politica. Con la presentazione del Piano strategico, la ministra Santanché indica chiaramente un orizzonte di lungo periodo: il tempo necessario a costruire un progetto che certo non può esaurirsi nell'arco di pochi mesi. Eppure, la stessa ministra è da qualche settimana al centro di una serie di polemiche che riguardano questioni aperte relative alla sua attività imprenditoriale... Ecco allora che, stando ad alcune fonti di stampa, l'annuncio del nuovo piano avrebbe colto un po' di sorpresa persino la premier Giorgia Meloni. A gelare, almeno in parte, il governo sarebbe proprio quell'orizzonte lungo che la Santanché si sarebbe già assegnata, almeno a livello comunicativo.\r

\r

di Massimiliano Sarti","post_title":"I tre dubbi sul nuovo Piano strategico del turismo presentato ieri in cdm","post_date":"2023-07-18T14:15:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689689730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449875\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Aurélie Sandler e Laurent de Chorivit[/caption]\r

\r

Cambio ai vertici del portale di viaggi sostenibili Evaneos: a partire dal prossimo 1° di settembre Aurélie Sandler e Laurent de Chorivit saranno i nuovi amministratori delegati della compagnia, prendendo il posto del fondatore, e attuale presidente e ceo, Eric la Bonnardière, che rimarrà nella compagine come presidente esecutivo del consiglio di amministrazione.\r

\r

Aurélie Sandler è attualmente chief marketing officer di Evaneos, responsabile delle questioni di marketing, strategia, sviluppo internazionale e sostenibilità. Arrivata in Evaneos nel 2020, è stata in precedenza global vp brand & consumer presso Aigle (2018-2020), brand and product director presso VeePee (2013-2018), commercial director presso Young & Rubicam (2006-2011). Aurélie è inoltre laureata Essec: una delle principali business school del mondo.\r

\r

Laurent de Chorivit è oggi invece chief operating officer di Evaneos, responsabile della soddisfazione del cliente e dello sviluppo dell'offerta. Arrivato in Evaneos nel 2017, ha partecipato attivamente allo sviluppo della rete di agenzie partner locali. In precedenza, in Club Med dal 2006 al 2017, Laurent è stato direttore Regno Unito, Sud Africa e Scandinavia, quindi direttore vendite Francia. Dal 1999 al 2006 ha ricoperto diverse posizioni nei team di marketing e vendita di Kraft Foods. Laurent è un laureato Escp, la più antica business school al mondo, fondata a Parigi nel 1819.\r

\r

«Siamo entusiasti dell'idea di affidare il futuro di Evaneos ai nostri talenti interni - spiegano i co-fondatori della società, Eric la Bonnardière e Yvan Wibaux -. Il nostro settore sta cambiando sempre più velocemente ed Evaneos è ben posizionata come azienda di riferimento nel turismo sostenibile e personalizzato. Insieme, Laurent e Aurélie incarnano ciò che costituisce la nostra vera forza, lo spirito imprenditoriale al servizio di un nuovo modo di viaggiare, e ciò che definisce i principi della nostra azione, un misto di tenacia, umiltà e impegno».","post_title":"Aurélie Sandler e Laurent de Chorivit nuovi amministratori delegati di Evaneos","post_date":"2023-07-18T12:43:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689684233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quello che si è chiuso lo scorso giugno per il Torino Airport è stato il migliore semestre di sempre in termini di passeggeri movimentati: 2.268.490, in crescita del +18,7% sui primi sei mesi del 2022 (1.910.712 passeggeri) e in aumento del +12,5% sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid.\r

Nuovo record anche per il solo mese di giugno che con 408.880 passeggeri registra un incremento del +23% rispetto a giugno 2019 (332.445 passeggeri).\r

\"Tale risultato - sottolinea una nota della Sagat, società di gestione dello scalo di Caselle - arriva dopo l’ottimo andamento del traffico neve registrato nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa, e dopo i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera. Catania, Napoli e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto nei primi sei mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid\".\r

L'aumento dei volumi di traffico è anche figlio delle numerose novità lanciate con l’avvio della stagione estiva 2023: sette i nuovi voli che si sono aggiunti al network dell’aeroporto di Torino: Alicante (dal 1° maggio), Stoccolma e Vilnius serviti da Ryanair; Parigi Orly (dal 26 maggio) servito da Volotea; Foggia, servito da Lumiwings, a cui si sono aggiunti il volo per Porto (dal 2 giugno) e il nuovo charter incoming da Stoccolma (dal 10 giugno). A queste si affiancano le ripartenze dei voli internazionali per Zara, in Croazia, Corfù, in Grecia, Ibiza, in Spagna e Tel Aviv, in Israele, oltre ai collegamenti tipicamente estivi verso destinazioni leisure italiane quali Lampedusa e Alghero.","post_title":"Torino archivia nel 2023 il migliore semestre di sempre con oltre 2,26 milioni di passeggeri","post_date":"2023-07-18T10:54:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689677668000]}]}}