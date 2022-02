Air France potenzia i voli verso gli Stati Uniti: +20% rispetto alla summer 2019

Air France alza la posta sulle rotte tra Parigi e gli Stati Uniti, dopo che la riapertura delle frontiere americane nel novembre 2021 ha dato il via ad un primo rafforzamento dei collegamenti verso gli Usa, che rappresentano la principale destinazione a lungo raggio della compagnia in termini di numero di posti offerti.

Ecco allora che l’estate 2022 conterà un totale di 14 destinazioni negli Stati Uniti in partenza da Parigi: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York Jfk, San Francisco, Seattle e Washington DC, con quasi 200 voli settimanali, il 20% in più rispetto all’estate 2019.

Air France serve oggi 11 destinazioni statunitensi (Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York Jfk, Seattle, San Francisco e Washington DC), con un’offerta corrispondente al 90% rispetto al 2019.

Per la stagione estiva 2022 (aprile-ottobre), la compagnia continuerà quindi ad aumentare la propria capacità verso gli States: dal 27 marzo 2022 la compagnia riprenderà i suoi voli tra Parigi-Orly e New York Jfk, con 1 volo giornaliero. New York sarà quindi collegata ai due aeroporti parigini di Paris-Charles de Gaulle, hub globale di Air France, e Paris-Orly, con un totale di 7 voli giornalieri. Lo stesso giorno, il vettore riaprirà anche la rotta Parigi Charles de Gaulle – Dallas (Texas), con un massimo di 5 voli settimanali.

Infine, il 4 maggio 2022, Air France aprirà per il secondo anno consecutivo un servizio stagionale tra Parigi-Charles de Gaulle e Denver (Colorado), con 3 voli settimanali.