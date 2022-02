Air France non abbandona i piani su Ita. E si insinua fra Lufthansa e Msc

Air France non sarebbe disposta ad abbandonare i propri progetti su Ita Airways, malgrado la recente proposta targata Lufthansa e gruppo Msc. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in attesa che il Consiglio dei ministri definisca una volta per tutte la procedura di vendita della compagnia di bandiera – un bando aperto a tutti e senza esclusive – il vettore d’Oltralpe sarebbe in contatto con Msc per una proposta alternativa a Lufthansa.

Il quotidiano romano svela che gli advisor di Air France avrebbero già contattato il colosso del cargo e delle crociere guidato da Gianluigi Aponte per sondare eventuali spazi di manovra. Lasciare il campo aperto a Lufthansa per l’acquisito di Ita significherebbe consegnare ai tedeschi la leadership del trasporto aereo in Europa. Il fatto che Air France non possa operare acquisizioni perché deve ancora restituire i fondi statali erogati per superare l’emergenza Covid non viene considerato un ostacolo insuperabile. L’esecutivo francese sarebbe infatti orientato a sostenere fino in fondo il vettore nazionale, anche e proprio in vista della temibile competizione con i tedeschi.