Air France-Klm: Smith confermato ceo per altri 5 anni. Marjan Rintel al timone di Klm

Una conferma e un cambio al timone di Air France-Klm. Il consiglio di amministrazione del Gruppo ha infatti deciso il rinnovo anticipato del mandato di Benjamin Smith come ceo del gruppo, per un ulteriore periodo di cinque anni, vale a dire fino all’assemblea generale chiamata ad approvare il bilancio dell’anno 2026, prevista per il maggio 2027.

Lo stesso cda ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di sorveglianza di lm di nominare Marjan Rintel nuovo presidente e ceo della compagnia aerea (in carica il 1° luglio 2022), in sostituzione di Pieter Elbers. Marjan Rintel è attualmente ceo di NS, il principale operatore ferroviario passeggeri nei Paesi Bassi. Prima di entrare in NS nel 2014, ha ricoperto diverse posizioni manageriali, operative e commerciali in Klm e Air France-Klm.

Si tratta del primo ceo donna per Klm e, a livello globale, di una vera e propria rarità: secondo un recente sondaggio Iata, infatti, solo il 6% dei ceo delle compagnie aeree sono donne; scorrendo gli incarichi all’intero della struttura manageriale dei vettori la percentuale sale, ma solo fino al 13%, tranne che per i direttori delle risorse umane, tra i quali il 40% sono donne.

“La sua vasta esperienza nel settore aereo, la sua profonda conoscenza del Gruppo e le sue qualità di leader hanno convinto il cda che è la persona giusta per continuare il lavoro iniziato da Pieter Elbers per trasformare Klm in una delle compagnie aeree leader in Europa e in una potenza per tutto il gruppo Air France-Klm” si legge in una nota del gruppo franco-olandese.