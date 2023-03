Air Europa: voli giornalieri fra Madrid e il Paraguay. L’offerta posti globale supera i dati 2019 Air Europa potenzia le frequenze sulla rotte fra Europa e Paraguay, volando quotidianamente da Madrid ad Asunción. In questo modo il paese sudamericano per la prima volta sarà collegato con il Vecchio Continente attraverso un volo non-stop giornaliero. Il collegamento con la capitale paraguaiana è operato, da novembre 2019, con Boeing 787 Dreamliner. Con questo potenziamento dell’offerta, Air Europa supera i livelli d’operatività pre-pandemia, effettuando più di 700 voli l’anno – in aumento del 35% rispetto al 2019 – e raggiungendo un +38% dell’offerta posti.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto. Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti. “Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato. Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: "L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”. Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi. [post_title] => Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno [post_date] => 2023-03-30T18:38:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680201530000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023. Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori. I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate. Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle. Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza. Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi. [post_title] => Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni [post_date] => 2023-03-30T15:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680189318000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo. Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona. Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento. “Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona. I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita. “Grand Tour - Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona. Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi. [post_title] => Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici [post_date] => 2023-03-30T15:01:20+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680188480000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torino Airport chiude un 2022 estremamente positivo. Sagat, la società di gestione dello scalo, ha infatti approvato il progetto di bilancio consolidato che ha messo in evidenza dati di traffico record e il ritorno all'utile. Lo scorso anno i passeggeri sono stati 4.193.881, il doppio dell'anno precedente (+103%) e il 6,1% in più del 2019, anno pre-pandemico. Si tratta del miglior anno di sempre: il precedente record di traffico risaliva infatti al 2017 con un totale di 4.176.556 passeggeri Il traguardo è stato raggiunto grazie all'accordo con Ryanair che, da novembre 2021, ha basato due aeromobili sullo scalo. Il 2022 è stato quindi il primo anno completo di operatività della nuova base. I voli domestici hanno trasportato 2,2 milioni di passeggeri (+49% sul 2021 e +16,3% rispetto al 2019), mentre sui voli internazionali i passeggeri sono stati 1,8 milioni, in crescita del 235,6% sul 2021, anno in cui le restrizioni pandemiche avevano imposto ancora un rallentamento. Il divario sul 2019, seppure fortemente ridotto, non è stato colmato del tutto, con un calo dell'1,8%. Tra le dieci direttrici con maggiore traffico Londra, Parigi e Barcellona. Gli indicatori economici mostrano ricavi per circa 86 milioni di euro, con un aumento del +131,3% rispetto all'esercizio 2021. L'ebitda è tornato positivo a 17,4 milioni di euro, migliorato di 22,5 milioni di euro rispetto al 2021. Il risultato netto è pari a 11,9 milioni di euro, in crescita di 20,3 milioni di euro rispetto al 2021. Gli investimenti hanno raggiunto i 7 milioni di euro, la posizione finanziaria netta è migliorata di 14,3 milioni di euro, passando da 16,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 2,5 milioni di euro. [post_title] => Torino Airport archivia il 2022 con record di traffico e ritorno all'utile [post_date] => 2023-03-30T12:36:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680179809000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442711 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air China è tornata nei cieli di Roma dopo tre anni, con il ripristino della rotta verso Pechino, primo collegamento tra Italia e Cina da oltre 35 anni. Sulla rotta è in servizio un Airbus 350-900, aereo di ultima generazione, silenzioso ed eco-friendly. Gli interni di cabina innovativi e di alta qualità migliorano ulteriormente l'esperienza in volo dei passeggeri in tutte le classi: economica, premium e business. A bordo ampia offerta di menù continentali, ricco programma di intrattenimento in lingua italiana. "Con questo volo - spiega una nota del vettore - Air China arricchisce la sua offerta con voli giornalieri da Roma per Pechino e Hangzhou, l'antica città descritta da Marco Polo come il posto più bello del mondo, vicinissima a Shanghai con il collegamento ferroviario ad alta velocità a meno di un'ora". Considerando anche l'aumento delle frequenze operate da Milano, con voli diretti per Shanghai, Pechino e Wenzhou, Air China offre 18 frequenze dirette settimanali tra Italia, Cina ed Estremo Oriente. Infatti il vettore collega molte destinazioni del Far East, in particolare Giappone, Corea, Thailandia, Singapore, Nuova Zelanda, Australia, Indonesia e altre ancora. Da sottolineare che, grazie al FreeVisa China 144h è possibile visitare Pechino o Shanghai per 5 giorni senza visto e proseguire per la destinazione beyond Cina. [post_title] => Air China è tornata sulla Roma-Pechino; 18 frequenze settimanali fra Italia, Cina e Far East [post_date] => 2023-03-30T12:28:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680179285000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se avete pensato di trasferirvi in nord Europa, questo è il momento migliore. La carenza di manodopera richiede l'acquisizione di più lavoratori e in questo caso anche non abitanti dell'UE. La Danimarca è l'ultimo paese ad allentare le sue regole sull'immigrazione nel tentativo di attrarre talenti internazionali. Abbassando i requisiti salariali minimi, ampliando il suo regime di accesso rapido ai permessi di lavoro e aprendo più posti di lavoro agli stranieri, la nazione sta facilitando alle aziende l'assunzione di lavoratori extracomunitari. Sta inoltre concedendo agli studenti stranieri nel paese un periodo di ricerca di lavoro prolungato dopo il completamento degli studi. Ciò che serve Il paese sta vivendo una carenza di manodopera . Nei primi tre mesi del 2022, secondo la Commissione europea, il 42% delle aziende ha segnalato problemi di assunzione. Il 1° gennaio il governo danese ha aggiornato l'elenco positivo per le persone con un'istruzione superiore e l'elenco positivo per i lavoratori qualificati, che specificano entrambe le professioni che registrano una carenza di lavoratori nel paese. Se ti viene offerto un lavoro incluso in questi elenchi, puoi richiedere un permesso di soggiorno e di lavoro danese. Il paese è particolarmente a corto dia professionisti della scienza, dell'ingegneria, della sanità, dell'insegnamento, dell'IT e della finanza. Per richiedere la residenza per un lavoro che rientri in questo elenco è necessario esibire il titolo di studio. In genere è richiesta una laurea o un master. Oltre ad ampliare l'elenco dei titoli di lavoro per i quali gli stranieri possono candidarsi, lo stato scandonavo sta facilitando l'assunzione di cittadini di paesi terzi da parte delle aziende. La soglia salariale sarà abbassata in modo che più posti di lavoro siano aperti ai cittadini stranieri. In base al nuovo limite, i cittadini stranieri che guadagnano almeno 50.344 euro annui potranno richiedere permessi di lavoro e di soggiorno. Attualmente, è fissato a 62.434 euro. Anche gli studenti internazionali che studiano nelle università danesi sono incoraggiati a rimanere dopo la fine della laurea. A loro verrà automaticamente concesso un periodo di ricerca di lavoro di tre anni dopo la laurea. [post_title] => Carenza di manodopera in Danimarca: l'incentivo per universitari e laureati [post_date] => 2023-03-30T11:48:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680176880000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apre oggi il primo Jw Marriott di Madrid. Dotato di 139 camere, la struttura è stata ottenuta dalla conversione di una delle più antiche profumerie della città. Architettura e design dell'hotel sono stati affidati al Rockwell Group, che ha utilizzato materiali naturali e una tavolozza di colori neutri per garantire un ambiente rilassante. I segni del passato storico dell'edificio rimangono visibili grazie alla conservazione di alcuni elementi, come le colonne in ferro battuto del diciannovesimo secolo che si trovano in tutta la struttura. Per rendere omaggio al retaggio dell'edificio e all'essenza della stessa Madrid, strettamente legata ai suggestivi aromi di violette, tuberose, garofani e rose che riempiono la città, il gruppo Marriott ha tra l'altro collaborato con la Spanish Academy of Perfume, per creare un'esperienza olistico-olfattiva ad hoc. Per cominciare, al momento del check-in ogni ospite viene accolto con un tradizionale tè al profumo di violetta o rosmarino in una tazza di ceramica artigianale. Si può poi scegliere uno dei cinque profumi di Madrid che verranno messi nei guardaroba. Sul comodino si trovano inoltre storie sulla città e sui suoi aromi, pensate per rilassare la mente prima del sonno. Nella lobby è stata quindi allestita una mostra con antichi profumi, libri ed essenze, che gli ospiti possono esplorare a loro piacimento. Per coloro che desiderano continuare il loro viaggio alla scoperta degli aromi, sono infine disponibili laboratori di formazione olfattiva in collaborazione con l'Academy. Oltre a un'ampia sala fitness e all'area benessere, la struttura ha progettato attività che consentono agli ospiti di godere di un percorso di benessere personalizzato durante il loro soggiorno. I tappetini per lo yoga sono disponibili in tutte le camere, così come l'accesso gratuito tramite codici qr a video allenamenti e pratiche di meditazione. Playlist speciali e luci personalizzabili per coccolare i cinque sensi trasformano poi ogni stanza bagno in una spa privata. L'offerta f&b è infine realizzata in collaborazione con lo chef stellato Mario Sandoval: la struttura ha creato in particolare un concept di ristorazione e cocktail, chiamato Qu, che mira a reinventare il sapore locale, utilizzando ingredienti coltivati nell'oasi botanica interna El Patio Jw Garden e provenienti da fornitori locali. [post_title] => E' all'insegna delle esperienze olfattive la prima volta di Jw Marriott a Madrid [post_date] => 2023-03-30T11:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680174049000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudia ha siglato un accordo con Boeing per l'acquisto di 39 B787 con un'opzione per altri 10 velivoli. L'accordo riguarda i modelli 787-9 e 787-10 e si aggiunge all'ordine esistente di 38 aeromobili che la compagnia aerea dovrebbe ricevere entro il 2026. Il vettore opera attualmente più di 50 velivoli Boeing sul network a lungo raggio, tra cui il 777-300er e i 787-9 e 787-10 Dreamliner. I 787 aggiuntivi completano la flotta esistente di Saudia, consentendole di sfruttare efficacemente il valore di entrambe le famiglie 777 e 787 per contribuire a realizzare l'obiettivo strategico dell'Arabia Saudita di diventare un hub globale dell'aviazione. L'aumento della flotta creerà nuove opportunità di lavoro per piloti, personale di cabina e altre posizioni operative. Da sottolineare che Saudi Aerospace Engineering Industries, una filiale del Gruppo Saudia, contribuirà a fornire vari tipi di manutenzione per il B787 grazie alle sue capacità e competenze. L'espansione della flotta è uno degli obiettivi del programma di trasformazione strategica del vettore "Shine", che si concentra sull'eccellenza dell'efficienza operativa attraverso lo sviluppo e la gestione del network e della flotta e l'integrazione dei sistemi di manutenzione. Il programma si concentra anche sulla trasformazione digitale con diverse iniziative volte a migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri e l'innovazione nel fornire i migliori prodotti, servizi, connettività e infrastrutture digitali che consentono la crescita continua dei settori dell'aviazione e della logistica. [post_title] => Saudia: intesa con Boeing per l'acquisto di altri 49 B787 Dreamliner [post_date] => 2023-03-30T10:51:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680173484000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442673 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domanda in deciso aumento e fine estate - inizio autunno già praticamente sold-out. E' il ceo dell'operatore egiziano, El Nakhil Tours, Fady Fala, a raccontare i trend della stagione in corso alla Bmt: “In questo momento il business è in forte crescita, anche se i prezzi sono alle stelle. Per settembre e ottobre abbiamo fatto già quasi il tutto esaurito”. Alta in particolare la richiesta per gruppi, fino a 120 persone, grazie anche alla specializzazione della dmc con sede a Giza in pellegrinaggi a Santa Caterina e negli altri luoghi sacri del Paese: “Una programmazione che non viene offerta da tutte le agenzie - prosegue Fala -. Proponiamo anche le crociere sul lago Nasser: un’esperienza da fare dopo il classico itinerario via nave Cairo-Luxor-Assuan. Il lago Nasser è molto spirituale”. E' questa la prima volta dell'operatore fondato a Giza dal padre di Fady Fala alla Bmt. El Nakhil Tours è a Napoli per presentare il suo Egitto: “Proponiamo tutte le destinazioni e forniamo servizi di alta qualità. Siamo stati ad altre fiere in Italia, a Rimini e a Milano. Ora abbiamo voluto portare il nostro prodotto anche al sud”. Una proposta che comprende i tour classici a Cairo, Luxor e Assuan, location per le classiche crociere sul Nilo. “Abbiamo anche una nostra nave fluviale, e a Soma Bay un albergo con 600 camere”, conclude il ceo. Completano le proposte dell’operatore il mar Rosso, le guide parlanti italiano e una flotta su ruote. [post_title] => Fala, El Nakhil Tours: “Settembre e ottobre già quasi sold-out per il nostro Egitto” [post_date] => 2023-03-30T10:34:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680172478000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air europa voli giornalieri fra madrid e il paraguay lofferta posti globale supera i dati 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5158,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto.\r

\r

Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti.\r

\r

“Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato.\r

\r

Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: \"L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”.\r

\r

Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi.","post_title":"Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno","post_date":"2023-03-30T18:38:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680201530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023.\r

\r

Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori.\r

\r

I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate.\r

\r

Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. \r

\r

Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle.\r

\r

Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza.\r

\r

Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. \r

\r

Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi.\r

\r

","post_title":"Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni","post_date":"2023-03-30T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680189318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. \r

\r

Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona.\r

\r

Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento.\r

\r

“Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona.\r

\r

I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita.\r

\r

“Grand Tour - Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona.\r

\r

Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi.","post_title":"Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici","post_date":"2023-03-30T15:01:20+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1680188480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torino Airport chiude un 2022 estremamente positivo. Sagat, la società di gestione dello scalo, ha infatti approvato il progetto di bilancio consolidato che ha messo in evidenza dati di traffico record e il ritorno all'utile.\r

\r

Lo scorso anno i passeggeri sono stati 4.193.881, il doppio dell'anno precedente (+103%) e il 6,1% in più del 2019, anno pre-pandemico. Si tratta del miglior anno di sempre: il precedente record di traffico risaliva infatti al 2017 con un totale di 4.176.556 passeggeri\r

\r

Il traguardo è stato raggiunto grazie all'accordo con Ryanair che, da novembre 2021, ha basato due aeromobili sullo scalo. Il 2022 è stato quindi il primo anno completo di operatività della nuova base. I voli domestici hanno trasportato 2,2 milioni di passeggeri (+49% sul 2021 e +16,3% rispetto al 2019), mentre sui voli internazionali i passeggeri sono stati 1,8 milioni, in crescita del 235,6% sul 2021, anno in cui le restrizioni pandemiche avevano imposto ancora un rallentamento. Il divario sul 2019, seppure fortemente ridotto, non è stato colmato del tutto, con un calo dell'1,8%. Tra le dieci direttrici con maggiore traffico Londra, Parigi e Barcellona.\r

\r

Gli indicatori economici mostrano ricavi per circa 86 milioni di euro, con un aumento del +131,3% rispetto all'esercizio 2021. L'ebitda è tornato positivo a 17,4 milioni di euro, migliorato di 22,5 milioni di euro rispetto al 2021. Il risultato netto è pari a 11,9 milioni di euro, in crescita di 20,3 milioni di euro rispetto al 2021. Gli investimenti hanno raggiunto i 7 milioni di euro, la posizione finanziaria netta è migliorata di 14,3 milioni di euro, passando da 16,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 2,5 milioni di euro. ","post_title":"Torino Airport archivia il 2022 con record di traffico e ritorno all'utile","post_date":"2023-03-30T12:36:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680179809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442711","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air China è tornata nei cieli di Roma dopo tre anni, con il ripristino della rotta verso Pechino, primo collegamento tra Italia e Cina da oltre 35 anni. Sulla rotta è in servizio un Airbus 350-900, aereo di ultima generazione, silenzioso ed eco-friendly.\r

\r

Gli interni di cabina innovativi e di alta qualità migliorano ulteriormente l'esperienza in volo dei passeggeri in tutte le classi: economica, premium e business. A bordo ampia offerta di menù continentali, ricco programma di intrattenimento in lingua italiana.\r

\r

\"Con questo volo - spiega una nota del vettore - Air China arricchisce la sua offerta con voli giornalieri da Roma per Pechino e Hangzhou, l'antica città descritta da Marco Polo come il posto più bello del mondo, vicinissima a Shanghai con il collegamento ferroviario ad alta velocità a meno di un'ora\".\r

\r

Considerando anche l'aumento delle frequenze operate da Milano, con voli diretti per Shanghai, Pechino e Wenzhou, Air China offre 18 frequenze dirette settimanali tra Italia, Cina ed Estremo Oriente. Infatti il vettore collega molte destinazioni del Far East, in particolare Giappone, Corea, Thailandia, Singapore, Nuova Zelanda, Australia, Indonesia e altre ancora.\r

\r

Da sottolineare che, grazie al FreeVisa China 144h è possibile visitare Pechino o Shanghai per 5 giorni senza visto e proseguire per la destinazione beyond Cina.","post_title":"Air China è tornata sulla Roma-Pechino; 18 frequenze settimanali fra Italia, Cina e Far East","post_date":"2023-03-30T12:28:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680179285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se avete pensato di trasferirvi in nord Europa, questo è il momento migliore. La carenza di manodopera richiede l'acquisizione di più lavoratori e in questo caso anche non abitanti dell'UE. La Danimarca è l'ultimo paese ad allentare le sue regole sull'immigrazione nel tentativo di attrarre talenti internazionali.\r

\r

Abbassando i requisiti salariali minimi, ampliando il suo regime di accesso rapido ai permessi di lavoro e aprendo più posti di lavoro agli stranieri, la nazione sta facilitando alle aziende l'assunzione di lavoratori extracomunitari.\r

Sta inoltre concedendo agli studenti stranieri nel paese un periodo di ricerca di lavoro prolungato dopo il completamento degli studi.\r

Ciò che serve\r

\r

\r

Il paese sta vivendo una carenza di manodopera . Nei primi tre mesi del 2022, secondo la Commissione europea, il 42% delle aziende ha segnalato problemi di assunzione.\r

\r

Il 1° gennaio il governo danese ha aggiornato l'elenco positivo per le persone con un'istruzione superiore e l'elenco positivo per i lavoratori qualificati, che specificano entrambe le professioni che registrano una carenza di lavoratori nel paese.\r

\r

Se ti viene offerto un lavoro incluso in questi elenchi, puoi richiedere un permesso di soggiorno e di lavoro danese.\r

\r

Il paese è particolarmente a corto dia professionisti della scienza, dell'ingegneria, della sanità, dell'insegnamento, dell'IT e della finanza.\r

\r

Per richiedere la residenza per un lavoro che rientri in questo elenco è necessario esibire il titolo di studio. In genere è richiesta una laurea o un master.\r

\r

Oltre ad ampliare l'elenco dei titoli di lavoro per i quali gli stranieri possono candidarsi, lo stato scandonavo sta facilitando l'assunzione di cittadini di paesi terzi da parte delle aziende.\r

\r

La soglia salariale sarà abbassata in modo che più posti di lavoro siano aperti ai cittadini stranieri.\r

\r

In base al nuovo limite, i cittadini stranieri che guadagnano almeno 50.344 euro annui potranno richiedere permessi di lavoro e di soggiorno. Attualmente, è fissato a 62.434 euro. \r

\r

Anche gli studenti internazionali che studiano nelle università danesi sono incoraggiati a rimanere dopo la fine della laurea.\r

\r

A loro verrà automaticamente concesso un periodo di ricerca di lavoro di tre anni dopo la laurea.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Carenza di manodopera in Danimarca: l'incentivo per universitari e laureati","post_date":"2023-03-30T11:48:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680176880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre oggi il primo Jw Marriott di Madrid. Dotato di 139 camere, la struttura è stata ottenuta dalla conversione di una delle più antiche profumerie della città. Architettura e design dell'hotel sono stati affidati al Rockwell Group, che ha utilizzato materiali naturali e una tavolozza di colori neutri per garantire un ambiente rilassante. I segni del passato storico dell'edificio rimangono visibili grazie alla conservazione di alcuni elementi, come le colonne in ferro battuto del diciannovesimo secolo che si trovano in tutta la struttura.\r

\r

Per rendere omaggio al retaggio dell'edificio e all'essenza della stessa Madrid, strettamente legata ai suggestivi aromi di violette, tuberose, garofani e rose che riempiono la città, il gruppo Marriott ha tra l'altro collaborato con la Spanish Academy of Perfume, per creare un'esperienza olistico-olfattiva ad hoc. Per cominciare, al momento del check-in ogni ospite viene accolto con un tradizionale tè al profumo di violetta o rosmarino in una tazza di ceramica artigianale. Si può poi scegliere uno dei cinque profumi di Madrid che verranno messi nei guardaroba. Sul comodino si trovano inoltre storie sulla città e sui suoi aromi, pensate per rilassare la mente prima del sonno. Nella lobby è stata quindi allestita una mostra con antichi profumi, libri ed essenze, che gli ospiti possono esplorare a loro piacimento. Per coloro che desiderano continuare il loro viaggio alla scoperta degli aromi, sono infine disponibili laboratori di formazione olfattiva in collaborazione con l'Academy.\r

\r

Oltre a un'ampia sala fitness e all'area benessere, la struttura ha progettato attività che consentono agli ospiti di godere di un percorso di benessere personalizzato durante il loro soggiorno. I tappetini per lo yoga sono disponibili in tutte le camere, così come l'accesso gratuito tramite codici qr a video allenamenti e pratiche di meditazione. Playlist speciali e luci personalizzabili per coccolare i cinque sensi trasformano poi ogni stanza bagno in una spa privata. L'offerta f&b è infine realizzata in collaborazione con lo chef stellato Mario Sandoval: la struttura ha creato in particolare un concept di ristorazione e cocktail, chiamato Qu, che mira a reinventare il sapore locale, utilizzando ingredienti coltivati nell'oasi botanica interna El Patio Jw Garden e provenienti da fornitori locali.","post_title":"E' all'insegna delle esperienze olfattive la prima volta di Jw Marriott a Madrid","post_date":"2023-03-30T11:00:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680174049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia ha siglato un accordo con Boeing per l'acquisto di 39 B787 con un'opzione per altri 10 velivoli. L'accordo riguarda i modelli 787-9 e 787-10 e si aggiunge all'ordine esistente di 38 aeromobili che la compagnia aerea dovrebbe ricevere entro il 2026.\r

\r

Il vettore opera attualmente più di 50 velivoli Boeing sul network a lungo raggio, tra cui il 777-300er e i 787-9 e 787-10 Dreamliner. I 787 aggiuntivi completano la flotta esistente di Saudia, consentendole di sfruttare efficacemente il valore di entrambe le famiglie 777 e 787 per contribuire a realizzare l'obiettivo strategico dell'Arabia Saudita di diventare un hub globale dell'aviazione.\r

\r

L'aumento della flotta creerà nuove opportunità di lavoro per piloti, personale di cabina e altre posizioni operative. Da sottolineare che Saudi Aerospace Engineering Industries, una filiale del Gruppo Saudia, contribuirà a fornire vari tipi di manutenzione per il B787 grazie alle sue capacità e competenze. \r

\r

L'espansione della flotta è uno degli obiettivi del programma di trasformazione strategica del vettore \"Shine\", che si concentra sull'eccellenza dell'efficienza operativa attraverso lo sviluppo e la gestione del network e della flotta e l'integrazione dei sistemi di manutenzione. Il programma si concentra anche sulla trasformazione digitale con diverse iniziative volte a migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri e l'innovazione nel fornire i migliori prodotti, servizi, connettività e infrastrutture digitali che consentono la crescita continua dei settori dell'aviazione e della logistica.\r

\r

","post_title":"Saudia: intesa con Boeing per l'acquisto di altri 49 B787 Dreamliner","post_date":"2023-03-30T10:51:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680173484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domanda in deciso aumento e fine estate - inizio autunno già praticamente sold-out. E' il ceo dell'operatore egiziano, El Nakhil Tours, Fady Fala, a raccontare i trend della stagione in corso alla Bmt: “In questo momento il business è in forte crescita, anche se i prezzi sono alle stelle. Per settembre e ottobre abbiamo fatto già quasi il tutto esaurito”. Alta in particolare la richiesta per gruppi, fino a 120 persone, grazie anche alla specializzazione della dmc con sede a Giza in pellegrinaggi a Santa Caterina e negli altri luoghi sacri del Paese: “Una programmazione che non viene offerta da tutte le agenzie - prosegue Fala -. Proponiamo anche le crociere sul lago Nasser: un’esperienza da fare dopo il classico itinerario via nave Cairo-Luxor-Assuan. Il lago Nasser è molto spirituale”.\r

\r

E' questa la prima volta dell'operatore fondato a Giza dal padre di Fady Fala alla Bmt. El Nakhil Tours è a Napoli per presentare il suo Egitto: “Proponiamo tutte le destinazioni e forniamo servizi di alta qualità. Siamo stati ad altre fiere in Italia, a Rimini e a Milano. Ora abbiamo voluto portare il nostro prodotto anche al sud”. Una proposta che comprende i tour classici a Cairo, Luxor e Assuan, location per le classiche crociere sul Nilo. “Abbiamo anche una nostra nave fluviale, e a Soma Bay un albergo con 600 camere”, conclude il ceo. Completano le proposte dell’operatore il mar Rosso, le guide parlanti italiano e una flotta su ruote. ","post_title":"Fala, El Nakhil Tours: “Settembre e ottobre già quasi sold-out per il nostro Egitto”","post_date":"2023-03-30T10:34:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680172478000]}]}}