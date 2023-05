Air Europa vola sull’estate con un’offerta da oltre 8,5 milioni di posti Air Europa vola verso l’estate con un significativo aumento dell’offerta di posti, che complessivamente supererà quota 8,5 milioni: un incremento che risponde all’aumento della domanda e alle favorevoli condizioni di mercato, con quasi un milione di posti in più rispetto alla summer precedente. A fare la parte del leone sono chiaramente le rotte europee e quelle a lungo raggio, ma anche i voli domestici hanno registrato una crescita sostanziale, con oltre 1,6 milioni di posti disponibili, il 24% in più rispetto al 2022. Quest’estate Air Europa volerà due volte a settimana verso l’isola greca di Santorini, oltre a stabilire collegamenti tra Santiago de Compostela e Tenerife e Lanzarote, e tra Barcellona e Lanzarote. Saranno riattivate anche le rotte per Alghero, Atene e Tunisi, oltre a nuovi collegamenti tra le città spagnole. Potenziate anche le frequenze sulle rotte per Asunción (Paraguay) e Córdoba (Argentina) che diventeranno giornaliere, e ci saranno cinque voli settimanali per Medellín. I voli tra Bilbao e Palma di Maiorca saranno giornalieri, mentre i voli tra Madrid e Lanzarote aumenteranno a quattro a settimana.+ Il collegamento tra New York e Santo Domingo avrà due voli settimanali. Inoltre, la compagnia aerea espanderà il network con oltre 65.000 posti su quattro nuove rotte in Europa e Nord Africa.

Così Fernando Michel definisce il 2023: \"Gli effetti post-pandemia si stanno riflettendo soprattutto sui prezzi che, a causa dell'inflazione, sono aumentati sensibilmente - spiega il fondatore e titolare di Michel Tours -. Nonostante ciò puntiamo a mantenere un rapporto qualità - prezzo equilibrato, senza omettere la professionalità che ci caratterizza\".\r

\r

Nato nel 2015, l'operatore con base a Fidenza poggia sull'esperienza trentennale del suo fondatore: \"Siamo un'agenzia familiare che si occupa di creare e organizzare viaggi culturali e pellegrinaggi nell’Italia e nel mondo, occupandoci sia delle attività di incoming sia di quelle outgoing\". Numerose le destinazioni toccate da Michel Tours, tra cui, oltre alla nostra Penisola, anche gli Emirati, l'Irlanda, il Messico, i paesi Baltici, l'Uzbekistan e il Marocco per gli itinerari di gruppo, mentre la penisola iberica, l'Armenia, la Georgia, la Giordania, la Grecia, Israele e Turchia sono interessate soprattutto dai pellegrinaggi. In quest'ultimo caso, sottolinea Michel, \"gli itinerari proposti rispecchiano il rapporto perfetto tra cultura e fede, nel rispetto dei luoghi che si visitano\".\r

\r

La strategia commerciale del to si basa quindi sulla creazione di un'offerta personalizzata per le agenzie di viaggi, senza impattare eccessivamente sui costi. \"Come già accennato, siamo infatti consapevoli delle sfide che l'industria del turismo sta affrontando post-pandemia e per questo miriamo a fornire soluzioni flessibili, innovative e sostenibili - prosegue il titolare -. Collaborando strettamente con le adv, vogliamo garantire viaggi di gruppo e pellegrinaggi che incontrino le aspettative dei clienti e rispettino allo stesso tempo le esigenze economiche delle agenzie stesse. Ciò che ci permette di essere competitivi è soprattutto il fatto di poter contare su fornitori locali qualificati in tutte le destinazioni in cui operiamo.\".\r

\r

Chiari anche gli obiettivi per il 2024: \"Proporre come sempre tour di valore elevato con un occhio di riguardo alle destinazioni emergenti - conclude Michel -, concentrandoci sul turismo sostenibile, con esperienze autentiche a prezzi più competitivi\".\r

\r

","post_title":"La sfida di Michel Tours: offrire qualità a prezzi competitivi","post_date":"2023-05-24T13:13:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684934030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nouvelair debutta in Italia con l'apertura di una nuova rotta da Tunisi a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 17 luglio. Il collegamento sarà operato da un Airbus A320 e si affiancherà a quello già esistente di Tunisair, sulla medesima rotta (oltre che su Roma Fiumicino).\r

\r

Il vettore tunisino amplia così il proprio network estivo che prevede l'introduzione di 11 nuove rotte verso diverse destinazioni. Il collegamento con Milano è la 14ª rotta europea prevista dal vettore per la summer 2023. Il mese scorso, la compagnia ha iniziato a operare alcuni voli dall'aeroporto di Sfax-Thyna, il suo quarto hub in Tunisia, per avere un migliore accesso alle sue nuove destinazioni.\r

\r

Nouvelair ha iniziato a operare due voli settimanali tra Sfax e Parigi Cdg lo scorso 19 aprile; dal 1° giugno, lancerà due voli settimanali tra Sfax e Istanbul. Inoltre, verranno estesi i servizi regolari verso Algeria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Svezia, Svizzera e Turchia. Queste destinazioni saranno supportate da una nuova promozione \"Fly Me To The World\", che proporrà una serie di tariffe speciali.\r

\r

La compagnia ha recentemente annunciato anche l'arrivo di un aeromobile, a supporto del piano di espansione del network: si tratta di un Airbus A320ceo con una capacità di 180 posti, che porta a 12 la flotta di A320. Si tratta del secondo aereo acquistato quest'anno.","post_title":"Nouvelair fa rotta sull'Italia con un volo da Tunisi a Milano, dal 17 luglio","post_date":"2023-05-24T12:28:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684931285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet alza la posta sulla Spagna con l'apertura di una nuova base stagionale ad Alicante, che sarà operativa dalla primavera del 2024. La città della Costa Blanca sarà la quarta base del vettore nel Paese e la trentesima a livello europeo. La base creerà circa 100 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggio e molti altri indiretti, a livello locale.\r

\r

Tra gli aeromobili basati, per un'offerta complessiva di 1,62 milioni di posti durante la stagione estiva 2024: in pratica una crescita del 16% rispetto all'attuale summer che vede easyJet offrire 1,4 milioni di posti su 11 rotte tra cui Amsterdam, Edimburgo, Ginevra e Basilea.\r

\r

«La Spagna è un mercato strategicamente importante dove continuiamo a crescere, a stimolare il turismo e a creare posti di lavoro - ha dichiarato Javier Gándara, country director del vettore per il Sud Europa -. Con questa base possiamo avvicinare i residenti di Alicante alle città europee di riferimento e, a nostra volta, rafforzare la posizione di Alicante sulla mappa del turismo internazionale».\r

\r

La mossa per un'ulteriore espansione fa seguito al recente annuncio della nuova base di Birmingham, dove dalla prossima primavera saranno basati tre aeromobili.\r

\r

Alicante si affianca quindi alle basi stagionali della compagnia aerea a Palma di Maiorca (2017), Malaga (2021) e Faro (2021), tutte destinazioni estive strategiche per il vettore britannico. Da quando easyJet ha iniziato a operare da Alicante nel 1999 la compagnia ha trasportato 27,5 milioni di passeggeri da e per la città.","post_title":"EasyJet spinge sulla Spagna: nuova base stagionale ad Alicante, dal 2024","post_date":"2023-05-24T11:52:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684929159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'Australia da vivere a tutto tondo, da scoprire attraverso le unicità di natura - dal mare alla foresta pluviale - e cultura - quella aborigena in primis -. Il Down Under corre veloce in questo 2023, primo vero banco di prova post pandemia e, a distanza di poco più di un anno dalla riapertura ai viaggiatori internazionali, traccia un primo bilancio e previsioni decisamente positivi. A livello globale ma anche e soprattutto per il mercato italiano. \r

\r

Lo spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe Tourism Australia, ieri a Milano insieme ai rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia: «Vogliamo mettere in evidenza quanto oggi sia di nuovo semplice viaggiare in Australia, anzi forse più di prima (grazie anche al volo diretto di Qantas sulla Roma-Perth, che ripartirà il prossimo 18 giugno): non ci sono più restrizioni di sorta legate al Covid, è necessario solo il visto, esattamente come prima. Attualmente la capacità voli sul Paese è all'84% rispetto al periodo pre pandemia». \r

\r

E se all'inizio la ripartenza è stata lenta, «lo scorso marzo gli arrivi italiani hanno raggiunto l'85% del dato dello stesso mese 2019, mentre il risultati dei 12 mesi alla fine di marzo si attesta al 61% per un totale di 47.100 passeggeri. Numeri che ci fanno molto felici e che posizionano l'Italia al terzo posto tra i principali mercati europei (escludendo il Regno Unito, ndr)». \r

Il recupero completo ai numeri 2019 è previsto «per il 2025, ma potrebbe concretizzarsi anche prima, molto dipende da come andranno i flussi provenienti dalla Cina, che ha solo recentemente riaperto le proprie frontiere».\r

\r

La certezza è quella di una grande voglia di Australia, che traspare sia dalle segnalazioni dei tour operator che programmano la destinazione sia dalla tipologia di viaggiatore che raggiunge il Paese: «Se inizialmente il traffico era prevalentemente Vrf, ora è decisamente tornata la componente leisure».\r

\r

E l'aumento che registrano le tariffe aeree - a livello globale e non solo verso l'Australia - sembra non rappresentare un freno alle prenotazioni: «Credo che oggi il desiderio di viaggiare sia maggiore di quello di risparmiare. E le persone tendono anche ad allungare la permanenza media nel Paese, sia per compensare la spesa del volo che è la quota maggiore del viaggio, sia per scoprire più stati e vivere esperienze diverse. Il soggiorno medio per un turista italiano è di 21 giorni. Per contro i servizi a terra non hanno costi così elevati e anche il tasso di cambio con il dollaro australiano è particolarmente favorevole».","post_title":"L'Australia e il ritorno dei turisti italiani. Seller: «C'è una grande voglia di viaggiare»","post_date":"2023-05-24T11:38:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684928333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe fissato per domani, 25 maggio, l'incontro fra il ministro Giancarlo Giorgetti e il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, per la firma dell'accordo che - ottenuto l'avallo della Commissione europea - segnerà il passaggio del 40% del capitale di Ita Airways al gruppo tedesco.\r

\r

\r

Lufthansa, secondo i rumors comparsi sulla stampa, avrebbe alzato l'offerta fino a 320 milioni di euro, che saranno versati attraverso un aumento di capitale riservato, dopo l'ok dell'Ue, probabilmente in autunno. Il previsto shareholder agreement è fissato al 2025, quando cioè Ita dovrebbe aver raggiunto il break even, con il conseguente acquisto da parte dei tedeschi di un altro 50-55% per circa 500 milioni di euro. A quel punto al ministero resterebbe il 5-10%.\r

\r

\r

\r

Nodo Malpensa\r

Confermato il versamento nelle casse di Ita da parte del Mef de l’ultima tranche di 250 milioni di euro, come previsto dagli accordi con l’antitrust europea arrivando ai 1,35 miliardi di euro.\r

Le medesime indiscrezioni di stampa evidenziano un ruolo sempre più in bilico per l'aeroporto di Milano Malpensa - dove sarebbe in forse anche l'unico volo per New York, che potrebbe essere trasferito al City Airport utilizzando aeromobili differenti - a fronte di una sempre crescente presenza su Linate e Roma Fiumicino. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita: la firma con il Mef domani, 25 maggio. Malpensa in bilico","post_date":"2023-05-24T09:59:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1684922348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways dedica una promozione speciale ai cittadini siciliani che si recheranno nel proprio comune di residenza per votare alle prossime elezioni amministrative, che si terranno in Sicilia domenica 28 e lunedì 29 maggio.\r

\r

La compagnia ha previsto uno sconto sul biglietto di andata e ritorno per un volo domestico verso Catania e Palermo: la promozione, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti a/r verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro a/r.\r

\r

L’offerta si applica sui biglietti acquistati fino al 28 maggio 2023, per viaggiare nel periodo compreso tra il 25 e il 31 maggio 2023. L’acquisto può essere effettuato esclusivamente sul sito Ita, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata.\r

\r

Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.","post_title":"Ita Airways: tariffe speciali per gli elettori che voleranno in Sicilia per votare alle amministrative","post_date":"2023-05-24T09:40:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684921233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova compagnia aerea per la Slovenia: questo l'obiettivo confermato dal ministro sloveno per lo sviluppo economico e la tecnologia, Matjaž Han, che ha dichiarato di sostenere pienamente la creazione di un nuovo vettore di bandiera, dopo che una commissione di esperti ha presentato i risultati sull'impatto economico del fallimento di Adria Airways nel 2019. Secondo il rapporto, la Slovenia avrebbe perso centinaia di milioni di euro a causa della mancanza di connettività aerea. Han ha dichiarato che i risultati del rapporto saranno ora presentati al Primo Ministro Robert Golob, dopo di che sarà presa una decisione finale sulla questione.\r

\r

«La connettività aerea è una componente vitale per lo sviluppo della Slovenia - ha sottolineato in un'intervista il ministro Han -. Per questo abbiamo organizzato una gara d'appalto per sovvenzionare nuove rotte, i cui risultati mi hanno deluso». Luxair e Air Montenegro sono stati gli unici due vettori a richiedere le sovvenzioni statali. Han ha aggiunto: «Sono assolutamente favorevole a questa nuova compagnia di bandiera. Lo Stato cofinanzierà il progetto per sette anni. Tuttavia, non dovremmo considerare la questione solo dal punto di vista della compagnia aerea, ma anche i molteplici vantaggi che la connettività aerea porterebbe».\r

\r

Il progetto dovrà comunque passare al vaglio dell'Unione europea che potrebbe porre dei paletti al finanziamento di una nuova compagnia aerea nazionale: «Ci vorrà circa un anno prima di avere una nuova compagnia aerea. Fino ad allora, è necessario impegnarsi molto di più in colloqui bilaterali con i vettori e invogliarli a iniziare a volare in Slovenia». La precedente amministrazione governativa slovena aveva previsto di creare una nuova compagnia di bandiera utilizzando 70 milioni di euro di fondi del Pnrr, ma Bruxelles ha bocciato il progetto.","post_title":"La Slovenia progetta la creazione di una nuova compagnia aerea di bandiera","post_date":"2023-05-24T09:00:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684918851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, la Francia ha formalmente vietato i voli a brevissimo raggio nel Paese, qualora esista un’alternativa ferroviaria al di sotto delle due ore e mezza, per lo stesso collegamento.\r

\r

\r

\r

Il divieto, come riportano La Tribune e Afp, non può essere applicato ai cosiddetti voli con coincidenza. Inoltre, l’alternativa in treno deve servire le stesse città degli aeroporti interessati. Nel caso di Roissy-Charles-de-Gaulle, ad esempio, viene presa in considerazione la stazione ad alta velocità che serve l’aeroporto. E ancora: «Le frequenze devono essere sufficienti e gli orari adeguati, tenendo conto delle esigenze di trasporto dei passeggeri che utilizzano questo collegamento, in particolare in termini di connettività e intermodalità, nonché dei trasferimenti di traffico che sarebbero causati dal divieto» precisa il testo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Di fatto, quindi, il numero di rotte che rientrano nel campo di applicazione del decreto è particolarmente ridotto: vi rientrano solo le linee Parigi-Orly-Nantes, Orly-Lione e Orly-Bordeaux. In realtà, questa legge ratifica ciò che già esiste. Il governo aveva obbligato Air France a chiudere questi collegamenti nel maggio 2020, in cambio di un sostegno finanziario, all’epoca della pandemia. Aveva anche vietato alle compagnie concorrenti di operare sulle tratte interessate.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Secondo il governo, la chiusura delle tre rotte «comporta una riduzione totale delle emissioni di CO2 del trasporto aereo di 55.000 tonnellate» sulla base dei dati di traffico del 2019. Per la Commissione europea, ancora, questa misura «è in grado di contribuire a breve termine alla riduzione delle emissioni nel settore del trasporto aereo e alla lotta contro il cambiamento climatico».\r

\r

Per contro, le associazioni di categoria, sono nettamente contrarie alla posizione del governo: secondo i calcoli dell’Unione aeroportuale francese (Uaf) e di Aci Europe le rotte in questione rappresentano solo lo 0,24% delle emissioni di CO2 del trasporto aereo nazionale francese, ovvero lo 0,04% delle emissioni del settore trasporti in Francia. Eliminarle «non ha molto senso» a detta di Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, che sottolinea come la Legge sul clima e la resilienza preveda che i voli nazionali compensino il 50% delle loro emissioni di CO2 entro il 2022 e il 100% entro il 2024. Le associazioni, di conseguenza, sono favorevoli al rafforzamento di questo tipo di compensazione e degli obblighi sull’uso di Saf.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Francia: in vigore lo stop ai voli di breve raggio nel Paese","post_date":"2023-05-23T15:14:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684854875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dispone di 207 camere ed è situato nel cuore della città il nuovo Unahotels T Hotel Cagliari, new entry sarda con contratto di franchising del gruppo Una. La struttura è composta da quattro blocchi interconnessi sviluppati su una superficie di 20 mila metri quadrati. Parte del complesso è la famosa torre di 15 piani, in passato conosciuta in città come il Matitone, che con i suoi 62 metri di altezza si eleva sulla città. La posizione dell’hotel, vicino al parco della Musica, al teatro Lirico e ai quartieri storici di Villanova e Castello, offre ai viaggiatori viste panoramiche e la possibilità di raggiungere facilmente tutti i punti di interesse della città.\r

\r

Per coloro che necessitano di spazi per organizzare incontri business e conferenze di lavoro, il TConference dispone di quattro sale convegni e altrettante meeting room insonorizzate, provviste di luce naturale e dotate delle migliori tecnologie, per congressi, meeting aziendali, conferenze stampa e presentazioni di prodotti e servizi, con 700 posti e 175 metri quadrati di spazi dedicati ad area espositiva.\r

\r

L'offerta f&b si declina in tre proposte differenti: il TBar, il TBistrot, per un pranzo informale o un aperitivo con vista sul TGarden, e il TRestaurant. Il T15, invece, è un nuovo ambiente sulla torre per feste private e piccoli eventi. La TSpa dispone infine di una vasta gamma di servizi, compreso il percorso Acqua Journey, ospitato in una grande vasca idroterapica con sei diversi getti idromassaggianti, più bagno turco, docce emozionali e cromoterapia.\r

\r

L'ingresso della nuova struttura in Unahotels è stato realizzato grazie al supporto del team hospitality di Ey, guidato dal partner Marco Zalamena. “L’inserimento della nuova struttura porta a 18 il numero di hotel affiliati, che costituiscono, accanto alla gestione diretta per un totale di 52 strutture, un elemento centrale della nostra strategia di crescita\", sottolinea l'amministratore delegato de Gruppo Una, Giorgio Marchegiani. “Ringrazio Gualtiero Cualbu (proprietario dell'albergo, ndr), per averci scelto - aggiunge il direttore generale della compagnia, Fabrizio Gaggio -. L’hotel cagliaritano è un punto di riferimento per la città e per l’isola”.","post_title":"Il brand Unahotels approda a Cagliari con il T Hotel","post_date":"2023-05-23T12:13:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684844021000]}]}}