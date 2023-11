Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all’analogo periodo del 2022. In risposta alla crescente domanda di viaggio per l’ultima parte dell’anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi. Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti. Condividi

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. \r

\r

Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi.\r

\r

“Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo.\r

\r

Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia.","post_title":"Da Elisa Viaggi nasce il nuovo to Viaggialdo specializzato in incoming e outgoing","post_date":"2023-10-31T11:38:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698752301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian rinnova la collaborazione con Tui: la compagnia aerea opererà voli charter per l'operatore durante le prossime stagioni invernale ed estiva. I voli saranno effettuati da Norvegia, Svezia e Danimarca verso destinazioni in tutta Europa.\r

\r

Tui è il più grande cliente charter di Norwegian: l'accordo appena firmato prevede che la compagnia aerea effettuerà il 70% delle operazioni charter del tour operator tedesco sul mercato norvegese.\r

\r

\"Come Tui, Norwegian è un operatore affermato che gode di grande fiducia tra i viaggiatori in Scandinavia. Il biglietto aereo è una parte importante dell'esperienza di viaggio e una priorità per noi di Tui e il feedback dei sondaggi con i nostri clienti dimostra che Norwegian sta facendo un lavoro eccellente\", ha dichiarato Tommy Serban, responsabile commerciale di Tui Nordic.","post_title":"Norwegian rinnova la partnership con Tui per i charter dalla Scandinavia","post_date":"2023-10-31T11:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698752242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alfonso Pacifico è il nuovo area managing director Portofino del gruppo Belmond. Nel suo nuovo ruolo, attivo da domani 1° novembre, Pacifico sarà responsabile del progetto di restauro in più fasi dell'hotel Splendido, di cui è stato anche nominato general manager, e si occuperà della guida strategica e della direzione operativa dello Splendido Mare e del Bagni Fiore, beach club privato gestito dalla compagnia parte del gruppo Lvmh dal 2021. Riporterà direttamente al vicepresidente e divisional leader Sud Europa, Christian Boyens.\r

\r

Entrato in Belmond nel 2014 come front of house manager al Caruso di Ravello, in Campania, Pacifico ha proseguito la propria crescita interna diventando general manager dello stesso hotel nel 2019. Tre anni più tardi è stato quindi promosso a managing director della struttura e director of special projects, a supporto del team global operations.\r

\r

“Sono onorato e grato di rivestire un ruolo così prestigioso e per di più in una struttura iconica quale il Belmond di Portofino ma, soprattutto, sono felice di poter condividere ulteriormente la mia grande passione per l’ospitalità guardando a nuovi obiettivi - commenta Pacifico -. Non vedo l’ora di mettermi all’opera e di lavorare con il team, che ringrazio sin da subito per la dedizione costante con cui, di anno in anno, ha reso lo Splendido e Portofino più che un binomio eccezionale, quasi un’unica creatura, una destinazione ambita e un faro luminoso nel mondo dell’ospitalità”.","post_title":"Alfonso Pacifico nuovo area managing director Portofino del gruppo Belmond","post_date":"2023-10-31T11:24:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698751464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Confermata l'intera operatività sull'Egitto per King Holidays, che anzi aggiunge nuove proposte speciali alla programmazione presentata per l’autunno. “La destinazione è regolarmente accessibile – dichiara la product manager del to, Barbara Cipolloni –. Non esistono provvedimenti di sconsiglio sulle aree a vocazione turistica. Abbiamo potenziato ulteriormente l’assistenza del nostro personale in loco e siamo a disposizione delle agenzie di viaggio, per fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti in partenza o a coloro che desiderano prenotare. La programmazione è realizzata in collaborazione con partner locali storicamente specializzati nell’accoglienza della clientela italiana e, in quanto attori protagonisti del mercato turistico, riteniamo un dovere essere solidali e non fare mancare il nostro appoggio ai tanti lavoratori che vivono di turismo, nella speranza che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile”.\r

\r

Il programma proposto da King Holidays, Magico Egitto, combina la tradizionale navigazione sul Nilo da Luxor ad Assuan con un soggiorno al Cairo, garantendo a tutti gli appassionati una serie di vantaggi esclusivi: volo da Roma a Luxor in andata, collegamenti di linea da Assuan al Cairo e dal Cairo a Roma, crociera 5 stelle lusso a bordo della nave Royal Olivia Signature con lounge bar, piscina e ampie cabine, comprese di finestre panoramiche insonorizzate, e sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo.\r

\r

L’itinerario tocca tutti i grandi classici dell’Antico Egitto. Per tutta la durata del viaggio, i clienti sono inoltre accompagnati da egittologi specializzati e da assistenti, sia a bordo della crociera sia al Cairo; le quote, con volo da Roma ogni sabato fino ad aprile 2024, partono da 1.359 euro a persona, incluso il trattamento di pensione completa, visite e ingressi ai monumenti. Da segnalare anche le partenze speciali di Natale, il 23 dicembre, e Capodanno, il 30 dicembre.","post_title":"King Holidays conferma la programmazione Egitto e aggiunge le proposte speciali per le festività","post_date":"2023-10-31T11:05:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698750327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verrà riposizionata nel mar Mediterraneo la Msc Orchestra. Dopo lo stop agli itinerari sul mar Rosso a causa della crisi israelo-palestinese, la nave sarà basata a Cagliari per una serie di crociere di sette notti a partire dal prossimo 18 dicembre fino ad aprile 2024.\r

\r

La nave salperà quindi tutti i lunedì alla volta di Civitavecchia e Livorno, dove farà tappa rispettivamente il martedì e il mercoledì, per poi spostarsi in Francia, Paese in cui toccherà il porto di Marsiglia, e in Spagna, a Valencia e Palma di Maiorca.\r

\r

L'Orchestra affiancherà la World Europa e la Fantasia, anch’esse operative nel mar Mediterraneo, per un’offerta di ben tre navi dedicate nell’area durante il periodo invernale. A queste si aggiungerà poi la Poesia per le crociere di Natale e Capodanno, con itinerari di 12 notti verso le Canarie.","post_title":"Msc: dopo lo stop sul mar Rosso ecco il nuovo programma della Orchestra","post_date":"2023-10-31T10:36:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698748578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato Welcome to Italy Access Point, il primo desk informativo che fornisce indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina.\r

\r

Oltre ad essere un punto di interscambio culturale, l'Access Point - realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation-Iccf e Guang Hua Cultures et Media (Italia) - rappresenta anche un'opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni di cui hanno bisogno.\r

\r

\"Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – dichiara Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports - Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso sette delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l'unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina\".\r

\r

“Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese - sottolinea Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation-Iccf –Le bellezze e il lifestyle italiani sono riconosciuti in tutto il mondo, e amati in particolare dai cinesi: dunque offrire loro una buona accoglienza sin dall’arrivo è sicuramente il modo migliore per far sì che la nostra penisola resti una meta desiderata, verso la quale i flussi da Oriente possano continuare a crescere costantemente”.\r

\r

[gallery ids=\"455172,455173,455174\"]","post_title":"A Malpensa debutta il desk informativo per i visitatori cinesi, Welcome to Italy","post_date":"2023-10-31T10:21:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698747710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un viaggio che ha il sapore dell'avventura, della scoperta di esperienze uniche e autentiche quello che ha come destinazione la Guyana Francese.\r

\r

Territorio d'Oltremare Francese, la regione situata sulla costa Nord-orientale del Sud America è collegata in sole 8,5 ore di volo a Parigi dal volo Air France, inaugurato lo scorso 29 ottobre: per la winter 2023-24 il collegamento viene operato dall'aeroporto di Charles de Gaulle per quello di Cayenne con partenze giornaliere, servite dal un B777-200Er, configurato con 28 posti in business class, 32 in Premium economy e 268 in economy. I voli rafforzano i collegamenti con i mercati europei confinanti con la Francia continentale, permettendo agli operatori turistici di attrarre una clientela ancor più internazionale.\r

\r

La Guyana conserva un patrimonio naturale di 8 milioni di ettari di foresta amazzonica: con il supporto di guide esperte è possibile effettuare escursioni e soggiorni all inclusive nel verde, imparando a conoscere meglio le problematiche legate alla preservazione di flora e fauna locali.\r

\r

Di fatto, l'approccio green e attento all'ambiente è distintivo della meta che ambisce a diventare una delle destinazioni preferite per il turismo sostenibile: con poco più di 100.000 visitatori all'anno (al 68% di provenienza francese) che soggiornano mediamente 18 giorni, la regione risponde alla tendenza di attuale a prediligere vacanze più lunghe e rispettose dell'ambiente. La Guyana offre ai turisti una full immersion nell’esotismo e propone esperienze a stretto contatto con la natura e con la sua grande biodiversità, oltre che con i suoi abitanti, una popolazione estremamente eterogenea che ama condividere le proprie tradizioni e cultura.\r

\r

","post_title":"Guyana Francese più vicina a Parigi con il volo giornaliero di Air France","post_date":"2023-10-31T10:02:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698746545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot ha inaugurato il nuovo collegamento giornaliero non-stop con da Roma Fiumicino all'aeroporto Chopin di Varsavia: da qui i viaggiatori provenienti dall'Italia possono agevolmente imbarcarsi su altri voli della compagnia di bandiera polacca per raggiungere numerose destinazioni in Polonia, Europa orientale e centrale, paesi baltici, Asia centrale, America del Nord e Asia-Pacifico.\r

\r

\"Riscontriamo un aumento della domanda da parte dei punti vendita in Italia, questo aumento di capacità coinvolge un mercato strategico e importante - dichiara Amit Ray, direttore Italia per i mercati Dach e India e head of global corporate and strategic sales di Lot Polish Airlines -. Il nostro nuovo servizio da capitale a capitale segna una tappa significativa per la connettività aerea tra Italia e Polonia. I viaggiatori del bacino di utenza di Roma possono ora raggiungere Varsavia con un vettore di rete full-service, senza scali, per godere l’esperienza di una delle città più vivaci d'Europa, Varsavia, che si è aggiudicata il titolo di meta turistica migliore d'Europa nel concorso European Best Destinations 2023. Dal nostro hub di Varsavia, inoltre, i viaggiatori possono accedere agevolmente al nostro network mondiale, grazie a opzioni di viaggio interessanti e senza soluzione di continuità verso tante destinazioni successive, come per esempio le altre città polacche, i paesi baltici, l'Asia centrale, l’India e il Giappone\".\r

\r

\"La rotta Roma-Varsavia ha sempre rappresentato un collegamento cruciale per le relazioni tra i nostri Paesi, favorendo gli scambi diplomatici e commerciali e lo sviluppo turistico tra Italia e Polonia - aggiunge Federico Scriboni, responsabile Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - .Il nuovo volo giornaliero migliorerà la connettività tra due città così ricche di storia, arte e cultura, dando accesso a un'ampia rete di voli verso molte destinazioni nazionali e internazionali\".","post_title":"Lot operativa sulla nuova rotta da Roma all'aeroporto Chopin di Varsavia","post_date":"2023-10-31T09:29:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698744575000]}]}}