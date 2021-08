Air Europa lancia le tariffe “Time to Fly”

Torna “Time to fly”, l’appuntamento di Air Europa che propone tariffe estremamente competitive verso molte destinazioni su cui la compagnia aerea è operativa.

Il Vecchio e il Nuovo Continente saranno ancora più vicini, nel segno della convenienza, grazie alle proposte di Air Europa: da oggi è possibile prenotare fino al 17 settembre, per

volare fino al 9 giugno 2022, data dell’ultimo rientro.

Time to Fly consente di raggiungere Madrid a partire da 69 euro e Tenerife Nord da 129 euro; dall’altra parte dell’oceano, svettano i grandi classici quali New York da 319 euro e Miami

da 379 euro, passando per Lima da 429 euro. Non mancano le latitudini caraibiche: Santo Domingo e Punta Cana da 459 euro, oltre a Cuba con il collegamento su Havana da 429 euro.

Le quotazioni si intendono andata e ritorno, tasse incluse con solo bagaglio a mano.