Air Europa: la vendita al gruppo Iag potrebbe essere “imminente” Sarebbe imminente la finalizzazione della vendita di Air Europa al gruppo Iag. Lo riferisce il sito web El Confidencial citando l’incontro mediato dal governo spagnolo tra l’amministratore delegato di Air Europa, Nuño de la Rosa e Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia per accelerare il processo di acquisizione attraverso un’operazione che viene definita “vitale per il Paese”. Nel 2019 il gruppo Iag aveva manifestato l’intenzione di acquisire Air Europa per 1 miliardo di euro, ma l’intero progetto ha subito un brusco stop a causa della pandemia nonché a fronte dei dubbi sollevati dalle autorità per la concorrenza – in Europa e nel Regno Unito. Ora, il governo spagnolo si sarebbe attivato per agevolare il completamento dell’acquisizione dopo oltre tre anni di trattative. Considerando che all’interno del gruppo Iag sono già presenti Iberia e Vueling in Spagna, l’eventuale soluzione positiva della trattativa con Air Europa dovrà tener conto di una corretta fattibilità dal punto di vista della concorrenza.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarebbe imminente la finalizzazione della vendita di Air Europa al gruppo Iag. Lo riferisce il sito web El Confidencial citando l'incontro mediato dal governo spagnolo tra l'amministratore delegato di Air Europa, Nuño de la Rosa e Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia per accelerare il processo di acquisizione attraverso un'operazione che viene definita "vitale per il Paese". Nel 2019 il gruppo Iag aveva manifestato l'intenzione di acquisire Air Europa per 1 miliardo di euro, ma l'intero progetto ha subito un brusco stop a causa della pandemia nonché a fronte dei dubbi sollevati dalle autorità per la concorrenza - in Europa e nel Regno Unito. Ora, il governo spagnolo si sarebbe attivato per agevolare il completamento dell'acquisizione dopo oltre tre anni di trattative. Considerando che all'interno del gruppo Iag sono già presenti Iberia e Vueling in Spagna, l'eventuale soluzione positiva della trattativa con Air Europa dovrà tener conto di una corretta fattibilità dal punto di vista della concorrenza. [post_title] => Air Europa: la vendita al gruppo Iag potrebbe essere "imminente" [post_date] => 2023-01-12T14:57:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673535424000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437208" align="alignleft" width="300"] Jason Krimmel[/caption] Importanti novità ai vertici dell'organizzazione Norwegian Cruise Line: Jason Krimmel è stato infatti nominato vice president of international della compagnia, mentre Kevin Bubolz, già managing director Europe dal 2018, è diventato vice president & managing director Cemea (Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell'azienda. [caption id="attachment_437210" align="alignright" width="200"] Kevin Bubolz[/caption] Da quando è entrato a far parte di Ncl nel 2003 come business development manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di director of field sales and business development, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato vice president of trade marketing and engagement: un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di vice president of international marketing and global creative strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di Ncl fino a oggi, con inserzioni televisive a livello globale. "Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali della compagnia e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti - commenta lo stesso Krimmel -. L'atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere e di trasformare il 2023 nel nostro anno di maggior successo". Bubolz è invece entrato a far parte di Ncl nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quello di vice president of commercial and business planning presso la Norwegian Cruise Line Holdings, la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. [post_title] => Ncl: Jason Krimmel e Kevin Bubolz nominati vice president international e managing director Cemea [post_date] => 2023-01-12T12:23:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673526190000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bonza ha finalmente ottenuto il certificato di operatore aereo, passo fondamentale e necessario per il decollo della compagnia, dopo lunghi ritardi. La nuova low cost australiana (il cui nome, Bonza, può essere tradotto come "eccellente" o "di prima qualità") ha dichiarato su Linkedin di essere al lavoro per lanciare la vendita dei biglietti dall'hub di Sunshine Coast. "Con l'approvazione (dell'Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile), il 2023 sarà un anno ancora più importante per il turismo nazionale. Non vediamo l'ora di collegare le comunità e, a nostra volta, di stimolare nuovi mercati per l'industria del turismo nazionale australiano". Bonza è sostenuta dalla società di private equity 777 Partners di Miami, che possiede anche l'operatore low-cost canadese Flair Airlines. Nell'agosto 2022 la compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo Boeing 737 Max 8, proveniente dal portafoglio ordini di 777 Partners. Ha tre Max 8 nella sua flotta. Il business model della low cost prevede servizi point-to-point da città secondarie in Australia, evitando di operare all'interno del "triangolo d'oro" di Brisbane, Sydney e Melbourne. Inizialmente il lancio era previsto per settembre 2022, ma è stato posticipato a causa del ritardo della consegna del Coa da parte delle autorità di regolamentazione australiane. [post_title] => Bonza Airline: la low cost australiana ottiene il certificato di operatore aereo [post_date] => 2023-01-12T12:16:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673525772000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha aperto oggi le vendite dei biglietti sulla nuova rotta da Roma Fiumicino per Rio de Janeiro. La metropoli brasiliana amplia il network lungo raggio della compagnia aerea che oggi include New York - operata sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa - Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè, oltre a Washington e San Francisco che decolleranno durante l'estate 2023. Sulla nuova rotta, dal 29 ottobre 2023, sarà impiegato un Airbus A330 che effettuerà voli giornalieri con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo a Rio de Janeiro alle ore 6:05, local time; l’operativo da Rio de Janeiro prevede invece la partenza dal 30 ottobre 2023 alle ore 15:45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 6:45, local time. Ita consoliderà così anche la propria presenza in Sud America, dove oggi è già attiva con voli verso Buenos Aires e San Paolo: il mercato dell’America Latina insieme a quello degli Stati Uniti rappresenta un nodo focale sia per il traffico business che per quello cargo con l’Italia. “L’apertura della destinazione Rio de Janeiro rientra nella strategia di sviluppo e di crescita dell’offerta intercontinentale della nostra compagnia - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare -. Inoltre, coerentemente con tale strategia di espansione, quest’anno abbiamo aggiunto alla già rilevante offerta sugli Stati Uniti, nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington operativi da giugno e a San Francisco, operativi da luglio, in vendita sul nostro sito, il call center, le biglietterie degli aeroporti e le agenzie di viaggio”. “L’arrivo di Ita Airways a Rio de Janerio è un’ottima notizia per il turismo brasiliano. Il ritorno dell’Italia nel nostro network aiuterà la crescita del settore e rappresenterà un asset importante per l’economia della città. Noi continuiamo ad impegnarci per incrementare le connessioni tra Rio e le principali destinazioni nel mondo, come la città di Roma, vivace capitale ricca di cultura e di storia” ha aggiunto Alexandre Monteiro, presidente di RIOgaleão, Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro International Airport. [post_title] => Ita Airways: aperte le vendite dei voli sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro [post_date] => 2023-01-12T11:48:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673524126000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437194" align="alignleft" width="300"] Bernabò Bocca[/caption] Un passo deciso verso un cliente che oggi richiede di prenotare in modo flessibile e rapido, nonché un vantaggio per l’albergatore che avrà la possibilità di ricevere immediatamente la somma. Grazie a una nuova convenzione siglata con l'operatore del mercato buy now pay later, Scalapay, Federalberghi è oggi in grado di offrire alle proprie strutture ricettive la possibilità di cedere il credito, a condizioni agevolate, vantato nei confronti del cliente, mentre l’albergatore potrà ricevere immediatamente l’intero importo, senza dover attendere che il cliente effettui il pagamento delle rate e senza doversi preoccupare di eventuali insoluti. "Collaborare con Federalberghi significa avere un canale di ascolto delle esigenze di oltre 27 mila strutture ricettive italiane ma anche mettere a disposizione degli albergatori un potenziale di clientela che supera oggi i 2,5 milioni in Europa – commenta Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay -. Per questo, insieme, rispondiamo alla necessità dell'ospitalità di una nuova modalità di pagamento in tre rate senza interessi, che elimina qualsiasi operatività d'incasso alla struttura e al contempo apre un nuovo canale di acquisizione clienti per aumentare le vendite dirette”. [caption id="attachment_422484" align="alignright" width="300"] Matteo Ciccalè[/caption] “Abbiamo siglato questa partnership nella piena convinzione che rappresenti un valore aggiunto per la nostra clientela che nella struttura ricettiva cerca sempre più servizi e facilitazioni – afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Dal punto di vista dell’albergatore, ci si sentirà in parte alleviati da aspetti burocratici finanziari che spesso ci sottraggono energia e tempo da dedicare, invece, all’operatività ed alla funzionalità delle nostre imprese. Con questa iniziativa si è aperta una nuova strada verso la semplificazione, e sono certo che la formula sia vincente”. [post_title] => Accordo Scalapay - Federalberghi: in hotel il soggiorno si paga a rate [post_date] => 2023-01-12T11:43:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673523826000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: "La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair "che salirà presto al 50%". Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che "il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)". Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di "eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti". [post_title] => Michael O'Leary su Ita: "Lufthansa non farà nulla per farla crescere" [post_date] => 2023-01-12T11:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673522425000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2023 che celebra i primi 25 anni di attività della low cost in Italia è il ceo del gruppo, Michael O'Leary a tracciare il quadro dei prossimi mesi, cominciando dal rinnovato investimento sugli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa. Dodici nuove rotte - 10 a Bergamo e due a Malpensa - per un totale di 140, che rappresentano una crescita del +25% rispetto al 2019, e altri due aeromobili basati (30 in tutto), per un investimento di 200 milioni di dollari, che supportano oltre nuovi 1.200 posti di lavoro diretti. L'obiettivo per l'anno fiscale 2023 è quello di trasportare 13 milioni di passeggeri da Bergamo e 4,5 da Malpensa. Complessivamente per l'esercizio in corso la low cost stima di muovere 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano. Le novità dallo scalo orobico sono Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume e Zante; da Malpensa Zara e Kos. O'Leary rimarca come il 2023, anche in Italia, sarà caratterizzato da un "forte traffico" come indicano queste prime due settimane dell'anno: "Registriamo, giorno dopo giorno, nuovi record di prenotazioni per la Pasqua e per l'estate. C'è una domanda enorme dal Nord Europa (verso il sud Europa), così come dai mercati extra europei, Stati Uniti in primis. Certo l'anno è appena iniziato e sarà lungo ma, se non ci saranno imprevisti legati alla guerra in Ucraina o al Covid, nonché a inflazione o recessione economica, è certo che i livelli di traffico supereranno nell'estate quelli pre-pandemia. L'investimento sull'Italia prevede 10 nuovi aeromobili basati, oltre ai due qui a Milano, uno sarà a Roma (l'annuncio oggi pomeriggio) e sette in altre basi". L'investimento "che risponde alla costante ripresa della domanda di viaggio" è di circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. O'Leary ha ribadito che la quota di mercato della compagnia "oggi al 40% - rispetto al 25% del 2019 - è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni (...) Contrariamente a quando stanno facendo altri vettori, Ita che ha una flotta ancora troppo piccola, Wizz Air che chiude basi a Palermo e Bari oltre a ridurre a Napoli e Venezia, Ryanair continua a crescere. E lo ha fatto anche in Sicilia - ha tenuto a precisare il ceo - quando nel periodo di Natale ha aggiunto 51 voli extra in risposta all'aumento della domanda". E smentisce un cartello per aumentare le tariffe verso l'isola nel periodo delle festività: "Ryanair non parla con altre compagnie. Le tariffe delle festività sono normalmente più elevate di quelle di gennaio". [post_title] => Ryanair su Milano con 12 nuove rotte e altri 2 aeromobili basati. "Sarà un'estate di forte traffico" [post_date] => 2023-01-12T10:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673521054000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_333278" align="alignleft" width="300"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption] Fiavet Toscana scrive alla direzione delle Gallerie degli Uffizi e alla direzione regionale dei Musei della Toscana a causa del rincaro dei prezzi degli Uffizi che ricade, naturalmente anche sulle agenzie di viaggio. Riportiamo qui la lettera: "L’inatteso e immediatamente operativo aumento del biglietto di ingresso alle Gallerie degli Uffizi è assolutamente inaccettabile per la filiera del turismo organizzato. Chiediamo – almeno per le AdV registrate presso il concessionario - di rimandare di un anno l’entrata in vigore di un provvedimento che graverebbe interamente su di noi. Sono anni che chiediamo di superare la tendenza all’improvvisazione in un mondo basato invece sulla programmazione: chi professionalmente costruisce l’offerta, per essere visibile sul mercato deve presentare le proposte ed i relativi prezzi già da luglio per la stagione successiva. Gli impegni presi sono contrattualizzati e non possono essere messi in discussione. Possiamo comprendere tutte le ragioni alla base della decisione, ma qualsiasi scelta va programmata con largo anticipo: il mondo del turismo vive di una economia articolata su tempi medio lunghi e non può essere alterata senza preavviso. Altrimenti sono danni. L’aumento - del 25%! - del prezzo cadrebbe sulle spalle della già provata filiera dei tour operator e agenzie di viaggio. Si tratta dell’ennesimo duro colpo ad una categoria di importanza centrale per il governo dei flussi e per garantire la sostenibilità delle destinazioni. E di un altro regalo alle grandi multinazionali delle vendite dirette online". [post_title] => Fiavet Toscana: inaccettabile l'aumento del biglietto per gli Uffizi [post_date] => 2023-01-12T10:51:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673520683000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. "Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”. I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”. Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella. Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger. [post_title] => Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh [post_date] => 2023-01-12T10:46:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673520403000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air europa la vendita al gruppo iag potrebbe essere imminente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3989,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe imminente la finalizzazione della vendita di Air Europa al gruppo Iag. Lo riferisce il sito web El Confidencial citando l'incontro mediato dal governo spagnolo tra l'amministratore delegato di Air Europa, Nuño de la Rosa e Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia per accelerare il processo di acquisizione attraverso un'operazione che viene definita \"vitale per il Paese\". \r

\r

Nel 2019 il gruppo Iag aveva manifestato l'intenzione di acquisire Air Europa per 1 miliardo di euro, ma l'intero progetto ha subito un brusco stop a causa della pandemia nonché a fronte dei dubbi sollevati dalle autorità per la concorrenza - in Europa e nel Regno Unito.\r

\r

Ora, il governo spagnolo si sarebbe attivato per agevolare il completamento dell'acquisizione dopo oltre tre anni di trattative.\r

\r

Considerando che all'interno del gruppo Iag sono già presenti Iberia e Vueling in Spagna, l'eventuale soluzione positiva della trattativa con Air Europa dovrà tener conto di una corretta fattibilità dal punto di vista della concorrenza.\r

\r

","post_title":"Air Europa: la vendita al gruppo Iag potrebbe essere \"imminente\"","post_date":"2023-01-12T14:57:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673535424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jason Krimmel[/caption]\r

\r

Importanti novità ai vertici dell'organizzazione Norwegian Cruise Line: Jason Krimmel è stato infatti nominato vice president of international della compagnia, mentre Kevin Bubolz, già managing director Europe dal 2018, è diventato vice president & managing director Cemea (Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell'azienda.\r

\r

[caption id=\"attachment_437210\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Kevin Bubolz[/caption]\r

\r

Da quando è entrato a far parte di Ncl nel 2003 come business development manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di director of field sales and business development, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato vice president of trade marketing and engagement: un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di vice president of international marketing and global creative strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di Ncl fino a oggi, con inserzioni televisive a livello globale. \"Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali della compagnia e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti - commenta lo stesso Krimmel -. L'atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere e di trasformare il 2023 nel nostro anno di maggior successo\".\r

\r

Bubolz è invece entrato a far parte di Ncl nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quello di vice president of commercial and business planning presso la Norwegian Cruise Line Holdings, la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.","post_title":"Ncl: Jason Krimmel e Kevin Bubolz nominati vice president international e managing director Cemea","post_date":"2023-01-12T12:23:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673526190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bonza ha finalmente ottenuto il certificato di operatore aereo, passo fondamentale e necessario per il decollo della compagnia, dopo lunghi ritardi. La nuova low cost australiana (il cui nome, Bonza, può essere tradotto come \"eccellente\" o \"di prima qualità\") ha dichiarato su Linkedin di essere al lavoro per lanciare la vendita dei biglietti dall'hub di Sunshine Coast.\r

\"Con l'approvazione (dell'Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile), il 2023 sarà un anno ancora più importante per il turismo nazionale. Non vediamo l'ora di collegare le comunità e, a nostra volta, di stimolare nuovi mercati per l'industria del turismo nazionale australiano\".\r

\r

Bonza è sostenuta dalla società di private equity 777 Partners di Miami, che possiede anche l'operatore low-cost canadese Flair Airlines. Nell'agosto 2022 la compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo Boeing 737 Max 8, proveniente dal portafoglio ordini di 777 Partners. Ha tre Max 8 nella sua flotta.\r

\r

Il business model della low cost prevede servizi point-to-point da città secondarie in Australia, evitando di operare all'interno del \"triangolo d'oro\" di Brisbane, Sydney e Melbourne. Inizialmente il lancio era previsto per settembre 2022, ma è stato posticipato a causa del ritardo della consegna del Coa da parte delle autorità di regolamentazione australiane.","post_title":"Bonza Airline: la low cost australiana ottiene il certificato di operatore aereo","post_date":"2023-01-12T12:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673525772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto oggi le vendite dei biglietti sulla nuova rotta da Roma Fiumicino per Rio de Janeiro. La metropoli brasiliana amplia il network lungo raggio della compagnia aerea che oggi include New York - operata sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa - Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè, oltre a Washington e San Francisco che decolleranno durante l'estate 2023. \r

Sulla nuova rotta, dal 29 ottobre 2023, sarà impiegato un Airbus A330 che effettuerà voli giornalieri con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo a Rio de Janeiro alle ore 6:05, local time; l’operativo da Rio de Janeiro prevede invece la partenza dal 30 ottobre 2023 alle ore 15:45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 6:45, local time.\r

Ita consoliderà così anche la propria presenza in Sud America, dove oggi è già attiva con voli verso Buenos Aires e San Paolo: il mercato dell’America Latina insieme a quello degli Stati Uniti rappresenta un nodo focale sia per il traffico business che per quello cargo con l’Italia.\r

“L’apertura della destinazione Rio de Janeiro rientra nella strategia di sviluppo e di crescita dell’offerta intercontinentale della nostra compagnia - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare -. Inoltre, coerentemente con tale strategia di espansione, quest’anno abbiamo aggiunto alla già rilevante offerta sugli Stati Uniti, nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington operativi da giugno e a San Francisco, operativi da luglio, in vendita sul nostro sito, il call center, le biglietterie degli aeroporti e le agenzie di viaggio”.\r

“L’arrivo di Ita Airways a Rio de Janerio è un’ottima notizia per il turismo brasiliano. Il ritorno dell’Italia nel nostro network aiuterà la crescita del settore e rappresenterà un asset importante per l’economia della città. Noi continuiamo ad impegnarci per incrementare le connessioni tra Rio e le principali destinazioni nel mondo, come la città di Roma, vivace capitale ricca di cultura e di storia” ha aggiunto Alexandre Monteiro, presidente di RIOgaleão, Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro International Airport.","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite dei voli sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro","post_date":"2023-01-12T11:48:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673524126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437194\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Un passo deciso verso un cliente che oggi richiede di prenotare in modo flessibile e rapido, nonché un vantaggio per l’albergatore che avrà la possibilità di ricevere immediatamente la somma. Grazie a una nuova convenzione siglata con l'operatore del mercato buy now pay later, Scalapay, Federalberghi è oggi in grado di offrire alle proprie strutture ricettive la possibilità di cedere il credito, a condizioni agevolate, vantato nei confronti del cliente, mentre l’albergatore potrà ricevere immediatamente l’intero importo, senza dover attendere che il cliente effettui il pagamento delle rate e senza doversi preoccupare di eventuali insoluti.\r

\r

\"Collaborare con Federalberghi significa avere un canale di ascolto delle esigenze di oltre 27 mila strutture ricettive italiane ma anche mettere a disposizione degli albergatori un potenziale di clientela che supera oggi i 2,5 milioni in Europa – commenta Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay -. Per questo, insieme, rispondiamo alla necessità dell'ospitalità di una nuova modalità di pagamento in tre rate senza interessi, che elimina qualsiasi operatività d'incasso alla struttura e al contempo apre un nuovo canale di acquisizione clienti per aumentare le vendite dirette”.\r

\r

[caption id=\"attachment_422484\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

“Abbiamo siglato questa partnership nella piena convinzione che rappresenti un valore aggiunto per la nostra clientela che nella struttura ricettiva cerca sempre più servizi e facilitazioni – afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Dal punto di vista dell’albergatore, ci si sentirà in parte alleviati da aspetti burocratici finanziari che spesso ci sottraggono energia e tempo da dedicare, invece, all’operatività ed alla funzionalità delle nostre imprese. Con questa iniziativa si è aperta una nuova strada verso la semplificazione, e sono certo che la formula sia vincente”.","post_title":"Accordo Scalapay - Federalberghi: in hotel il soggiorno si paga a rate","post_date":"2023-01-12T11:43:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673523826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte\". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. \r

\r

Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: \"La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia\". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair \"che salirà presto al 50%\".\r

\r

Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che \"il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)\".\r

\r

Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di \"eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti\".","post_title":"Michael O'Leary su Ita: \"Lufthansa non farà nulla per farla crescere\"","post_date":"2023-01-12T11:20:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1673522425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nel 2023 che celebra i primi 25 anni di attività della low cost in Italia è il ceo del gruppo, Michael O'Leary a tracciare il quadro dei prossimi mesi, cominciando dal rinnovato investimento sugli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa. Dodici nuove rotte - 10 a Bergamo e due a Malpensa - per un totale di 140, che rappresentano una crescita del +25% rispetto al 2019, e altri due aeromobili basati (30 in tutto), per un investimento di 200 milioni di dollari, che supportano oltre nuovi 1.200 posti di lavoro diretti. L'obiettivo per l'anno fiscale 2023 è quello di trasportare 13 milioni di passeggeri da Bergamo e 4,5 da Malpensa. Complessivamente per l'esercizio in corso la low cost stima di muovere 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano.\r

\r

Le novità dallo scalo orobico sono Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume e Zante; da Malpensa Zara e Kos.\r

\r

O'Leary rimarca come il 2023, anche in Italia, sarà caratterizzato da un \"forte traffico\" come indicano queste prime due settimane dell'anno: \"Registriamo, giorno dopo giorno, nuovi record di prenotazioni per la Pasqua e per l'estate. C'è una domanda enorme dal Nord Europa (verso il sud Europa), così come dai mercati extra europei, Stati Uniti in primis. Certo l'anno è appena iniziato e sarà lungo ma, se non ci saranno imprevisti legati alla guerra in Ucraina o al Covid, nonché a inflazione o recessione economica, è certo che i livelli di traffico supereranno nell'estate quelli pre-pandemia. L'investimento sull'Italia prevede 10 nuovi aeromobili basati, oltre ai due qui a Milano, uno sarà a Roma (l'annuncio oggi pomeriggio) e sette in altre basi\". L'investimento \"che risponde alla costante ripresa della domanda di viaggio\" è di circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese.\r

\r

O'Leary ha ribadito che la quota di mercato della compagnia \"oggi al 40% - rispetto al 25% del 2019 - è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni (...) Contrariamente a quando stanno facendo altri vettori, Ita che ha una flotta ancora troppo piccola, Wizz Air che chiude basi a Palermo e Bari oltre a ridurre a Napoli e Venezia, Ryanair continua a crescere. E lo ha fatto anche in Sicilia - ha tenuto a precisare il ceo - quando nel periodo di Natale ha aggiunto 51 voli extra in risposta all'aumento della domanda\". E smentisce un cartello per aumentare le tariffe verso l'isola nel periodo delle festività: \"Ryanair non parla con altre compagnie. Le tariffe delle festività sono normalmente più elevate di quelle di gennaio\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair su Milano con 12 nuove rotte e altri 2 aeromobili basati. \"Sarà un'estate di forte traffico\"","post_date":"2023-01-12T10:57:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673521054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_333278\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption]\r

\r

Fiavet Toscana scrive alla direzione delle Gallerie degli Uffizi e alla direzione regionale dei Musei della Toscana a causa del rincaro dei prezzi degli Uffizi che ricade, naturalmente anche sulle agenzie di viaggio.\r

\r

Riportiamo qui la lettera:\r

\"L’inatteso e immediatamente operativo aumento del biglietto di ingresso alle Gallerie degli Uffizi è assolutamente inaccettabile per la filiera del turismo organizzato.\r

Chiediamo – almeno per le AdV registrate presso il concessionario - di rimandare di un anno l’entrata in vigore di un provvedimento che graverebbe interamente su\r

di noi.\r

\r

Sono anni che chiediamo di superare la tendenza all’improvvisazione in un mondo basato invece sulla programmazione: chi professionalmente costruisce l’offerta, per\r

essere visibile sul mercato deve presentare le proposte ed i relativi prezzi già da luglio per la stagione successiva. Gli impegni presi sono contrattualizzati e non possono\r

essere messi in discussione.\r

\r

Possiamo comprendere tutte le ragioni alla base della decisione, ma qualsiasi scelta va programmata con largo anticipo: il mondo del turismo vive di una economia articolata su\r

tempi medio lunghi e non può essere alterata senza preavviso. Altrimenti sono danni.\r

L’aumento - del 25%! - del prezzo cadrebbe sulle spalle della già provata filiera dei tour operator e agenzie di viaggio. Si tratta dell’ennesimo duro colpo ad una categoria di\r

importanza centrale per il governo dei flussi e per garantire la sostenibilità delle destinazioni. E di un altro regalo alle grandi multinazionali delle vendite dirette online\".","post_title":"Fiavet Toscana: inaccettabile l'aumento del biglietto per gli Uffizi","post_date":"2023-01-12T10:51:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673520683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. \"Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”.\r

\r

I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”.\r

\r

Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella.\r

\r

Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger.\r

\r

","post_title":"Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh","post_date":"2023-01-12T10:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673520403000]}]}}