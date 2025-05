Air Europa e i primi 25 anni in Italia: nel mirino una crescita passeggeri dell’11% Nozze d’argento per Air Europa e il mercato Italia: un anniversario speciale che la compagnia aerea ha celebrato ieri sera a Roma in una location altrettanto speciale come quella dell’Harry’s Bar. Un’occasione per mettere in risalto risultati e previsioni nel breve termine, con Renato Scaffidi, country manager di Air Europa in Italia e Bernardo Botella, direttore vendite del vettore spagnolo. Quest’ultimo ha evidenziato le buone performance registrate sin dall’inizio sulle tre rotte operate nel nostro paese, ricordando anche il ritorno – lo scorso giugno – della Madrid-Venezia, interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia. Il trend positivo prosegue anche nel 2025, durante il quale si prevede di trasportare sulle rotte da e per Roma, Milano e Venezia oltre 700.000 passeggeri, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Quest’anno la compagnia aerea opererà 4.500 voli con oltre 811.000 posti disponibili, prevedendo un tasso medio di occupazione superiore all’85%. Attraverso l’hub di Madrid-Barajas, i passeggeri italiani «hanno accesso ad oltre 20 destinazioni in America e più di 15 in Spagna – ha sottolineato Botella -. Lo scorso anno, più di 384.000 passeggeri hanno viaggiato via Madrid in transito da o verso una delle tre città italiane, cifra che rappresenta il 61% del traffico passeggeri. Le destinazioni lungo raggio più richieste dai passeggeri che volano dall’Italia verso l’America, e viceversa, sono Lima, Santo Domingo, San Paolo, Miami e L’Avana». Il vettore opera 42 voli settimanali (che diventano 45 nel periodo di alta stagione) da Roma, Milano e Venezia con la flotta di Boeing 737, che sarà ampliata nei prossimi giorni con l’arrivo di un nuovo Boeing 737-8. A questo seguiranno altri tre aeromobili durante l’anno in corso e altri 10 nel 2026, fino a raggiungere un totale di 20. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche). Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali. Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti. Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025. «In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era». [post_title] => Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah [post_date] => 2025-05-21T14:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747839421000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490958 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nozze d'argento per Air Europa e il mercato Italia: un anniversario speciale che la compagnia aerea ha celebrato ieri sera a Roma in una location altrettanto speciale come quella dell'Harry’s Bar. Un'occasione per mettere in risalto risultati e previsioni nel breve termine, con Renato Scaffidi, country manager di Air Europa in Italia e Bernardo Botella, direttore vendite del vettore spagnolo. Quest'ultimo ha evidenziato le buone performance registrate sin dall'inizio sulle tre rotte operate nel nostro paese, ricordando anche il ritorno - lo scorso giugno - della Madrid-Venezia, interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia. Il trend positivo prosegue anche nel 2025, durante il quale si prevede di trasportare sulle rotte da e per Roma, Milano e Venezia oltre 700.000 passeggeri, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. Quest'anno la compagnia aerea opererà 4.500 voli con oltre 811.000 posti disponibili, prevedendo un tasso medio di occupazione superiore all'85%. Attraverso l'hub di Madrid-Barajas, i passeggeri italiani «hanno accesso ad oltre 20 destinazioni in America e più di 15 in Spagna - ha sottolineato Botella -. Lo scorso anno, più di 384.000 passeggeri hanno viaggiato via Madrid in transito da o verso una delle tre città italiane, cifra che rappresenta il 61% del traffico passeggeri. Le destinazioni lungo raggio più richieste dai passeggeri che volano dall'Italia verso l'America, e viceversa, sono Lima, Santo Domingo, San Paolo, Miami e L'Avana». Il vettore opera 42 voli settimanali (che diventano 45 nel periodo di alta stagione) da Roma, Milano e Venezia con la flotta di Boeing 737, che sarà ampliata nei prossimi giorni con l'arrivo di un nuovo Boeing 737-8. A questo seguiranno altri tre aeromobili durante l'anno in corso e altri 10 nel 2026, fino a raggiungere un totale di 20. [post_title] => Air Europa e i primi 25 anni in Italia: nel mirino una crescita passeggeri dell'11% [post_date] => 2025-05-21T12:19:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747829989000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È in dirittura d'arrivo un nuovo trattato tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, che introdurrà una serie di modifiche a favore della mobilità. La Gran Bretagna non tornerà, ma ci sarà un riavvicinamento. Per quanto riguarda il turismo, l'Unione europea ha istituito un meccanismo per garantire che i viaggiatori possano entrare senza complicazioni e non debbano affrontare le stesse situazioni degli altri viaggiatori extracomunitari. Dopodiché, la decisione spetta a ciascun Paese, ma il quadro giuridico europeo consentirà loro di rinunciare all'obbligo del timbro sul passaporto. A causa di questo meccanismo manuale, in quasi tutti i paesi gli inglesi attualmente devono mettersi in fila affinché un agente li visiti e timbri loro il passaporto. Da ottobre sarà possibile utilizzare i distributori automatici. Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato: "Questa partnership aiuta i turisti britannici, che potranno utilizzare gli e-gate quando viaggiano in Europa, eliminando le lunghe code al controllo passaporti". Il governo ha affermato che, anche con il timbro sul passaporto, consentire l'accesso ai varchi elettronici rappresenterebbe comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale. [post_title] => Gli inglesi e i britannici potranno entrare in Europa con maggiore facilità [post_date] => 2025-05-21T11:48:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => aeroporti [1] => gran-bretagna [2] => maggiore-facilita [3] => mobilita [4] => passaporti [5] => topnews [6] => turismo-2 [7] => turisti-inglesi [8] => unione-europea ) [post_tag_name] => Array ( [0] => aeroporti [1] => Gran Bretagna [2] => maggiore facilità [3] => mobilità [4] => passaporti [5] => Top News [6] => turismo [7] => turisti inglesi [8] => unione europea ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747828127000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490925" align="alignleft" width="265"] Stephan Thoennissen[/caption] Numa Group ha annunciato oggi la nomina di Stephan Thoennissen a nuovo chief operating officer, con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, Thoennissen sarà determinante per sviluppare il core business di Numa per portare avanti lo sviluppo organizzativo dell'azienda e per stabilire nuove filiali locali. Questa nomina strategica arriva mentre l'azienda continua la sua forte crescita in Europa. Christian Gaiser, ceo del Gruppo Numa, ha dichiarato: “Stephan Thoennissen ha una storia impressionante, avendo ricoperto ruoli chiave in aziende di tecnologia, in fase di crescita rapida. La sua vasta esperienza nello sviluppo di brand complessi e innovativi sarà preziosa, mentre continuiamo a rafforzare Numa a livello internazionale e a consolidare la nostra posizione di operatore AI-driven più lungimirante nel settore dell'ospitalità. Siamo entusiasti di accogliere Stephan, un esperto eccezionale, nel nostro team di leadership internazionale”. Thoennissen porta con sé una grande esperienza nella creazione e nello sviluppo di aziende tecnologiche in rapida crescita. Ha una comprovata esperienza nella creazione di marchi digitali, in particolare ha contribuito al successo di Berlin Brands Group, che ha raggiunto una valutazione di uscita superiore a 1 miliardo di dollari. Durante i suoi incarichi di leadership, tra cui quello di chief commercial officer presso Berlin Brands Group, ha svolto un ruolo fondamentale nell'acquisizione di una base di clienti consistente attraverso piattaforme come Amazon e eBay. Thoennissen intende applicare questa esperienza per migliorare la presenza di Numa nelle agenzie di viaggio online, come Booking.com. [post_title] => Numa Group ha scelto Stephan Thoennissen come nuovo coo [post_date] => 2025-05-21T10:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747824326000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Un programma di voli stabile, puntuale e affidabile per tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, in particolare per le vacanze di Natale, è la nostra massima priorità»: Dieter Vranckx, chief commercial officer del gruppo tedesco, commenta così la messa in vendita dell'operativo invernale 2025-26, sottolineando poi che «con l'espansione dell'offerta Allegris di Lufthansa Airlines, stiamo portando un significativo upgrade nel segmento premium in molti mercati principali». Dando uno sguardo alla programmazione di Lufthansa Airlines, spicca ifnatti l'aumento dei voli a lungo raggio in cui i passeggeri potranno trovare la nuova cabina Allegris in tutte le classi: Economy, Premium Economy, Business e First Class. Dal 26 ottobre, questi aeromobili voleranno ogni giorno da Monaco a New York (Jfk e New Jersey-Newark), Chicago, Miami, Shanghai, Città del Capo e Tokyo. Inoltre, Bengaluru, in India, sarà servita tre volte alla settimana. Si tratta del maggior numero di destinazioni Allegris attive contemporaneamente dal suo debutto. Dieci A350-900 con i nuovi interni di cabina stanno già volando per Lufthansa nell'orario invernale. E più di mezzo milione di passeggeri in tutte le classi hanno già usufruito dei nuovi sedili con tassi di soddisfazione estremamente elevati. Quest'anno Lufthansa prevede anche l'introduzione dell'Allegris a Francoforte con il Boeing 787-9 e il retrofit della sua flotta esistente, a partire dal Boeing 747-8. Tra le novità della stagione, il prolungamento ai mesi invernali dei voli da Francoforte a Bydgoszcz (Polonia) e da Monaco a Oradea (Romania) in considerazione dell'elevata domanda di viaggio. Questi collegamenti sono stati aggiunti all'operativo quest'estate. Sono state confermate anche le destinazioni invernali dell'Airbus A380 da Monaco: Los Angeles, San Francisco, Bangkok e Delhi. [post_title] => Lufthansa: in vendita l'operativo invernale. La cabina Allegris debutta su nuove rotte [post_date] => 2025-05-21T10:32:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747823554000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero. Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero. Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali. A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario. Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto. Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax. Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”. Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti. Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali. Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia. (Fonte: Travel365.it) [post_title] => Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto [post_date] => 2025-05-21T10:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => destinazioni-estive-europee [1] => galizia-spagna [2] => idee-viaggio-agosto [3] => mete-estive-2025 [4] => seychelles-agosto [5] => slovenia-estate [6] => tanzania-safari-agosto [7] => travel365-estate [8] => vacanza-agosto-estero [9] => vacanze-in-groenlandia [10] => viaggi-avventura-e-relax ) [post_tag_name] => Array ( [0] => destinazioni estive europee [1] => Galizia Spagna [2] => idee viaggio agosto [3] => mete estive 2025 [4] => Seychelles agosto [5] => Slovenia estate [6] => Tanzania safari agosto [7] => travel365 estate [8] => vacanza agosto estero [9] => vacanze in Groenlandia [10] => viaggi avventura e relax ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747823417000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="" align="alignleft" width="300"] La Msc World America (cr. Ivan Sarfatti)[/caption] Nuova doppietta per il portfolio ordini Msc Crociere, che ha siglato un accordo con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class. L'intesa porterà a sei il numero totale di navi World Class nella flotta Msc Crociere. Le due nuove unità ordinate - attualmente denominate World Class 5 e 6 - saranno consegnate rispettivamente nel 2029 e 2030. «Confermare gli ordini per due nuove navi appartenenti alla World Class segna una nuova pietra miliare nel proseguimento del nostro piano industriale a lungo termine e nello straordinario percorso di collaborazione con l’industria navale francese - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo, creando un’eredità di eccellenza e innovazione con Chantiers de l’Atlantique, nostri partner da oltre 20 anni. La piattaforma World Class combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti». «È la sinergia delle competenze delle nostre due aziende che ha portato alla creazione di questa serie World Class ad alto potenziale, in grado di affrontare le sfide sia in termini di esperienza degli ospiti a bordo, sia di prestazioni ambientali. Le navi World Class 5 e 6 rappresentano una pietra miliare nella storia dell’industria crocieristica, con la migliore efficienza energetica» aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, Le nuove navi affiancheranno, dunque, le ammiraglie già in servizio MSC World Europa e MSC World America, oltre a MSC World Asia e MSC World Atlantic, attualmente in costruzione e che entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027. [post_title] => Msc ordina due nuove unità World Class ai Chantiers de l’Atlantique: consegne nel 2029 e 2030 [post_date] => 2025-05-21T10:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747822508000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal ha inaugurato nei giorni scorsi la sua nuova rotta diretta tra Lisbona e Los Angeles, operata con un Airbus A330-900 da 298 passeggeri. il collegamento viene effettuato tre volte alla settimana - il martedì, venerdì e domenica - fino al 26 maggio, quando verrà aggiunto un quarto volo settimanale, al sabato. Con il nuovo collegamento verso il Sud della California e la capitale del cinema, la compagnia lusitana lancia anche un concorso per trovare “il prossimo portoghese a Hollywood”, in collaborazione con l’attore José Condessa e via social media. Attraverso un casting, i partecipanti al concorso - residenti in Portogallo e maggiorenni - dovranno reinterpretare una scena del loro film o serie preferita per vincere un viaggio di andata e ritorno per due persone a Los Angeles, oltre a due ingressi per visitare i Paramount Studios. Con il debutto su Los Angeles, Tap collega ora direttamente Lisbona a otto aeroporti statunitensi: New York, Newark, Boston, Miami, Washington DC, San Francisco, Chicago e Los Angeles. Il vettore collega inoltre Porto a Newark e, a partire da questa settimana, anche a Boston. Ulteriore novità: dal prossimo 3 giugno, uno dei collegamenti settimanali Tap tra Lisbona e San Francisco effettuerà uno scalo a Terceira, offrendo così un nuovo volo diretto tra l’isola delle Azzorre e la California. [post_title] => Tap Air Portugal sbarca a Los Angeles: ottava destinazione negli Stati Uniti [post_date] => 2025-05-21T09:47:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747820849000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sacro Monte di Varese: visita guidata gratuita all’antico borgo di Santa Maria del Monte e alla cripta il 22 e 24 maggio. La visita fa parte del progetto del comune di Varese “da globale a locale”: un percorso, gestito da Archeologistics, che permetterà di conoscere il Sacro Monte di Varese attraverso i suoi luoghi e le storie che nel tempo li hanno attraversati. Fino a settembre al Sacro Monte di Varese sono in programma speciali visite guidate gratuite dedicate a questo luogo eccezionale e patrimonio dell'umanità dal 2003. Il programma è molto ricco e prevede visite nel borgo e lungo i percorsi storici di avvicinamento a Santa Maria del Monte, con ingresso anche all'interno di alcuni dei musei del borgo. Le visite sono gestite da Archeologistics, impresa sociale che gestisce i musei presenti nel borgo. L'iniziativa del comune di Varese punta alla riscoperta e valorizzazione dell'identità di luoghi eccezionali, sostenuta dal ministero del turismo e volta alla valorizzazione dei comuni nel territorio del sito Unesco "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia". Giovedì 22 maggio alle 16 e sabato 24 maggio alla stessa ora è possibile partecipare a una visita guidata gratuita all’antico Borgo di Santa Maria del Monte. Il percorso prevede l’ingresso alla cripta del Santuario. Il percorso ha una durata di quasi due ore. Il borgo di Santa Maria del Monte si è sviluppato nei secoli intorno al Santuario: nelle sue vie si conservano tracce dei secoli di storia. La passeggiata si concluderà con la visita all’antica Cripta, prima chiesa edificata sulla montagna nel IX –X secolo. Le visite sono gratuite e racconteranno il Sacro Monte e il suo borgo attraverso i secoli: si parte dagli inizi del novecento, quando, grazie alla vista che si estende dal Lago Maggiore fino a Milano e non solo e alla funicolare che consentiva un accesso facile al borgo, è stato meta turistica di grande importanza, nonché resistenza dell’artista Lodovico Pogliaghi, di cui si visterà la dimora. [post_title] => Da globale a locale, 22 e 24 maggio visite guidate al sacro Monte di Varese [post_date] => 2025-05-21T09:43:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747820638000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air europa e i primi 25 anni in italia nel mirino una crescita passeggeri dell11" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4563,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche).\r

Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali.\r

\r

Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti.\r

\r

Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025.\r

\r

«In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era».","post_title":"Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah","post_date":"2025-05-21T14:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747839421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490958","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Nozze d'argento per Air Europa e il mercato Italia: un anniversario speciale che la compagnia aerea ha celebrato ieri sera a Roma in una location altrettanto speciale come quella dell'Harry’s Bar.\r

\r

Un'occasione per mettere in risalto risultati e previsioni nel breve termine, con Renato Scaffidi, country manager di Air Europa in Italia e Bernardo Botella, direttore vendite del vettore spagnolo. Quest'ultimo ha evidenziato le buone performance registrate sin dall'inizio sulle tre rotte operate nel nostro paese, ricordando anche il ritorno - lo scorso giugno - della Madrid-Venezia, interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia.\r

\r

Il trend positivo prosegue anche nel 2025, durante il quale si prevede di trasportare sulle rotte da e per Roma, Milano e Venezia oltre 700.000 passeggeri, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. Quest'anno la compagnia aerea opererà 4.500 voli con oltre 811.000 posti disponibili, prevedendo un tasso medio di occupazione superiore all'85%.\r

\r

Attraverso l'hub di Madrid-Barajas, i passeggeri italiani «hanno accesso ad oltre 20 destinazioni in America e più di 15 in Spagna - ha sottolineato Botella -. Lo scorso anno, più di 384.000 passeggeri hanno viaggiato via Madrid in transito da o verso una delle tre città italiane, cifra che rappresenta il 61% del traffico passeggeri. Le destinazioni lungo raggio più richieste dai passeggeri che volano dall'Italia verso l'America, e viceversa, sono Lima, Santo Domingo, San Paolo, Miami e L'Avana».\r

\r

Il vettore opera 42 voli settimanali (che diventano 45 nel periodo di alta stagione) da Roma, Milano e Venezia con la flotta di Boeing 737, che sarà ampliata nei prossimi giorni con l'arrivo di un nuovo Boeing 737-8.\r

\r

\r

\r

\r

A questo seguiranno altri tre aeromobili durante l'anno in corso e altri 10 nel 2026, fino a raggiungere un totale di 20.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa e i primi 25 anni in Italia: nel mirino una crescita passeggeri dell'11%","post_date":"2025-05-21T12:19:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747829989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È in dirittura d'arrivo un nuovo trattato tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, che introdurrà una serie di modifiche a favore della mobilità. La Gran Bretagna non tornerà, ma ci sarà un riavvicinamento.\r

\r

Per quanto riguarda il turismo, l'Unione europea ha istituito un meccanismo per garantire che i viaggiatori possano entrare senza complicazioni e non debbano affrontare le stesse situazioni degli altri viaggiatori extracomunitari. Dopodiché, la decisione spetta a ciascun Paese, ma il quadro giuridico europeo consentirà loro di rinunciare all'obbligo del timbro sul passaporto.\r

\r

A causa di questo meccanismo manuale, in quasi tutti i paesi gli inglesi attualmente devono mettersi in fila affinché un agente li visiti e timbri loro il passaporto. Da ottobre sarà possibile utilizzare i distributori automatici.\r

\r

Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato: \"Questa partnership aiuta i turisti britannici, che potranno utilizzare gli e-gate quando viaggiano in Europa, eliminando le lunghe code al controllo passaporti\". Il governo ha affermato che, anche con il timbro sul passaporto, consentire l'accesso ai varchi elettronici rappresenterebbe comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale.","post_title":"Gli inglesi e i britannici potranno entrare in Europa con maggiore facilità","post_date":"2025-05-21T11:48:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aeroporti","gran-bretagna","maggiore-facilita","mobilita","passaporti","topnews","turismo-2","turisti-inglesi","unione-europea"],"post_tag_name":["aeroporti","Gran Bretagna","maggiore facilità","mobilità","passaporti","Top News","turismo","turisti inglesi","unione europea"]},"sort":[1747828127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490925\" align=\"alignleft\" width=\"265\"] Stephan Thoennissen[/caption]\r

Numa Group ha annunciato oggi la nomina di Stephan Thoennissen a nuovo chief operating officer, con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, Thoennissen sarà determinante per sviluppare il core business di Numa per portare avanti lo sviluppo organizzativo dell'azienda e per stabilire nuove filiali locali. Questa nomina strategica arriva mentre l'azienda continua la sua forte crescita in Europa.\r

Christian Gaiser, ceo del Gruppo Numa, ha dichiarato: “Stephan Thoennissen ha una storia impressionante, avendo ricoperto ruoli chiave in aziende di tecnologia, in fase di crescita rapida. La sua vasta esperienza nello sviluppo di brand complessi e innovativi sarà preziosa, mentre continuiamo a rafforzare Numa a livello internazionale e a consolidare la nostra posizione di operatore AI-driven più lungimirante nel settore dell'ospitalità. Siamo entusiasti di accogliere Stephan, un esperto eccezionale, nel nostro team di leadership internazionale”.\r

Thoennissen porta con sé una grande esperienza nella creazione e nello sviluppo di aziende tecnologiche in rapida crescita. Ha una comprovata esperienza nella creazione di marchi digitali, in particolare ha contribuito al successo di Berlin Brands Group, che ha raggiunto una valutazione di uscita superiore a 1 miliardo di dollari.\r

Durante i suoi incarichi di leadership, tra cui quello di chief commercial officer presso Berlin Brands Group, ha svolto un ruolo fondamentale nell'acquisizione di una base di clienti consistente attraverso piattaforme come Amazon e eBay. Thoennissen intende applicare questa esperienza per migliorare la presenza di Numa nelle agenzie di viaggio online, come Booking.com.\r

\r

","post_title":"Numa Group ha scelto Stephan Thoennissen come nuovo coo","post_date":"2025-05-21T10:45:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747824326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un programma di voli stabile, puntuale e affidabile per tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, in particolare per le vacanze di Natale, è la nostra massima priorità»: Dieter Vranckx, chief commercial officer del gruppo tedesco, commenta così la messa in vendita dell'operativo invernale 2025-26, sottolineando poi che «con l'espansione dell'offerta Allegris di Lufthansa Airlines, stiamo portando un significativo upgrade nel segmento premium in molti mercati principali».\r

\r

Dando uno sguardo alla programmazione di Lufthansa Airlines, spicca ifnatti l'aumento dei voli a lungo raggio in cui i passeggeri potranno trovare la nuova cabina Allegris in tutte le classi: Economy, Premium Economy, Business e First Class. Dal 26 ottobre, questi aeromobili voleranno ogni giorno da Monaco a New York (Jfk e New Jersey-Newark), Chicago, Miami, Shanghai, Città del Capo e Tokyo. Inoltre, Bengaluru, in India, sarà servita tre volte alla settimana. Si tratta del maggior numero di destinazioni Allegris attive contemporaneamente dal suo debutto. \r

\r

Dieci A350-900 con i nuovi interni di cabina stanno già volando per Lufthansa nell'orario invernale. E più di mezzo milione di passeggeri in tutte le classi hanno già usufruito dei nuovi sedili con tassi di soddisfazione estremamente elevati. Quest'anno Lufthansa prevede anche l'introduzione dell'Allegris a Francoforte con il Boeing 787-9 e il retrofit della sua flotta esistente, a partire dal Boeing 747-8.\r

\r

Tra le novità della stagione, il prolungamento ai mesi invernali dei voli da Francoforte a Bydgoszcz (Polonia) e da Monaco a Oradea (Romania) in considerazione dell'elevata domanda di viaggio. Questi collegamenti sono stati aggiunti all'operativo quest'estate. Sono state confermate anche le destinazioni invernali dell'Airbus A380 da Monaco: Los Angeles, San Francisco, Bangkok e Delhi.","post_title":"Lufthansa: in vendita l'operativo invernale. La cabina Allegris debutta su nuove rotte","post_date":"2025-05-21T10:32:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747823554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero.\r

Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero.\r

Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali.\r

A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario.\r

Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto.\r

\r

Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare\r

\r

Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax.\r

\r

Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici\r

\r

Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”.\r

\r

Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica\r

\r

Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti.\r

\r

Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale\r

\r

Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali.\r

\r

Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari\r

\r

Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia.\r

\r

(Fonte: Travel365.it)","post_title":"Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto","post_date":"2025-05-21T10:30:17+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["destinazioni-estive-europee","galizia-spagna","idee-viaggio-agosto","mete-estive-2025","seychelles-agosto","slovenia-estate","tanzania-safari-agosto","travel365-estate","vacanza-agosto-estero","vacanze-in-groenlandia","viaggi-avventura-e-relax"],"post_tag_name":["destinazioni estive europee","Galizia Spagna","idee viaggio agosto","mete estive 2025","Seychelles agosto","Slovenia estate","Tanzania safari agosto","travel365 estate","vacanza agosto estero","vacanze in Groenlandia","viaggi avventura e relax"]},"sort":[1747823417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc World America (cr. Ivan Sarfatti)[/caption]\r

Nuova doppietta per il portfolio ordini Msc Crociere, che ha siglato un accordo con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class. \r

L'intesa porterà a sei il numero totale di navi World Class nella flotta Msc Crociere. Le due nuove unità ordinate - attualmente denominate World Class 5 e 6 - saranno consegnate rispettivamente nel 2029 e 2030.\r

«Confermare gli ordini per due nuove navi appartenenti alla World Class segna una nuova pietra miliare nel proseguimento del nostro piano industriale a lungo termine e nello straordinario percorso di collaborazione con l’industria navale francese - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo, creando un’eredità di eccellenza e innovazione con Chantiers de l’Atlantique, nostri partner da oltre 20 anni. La piattaforma World Class combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti».\r

«È la sinergia delle competenze delle nostre due aziende che ha portato alla creazione di questa serie World Class ad alto potenziale, in grado di affrontare le sfide sia in termini di esperienza degli ospiti a bordo, sia di prestazioni ambientali. Le navi World Class 5 e 6 rappresentano una pietra miliare nella storia dell’industria crocieristica, con la migliore efficienza energetica» aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, \r

Le nuove navi affiancheranno, dunque, le ammiraglie già in servizio MSC World Europa e MSC World America, oltre a MSC World Asia e MSC World Atlantic, attualmente in costruzione e che entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027.\r

","post_title":"Msc ordina due nuove unità World Class ai Chantiers de l’Atlantique: consegne nel 2029 e 2030","post_date":"2025-05-21T10:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747822508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

Tap Air Portugal ha inaugurato nei giorni scorsi la sua nuova rotta diretta tra Lisbona e Los Angeles, operata con un Airbus A330-900 da 298 passeggeri. il collegamento viene effettuato tre volte alla settimana - il martedì, venerdì e domenica - fino al 26 maggio, quando verrà aggiunto un quarto volo settimanale, al sabato.\r

\r

Con il nuovo collegamento verso il Sud della California e la capitale del cinema, la compagnia lusitana lancia anche un concorso per trovare “il prossimo portoghese a Hollywood”, in collaborazione con l’attore José Condessa e via social media. Attraverso un casting, i partecipanti al concorso - residenti in Portogallo e maggiorenni - dovranno reinterpretare una scena del loro film o serie preferita per vincere un viaggio di andata e ritorno per due persone a Los Angeles, oltre a due ingressi per visitare i Paramount Studios.\r

\r

\r

Con il debutto su Los Angeles, Tap collega ora direttamente Lisbona a otto aeroporti statunitensi: New York, Newark, Boston, Miami, Washington DC, San Francisco, Chicago e Los Angeles. Il vettore collega inoltre Porto a Newark e, a partire da questa settimana, anche a Boston.\r

\r

Ulteriore novità: dal prossimo 3 giugno, uno dei collegamenti settimanali Tap tra Lisbona e San Francisco effettuerà uno scalo a Terceira, offrendo così un nuovo volo diretto tra l’isola delle Azzorre e la California.","post_title":"Tap Air Portugal sbarca a Los Angeles: ottava destinazione negli Stati Uniti","post_date":"2025-05-21T09:47:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747820849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sacro Monte di Varese: visita guidata gratuita all’antico borgo di Santa Maria del Monte e alla cripta il 22 e 24 maggio. \r

La visita fa parte del progetto del comune di Varese “da globale a locale”: un percorso, gestito da Archeologistics, che permetterà di conoscere il Sacro Monte di Varese attraverso i suoi luoghi e le storie che nel tempo li hanno attraversati.\r

\r

Fino a settembre al Sacro Monte di Varese sono in programma speciali visite guidate gratuite dedicate a questo luogo eccezionale e patrimonio dell'umanità dal 2003. Il programma è molto ricco e prevede visite nel borgo e lungo i percorsi storici di avvicinamento a Santa Maria del Monte, con ingresso anche all'interno di alcuni dei musei del borgo. Le visite sono gestite da Archeologistics, impresa sociale che gestisce i musei presenti nel borgo.\r

\r

L'iniziativa del comune di Varese punta alla riscoperta e valorizzazione dell'identità di luoghi eccezionali, sostenuta dal ministero del turismo e volta alla valorizzazione dei comuni nel territorio del sito Unesco \"Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia\".\r

\r

Giovedì 22 maggio alle 16 e sabato 24 maggio alla stessa ora è possibile partecipare a una visita guidata gratuita all’antico Borgo di Santa Maria del Monte. Il percorso prevede l’ingresso alla cripta del Santuario. Il percorso ha una durata di quasi due ore. \r

\r

Il borgo di Santa Maria del Monte si è sviluppato nei secoli intorno al Santuario: nelle sue vie si conservano tracce dei secoli di storia. La passeggiata si concluderà con la visita all’antica Cripta, prima chiesa edificata sulla montagna nel IX –X secolo.\r

\r

Le visite sono gratuite e racconteranno il Sacro Monte e il suo borgo attraverso i secoli: si parte dagli inizi del novecento, quando, grazie alla vista che si estende dal Lago Maggiore fino a Milano e non solo e alla funicolare che consentiva un accesso facile al borgo, è stato meta turistica di grande importanza, nonché resistenza dell’artista Lodovico Pogliaghi, di cui si visterà la dimora.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Da globale a locale, 22 e 24 maggio visite guidate al sacro Monte di Varese","post_date":"2025-05-21T09:43:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1747820638000]}]}}