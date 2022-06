Air Europa centra la ripresa: fatturato a +2% sul 2019, mentre prosegue il rinnovo flotta

Air Europa protagonista della ripresa, tanto che “il fatturato dei primi 5 mesi dell’anno ha superato del +2% i dati dello stesso periodo 2019”: così Renato Scaffidi, general manager Italia, che questa mattina a Milano ha sottolineato come il risultato sia stato raggiunto “non solo in considerazione del generalizzato aumento del costo dei biglietti a causa del caro carburante, ma soprattutto grazie all’ ottimizzazione dei riempimenti, ad un buon posizionamento tariffario e della revenue management policy”.

Da considerare inoltre che la crescita è stata ottenuta “operando solo il 50% delle frequenze dall’Italia: 28 voli settimanali rispetto ai 56 pre-Covid. Manca infatti la Venezia-Madrid – ancora in stand-by – e sono tuttora due al giorno i collegamenti da Milano e Roma, invece degli abituali tre. Ma da Malpensa almeno un volo al giorno è operato con il Dreamliner, che garantisce 120 posti in più”.

Proprio i Dreamliner sono al centro del piano di rinnovo della flotta di Air Europa “che giocoforza ha visto un’accelerazione durante la pandemia. Il totale degli aeromobili in flotta passerà dagli attuali 40 a 50 entro fine anno, dei quali la metà circa saranno macchine per il lungo raggio. A giugno sono già attesi quattro 787, non da Boeing ma reperiti sul mercato, e configurati in classe Economy e Premium economy. Saranno quindi impiegati sulle principali rotte leisure – per esempio Punta Cana e L’Avana -, dove la richiesta di classe business è chiaramente inferiore”.

Ripristinata praticamente la totalità di rotte e frequenze pre-pandemia verso Centro e Sud America “manca solo il Nord -Est del Brasile che contiamo di riprendere a dicembre”, le prospettive per l’estate sono decisamente incoraggianti. “Siamo ottimisti per il futuro, la strada imboccata è quella giusta. Tengo in particolar modo a ringraziare la collaborazione da parte delle agenzie di viaggio, mai venuta meno, e dalle quali transita quasi il 90% delle vendite in Italia”.

Riguardo al processo di acquisizione della compagnia da parte del gruppo Iag “è recente la notizia che ha visto il governo spagnolo approvare la conversione del prestito di 100 milioni di euro da parte di Iberia ad Air Europa in una quota del 20% dell’azionariato del vettore: un passaggio che potrebbe concretizzarsi a breve, ma non abbiamo ancora conferme ufficiali”.