Air Europa: “Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine”

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un progetto aziendale "forte e fattibile", che consente di "affrontare un futuro sostenibile, a lungo termine, indipendentemente dalla decisione della multinazionale". Questo il messaggio di Air Europa, dopo l'uscita di scena del gruppo Iag, che ha fatto marcia indietro sul progetto di acquisizione del vettore spagnolo. La compagnia ribadisce "l'impegno fermo nello sviluppo, nell’espansione e nel miglioramento della qualità del servizio offerto ai suoi clienti. Sebbene Air Europa sia consapevole dell’instabilità dei mercati e dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, continuerà ad implementare il Piano Strategico 2024-2026 che determina le fondamenta per la sua crescita e garantisce il consolidamento della compagnia aerea nell’hub di Madrid-Barajas e nell’affermare il suo ruolo da protagonista nelle connessioni tra Europa e America. Un piano forte sei buoni risultati economici con cui Air Europa ha chiuso l’ultimo anno finanziario e sulla tendenza positiva registrata nel primo semestre del 2024. In questi sei mesi, il fatturato operativo ha raggiunto, infatti, i 1.364 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e oltre le previsioni di budget. Avanza anche il previsto piano di rinnovo della flotta: a giugno è entrato in servizio un nuovo Boeing 787-9 ed sempre quest’anno arriverà anche il primo Boeing 737 Max: Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a operare questo velivolo. Grazie all’aumento delle frequenze verso alcune destinazioni latinoamericane, come Asunción, Medellín, Panama e Caracas e con l’inaugurazione di due nuove rotte - Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia - il vettore quest’estate, opererà con un totale di 53 aeromobili e si avvarrà di un ulteriore Boeing 787-9, in arrivo ad agosto. [post_title] => Air Europa: "Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine" [post_date] => 2024-08-02T13:20:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722604811000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall'Europa agli Stati Uniti, passando dall'India: si susseguono da più parti le notifiche di cancellazione dei voli verso Israele, in seguito all'inasprirsi delle tensioni in tutta l'area mediorientale. Ita Airways ha temporaneamente interrotto i collegamenti verso Tel Aviv: in un avviso pubblicato sul proprio sito web la compagnia aerea spiega che "In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, la compagnia ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv a partire da oggi (ieri per chi legge, ndr), 1° agosto, fino al 6 agosto compreso. La situazione è in continua evoluzione" precisa il vettore chiedendo ai passeggeri di "verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli" prima di recarsi in aeroporto. Europa e Usa Anche Lufthansa - così come Swiss e Brussels Airlines - ha sospeso tutti i voli per Tel Aviv, fino all'8 agosto. E' stata inoltre prorogata fino al 12 agosto la cancellazione dei voli per la capitale libanese Beirut. A preoccupare sono in particolare le crescenti tensioni tra Israele da una parte e l'Iran e i miliziani di Hezbollah dall'altra. Dagli Stati Uniti, Delta Air Lines e United Airlines hanno altresì interrotto i propri operativi verso Israele: entrambe le compagnie spiegano che "continueranno a monitorare da vicino la situazione". Delta, in particolare, consente ai passeggeri in possesso di biglietti per Tel Aviv fino al 14 agosto, di cambiare programma gratuitamente. Tra gli altri, anche Air India ha sospeso con effetto immediato tutti i voli da e per Tel Aviv fino all'8 agosto: "Teniamo attentamente sotto controllo la situazione; offriremo assistenza ai passeggeri che avevano prenotato voli in questo periodo, offrendo loro rimborsi o riprogrammando altre date", afferma la compagnia. [post_title] => Israele: Lufthansa, Ita Airways e altri vettori sospendono i voli per Tel Aviv [post_date] => 2024-08-02T12:02:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722600147000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472733 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per presentare le domande per accedere a FRI-Tur, l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Lo comunica il Ministero del Turismo. FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal Pnrr, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura. Si potrà inserire la candidatura del proprio progetto sulla piattaforma specifica sul sito di Invitalia [post_title] => Prorogato al 12 settembre il termine per accedere a Fri-Tur [post_date] => 2024-08-02T11:53:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722599615000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472730 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_408943" align="alignleft" width="300"] Nicola Ciccarelli[/caption] Il gruppo alberghiero italiano Swadeshi Hotels annuncia il suo ingresso nel settore degli studentati, lanciando un nuovo veicolo e un brand dedicati a questo ambizioso progetto. Entro la fine del 2024, Swadeshi Hotels avvierà la realizzazione di tre moderni studentati sul territorio italiano, in Campania, Lombardia e Veneto, le cui acquisizioni sono già state contrattualizzate. L'apertura agli studenti è prevista per marzo 2026, con una capacità complessiva di circa 900 posti letto. Il progetto rappresenta un investimento significativo per Swadeshi Group, con un budget complessivo di circa trenta milioni di euro per questo primo lotto. Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi, ha dichiarato: “L'ambizione del gruppo è quella di realizzare dei veri e propri campus all'inglese ma profondamente innovativi, che siano capaci di ospitare studenti da ogni parte del mondo. I campus saranno concepiti con un'estrema attenzione verso le disabilità. Le strutture immobiliari saranno invece realizzate con i più innovativi metodi costruttivi rigorosamente in chiave green”. Swadeshi Hotels mira così a creare campus che non solo offrano un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli studenti, ma che siano anche all'avanguardia in termini di sostenibilità e tecnologia. “Ogni aspetto delle nuove strutture sarà progettato per garantire accessibilità e comfort, rispondendo alle esigenze di una popolazione studentesca internazionale e diversificata”, sottolinea il presidente Ciccarelli. Il design degli edifici rifletterà l’impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. Saranno utilizzati materiali eco-friendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale. Inoltre, verranno implementati sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque, al fine di minimizzare l’impronta ecologica delle strutture. L’attenzione del gruppo Swadeshi verso l'innovazione non si limita solo alla costruzione degli edifici, ma si estende anche ai servizi offerti all'interno dei campus. “Gli studenti potranno usufruire di spazi comuni attrezzati con le più moderne tecnologie, aree studio funzionali, palestre, e zone verdi per il relax e lo sport all'aria aperta. Ogni campus sarà dotato di connettività internet ad alta velocità e di sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima tranquillità agli studenti e alle loro famiglie”. Un importante passo avanti nella creazione di un sistema di studentati moderno e innovativo in Italia, in grado di competere con le migliori strutture a livello internazionale, per un progetto che vuole contribuire anche allo sviluppo urbano sostenibile delle aree coinvolte. [post_title] => Swadeshi Hotels entra nel settore degli studentati [post_date] => 2024-08-02T11:46:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722599197000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si ferma il boom della ricettività diffusa: tra il 2014 ed il 2024 le imprese attive come case vacanze, affittacamere e B&B sono aumentate del 147%, raggiungendo le 34.975 unità. Un’esplosione che sta trasformando non solo il comparto ricettivo, ma anche le nostre città ed i nostri Paesi. La diffusione di piattaforme come Airbnb, infatti, ha reso più facile per i proprietari di immobili entrare nel mercato dell'affitto breve, e un maggiore numero di persone vede nelle locazioni turistiche un'opportunità di reddito aggiuntivo: sul solo AirBnB, ad agosto, sono in offerta oltre 700mila sistemazioni, di cui l’85% circa appartamenti riconvertiti all’ospitalità turistica, per la maggior parte gestiti direttamente dal proprietario. A stimarlo è Confesercenti, sulla base dei dati camerali e dell’analisi dei principali portali di locazione turistica. Il fenomeno è particolarmente forte nelle grandi città: nei comuni con oltre 250mila abitanti le imprese della ricettività diffusa passano in dieci anni da 2.823 ad 8.579, con un incremento del 204%. Di poco inferiore quello registrato dai comuni tra 50 e 250mila residenti (+196%) e dalle località intermedie (+182% per i comuni tra 15 e 50mila abitanti). L’ondata del turismo diffuso non risparmia neanche piccoli e piccolissimi: case vacanze, affitti brevi e B&B crescono anche nelle località con una popolazione compresa tra 5 e 15mila abitanti (+136%) e nei micro-comuni con meno di 5mila residenti (+80%). Desertificazione “Complessivamente, una tripla metamorfosi per i nostri centri urbani: gli appartamenti diventano attività ricettive, i negozi ed i servizi essenziali spariscono e il commercio si dematerializza”, è il commento di Confesercenti. “Un fenomeno che va monitorato con attenzione: la deregolamentazione di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia ha già portato a gravi squilibri, favorendo le non-imprese e svuotando molte località di residenti e sostituendole con turisti. Un processo che contribuisce a rendere meno sostenibili le imprese del commercio di vicinato, già in difficoltà per la concorrenza delle grandi catene e delle piattaforme di eCommerce, che grazie alla loro struttura multinazionale pagano in proporzione meno tasse. "Così si rischia di trasformare non solo le nostre località turistiche e i centri storici delle città d’arte in gusci vuoti, privi di servizi per chi vi abita tutto l'anno, ma di desertificare anche le località minori. Località dove sta diventando difficile persino trovare ATM e Bancomat attivi per ritirare denaro”. [post_title] => Esplosione della ricettività diffusa (+147%). Le città sono gusci vuoti [post_date] => 2024-08-02T11:42:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722598929000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con le ultime nate della flotta, Seabourn Venture e Seabourn Pursuit, entrambe progettate per esplorazioni polari e avventure in luoghi remoti e dotate di due sottomarini costruiti su misura per osservare il mondo sotto la superficie dell’oceano, Seabourn amplia la propria offerta di itinerari mantenendo inalterato l’elevato standard di servizio con cucina gourmet e lussuose sistemazioni in 132 suites. Sono 7 le navi della flotta Seabourn dotate di sole suite di varie categorie. Tutte le navi Seabourn sono costruite in Italia e rispecchiano un lusso made in italy, un’eleganza moderna, priva di eccessi e stravaganze, un arredamento che punta sui colori tenui e la cura dei dettagli dall’atmosfera intima e riservata. Il servizio di lusso prevede per molte categorie di cabine un maggiordomo personale e un team di professionisti, esperti naturalisti, scienziati, geologi e storici sulle navi expedition che, con gli zodiac a disposizione, faranno sbarcare nei luoghi più remoti per vivere al massimo l’esperienza di una spedizione polare. Il vero lusso per Seabourn risiede nella possibilità esclusiva e insolita di raggiungere destinazioni quasi sconosciute al turismo di massa, grazie alle dimensioni contenute delle sue navi: dalle Isole caraibiche meno battute come St. Barth e Iles des Saintes, agli sbarchi in Antartide con gli zodiac, alla navigazione negli stretti fiordi dell’Alaska; e ancora avvistamento della fauna selvatica, escursioni in kayak tra i ghiacciai, sono solo alcuni esempi delle innumerevoli esperienze che riserva una crociera Seabourn. Tra i punti di eccellenza la cucina di bordo curata da uno degli chef 3 stelle Michelin più premiati degli Stati Uniti, Thomas Keller. Le destinazioni top: Alaska - Artide – Antartide – Passaggio a Nord Ovest – Caraibi e crociere esotiche - Africa. Tra le offerte speciali: MORE MOMENTS ON US con credito a bordo fino a USD 2.200 per suite per chi prenota entro il 3 Settembre 2024 una crociera Seabourn con destinazione Mediterraneo, Nord Europa, Alaska, Asia, Artide, Sud Pacifico e altre ancora con partenze 2025 e 2026. Il credito può essere utilizzato per arricchire il proprio viaggio con escursioni, trattamenti spa, wifi e shopping nelle boutique di bordo. SEABOURN ENCORE: 10% DI SCONTO SU 6 ITINERARI, anche combinabili tra loro, con partenze nella primavera 2025 a scelta tra Asia, Hawaii e Pacifico, Canale di Panama, traversata atlantica e Mediterraneo con durata da 7 a 25 giorni prenotabili entro il 19 Novembre 2024. Quote da € 3.829 p.p per la crociera di 7 notti nel Mediterraneo dalla costiera amalfitana fino a Dubrovnik in partenza il 18 Maggio 2025. La proposta Seabourn Crociera extra luxury GRAND AFRICA: un’esperienza di viaggio unica ricca di safari, immersioni, snorkeling ed escursioni culturali con 42 scali in 20 Paesi. 4 proposte alla scoperta dell’Africa con partenze a Novembre, Dicembre e Gennaio 2025 Partenza di Capodanno il 27 dicembre - 17 notti da Cape Town alle Seychelles con quote da € 10.599 Partenza il 30 Novembre per l’intero Grand Africa Voyage di 90 notti da/per Barcellona con quote da € 47.799. Quote per persona in suite all inclusive, tasse incluse, mance non richieste [post_title] => Seabourn, il lusso dell'expedition cruising tra Caraibi, Antartide, Alaska e Africa [post_date] => 2024-08-02T11:31:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722598308000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Città della Spezia si prepara per il 99° Palio del Golfo. Si inizia venerdì 2 agosto, in notturna, con la tradizionale sfilata: carri e figuranti percorreranno il consolidato percorso da Piazza Brin a Piazza Europa, passando per le vie del centro storico. In piazza Europa gli equipaggi schierati faranno da ali alla riconsegna dei Palii, accolti dai sindaci del Golfo per essere custoditi al Palazzo Civico della Spezia fino a domenica. In attesa della partenza della sfilata, che sarà alle ore 21, si potrà visitare l’esposizione delle vetture d’epoca in Piazza Cavour. La sfilata è sostenuta dalla Fondazione Carispezia che anche quest’anno ha scelto di contribuire alla più rappresentativa e radicata manifestazione del Golfo dei Poeti. Sabato 3 agosto si inizia alle 9.30 con la pesa e il controllo imbarcazioni che saranno alle sagole domenica. Ad apparecchiare i tavoli della cena si inizierà nel pomeriggio; per le ore 20, infatti, si inizierà a servire la Cena delle Borgate con centinaia di commensali e un serpentone di tavoli che impegna tutto Corso Cavour. La Notte Blue inizierà con il Concorso di eleganza delle Vetture d’epoca, con autisti e passeggeri debitamente abbigliati. L’esposizione delle vetture continuerà anche il giorno dopo, quando alle 11 si svolgerà la premiazione del concorso preso il Piccolo Faro in Passeggiata Morin. Il programma di domenica 4 agosto, la della giornata del 99° Palio del Golfo, inizia alle ore 17,00, sempre nello Specchio acqueo antistante passeggiata Morin, con la gara juniores. Alle ore 18 saranno gli equipaggi femminili alle sagole; al termine della gara, alle 18.45 il Gruppo Operativo Incursori di Comsubin svolgerà l'aviolancio con tecnica caduta libera. Seguirà il defilamento delle imbarcazioni con gli equipaggi senior che alle ore 19 si alzeranno tutti in piedi per la commemorazione dei caduti in mare. Alle ore 19,25 sarà la “Solenne apertura della disfida remiera tra le Borgate” letta quest’anno dal Sindaco Pierluigi Peracchini ad aprire il 99° Palio del Golfo. Undici minuti di passione e adrenalina. La Domenica del Palio si conclude con il tradizionale e attesissimo spettacolo pirotecnico con fuochi e musica, visibile anche dalle alture che circondano la Spezia. Il 99° Palio del Golfo si chiude con la premiazione di lunedì 5 agosto, quando alle ore 21 le Borgate si riuniscono per festeggiare le atlete e gli atleti protagonisti della stagione remiera e per scoprire che si aggiudicherà quest’anno l’ambito riconoscimento della Sfilata. [post_title] => La Spezia, ricco programma di eventi per il 99° Palio del Golfo [post_date] => 2024-08-02T11:05:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722596717000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è un po' di Basilicata all'aeroporto di Bari: l'agenzia di promozione territoriale lucana ha infatti inaugurato nell'area arrivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ un nuovo desk informativo a disposizione dei viaggiatori. "La presenza della Basilicata nei nostri aeroporti – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile – ci onora e al tempo stesso rafforza il concetto di macroregione Puglia-Basilicata di cui si parla da tempo. Questo desk rappresenta non solo un importante passo avanti nella collaborazione tra le nostre regioni, ma anche un punto di riferimento per i viaggiatori che intendono scoprire le meraviglie della Basilicata, oltre al nostro territorio e alle sue eccellenze. Questa presenza dimostra la volontà di creare un sistema turistico e culturale integrato, capace di valorizzare le specificità locali e di offrire ai visitatori un'esperienza di viaggio sempre più ricca e diversificata tra due regioni che distano meno di un’ora in auto fra loro". “Si tratta – afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – di una opportunità promozionale per tutta la nostra regione. Al nostro stand i viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Bari riceveranno materiale informativo su tutti i Comuni della nostra regione, sulle aree protette, sul nostro patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e culturale e sui tanti modi di scoprire la nostra regione. Inoltre, riceveranno informazioni sui mezzi di trasporto pubblico che collegano l’aeroporto con Matera, la costa jonica e il resto della Basilicata. L'aeroporto di Bari è la principale porta di accesso verso la Basilicata turistica per quanti vengono dall'Italia e dal resto del mondo. Questo punto informativo in aeroporto arricchisce la strategia di comunicazione della Basilicata come novità dell'offerta turistica italiana rivolta ai mercati esteri, una precisa strategia che stiamo portando avanti ormai da alcuni anni e che sta portando i suoi frutti se si considera che nei primi 6 mesi del 2024 abbiamo avuto un incremento di arrivi dall'estero del 63% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non meno importante è l'attenzione rivolta con questo punto informativo ai viaggiatori pugliesi che ancora oggi rappresentano il nostro primo mercato”. [post_title] => La Basilicata si promuove all'aeroporto di Bari: aperto un desk informativo [post_date] => 2024-08-02T11:01:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722596516000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472703 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta su Salerno Costa d'Amalfi anche per Wizz Air che aprirà da fine ottobre tre nuove rotte internazionali per Budapest, Tirana e Bucarest; dalla base di Napoli, inoltre, decollerà anche un nuovo volo per Sharm el-Sheikh. Le novità del network italiano arrivano in parallelo alla pubblicazione dei risultati del trimestre che segnano una battuta d'arresto pesante per gli utili della low cost. Nei tre mesi chiusi lo scorso 30 giugno, Wizz Air ha visto precipitare il profitto netto del 98%, a 1,2 milioni di euro rispetto ai 61,1 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Sul banco delle accuse l’aumento dei costi del personale, il calo delle tariffe e la ridotta capacità per la messa a terra di 45 aerei a causa dei problemi ai motori P&W. Sostanzialmente stabili, invece, i ricavi: 1,3 miliardi di euro (+2%) per 15,3 milioni di passeggeri trasportati (+0,5%). Di conseguenza, la low cost ha rivisto al ribasso le stime di utile per fine anno che ora si attestano su un risultato netto compreso tra 350 e 450 milioni di euro rispetto a una precedente previsione di 500-600 milioni di euro. Tornando alle novità italiane, la rotta da Salerno a Budapest sarà attiva dal 28 ottobre, con tre frequenze alla settimana, il lunedì, mercoledì e domenica; quella per Tirana dal 27 ottobre, con due voli settimanali, mercoledì e domenica; il volo per Bucarest partirà il 29 ottobre sempre con tre voli settimanali, martedì, giovedì e sabato; infine la Napoli-Sharm sarà operativa dal 29 ottobre con due frequenze settimanali, martedì e sabato. Tutti i nuovi voli, già in vendita, saranno operati con velivoli della famiglia Airbus A320. [post_title] => Wizz Air sbarca a Salerno a fine ottobre. Utili in picchiata nel trimestre (-98%) [post_date] => 2024-08-02T10:36:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722595017000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air europa avanti con il piano strategico garanzia di sostenibilita nel lungo termine" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5491,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un progetto aziendale \"forte e fattibile\", che consente di \"affrontare un futuro sostenibile, a lungo termine, indipendentemente dalla decisione della multinazionale\".\r

\r

Questo il messaggio di Air Europa, dopo l'uscita di scena del gruppo Iag, che ha fatto marcia indietro sul progetto di acquisizione del vettore spagnolo.\r

\r

La compagnia ribadisce \"l'impegno fermo nello sviluppo, nell’espansione e nel miglioramento della qualità del servizio offerto ai suoi clienti. Sebbene Air Europa sia consapevole dell’instabilità dei mercati e dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, continuerà ad implementare il Piano Strategico 2024-2026 che determina le fondamenta per la sua crescita e garantisce il consolidamento della compagnia aerea nell’hub di Madrid-Barajas e nell’affermare il suo ruolo da protagonista nelle connessioni tra Europa e America.\r

\r

Un piano forte sei buoni risultati economici con cui Air Europa ha chiuso l’ultimo anno finanziario e sulla tendenza positiva registrata nel primo semestre del 2024. In questi sei mesi, il fatturato operativo ha raggiunto, infatti, i 1.364 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e oltre le previsioni di budget.\r

\r

Avanza anche il previsto piano di rinnovo della flotta: a giugno è entrato in servizio un nuovo Boeing 787-9 ed sempre quest’anno arriverà anche il primo Boeing 737 Max: Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a operare questo velivolo. \r

\r

Grazie all’aumento delle frequenze verso alcune destinazioni latinoamericane, come Asunción, Medellín, Panama e Caracas e con l’inaugurazione di due nuove rotte - Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia - il vettore quest’estate, opererà con un totale di 53 aeromobili e si avvarrà di un ulteriore Boeing 787-9, in arrivo ad agosto.","post_title":"Air Europa: \"Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine\"","post_date":"2024-08-02T13:20:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722604811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'Europa agli Stati Uniti, passando dall'India: si susseguono da più parti le notifiche di cancellazione dei voli verso Israele, in seguito all'inasprirsi delle tensioni in tutta l'area mediorientale.\r

\r

Ita Airways ha temporaneamente interrotto i collegamenti verso Tel Aviv: in un avviso pubblicato sul proprio sito web la compagnia aerea spiega che \"In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, la compagnia ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv a partire da oggi (ieri per chi legge, ndr), 1° agosto, fino al 6 agosto compreso.\r

\r

La situazione è in continua evoluzione\" precisa il vettore chiedendo ai passeggeri di \"verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli\" prima di recarsi in aeroporto.\r

Europa e Usa\r

Anche Lufthansa - così come Swiss e Brussels Airlines - ha sospeso tutti i voli per Tel Aviv, fino all'8 agosto. E' stata inoltre prorogata fino al 12 agosto la cancellazione dei voli per la capitale libanese Beirut. A preoccupare sono in particolare le crescenti tensioni tra Israele da una parte e l'Iran e i miliziani di Hezbollah dall'altra.\r

\r

Dagli Stati Uniti, Delta Air Lines e United Airlines hanno altresì interrotto i propri operativi verso Israele: entrambe le compagnie spiegano che \"continueranno a monitorare da vicino la situazione\". Delta, in particolare, consente ai passeggeri in possesso di biglietti per Tel Aviv fino al 14 agosto, di cambiare programma gratuitamente. \r

\r

Tra gli altri, anche Air India ha sospeso con effetto immediato tutti i voli da e per Tel Aviv fino all'8 agosto: \"Teniamo attentamente sotto controllo la situazione; offriremo assistenza ai passeggeri che avevano prenotato voli in questo periodo, offrendo loro rimborsi o riprogrammando altre date\", afferma la compagnia.\r

\r

","post_title":"Israele: Lufthansa, Ita Airways e altri vettori sospendono i voli per Tel Aviv","post_date":"2024-08-02T12:02:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1722600147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per presentare le domande per accedere a FRI-Tur, l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Lo comunica il Ministero del Turismo.\r

\r

FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal Pnrr, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura.\r

\r

Si potrà inserire la candidatura del proprio progetto sulla piattaforma specifica sul sito di Invitalia","post_title":"Prorogato al 12 settembre il termine per accedere a Fri-Tur","post_date":"2024-08-02T11:53:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722599615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_408943\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Ciccarelli[/caption]\r

\r

Il gruppo alberghiero italiano Swadeshi Hotels annuncia il suo ingresso nel settore degli studentati, lanciando un nuovo veicolo e un brand dedicati a questo ambizioso progetto. Entro la fine del 2024, Swadeshi Hotels avvierà la realizzazione di tre moderni studentati sul territorio italiano, in Campania, Lombardia e Veneto, le cui acquisizioni sono già state contrattualizzate. L'apertura agli studenti è prevista per marzo 2026, con una capacità complessiva di circa 900 posti letto.\r

\r

Il progetto rappresenta un investimento significativo per Swadeshi Group, con un budget complessivo di circa trenta milioni di euro per questo primo lotto.\r

\r

Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi, ha dichiarato: “L'ambizione del gruppo è quella di realizzare dei veri e propri campus all'inglese ma profondamente innovativi, che siano capaci di ospitare studenti da ogni parte del mondo. I campus saranno concepiti con un'estrema attenzione verso le disabilità. Le strutture immobiliari saranno invece realizzate con i più innovativi metodi costruttivi rigorosamente in chiave green”.\r

\r

Swadeshi Hotels mira così a creare campus che non solo offrano un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli studenti, ma che siano anche all'avanguardia in termini di sostenibilità e tecnologia. “Ogni aspetto delle nuove strutture sarà progettato per garantire accessibilità e comfort, rispondendo alle esigenze di una popolazione studentesca internazionale e diversificata”, sottolinea il presidente Ciccarelli.\r

\r

Il design degli edifici rifletterà l’impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. Saranno utilizzati materiali eco-friendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale. Inoltre, verranno implementati sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque, al fine di minimizzare l’impronta ecologica delle strutture.\r

\r

L’attenzione del gruppo Swadeshi verso l'innovazione non si limita solo alla costruzione degli edifici, ma si estende anche ai servizi offerti all'interno dei campus. “Gli studenti potranno usufruire di spazi comuni attrezzati con le più moderne tecnologie, aree studio funzionali, palestre, e zone verdi per il relax e lo sport all'aria aperta. Ogni campus sarà dotato di connettività internet ad alta velocità e di sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima tranquillità agli studenti e alle loro famiglie”.\r

\r

Un importante passo avanti nella creazione di un sistema di studentati moderno e innovativo in Italia, in grado di competere con le migliori strutture a livello internazionale, per un progetto che vuole contribuire anche allo sviluppo urbano sostenibile delle aree coinvolte.","post_title":"Swadeshi Hotels entra nel settore degli studentati","post_date":"2024-08-02T11:46:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722599197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si ferma il boom della ricettività diffusa: tra il 2014 ed il 2024 le imprese attive come case vacanze, affittacamere e B&B sono aumentate del 147%, raggiungendo le 34.975 unità. Un’esplosione che sta trasformando non solo il comparto ricettivo, ma anche le nostre città ed i nostri Paesi.\r

\r

La diffusione di piattaforme come Airbnb, infatti, ha reso più facile per i proprietari di immobili entrare nel mercato dell'affitto breve, e un maggiore numero di persone vede nelle locazioni turistiche un'opportunità di reddito aggiuntivo: sul solo AirBnB, ad agosto, sono in offerta oltre 700mila sistemazioni, di cui l’85% circa appartamenti riconvertiti all’ospitalità turistica, per la maggior parte gestiti direttamente dal proprietario. A stimarlo è Confesercenti, sulla base dei dati camerali e dell’analisi dei principali portali di locazione turistica.\r

\r

Il fenomeno è particolarmente forte nelle grandi città: nei comuni con oltre 250mila abitanti le imprese della ricettività diffusa passano in dieci anni da 2.823 ad 8.579, con un incremento del 204%. Di poco inferiore quello registrato dai comuni tra 50 e 250mila residenti (+196%) e dalle località intermedie (+182% per i comuni tra 15 e 50mila abitanti). L’ondata del turismo diffuso non risparmia neanche piccoli e piccolissimi: case vacanze, affitti brevi e B&B crescono anche nelle località con una popolazione compresa tra 5 e 15mila abitanti (+136%) e nei micro-comuni con meno di 5mila residenti (+80%).\r

Desertificazione\r

“Complessivamente, una tripla metamorfosi per i nostri centri urbani: gli appartamenti diventano attività ricettive, i negozi ed i servizi essenziali spariscono e il commercio si dematerializza”, è il commento di Confesercenti.\r

\r

“Un fenomeno che va monitorato con attenzione: la deregolamentazione di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia ha già portato a gravi squilibri, favorendo le non-imprese e svuotando molte località di residenti e sostituendole con turisti. Un processo che contribuisce a rendere meno sostenibili le imprese del commercio di vicinato, già in difficoltà per la concorrenza delle grandi catene e delle piattaforme di eCommerce, che grazie alla loro struttura multinazionale pagano in proporzione meno tasse.\r

\r

\"Così si rischia di trasformare non solo le nostre località turistiche e i centri storici delle città d’arte in gusci vuoti, privi di servizi per chi vi abita tutto l'anno, ma di desertificare anche le località minori. Località dove sta diventando difficile persino trovare ATM e Bancomat attivi per ritirare denaro”.","post_title":"Esplosione della ricettività diffusa (+147%). Le città sono gusci vuoti","post_date":"2024-08-02T11:42:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722598929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Con le ultime nate della flotta, Seabourn Venture e Seabourn Pursuit, entrambe progettate per esplorazioni polari e avventure in luoghi remoti e dotate di due sottomarini costruiti su misura per osservare il mondo sotto la superficie dell’oceano, Seabourn amplia la propria offerta di itinerari mantenendo inalterato l’elevato standard di servizio con cucina gourmet e lussuose sistemazioni in 132 suites.\r

Sono 7 le navi della flotta Seabourn dotate di sole suite di varie categorie.\r

\r

Tutte le navi Seabourn sono costruite in Italia e rispecchiano un lusso made in italy, un’eleganza moderna, priva di eccessi e stravaganze, un arredamento che punta sui colori tenui e la cura dei dettagli dall’atmosfera intima e riservata. Il servizio di lusso prevede per molte categorie di cabine un maggiordomo personale e un team di professionisti, esperti naturalisti, scienziati, geologi e storici sulle navi expedition che, con gli zodiac a disposizione, faranno sbarcare nei luoghi più remoti per vivere al massimo l’esperienza di una spedizione polare.\r

\r

Il vero lusso per Seabourn risiede nella possibilità esclusiva e insolita di raggiungere destinazioni quasi sconosciute al turismo di massa, grazie alle dimensioni contenute delle sue navi: dalle Isole caraibiche meno battute come St. Barth e Iles des Saintes, agli sbarchi in Antartide con gli zodiac, alla navigazione negli stretti fiordi dell’Alaska; e ancora avvistamento della fauna selvatica, escursioni in kayak tra i ghiacciai, sono solo alcuni esempi delle innumerevoli esperienze che riserva una crociera Seabourn.\r

Tra i punti di eccellenza la cucina di bordo curata da uno degli chef 3 stelle Michelin più premiati degli Stati Uniti, Thomas Keller.\r

\r

Le destinazioni top: Alaska - Artide – Antartide – Passaggio a Nord Ovest – Caraibi e crociere esotiche - Africa.\r

\r

\r

\r

Tra le offerte speciali:\r

MORE MOMENTS ON US con credito a bordo fino a USD 2.200 per suite per chi prenota entro il 3 Settembre 2024 una crociera Seabourn con destinazione Mediterraneo, Nord Europa, Alaska, Asia, Artide, Sud Pacifico e altre ancora con partenze 2025 e 2026. Il credito può essere utilizzato per arricchire il proprio viaggio con escursioni, trattamenti spa, wifi e shopping nelle boutique di bordo.\r

SEABOURN ENCORE: 10% DI SCONTO SU 6 ITINERARI, anche combinabili tra loro, con partenze nella primavera 2025 a scelta tra Asia, Hawaii e Pacifico, Canale di Panama, traversata atlantica e Mediterraneo con durata da 7 a 25 giorni prenotabili entro il 19 Novembre 2024. Quote da € 3.829 p.p per la crociera di 7 notti nel Mediterraneo dalla costiera amalfitana fino a Dubrovnik in partenza il 18 Maggio 2025.\r

\r

La proposta Seabourn\r

Crociera extra luxury GRAND AFRICA: un’esperienza di viaggio unica ricca di safari, immersioni, snorkeling ed escursioni culturali con 42 scali in 20 Paesi.\r

4 proposte alla scoperta dell’Africa con partenze a Novembre, Dicembre e Gennaio 2025\r

Partenza di Capodanno il 27 dicembre - 17 notti da Cape Town alle Seychelles con quote da € 10.599\r

Partenza il 30 Novembre per l’intero Grand Africa Voyage di 90 notti da/per Barcellona con quote da € 47.799. Quote per persona in suite all inclusive, tasse incluse, mance non richieste","post_title":"Seabourn, il lusso dell'expedition cruising tra Caraibi, Antartide, Alaska e Africa","post_date":"2024-08-02T11:31:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722598308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Città della Spezia si prepara per il 99° Palio del Golfo. Si inizia venerdì 2 agosto, in notturna, con la tradizionale sfilata: carri e figuranti percorreranno il consolidato percorso da Piazza Brin a Piazza Europa, passando per le vie del centro storico.\r

\r

In piazza Europa gli equipaggi schierati faranno da ali alla riconsegna dei Palii, accolti dai sindaci del Golfo per essere custoditi al Palazzo Civico della Spezia fino a domenica.\r

\r

In attesa della partenza della sfilata, che sarà alle ore 21, si potrà visitare l’esposizione delle vetture d’epoca in Piazza Cavour. \r

\r

La sfilata è sostenuta dalla Fondazione Carispezia che anche quest’anno ha scelto di contribuire alla più rappresentativa e radicata manifestazione del Golfo dei Poeti.\r

\r

Sabato 3 agosto si inizia alle 9.30 con la pesa e il controllo imbarcazioni che saranno alle sagole domenica.\r

\r

Ad apparecchiare i tavoli della cena si inizierà nel pomeriggio; per le ore 20, infatti, si inizierà a servire la Cena delle Borgate con centinaia di commensali e un serpentone di tavoli che impegna tutto Corso Cavour.\r

\r

La Notte Blue inizierà con il Concorso di eleganza delle Vetture d’epoca, con autisti e passeggeri debitamente abbigliati. L’esposizione delle vetture continuerà anche il giorno dopo, quando alle 11 si svolgerà la premiazione del concorso preso il Piccolo Faro in Passeggiata Morin.\r

\r

Il programma di domenica 4 agosto, la della giornata del 99° Palio del Golfo, inizia alle ore 17,00, sempre nello Specchio acqueo antistante passeggiata Morin, con la gara juniores. Alle ore 18 saranno gli equipaggi femminili alle sagole; al termine della gara, alle 18.45 il Gruppo Operativo Incursori di Comsubin svolgerà l'aviolancio con tecnica caduta libera. Seguirà il defilamento delle imbarcazioni con gli equipaggi senior che alle ore 19 si alzeranno tutti in piedi per la commemorazione dei caduti in mare.\r

\r

Alle ore 19,25 sarà la “Solenne apertura della disfida remiera tra le Borgate” letta quest’anno dal Sindaco Pierluigi Peracchini ad aprire il 99° Palio del Golfo. Undici minuti di passione e adrenalina.\r

\r

La Domenica del Palio si conclude con il tradizionale e attesissimo spettacolo pirotecnico con fuochi e musica, visibile anche dalle alture che circondano la Spezia. \r

\r

Il 99° Palio del Golfo si chiude con la premiazione di lunedì 5 agosto, quando alle ore 21 le Borgate si riuniscono per festeggiare le atlete e gli atleti protagonisti della stagione remiera e per scoprire che si aggiudicherà quest’anno l’ambito riconoscimento della Sfilata.\r

\r

","post_title":"La Spezia, ricco programma di eventi per il 99° Palio del Golfo","post_date":"2024-08-02T11:05:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722596717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è un po' di Basilicata all'aeroporto di Bari: l'agenzia di promozione territoriale lucana ha infatti inaugurato nell'area arrivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ un nuovo desk informativo a disposizione dei viaggiatori.\r

\r

\"La presenza della Basilicata nei nostri aeroporti – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile – ci onora e al tempo stesso rafforza il concetto di macroregione Puglia-Basilicata di cui si parla da tempo. Questo desk rappresenta non solo un importante passo avanti nella collaborazione tra le nostre regioni, ma anche un punto di riferimento per i viaggiatori che intendono scoprire le meraviglie della Basilicata, oltre al nostro territorio e alle sue eccellenze.\r

\r

Questa presenza dimostra la volontà di creare un sistema turistico e culturale integrato, capace di valorizzare le specificità locali e di offrire ai visitatori un'esperienza di viaggio sempre più ricca e diversificata tra due regioni che distano meno di un’ora in auto fra loro\".\r

\r

“Si tratta – afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – di una opportunità promozionale per tutta la nostra regione. Al nostro stand i viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Bari riceveranno materiale informativo su tutti i Comuni della nostra regione, sulle aree protette, sul nostro patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e culturale e sui tanti modi di scoprire la nostra regione.\r

\r

Inoltre, riceveranno informazioni sui mezzi di trasporto pubblico che collegano l’aeroporto con Matera, la costa jonica e il resto della Basilicata. L'aeroporto di Bari è la principale porta di accesso verso la Basilicata turistica per quanti vengono dall'Italia e dal resto del mondo. Questo punto informativo in aeroporto arricchisce la strategia di comunicazione della Basilicata come novità dell'offerta turistica italiana rivolta ai mercati esteri, una precisa strategia che stiamo portando avanti ormai da alcuni anni e che sta portando i suoi frutti se si considera che nei primi 6 mesi del 2024 abbiamo avuto un incremento di arrivi dall'estero del 63% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non meno importante è l'attenzione rivolta con questo punto informativo ai viaggiatori pugliesi che ancora oggi rappresentano il nostro primo mercato”.","post_title":"La Basilicata si promuove all'aeroporto di Bari: aperto un desk informativo","post_date":"2024-08-02T11:01:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722596516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta su Salerno Costa d'Amalfi anche per Wizz Air che aprirà da fine ottobre tre nuove rotte internazionali per Budapest, Tirana e Bucarest; dalla base di Napoli, inoltre, decollerà anche un nuovo volo per Sharm el-Sheikh.\r

\r

Le novità del network italiano arrivano in parallelo alla pubblicazione dei risultati del trimestre che segnano una battuta d'arresto pesante per gli utili della low cost.\r

\r

Nei tre mesi chiusi lo scorso 30 giugno, Wizz Air ha visto precipitare il profitto netto del 98%, a 1,2 milioni di euro rispetto ai 61,1 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Sul banco delle accuse l’aumento dei costi del personale, il calo delle tariffe e la ridotta capacità per la messa a terra di 45 aerei a causa dei problemi ai motori P&W. Sostanzialmente stabili, invece, i ricavi: 1,3 miliardi di euro (+2%) per 15,3 milioni di passeggeri trasportati (+0,5%).\r

\r

Di conseguenza, la low cost ha rivisto al ribasso le stime di utile per fine anno che ora si attestano su un risultato netto compreso tra 350 e 450 milioni di euro rispetto a una precedente previsione di 500-600 milioni di euro.\r

\r

Tornando alle novità italiane, la rotta da Salerno a Budapest sarà attiva dal 28 ottobre, con tre frequenze alla settimana, il lunedì, mercoledì e domenica; quella per Tirana dal 27 ottobre, con due voli settimanali, mercoledì e domenica; il volo per Bucarest partirà il 29 ottobre sempre con tre voli settimanali, martedì, giovedì e sabato; infine la Napoli-Sharm sarà operativa dal 29 ottobre con due frequenze settimanali, martedì e sabato.\r

\r

Tutti i nuovi voli, già in vendita, saranno operati con velivoli della famiglia Airbus A320.\r

","post_title":"Wizz Air sbarca a Salerno a fine ottobre. Utili in picchiata nel trimestre (-98%)","post_date":"2024-08-02T10:36:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722595017000]}]}}