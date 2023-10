Air Europa: attacco informatico al sistema di pagamento online Air Europa ha subito un attacco informatico al sistema di pagamento online, che ha reso noti i dati delle carte di credito di alcuni clienti. Secondo quanto riportato in una nota della compagnia aerea spagnola, ripresa da Reuters, il vettore ha inviato un’e-mail ai passeggeri interessati e ha di pari passo informato le istituzioni finanziarie competenti. Air Europa non ha specificato il numero di clienti colpiti, né ha stimato l’impatto finanziario del cyberattacco. La compagnia ha dichiarato che non sono state esposte altre informazioni. “Non ci sono prove che la violazione sia stata utilizzata per commettere frodi”, ha dichiarato la compagnia aerea, tuttora in procinto di essere acquisita dal Gruppo Iag, proprietario di British Airways. Condividi

