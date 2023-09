Air Dolomiti: voli e prodotto sono ora accessibili tramite Ndc Il gruppo Lufthansa ha esteso la tecnologia Ndc anche ad Air Dolomiti: i voli operati e commercializzati dal vettore italiano vengono ora distribuiti e venduti attraverso il canale Ndc dalle agenzie di viaggio che accedono all’offerta. In questo modo Air Dolomiti si allinea con le altre compagnie aeree del gruppo: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Discover Airlines. Le agenzie di viaggio possono utilizzare tre opzioni per accedere al canale Ndc di Air Dolomiti: l’integrazione diretta dell’Api Ndc delle compagnie aeree del gruppo tedesco, la connessione con un aggregatore Ndc certificato o tramite la piattaforma Sprk, l’interfaccia web-based gratuita disponibile per i partner con un numero Iata valido. “Il Gruppo Lufthansa amplia l’innovazione nei canali Ndc con l’introduzione di Continuous Pricing per Air Dolomiti e da settembre 2023 anche sulle rotte intercontinentali del Gruppo Lufthansa – ha dichiarato Johannes Walter, acting head of Digital Retailing di Lufthansa Group.Siamo orgogliosi che sei vettori del Gruppo Lufthansa abbiano adottato la tecnologia Ndc. Più di 6.000 agenzie di viaggio hanno richiesto l’accesso alla nostra offerta Ndc”. Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti, ha commentato: “Questo passo rappresenta una tappa fondamentale per collegare Air Dolomiti al futuro dell’industria aeronautica e porta la compagnia allo stesso livello delle più moderne compagnie aeree del mondo. L’attivazione della piattaforma si inserisce nel nostro percorso costante di aggiornamento tecnologico al fine di offrire sempre soluzioni all’avanguardia”. Condividi

