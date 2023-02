Air Dolomiti sempre più sostenibile con il debutto delle Green Fares Air Dolomiti vola sulle ali della sostenibilità e inserisce le Green Fares nella propria proposta commerciale. Si tratta di tariffe che consentono di volare in modo più sostenibile poiché prevedono un acquisto combinato di carburante per l’aviazione sostenibile Saf (che riduce del 20% le emissioni individuali di CO2) e un contributo partecipativo a progetti climatici di alta qualità per un importo pari alle emissioni individuali tracciate (compensazione dell’80% delle emissioni individuali). Dal prossimo 15 febbraio i passeggeri potranno acquistare, attraverso il sito www.airdolomiti.it, su tutte le tratte Air Dolomiti, la tariffa Economy Green Fare che include al suo interno la compensazione di CO2 del viaggio scelto. La tariffa, oltre ad essere parte di un più ampio progetto di sostenibilità promosso dal Gruppo Lufthansa, prevede anche miglia di status extra, condizioni flessibili e vantaggi associati alla prenotazione di un volo economico classico. Il Gruppo Lufthansa lavora da tempo per avvicinarsi ad una industria dell’aviazione a impatto zero: dopo il lancio della piattaforma Compensaid.com nel 2019, a cui anche Air Dolomiti ha aderito, e il supporto a progetti di sostenibilità ambientale, ecco ora le Green Fares. L’obiettivo delle compagnie del Gruppo è quello di raggiungere la neutralità dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050, lo step intermedio, in linea con l’accordo sul clima di Parigi, sarà quello di ridurre, entro il 2030, le emissioni di carbonio alla metà rispetto al 2019

