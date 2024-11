Air Dolomiti sbarca sulla piattaforma ‘Book a Group’ di Lufthansa Air Dolomiti ha fatto il suo ingresso ufficiale sulla piattaforma del Gruppo Lufthansa ‘Book a Group’. Da oggi quindi i voli della compagnia per richieste di gruppo sono prenotabili attraverso l’interfaccia che unifica la prenotazione e la gestione del volo. Grazie a questa integrazione i gruppi di 10 o più viaggiatori possono facilmente essere prenotati e confermati sui voli Air Dolomiti, insieme a quelli di Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e Swiss International Air Lines, attraverso un’unica piattaforma. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere la combinazione di voli più adatta alle proprie esigenze, semplificando notevolmente il processo di organizzazione. Il sistema consente una prenotazione e conferma immediata, la visualizzazione di tutte le tariffe applicabili ai gruppi con garanzia di “best buy”, matrice dei prezzi strutturata in valuta locale e la comodità di un contratto comune oltre che di un unico referente per tutte le compagnie del gruppo. Condividi

\r

La scorsa settimana Lufthansa ha dichiarato di aver presentato alla Commissione europea un pacchetto di misure correttive necessarie per ottenere l'approvazione dell'antitrust dell'Unione Europea per acquisire una partecipazione di minoranza in Ita, di proprietà statale, avvicinandosi così alla chiusura dell'accordo.\r

Utile\r

Turicchi ha dichiarato al quotidiano che l'utile prima degli interessi e delle imposte della compagnia si è attestato a 40 milioni di euro (42,36 milioni di dollari) alla fine di ottobre e che chiuderà l'anno in positivo, e che dispone di riserve di cassa per oltre 550 milioni di euro. «Abbiamo dimostrato con i fatti di essere un'azienda competitiva e redditizia», ha detto Turicchi.\r

Il guadagno prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (Ebitda) si è attestato a 309 milioni di euro alla fine di ottobre, ha detto Turicchi, con un aumento di 213 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

Ha stimato sinergie dal legame con Lufthansa per 300-400 milioni di euro fino al 2027, e ha detto che l'azienda potrebbe aumentare la sua forza lavoro nel 2025 se le tendenze del mercato rimarranno positive, come si aspettava.\r

\r

","post_title":"Turicchi: «I conti di Ita sono positivi. Abbiamo lavorato bene»","post_date":"2024-11-20T11:49:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1732103361000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costruito nel 1870 e soggetto a un'importante ristrutturazione conclusasi nel 2020, lo storico hotel partenopeo Britannique, già affiliato Curio Collection, soft brand di casa Hilton, cambia pelle e diventa de Bonart Naples. La trasformazione è stata realizzata grazie agli investimenti del gruppo Caracciolo Hospitality, nato nel 2022 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori partenopei che oggi vanta un portfolio di tre strutture: oltre all'ex Britannique (dal 2016), ci sono Palazzo Caracciolo Naples (dal 2001, appena brandizzato Tapestry by Hilton), nonché il Grand Hotel Telese, in provincia di Benevento.\r

\r

Il nuovo naming, il contemporaneo look & feel, gli spazi rinnovati e un lifestyle inedito, mirano a rendere l'hotel un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell'ospitalità, ma anche per la celebrazione dell'arte e della cultura campana. L'anima del Bonart Curio Collection è infatti un'ode all'arte: a partire dal naming creato dalla crasi dei due termini Bon e Art, fino alla estesa collezione di opere di artisti contemporanei campani, appositamente realizzate per l'albergo attraverso lo studio napoletano di progettazione Gnosis, a celebrazione, ancora una volta, del genius loci locale. Nell'iniziativa sono stati coinvolti 50 artisti a interpretare miti e leggende della città, realizzando tutte le 150 opere che oggi si trovano all'interno dell'hotel.\r

\r

Volutamente anche i nomi delle suite sono dedicati ai miti napoletani: Partenope, Ovo, Diamante, Sibilla, ‘Mbriana e Donna Regina. Oltre alle 72 camere, di cui appunto sei suite, il de Bonart, che abbraccia in un solo sguardo il golfo di Napoli, include pure il ristorante The Macphersons Rooftop, con la sua esperienza dedicata alla cucina mediterranea, e il NiqBar Rooftop con una cocktail list ricercata, per ogni ora del giorno.\r

\r

[gallery ids=\"479351,479352,479353\"]","post_title":"Il Britannique di Napoli cambia pelle e diventa de Bonart Naples","post_date":"2024-11-20T11:35:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732102542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti ha fatto il suo ingresso ufficiale sulla piattaforma del Gruppo Lufthansa 'Book a Group'.\r

\r

Da oggi quindi i voli della compagnia per richieste di gruppo sono prenotabili attraverso l’interfaccia che unifica la prenotazione e la gestione del volo. Grazie a questa integrazione i gruppi di 10 o più viaggiatori possono facilmente essere prenotati e confermati sui voli Air Dolomiti, insieme a quelli di Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e Swiss International Air Lines, attraverso un'unica piattaforma.\r

\r

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere la combinazione di voli più adatta alle proprie esigenze, semplificando notevolmente il processo di organizzazione. Il sistema consente una prenotazione e conferma immediata, la visualizzazione di tutte le tariffe applicabili ai gruppi con garanzia di “best buy”, matrice dei prezzi strutturata in valuta locale e la comodità di un contratto comune oltre che di un unico referente per tutte le compagnie del gruppo.","post_title":"Air Dolomiti sbarca sulla piattaforma 'Book a Group' di Lufthansa","post_date":"2024-11-20T11:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732101345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di prenotazioni verso le mete europee in casa United Airlines: la compagnia segnala una crescita di quasi il 30% rispetto al 2019 e di quasi il 10% rispetto all'anno scorso, precisando che un numero maggiore di americani sceglie una vacanza esperienziale.\r

\r

Complessivamente United stima che le festività 2024 saranno le più trafficate, con circa 25 milioni di passeggeri, pari ad un aumento del 6% rispetto al 2023.\r

\r

Un'indagine Deloitte citata dalla compagnia aerea, evidenzia un incremento della spesa dei consumatori per le esperienze del 16%, mentre la spesa per i regali rimarrà invariata. Rotta quindi verso le destinazioni che tradizionalmente ospitano i più famosi mercatini di Natale: United è pronta per la sua stagione festiva più intensa di sempre e prevede di offrire quasi 60 voli giornalieri senza scalo dai suoi hub statunitensi verso l'Europa nei mesi di novembre e dicembre, più di qualsiasi altra compagnia aerea americana.\r

\r

Il vettore opera dai propri hub Usa voli giornalieri duretti per 16 città europee dove visitare i tipici mercatini, tra cui Berlino, Francoforte, Monaco, Edimburgo, Zurigo, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi; i viaggiatori possono inoltre visitare un numero ancora maggiore di mercatini grazie alla partnership di United con il Gruppo Lufthansa e con le ferrovie Deutsche Bahn, che collegano i viaggiatori a più di 130 destinazioni in tutta Europa.","post_title":"United Airlines, boom di prenotazioni sulle rotte europee per le festività","post_date":"2024-11-20T09:59:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732096797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Napoli è operativo “Face Pass”, il sistema biometrico di riconoscimento facciale realizzato grazie al progetto pilota in partnership con Lufthansa.\r

I passeggeri che desiderano utilizzare la nuova tecnologia devono recarsi ai totem situati presso i check-in Lufthansa per registrare la carta d’imbarco ed il proprio documento ed effettuare la scansione del volto tramite l’apposita telecamera.\r

La registrazione consente l’accesso al percorso biometrico, opportunamente indicato da segnaletica ad hoc, sia ai controlli di sicurezza che al gate, dove l’imbarco avviene in modalità self, mostrando unicamente il volto, senza la necessità di presentare la carta d’imbarco e i documenti. \r

“Il nostro obiettivo è accelerare la spinta innovativa ed evolutiva della transizione digitale, estendendo progressivamente il riconoscimento biometrico a tutti i passeggeri in partenza, per migliorare la soddisfazione dei viaggiatori, semplificare i processi ed ottimizzare sicurezza ed efficienza operativa” ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo.\r

\"Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e la semplificazione dell’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri. Siamo entusiasti di collaborare con Gesac in questo progetto pilota, che riflette il nostro impegno nell'offrire soluzioni tecnologiche avanzate e sicure, capaci di rendere i processi aeroportuali più efficienti e confortevoli” ha dichiarato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group.","post_title":"Napoli: Gesac e Lufthansa hanno attivato il sistema biometrico Face Pass","post_date":"2024-11-20T09:09:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732093776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione dei Wonder Months di Qc Spa of Wonders si è conclusa a Qc Bagni Nuovi Bormio con la masterclass del fotografo Jacopo di Cera, autore del progetto che oggi racconta Qc da un punto di vista zenit. I presenti, rigorosamente in accappatoio, hanno seguito una presentazione del fotografo che ha ripercorso la propria carriera e ha condiviso il momento che ha cambiato la sua esperienza professionale quando, durante un incontro con il maestro Oliviero Toscani, ha compreso di dover lavorare con una progettualità che raccontasse il suo punto di vista.\r

\r

«Otto anni fa a Procida, ho alzato un drone e ho visto la realtà in modo nuovo, dall’alto, e ho deciso di testimoniare questa Italia, schiacciando la prospettiva, in una sorta di appiattimento sociale. Italian Summer mappa l’Italia nella sua verità. D’estate e d’inverno\". È questa la genesi del progetto realizzato per Qc Spa of Wonders, dove Di Cera ha voluto «mostrare da un punto di vista nuovo gli ambienti che portano il benessere alle persone, con uno sguardo che testimonia la bellezza delle vasche, ma anche quella di luoghi che rispettano la storicità degli edifici e sono piccoli paradisi dove godere dei servizi e dell’ambiente».\r

\r

Le sette masterclass dei Wonder Months a tema sport, arte e astrologia, hanno segnato un momento di rigenerazione e si sono tenute a Qc Dolomiti, Villa Arzaga Garda, Milano e Torino, guidate da esperti del settore benessere: un’iniziativa autunnale che ha avuto un’ottima risposta di pubblico. A Qc Bormio, Jacopo di Cera ha accennato ad alcuni progetti del suo percorso artistico, tra i quali quelli legati al fotomaterismo, dove la fotografia viene applicata alla materia: il supporto diventa parte dell’opera. Nel 2015 Fino alla fine del mare ha affrontato il tema del viaggio, del migrante.\r

\r

«L’editing progettuale è nato davanti alle imbarcazioni accatastate sulla spiaggia di Lampedusa. - ha spiegato Di Cera – Ho scattato immagini che parlavano di lotta, speranza e salvezza e poi le ho stampate e rifinite a mano su pezzi di legno raccolti proprio a Lampedusa». In Il rumore dell’assenza Di Cera ha lavorato al dramma del terremoto di Amatrice: «Per sottolineare la fragilità ho stampato le immagini su un supporto simile alla carta-forno, che poi ho stropicciato e incorniciato».\r

\r

Infine in Miro ha raccontato otto anni di pendolarismo tra Milano e Roma scattando foto sempre dallo stesso finestrino del Frecciarossa. «Ho ritratto un dinamismo esterno in contrasto con la staticità del pendolare che riguarda tutti noi: distratti dal telefono non vediamo il bellissimo film che ci circonda. Queste immagini sono state stampate su supporti in vetro e ferro che richiamano il finestrino del treno».\r

\r

La masterclass del fotografo a Qc Bagni Nuovi Bormio, l’ultima della stagione dei Wonder Months, ha coinvolto gli ospiti in un momento di ricerca, con la condivisione di uno scatto che rappresentasse la propria percezione di Qc Spa of Wonders. Un momento emozionante in linea con lo spirito di una realtà in cui l'ospite è protagonista dell’esperienza di benessere. Ora si aprirà la stagione invernale. «La nuova campagna uscirà per Natale - spiega infatti il fotografo -. Abbiamo lavorato sul concept del wonder. E Abbiamo riletto questa meraviglia con un’arte che non voglio ancora svelare e che sarà il filo conduttore di un progetto che si sviluppa da New York a Milano».\r

\r

[gallery ids=\"479291,479289,479290\"]","post_title":"Qc Spa of Wonders: Jacopo di Cera chiude Wonder Months con le foto zenit","post_date":"2024-11-20T09:09:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732093750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d'Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni.\r

\r

Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti.\r

\r

Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno.\r

\r

Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country.\r

\r

Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25","post_date":"2024-11-19T11:24:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732015451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il rapporto della Banca d’Italia sull’economia regionale la crescita del turismo a Roma rallenta, rispetto al 2023, ma non si ferma e nella capitale le presenze sono salite del 4,8%, dopo il boom seguito alla pandemia.\r

\r

L’aumento ha riguardato i turisti italiani e stranieri dove è cresciuta la presenza di quelli dagli Stati Uniti (ora al 6%).\r

La spesa degli stranieri è stata pari a 4 miliardi di euro, il 17% del totale di quella nazionale. In decisa crescita l’arrivo di crocieristi, da 1,17 a 1,34 milioni di persone.\r

\r

L’aumento del comparto turistico traina anche i servizi nella capitale e nella regione e il tasso di occupazione, ma non solo degli stagionali a tempo determinato che hanno rappresentato la metà delle nuove assunzioni.","post_title":"Bankitalia, il turismo a Roma frena, ma non troppo","post_date":"2024-11-19T11:23:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732015426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parata di stelle per la seconda edizione della Star’s Dinner organizzata da Tbo.com all’hotel Sporting di Rimini. Alla presenza del vicepresidente vendite Israele&Europa, Oran Baker, sono state premiate le agenzie che, dal nord al sud della Penisola, nel 2024 si sono distinte per numero di prenotazioni e servizi affidati a una delle principali piattaforme mondiali b2b. Un partner in grado di offrire, in modo veloce e semplificato, un milione di hotel in tutto il mondo, trasporti e i migliori servizi di ogni tipo, tecnologia di primissimo livello, opzioni di pagamento personalizzate, assistenza 24/7 in ogni fase del viaggio.\r

\r

Nata in India nel 2006, da un’idea di Gaurav Bhatnagar e Ankush Nijhawan, la compagnia ha subito ottenuto i consensi e il supporto di grandi investitori e da maggio scorso è quotata alla Borsa di Mumbai. Una fiducia che negli anni ha consentito a Tbo.com di estendere progressivamente la propria rete con affiliazioni e partnership di prestigio, portando la propria filosofia in 110 Paesi del mondo. Nel 2012 in Medio Oriente, poi in Sud America e in particolare in Brasile (oggi primo mercato dopo l’India), infine in Europa, dove l’Italia, oggi secondo mercato Ue dopo la Spagna, negli ultimi due anni ha raddoppiato il team con figure di grande esperienza, e può contare su oltre 159 mila agenzie nel mondo registrate al portale.\r

\r

Una società dalle grandi prospettive, dall’organico multiculturale e sempre più ramificato, che punta a rafforzare la propria visione strategica e l'impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Ma che non ha perso lo spirito di una famiglia allargata, utile a consolidare i rapporti fra i vari comparti operativi, e quel senso di appartenenza che ha accompagnato la conviviale serata riminese. Occasione in cui i vertici del gruppo hanno avuto modo di interfacciarsi con l’affiatata forza vendite attiva in Italia e una selezione di agenti e operatori italiani che da cinque anni fanno di Tbo.com un partner prioritario. Una quindicina dei quali chiamati sul palco da Roby Marro, country manager, Christian Lorusso, business development manager Italy, per ricevere il riconoscimento, sulla base dei volumi di crescita, delle prenotazioni effettuate, e di alcuni precisi criteri, tra cui Tbo+ che consente di acquisire punti e relativi premi. “Una forma incentivante di fidelizzazione - ha sintetizzato Marro, - che, al di là delle tecnologie, molto deve alla componente umana, ai rapporti di un team che segue i clienti in modo diretto e attento, con assiduità, semplificando la vita professionale dei partner, favorendone la crescita”.","post_title":"Tbo.com continua a crescere e premia le migliori agenzie","post_date":"2024-11-19T10:15:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732011303000]}]}}