Air Canada: Mark Galardo è il nuovo chief commercial officer, in carica dal 1° maggio Mark Galardo è il nuovo vicepresidente esecutivo e chief commercial officer di Air Canada, che ha promosso un significativo riallineamento del team dirigenziale: i cambiamenti, in vigore dal prossimo 1° maggio, rientrano in una più ampia strategia volta a migliorare la collaborazione interfunzionale all’interno del management. Galardo (nella foto) ha precedentemente ricoperto la carica di vicepresidente esecutivo per la pianificazione dei ricavi e del network, oltre a dirigere la divisione cargo – incarico quest’ultimo che manterrà – e ora assumerà anche la responsabilità del marketing. “Air Canada è ormai a buon punto con la sua strategia ‘New Frontiers’ e a sostegno del nostro programma di crescita, che si accelererà con l’arrivo di nuovi aeromobili verso la fine del 2025, stiamo riallineando alcune funzioni esecutive senior – ha spiegato Michael Rousseau, presidente e ceo della compagnia -. Questi cambiamenti rafforzeranno la nostra struttura manageriale promuovendo le capacità interfunzionali tra i nostri dirigenti, aumentando la capacità di resistenza del nostro team di leadership già molto forte”. Condividi

