Air Canada: fino a 29 voli settimanali fra Italia e Canada. Tornano i collegamenti da Venezia Air Canada è di nuovo operativa sulle rotte stagionali da Venezia a Toronto – tre voli a settimana fino al 28 ottobre – e da Venezia a Montreal – sempre tre frequenze settimanali fino al 27 ottobre -. Quest’ estate la compagnia offre più voli dall’Italia al Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, con un massimo di 29 voli settimanali tra i due paesi. I collegamenti dal Marco Polo sono operati con Airbus A330-300, configurato per trasportare fino a 297 passeggeri con tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti. L’operativo dei voli consente di sfruttare appieno l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti. «I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro vasto network nordamericano con oltre 100 destinazioni in Nord e Sud America» ha sottolineato Stefano Casaregola, regional manager sales Italia di Air Canada. «Il riavvio dei voli diretti sia per Toronto che per Montreal conferma la lunga relazione economica e culturale tra Veneto e Canada – ha aggiunto Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo Save -. Questo volo serve non solo i viaggiatori leisure e delle crociere, ma aiuta il comparto business, oltre a facilitare i storici flussi vfr e aumentare la connettività con tutto il Nord America».

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti informa che è stato revocato lo sciopero di 24 ore del 19 maggio indetto dal sindacato UILtrasporti per il personale di condotta ad esso aderente. Una nota ufficiale della compagnia del gruppo Lufthansa spiega che è stato avviato «unconfronto attraverso il dialogo con le rappresentanze sindacali del personale di condotta per poter soddisfare le richieste ricevute. «Grazie alla cooperazione tra le parti sociali si è accorciato il divario tra sindacati e azienda ed è stato possibile ottenere la revoca dello sciopero previsto per il 19 maggio. Stiamo perfezionando una procedura che soddisfi entrambe le parti e provvedendo al ripristino della forza lavoro per garantire una gestione ottimale dei nostri voli e dei nostri equipaggi. Confidiamo di arrivare ad una risoluzione rapida e completa nelle prossime settimane che permetta a piloti e comandanti la giusta serenità lavorativa». [post_title] => Air Dolomiti: annullato lo sciopero del 19 maggio del personale di condotta [post_date] => 2023-05-18T15:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684423545000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada è di nuovo operativa sulle rotte stagionali da Venezia a Toronto - tre voli a settimana fino al 28 ottobre - e da Venezia a Montreal - sempre tre frequenze settimanali fino al 27 ottobre -. Quest’ estate la compagnia offre più voli dall'Italia al Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, con un massimo di 29 voli settimanali tra i due paesi. I collegamenti dal Marco Polo sono operati con Airbus A330-300, configurato per trasportare fino a 297 passeggeri con tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti. L'operativo dei voli consente di sfruttare appieno l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti. «I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro vasto network nordamericano con oltre 100 destinazioni in Nord e Sud America» ha sottolineato Stefano Casaregola, regional manager sales Italia di Air Canada. «Il riavvio dei voli diretti sia per Toronto che per Montreal conferma la lunga relazione economica e culturale tra Veneto e Canada - ha aggiunto Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo Save -. Questo volo serve non solo i viaggiatori leisure e delle crociere, ma aiuta il comparto business, oltre a facilitare i storici flussi vfr e aumentare la connettività con tutto il Nord America». [post_title] => Air Canada: fino a 29 voli settimanali fra Italia e Canada. Tornano i collegamenti da Venezia [post_date] => 2023-05-18T14:18:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684419491000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445869 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445884" align="alignleft" width="300"] La Moby Aki[/caption] Ripartono le linee estive di Moby da Genova per Olbia e Bastia, nonché da Livorno per la stessa Bastia. Da oggi, in particolare, ritorna il collegamento tra la città della Lanterna e la località sarda di Olbia (quest'anno prolungato fino al 22 ottobre). La tratta è operata da quattro navi, le Moby Aki, Wonder, Otta e Drea. Il tutto con orari flessibili, per un totale di sei partenze quotidiane tra andate e ritorni, che danno la possibilità di viaggiare sia di notte, sia di giorno. Sempre da oggi (e ancora fino al 22 ottobre) riparte pure la direttissima Livorno-Bastia-Livorno: i viaggi sono diurni, con le partenze dalla città toscana la mattina e ritorni dalla Corsica il pomeriggio, tutti i giorni. Tra una settimana, il 25 maggio (e fino al 1° ottobre) si riattiva poi la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni e corse di andata notturne, di ritorno diurne. A metà agosto gli orari invece si invertono: le partenze da Genova diventano diurne e quelle da Bastia notturne. La linea sarà inoltre ulteriormente rafforzata nei weekend di luglio e agosto, con partenze diurne veloci da Genova con le Moby Aki e Wonder. L’apertura di queste linee si aggiunge naturalmente a quelle operative tutto l’anno: le Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba, nonché le linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni. In particolare, sulla Livorno-Olbia-Livorno arriverà presto la Moby Fantasy: il traghetto più grande al mondo con standard e servizi di bordo da nave da crociera. In più, Moby e Tirrenia offrono a tutti coloro che acquistano fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e isola d’Elba un buono sconto del 20% sull’importo pagato (al netto di tasse e diritti), da spendere sul viaggio successivo. [post_title] => Moby riattiva il programma di corse estive con collegamenti da Genova e Livorno per Olbia e Bastia [post_date] => 2023-05-18T12:47:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684414027000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways vola all'Imex 2023 di Francoforte - in calendario dal 23 al 25 maggio - con il meglio della propria offerta riservata al traffico Mice, che è stata introdotta recentemente e prevede un team dedicato e condizioni su misura pensate specificamente per questo settore. La compagnia sarà presente al Messe Frankfurt exhibition center con uno stand nel padiglione dedicato all'Italia (padiglione 8 - stand D400) all'interno dell'area Enit. I passeggeri Mice possono viaggiare con Ita individualmente, usufruendo di un'offerta ad hoc costruita sulle proprie esigenze di viaggio, sia per partecipare a piccole riunioni aziendali sia per recarsi a grandi eventi, fiere o conferenze con più di 40 partecipanti. L'obiettivo è rendere il viaggio il più semplice, rilassante e sostenibile possibile. Per le esigenze legate ai viaggi individuali, la compagnia propone tariffe aeree dedicate in Business, Premium ed Economy Class per gli spostamenti nei sette giorni precedenti e successivi all'evento. Inoltre, per la pianificazione e la gestione di tutte le necessità dei passeggeri, è attivo un servizio clienti specifico all’indirizzo mice@ita-airways.com. Oggi Ita opera 114 voli settimanali tra la Germania e l'Italia, con collegamenti diretti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf a Roma Fiumicino e Milano Linate. Inoltre, sono disponibili connessioni con l'intero network in Italia e nel resto del mondo, comprese le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina, nonché le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo. L'operativo estivo di Ita Airways include 64 destinazioni, di cui dieci intercontinentali. [post_title] => Ita Airways sbarca all'Imex di Francoforte con una nuova offerta Mice [post_date] => 2023-05-18T12:29:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684412951000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Civitavecchia è il nuovo servizio turistico in modalità hop on-hop off di Green Line Tours attivo in 16 lingue da questa primavera per offrire una nuova opportunità: trascorrere momenti di svago e cultura nei punti di maggior interesse artistico-culturale e conoscere il Comune italiano che è stato città etrusca prima e porto di Roma antica dopo. Green Line Tours offre anche la possibilità di spostarsi per un solo giorno da Civitavecchia a Roma (andata e ritorno) attraverso il servizio shuttle integrato con servizi turistici rivelandosi una soluzione ottimale per i crocieristi. Si parte dal terminal crociere di Largo della Pace per raggiunge, come prima tappa, l'area del porto antico, con la vecchia darsena romana e traiana e l'antica rocca, per poi proseguire verso il centro storico e le vie dello shopping moderno dove si possono ammirare la cattedrale e anche il museo archeologico. Il tour prosegue verso la marina vecchia, costeggiando altre chiese per poi raggiungere il clou del sito archeologico, ossia le aree termali dedicate a Traiano, l'imperatore che fondò il porto dando fortissimo impulso ai commerci e ai collegamenti con il cuore della città capitolina. Il percorso si conclude poi nuovamente al terminal crociere. "Siamo entusiasti di fornire a questa splendida città dei servizi di trasporto turistico destinati ai repeaters delle crociere ed ai nuovi visitatori. Ci impegneremo a sviluppare anche ulteriori iniziative per soddisfare la molteplice domanda dell'utenza in transito," commenta Emanuele Orlando Desideri, Amministratore Delegato della Green Line Tour S.p.A. [post_title] => Visit Civitavecchia, al via il nuovo servizio turistico hop on-hop off di Green Line Tours [post_date] => 2023-05-18T12:20:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => bus-civitavecchia [1] => bus-operator-civitavecchia [2] => green-line-tours [3] => sightsseing-civitavecchia [4] => visit-civitavecchia-con-bus [5] => visit-civitavecchia-green-line-tours [6] => visita-civitavecchia-in-bus ) [post_tag_name] => Array ( [0] => bus civitavecchia [1] => bus operator civitavecchia [2] => green line tours [3] => sightsseing civitavecchia [4] => visit civitavecchia con bus [5] => visit civitavecchia green line tours [6] => visita civitavecchia in bus ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684412452000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è un'intesa fra American Airlines e l'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth per la costruzione di un sesto terminal nello scalo. Le due parti avevano annunciato l'intenzione di costruire un nuovo terminal nel 2019, ma la pandemia ha costretto a rimandare i progetti di sviluppo. La realizzazione del nuovo Terminal F costerà circa 1,63 miliardi di dollari e comprenderà 15 gate: il taglio del nastro è fissato per il 2026. L'accordo prevede anche un'espansione di 2,7 miliardi di dollari delle strutture esistenti, che vedrà i Terminal A e C guadagnare complessivamente nove nuovi gate. I 24 gate totali aggiunti allo scalo saranno utilizzati da American e da altri vettori. American - spiega la società - detiene una quota di mercato dell'85% al Dallas Fort Worth e opera 800 voli giornalieri dall'aeroporto verso 240 destinazioni in 25 Paesi. "I progetti consentiranno inoltre ad American di espandere le operazioni nei terminal esistenti per massimizzare la propria capacità operativa e migliorare l'esperienza dei passeggeri in transito - si legge in una nota congiunta -. Il nuovo accordo consentirà ad American e Dfw di lavorare insieme su ulteriori progetti di capitale per tutta la durata del contratto di locazione". Nel 2022, lo scalo di Dallas ha gestito 73,4 milioni di passeggeri, superato solo dall'aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson Atlanta (93,7 passeggeri). [post_title] => American Airlines: accordo con l'aeroporto di Dallas per la costruzione di un nuovo terminal [post_date] => 2023-05-18T12:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684411934000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva un'altra tegola sul mondo del turismo organizzato, ancora alle prese con gli strascichi degli effetti post-pandemia. Ad andare in difficoltà è questa volta la Worldwide Hotel Link (Whl). La società che fa capo al Albatravel, racconta Milano Finanza, è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Venezia. La richiesta della procedura, inoltrata dallo studio Gianni Origoni, è stata deliberata dall'assemblea dei soci guidata dal presidente Aldo Fabris. Infatti l'azienda starebbe "attraversando una fase di forte tensione economica e finanziaria". La corte lagunare ha già proceduto a nominare Danilo Capone quale commissario preposto. Nel frattempo gli advisor Whl sarebbero già al lavoro “al fine di identificare l’investitore che auspicabilmente interverrà nella ristrutturazione". Al momento sarebbero peraltro già stati firmati alcuni "non disclosure agreement con fondi internazionali interessati a svolgere una due diligence”. In ogni caso i soci si sono detti pronti a immettere 600 mila euro per garantire la continuità aziendale. Mentre lo stesso tribunale ha concesso a Whl le misure protettive dai creditori fino alla fine del prossimo agosto. Pandemia La crisi di Whl - Albatravel è stata sostanzialmente innescata dalla pandemia. «Che ha determinato l’interruzione del processo di riorganizzazione aziendale appena avviato», si legge nel ricorso. Tra il 2019 e il 2021 i ricavi sono in particolare crollati da 91,3 a 5,7 milioni di euro con i margini operativi lordi che due anni fa sono scesi fino a un rosso di 2,1 milioni. Durante tale periodo Whl è ricorsa alla cassa integrazione per oltre 350 mila ore. Riducendo al contempo il numero dei suoi collaboratori da 158 a 42. La parziale ripresa del 2022 ha permesso alla società di registrare un giro d'affari in crescita, fino a quota 13,2 milioni. Il che non è però valso a far ritornare l'ebitda in territorio positivo, che anzi è rimasto fermo a -2,1 milioni. Albatravel è controllata dall’imprenditore veneziano Renzo Ferro, che deteneva la holding Fininven, finita in concordato nel 2021 (sempre con l’assistenza di Gianni Origoni). La società è inoltre partecipata da alcuni soci di minoranza tra i quali l’amministratore delegato, Davide Cori, col 18,7%. [post_title] => Albatravel - Whl in concordato preventivo. Interessati fondi stranieri [post_date] => 2023-05-18T11:41:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684410096000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Verona ha varato una nuova campagna di promozione: "Prendi il volo” è il claim attraverso il quale nelle prossime quattro settimane lo scalo sarà protagonista in città con numerose installazioni pubblicitarie che mirano a valorizzare i voli del Catullo sia per i cittadini che scelgono l’aereo per raggiungere le mete di vacanza, che per la clientela business che ha necessità di muoversi in Italia e all’estero per motivi di lavoro. Nella centralissima Piazza delle Erbe è di scena un maxi cartellone di 30 metri quadri ben visibile a tutti coloro che si trovano a passeggiare nel cuore di Verona. La campagna coinvolge numerosi altri spazi fisici, con installazioni presso 60 pensiline e monitor in location strategiche, 20 cartelloni pubblicitari posizionati su altrettanti mezzi di trasporto pubblico locale, 20 edicole in posizioni centrali tra cui quelle di Piazza Bra - Arena, Via del Pallone, Via degli Alpini, Via Mazzini. Il canale fisico è poi affiancato dalle iniziative in ambito mediatico e digitale, coinvolgendo anche piattaforme social e web. Focus della promozione le destinazioni disponibili per la stagione estiva 2023 - oltre 80 destinazioni in 33 Paesi - caratterizzata in particolare da un forte incremento dei collegamenti sui mercati di Regno Unito e Germania. In termini di posti offerti, il primo cresce infatti del 17% rispetto alla stagione estiva 2022, il secondo è intensificato grazie a nuovi collegamenti su Berlino di Volotea e su Dusseldorf di Eurowings, che contribuiscono ad un incremento del 27% dei volumi di traffico verso la Germania rispetto al 2022. I maggiori mercati collegati dal Catullo sono costituiti da Italia (12 destinazioni), Regno Unito (11 destinazioni), Germania (6 destinazioni), Grecia (11 destinazioni), Spagna (7 destinazioni). Inoltre, con l’estate Neos, vettore con base al Catullo e riferimento per il traffico turistico outgoing, collega l’aeroporto con Reykjavik, che si aggiunge alle destinazioni su Egitto, Grecia, Spagna, Italia, Tunisia, Israele e, per il mercato di medio/lungo raggio, Isole di Capo Verde, Kenya, Madagascar, Maldive, Repubblica Dominicana, Senegal. [post_title] => 'Prendi il volo': la campagna dell'aeroporto di Verona promuove un network di oltre 80 destinazioni [post_date] => 2023-05-18T11:28:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684409322000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_336927" align="alignright" width="300"] Johan Lundgren, ceo di easyJet[/caption] Balzo in avanti dei ricavi dell'80% per easyJet che, a chiusura del primo semestre dell'anno fiscale in corso, riduce nettamente anche le perdite. La compagnia conta di tornare a operare la capacità sui livelli pre-pandemia nel corso dell'estate alle porte. Le perdite ante imposte per i sei mesi fino al 31 marzo sono scese del 25% a 415 milioni di sterline rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il numero di passeggeri è aumentato del 41%. Il load factor è aumentato di 10 punti percentuali, raggiungendo l'87,5%. I ricavi del primo semestre sono saliti a 2,7 miliardi di sterline. Secondo quanto osservato dal ceo della compagnia, Johan Lundgren, ripreso dal Financial Times, "l'ottimizzazione del network" della compagnia aerea, unita alla "forte domanda" di voli e viaggi leisure, consentono a easyJet di affrontare l'estate "con fiducia". Nei sei mesi che arrivano al 30 settembre prossimo, la compagnia offrirà circa 56 milioni di posti, con un aumento del 9% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. La capacità nel trimestre chiave luglio-settembre si attesterà sui livelli pre-pandemia. Il vettore segnala infine l'obiettivo di un contributo annuo di 100 milioni di sterline di profitto al lordo delle imposte di easyJet Holidays. "Tutti questi progressi dovrebbero accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi a medio termine, mentre continuiamo a cogliere le opportunità future", ha dichiarato Lundgren. Tra le novità c'è anche una nuova base all'aeroporto di Birmingham, che secondo Lundgren creerà "centinaia di posti di lavoro". I risultati sul mercato Italia Nel corso dei primi sei mesi del 2023 easyJet ha rafforzato la sua presenza in tutte e tre le sue basi italiane a Milano Malpensa, Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo. In particolare, nella principale base del capoluogo meneghino, la compagnia ha trasportato un totale di oltre 3,3 milioni di passeggeri, in crescita del 24% rispetto ai circa 2,7 milioni trasportati nel primo semestre del 2022. A Napoli la crescita è stata invece del 22%, con un totale di passeggeri trasportati di oltre 1,1 milione, mentre a Venezia la compagnia ha trasportato quasi 800.000 passeggeri in sei mesi, registrando un aumento del 51% rispetto al 2022. [post_title] => EasyJet riduce il rosso del semestre. Boom dei ricavi e fiducia rinnovata sull'estate [post_date] => 2023-05-18T10:27:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684405653000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air canada fino a 29 voli settimanali fra italia e canada tornano i collegamenti da venezia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3714,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

