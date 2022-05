Air Canada avanti tutta da Venezia. Dal 21 maggio torna la Milano-Montreal

Air Canada ha riattivato i voli non-stop tra Venezia e Toronto, con tre frequenze alla settimana fino al 29 ottobre 2022; la compagnia aerea è operativa anche sulla rotta Venezia-Montreal, dallo scorso 17 aprile con voli bisettimanali attivi fino al prossimo 28 ottobre.

I voli da Venezia a Toronto e Montreal vengono operati con un Airbus A330-300, che può ospitare fino a 297 passeggeri, con una scelta di tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con sedili completamente reclinabili fino a diventare letti. Tutti i voli sono stati schedulati in modo da ottimizzare l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende ben 46 aeroporti negli Stati Uniti.

“I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada – ha affermato Stefano Casaregola, regional manager sales Italia della compagnia aerea – non solo offrono ai nostri clienti in Italia un ottimo collegamento diretto con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche ottimi collegamenti per tutto il nostro vasto network nordamericano”.

“Il ritorno di Air Canada a Venezia è un’ulteriore conferma della ripresa dei flussi di traffico tra il nostro territorio e il Canada – ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo Save –. L’introduzione dell’Airbus 330 sui collegamenti con Montreal e Toronto, costituisce un riconoscimento della centralità del Marco Polo nel network della compagnia aerea, sia nel segmento turistico che business”.

Oltre ai collegamenti stagionali da Venezia a Toronto e Montreal, Air Canada effettua voli non stop da Roma Fiumicino a Toronto e Montreal, mentre dal prossimo 21 maggio riprenderanno anche i collegamenti annuali da Milano Malpensa a Montreal.