Air Canada aggiunge Dubai al network da Vancouver: quattro voli a settimana dal 28 ottobre Air Canada inaugurerà una nuova rotta da Vancouver a Dubai il prossimo 28 ottobre, che sarà servita con un Boeing 787 quattro volte alla settimana e sarà l’unico collegamento dell’aeroporto canadese con il Medio Oriente. La compagnia è l’ultima ad allargare il proprio network tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti in seguito ad un nuovo accordo sul trasporto aereo siglato tra i due paesi. L’intesa prevede l’assegnazione di 21 voli settimanali a ciascun Paese, ovvero il 50% in più di quanto era disponibile in precedenza. La nuova rotta di Air Canada da Vancouver diventerà il suo secondo servizio nonstop per Dubai, oltre agli attuali voli giornalieri da Toronto, operati con 787-9. La compagnia aerea ha già un codesharing con Abu Dhabi e la sua compagnia aerea. La compagnia aerea ha già avviato una partnership di codeshare con Emirates che consentirà ai passeggeri in partenza da Vancouver di collegarsi alle destinazioni successive del network del vettore del Golfo. Vancouver-Dubai diventerà la terza rotta di Air Canada verso la regione del Medio Oriente, in aggiunta ai voli da Toronto Pearson per Dubai e Tel Aviv.

