Air Cairo si affida a Edograf e rilancia la scommessa sul mercato italiano

Air Cairo alza la posta sul mercato italiano, forte “del ritorno significativo della domanda per l’Egitto, da sempre destinazione prediletta dei turisti italiani”. Così Salah Kadri, direttore commerciale di Air Cairo, che ricorda come da metà aprile la compagnia sia tornata operativa da Milano Malpensa, Roma e Napoli su Sharm El Sheikh (due frequenze da ciascuno scalo) oltre che da Milano per Il Cairo, con tre frequenze alla settimana. “Inoltre, grazie al codeshare con EgyptAir copriamo il resto della settimana sul Cairo da Milano e Roma”. Sono quindi nove i voli settimanali dall’Italia – rispetto agli 11 pre pandemia- numero che comunque conferma l’Italia al secondo posto tra i più importanti mercati europei, superata solo dalla “Germania, con 40 voli a settimana da nove aeroporti”.

Novità recente il cambio di gsa, “oggi siamo rappresentanti in Italia da Edograf, un cambio che rispecchia la nostra volontà di raggiungere un più ampio bacino di agenzie di viaggio”. Diversi i progetti che coinvolgono gli operatori, e che puntano tra l’altro all’apertura di su voli diretti per Luxor e Aswan “su Luxor magari già dall’estate o forse da ottobre con partenza da Milano”.

L’espansione del vettore prevede anche una maggiore copertura del mercato europeo, dove “Da settembre decolleranno nuove rotte dalla Spagna (da Malaga e Bilbao) per Hurghada) e da Lisbona sempre su Hurghada”.

Attualmente Air Cairo opera con una flotta di dieci aeromobili Airbus A320 (cinque versione Ceo e altrettanti versione Neo): “Nel secondo semestre 2022 sono previste le consegne di altri tre A320neo. In ordine anche sei Atr600 da 70 posti, che saranno impiegati sulle rotte domestiche e regionali”.

Complessivamente la compagnia ha trasportato nel 2019 1,2 milioni di passeggeri e l’obiettivo per quest’anno è di raggiungere quota “1,7 milioni”.