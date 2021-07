Air Cairo accoglie in flotta il suo secondo Airbus A320neo, noleggiato da Gecas

Air Cairo ha accolto in flotta il suo secondo Airbus A320neo, il primo dei due noleggiati da Gecas, mentre la consegna del secondo esemplare è prevista per inizio agosto.

Poco più di due mesi dopo aver ricevuto il primo dei tre aerei A320neo attesi (in leasing da Icbc Leasing), la divisione low cost di EgyptAir ha dunque ricevuto il primo dei due velivoli forniti da Gecas, configurato per ospitare 186 passeggeri. La compagnia aerea prevede di impiegare l’A320neo “sul network regionale e internazionale per servire diverse destinazioni in Europa, Africa e Medio Oriente, a conferma della flessibilità operativa dell’A320neo”.

“L’aggiunta di questi aeromobili alla nostra flotta di soli A320 fornirà ad Air Cairo la capacità tanto necessaria per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri – ha sottolineato Hussein Sherif, presidente e ceo di Air Cairo -. Siamo lieti di dare il benvenuto ad altri due aerei A320neo a basso consumo di carburante e siamo grati al team di Gecas per il loro sostegno alle nostre operazioni in crescita”.