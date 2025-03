Air Albania: Italia protagonista del network che cresce anche con Ginevra Air Albania aggiunge nuovi tasselli alla propria rete di destinazioni europee con una nuova rotta da Tirana a Ginevra, operativa dallo scorso 28 febbraio. Si rafforza quindi il network del vettore che include oggi le città di Roma, Milano Malpensa e Bergamo, Atene, Bologna, Venezia, Verona, Treviso, Istanbul, Vienna, Bruxelles e Londra. «Air Albania si sta espandendo rapidamente – afferma Rezan Tufa, direttore vendite e marketing di Air Albania -. Ci impegniamo a offrire a tutti i nostri passeggeri la migliore esperienza possibile. Ora siamo presenti in 13 nuove destinazioni, con 3 aeromobili, due A320 e un Boeing 737 da 800 posti». L’aeroporto di Tirana «ha registrato un aumento costante del traffico aereo – sottolineaPiervittorio Farabbi, – grazie alle sue strategie di espansione della rete di destinazioni e ai continui investimenti nelle infrastrutture. E’ in corso l’ampliamento del terminal e si stanno realizzando nuove aree di parcheggio per gli aeromobili e implementando tecnologie avanzate per la gestione dei passeggeri, garantendo un’esperienza di transito più rapida ed efficiente». L’ItaIia è dunque protagonista del network del vettore albanese con voli giornalieri su Milano Bergamo, Bologna, Roma e trisettimanali su Treviso e quadrisettimanali su Verona. Condividi

