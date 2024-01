Aeroporto Pisa: semaforo verde dall’Enac per la realizzazione del nuovo terminal Un futuro all’insegna dell’espansione per l’aeroporto di Pisa, che ha ottenuto dall’Enac il via libera al progetto esecutivo per il nuovo terminal. Progetto che rientra nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 2014-2028 dello scalo. Le fasi di ristrutturazione e ampliamento porteranno la superficie totale a circa 12.000 metri quadrati. Il progetto prevede un investimento stimato di oltre 50 milioni di euro e i lavori, che avranno una durata di 806 giorni, sono stati affidati alla controllata Toscana Costruzioni, joint venture tra Toscana Aeroporti e Cemes. Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, ha sottolineato che agli oltre 100 milioni già spesi sull’aeroporto di Pisa, se ne aggiungeranno 80 che rientrano nel masterplan. Condividi

