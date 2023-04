Aeroporto Pisa: avviati i lavori per l’ampliamento del terminal Obiettivo: gestire un traffico di oltre 6,5 milioni di passeggeri all’anno. Questo il traguardo cui mirano i lavori appena cominciati presso l’aeroporto di Pisa che porteranno a “dare un impulso decisivo allo sviluppo aeroportuale”. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha così commentato l’apertura dei lavori dopo avere effettuato un sopralluogo insieme ai vertici di Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti costruzioni, la società in house di Ta, che esegue i lavori, al cantiere del nuovo terminal del “Galilei”. “Entro la fine del 2024 – ha precisato Giani – il nuovo edificio di cui è appena iniziata la costruzione sarà ultimato e successivamente si passerà alla ristrutturazione del vecchio terminal e dei piazzali di movimento degli aeromobili consentendo allo scalo di diventare un impianto adeguato al fatto che rappresenti la principale porta d’accesso della Toscana grazie ai suoi voli intercontinentali. I lavori saranno definitivamente conclusi entro la fine del 2025 e a quel punto il ‘Galilei’ sarà pronto ad accogliere un traffico di oltre 6,5 milioni di passeggeri all’anno”.

