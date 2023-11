Aeroporto Pescara: passeggeri a +25,8% nei primi dieci mesi dell’anno Prosegue l’andamento positivo del 2023 dell’aeroporto d’Abruzzo, che registra ottimi numeri sul fronte del numero di passeggeri. I dati resi noti dalla Saga, società di gestione dello scalo di Pescara, mostrano infatti che dall’1 al 31 ottobre i passeggeri transitati sono stati 88.019. Allargando l’orizzonte ai primi dieci mesi dell’anno emerge come da gennaio a ottobre l’aeroporto d’Abruzzo abbia registrato un aumento del traffico passeggeri del 25,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 788.314 passeggeri. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itinerari diversificati in base alla stagionalità, al fine di permettere di vivere al meglio le esperienze proposte. Discover Australia presenta la sua programmazione, recuperando la capillarità d’offerta pre-Covid. Tra le novità, un tour esclusivo nello stato più occidentale del paese e il ritorno, sempre con un viaggio in esclusiva in italiano, della Nuova Zelanda. “Nel 2023 abbiamo registrato un +10% del fatturato rispetto al pari periodo del 2019, con un costo medio pratica in aumento - racconta il product manager, Roberto Boni -. Se l’Australia continua a essere una meta desiderata per lune di miele, rileviamo un incremento significativo dei viaggi in famiglia. Allo stesso tempo sono in netta crescita le prenotazioni per i Discover Tour, itinerari di gruppo in esclusiva con guida in lingua italiana, nonché per i fly & drive nel Western Australia, che è divenuto per noi lo stato best seller della programmazione. Siamo inoltre cresciuti parecchio sui viaggi cuciti su misura in ogni angolo del continente, anche i più remoti e meno battuti dai flussi turistici, come la Tasmania per esempio, che sta performando benissimo”. Nel nuovo catalogo in distribuzione alle agenzie da metà novembre e che avrà validità fino a marzo 2025, Discover Australia sfodera quindi tutti i plus della sua programmazione. Si parte dai tour Discover, cinque itinerari con partenze programmate per tutto il corso dell’anno. I viaggi proposti vengono appunto differenziati in base alla stagionalità, per permettere ai clienti di vivere al meglio le esperienze proposte. Da aprile a ottobre si potrà così ammirare French Island, il parco nazionale dimora della più grande comunità di Koala, e Phillip Island, rifugio di pinguini, mentre nell’inverno italiano gli itinerari faranno tappa a Kangaroo Island per osservare canguri, koala, leoni marini. Favorito dalla presenza del volo diretto da Fiumicino a Perth, Discover Australia ha poi da tempo scommesso sulla parcellizzazione dei viaggi verso l’Australia, consigliando soggiorni più brevi per scoprire il paese in più tappe; così facendo è riuscita a far conoscere il Western Australia che, lontano dalle classiche rotte turistiche, è sempre più amato dalla clientela perché unisce in un’unica area il fascino dell’outback, delle metropoli e il mare. E’ stato così introdotto in programmazione l’itinerario la Magia del Western Australia, che propone trasferimenti solo via terra e include la visita a due siti Unesco quali Shark Bay e Ningaloo Reef: 240 chilometri di barriera corallina, la meno nota ma forse la più bella dell’Australia. Anche per la Nuova Zelanda vengono riproposti i tour in italiano, in esclusiva con una programmazione che segue l’estate australe. Le novità proseguono anche in casa Discover Australia, che ha potenziato il team di lavoro operativo con l’introduzione di nuove figure altamente specializzate e che continua a incontrare gli agenti di viaggio in tutta la penisola, con un roadshow che durerà tutto l’inverno e primavera. [post_title] => L’offerta Discover Australia torna ai livelli pre-Covid. In arrivo il nuovo catalogo [post_date] => 2023-11-10T13:16:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699622192000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall’anno 2024 diventando nuovi soci della fondazione Castello di Padernello si sostengono i progetti che animano il borgo artigiano e si riceve una visita guidata gratuita tra le mura del maniero della Bassa Bresciana. ­ Il castello di Padernello, grazie a un'opera di recupero pubblico-privata intrapresa nel 2006, è divenuto fulcro turistico, culturale, economico e sociale del territorio, negli ultimi anni foriero di progetti per la costruzione di un borgo artigiano e di nuova economia. Con l’iniziativa Generare comunità della fondazione Castello di Padernello, vincitrice del bando Emblematico maggiore di fondazione Cariplo, è stata recuperata cascina La Bassa e creato un hub di servizi artigiani, corsi di formazione su mestieri inerenti le tradizioni e le esigenze del territorio, un albergo diffuso. Per portare avanti tali progetti, ognuno può dare il proprio contributo e costruire insieme un percorso di crescita e valorizzazione della comunità locale e del territorio. Aderendo alla campagna di tesseramento 2024, per incrementare i soci sostenitori della fondazione Castello di Padernello, con una piccola donazione si riceve in cambio una visita guidata gratuita nella storia e tra le arti del maniero e nello stesso tempo si partecipa attivamente alla rigenerazione del borgo. Un gesto concreto per disegnare il futuro della Bassa Bresciana. Per diventare soci sostenitori la cifra da donare è di almeno 10 euro, ricevendo in cambio un buono della durata di un anno per la visita guidata. Un’esperienza coinvolgente: attraversando l’antico ponte levatoio ancora funzionante, accompagnati nelle eleganti stanze del maniero, i visitatori si immergono in epoche diverse, tra opere d’arte e storie d’altri tempi, per proseguire poi verso cascina Bassa e raggiungere il ponte San Vigilio, opera d’arte naturale dell’artista Giuliano Mauri nel bosco. Inoltre, spesso il castello di Padernello è luogo di mostre, di eventi culturali, di iniziative per promuovere stili di vita sostenibili. Diventare soci è un ottimo spunto anche per fare un originale regalo di Natale, a sostegno di un intero borgo. [post_title] => Castello di Padernello: visita guidata free per chi contribuisce al recupero del borgo [post_date] => 2023-11-10T12:50:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699620602000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sfiorano quota 100 milioni di euro (per la precisione 99,6 milioni) i profitti netti del gruppo Nh nei primi nove mesi dell'anno. Un risultato del 77% superiore a quello ottenuto nello stesso periodo del 2022 e del 51,1% migliore dei primi tre trimestri dell'anno pre-Covid 2019. A trainare le performance della compagnia di casa Minor è stato soprattutto l'aumento delle tariffe medie, salite a 137 euro, il 25,2% in più rispetto a quattro anni fa. Con l'occupazione al 68%, i ricavi medi per camera disponibile del gruppo sono quindi cresciuti fino a toccare i 93 euro, il 30% circa in più dei revpar registrati nel 2022 (72 euro) e nel 2019 (73 euro). Sempre tra gennaio e settembre, Nh ha totalizzato 1,61 miliardi di ricavi totali, pari al 28,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I margini operativi lordi (ebitda) hanno inoltre raggiunto i 448 milioni (+26% sul 2022 e +11,7% sul 2019). A livello di singola destinazione, il giro d'affari degli hotel Nh in Italia su base comparabile è salito in un anno del 28%, toccando quote del 40% superiori all'epoca pre-Covid. Nella nostra penisola i tassi di occupazione si sono attestati attorno al 68%, con tariffe medie di 184 euro, in sostanziale linea con i valori del 2019. Particolarmente bene sono andate le città di Roma e Milano. [post_title] => Il gruppo Nh sfiora quota 100 milioni di profitti nei primi nove mesi dell'anno [post_date] => 2023-11-10T12:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699618543000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'attesa del Natale diventa occasione per scoprire la Croazia attraverso un caleidoscopio di tradizioni ed eventi. "Gli ottimi risultati del post-stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l'anno - afferma la direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic -. Credo che il ricco programma dell’Avvento preparato in tutta il Paese attirerà numerosi turisti sia locali che stranieri e contribuirà alla conclusione dell’anno turistico 2023 con grande successo". Un itinerario ideale non può che cominciare dalla capitale, Zagabria, dove, dal 2 dicembre al 7 gennaio la luce di migliaia e migliaia di lampioni illuminerà la città. A un’ora da Zagabria si trova Varaždin, città degli angeli e antica capitale della Croazia, che trasmetterà la sua gioia natalizia per tutto il centro storico grazie a una vasta scelta di buona musica, cibo e spettacoli. A est di Zagabria troviamo la Slavonia, seconda regione più estesa della Croazia, dove potrete visitare numerose località uniche in questo periodo dell’anno. Tra gli spettacoli più interessanti, il Ballo di Natale dei Lipizzani a Djakovo. Nel mese di dicembre Parenzo brillerà di luci e addobbi colorati e l'Avvento in questa località è da diversi anni uno dei più visitati in tutta l'Istria grazie alla sua ricca offerta, ideale per tutti coloro che vogliono vivere una gioiosa atmosfera natalizia. Il programma inizia il 12 dicembre con l'illuminazione della piazza Matije Gupca e prosegue con numerosi concerti e programmi, tra cui l'intrattenimento sulla pista di pattinaggio, che delizierà soprattutto i più piccoli. Rovigno è la meta ideale per un Natale al mare mentre le luci e le decorazioni in tutto il borgo medievale di Motovun renderanno questo momento più incantato che mai con uno spettacolare panorama dal suo centro storico sulla collina. La romantica città di Opatija dal 1° dicembre al 7 gennaio si trasformerà in uno splendido paesaggio da fiaba, ricco di esperienze indimenticabili. La sua bellezza senza tempo si distingue particolarmente nei mesi invernali. Dubrovnik a dicembre offre la possibilità di assaporare passeggiate rilassanti lungo le famose mura, oltre al Festival invernale con concerti, eventi culturali, laboratori e specialità gastronomiche. Non mancano i luoghi ispirati al Trono di Spade visitando il Palazzo di Diocleziano a Spalato. [post_title] => Aeroporto Pescara: passeggeri a +25,8% nei primi dieci mesi dell'anno [post_date] => 2023-11-10T10:24:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699611871000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rapporto sul traffico aereo di Aci Europe per settembre e il terzo trimestre del 2023 certifica una solida ripresa del trasporto aereo europeo, con un aumento del traffico passeggeri del +12,1% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra gli highlights messi in evidenza dall'indagine, i risultati ottenuti da Londra Heathrow, che ha superato le performance di traffico del 2019 mentre quasi la metà degli aeroporti europei hanno recuperato i volumi di traffico del 2019 (48%). Il mercato dell'Ue+ ha mostrato forza, raggiungendo quasi i livelli di traffico passeggeri del 2019, ma esistono disparità tra i vari Paesi. Gli aeroporti regionali hanno superato quelli principali, registrando una crescita del traffico passeggeri. Nonostante il traffico merci sia diminuito del -3% nel T3 rispetto all'anno precedente, alcuni scali hanno registrato miglioramenti significativi nei volumi di merci, in particolare Milano Malpensa e Istanbul. I movimenti degli aerei sono aumentati del +7,8% negli aeroporti europei, con aeroporti del gruppo 1 come Istanbul e Atene che hanno registrato una crescita sostanziale. "L'alta stagione estiva ha portato gli aeroporti europei sempre più vicini a una piena ripresa del traffico passeggeri, con una domanda che ha ampiamente sfidato le pressioni inflazionistiche, l'aumento delle tariffe aeree e le tensioni geopolitiche - ha commentato il direttore generale di Aci Europe, Olivier Jankovec -. Tuttavia, al di là delle cifre positive, si sono registrate variazioni significative nell'andamento del traffico sia a livello nazionale che nei singoli mercati aeroportuali. Queste riflettono l'impatto della guerra in Ucraina e, più in generale, i cambiamenti strutturali del mercato dell'aviazione. La domanda leisure resta al primo posto, ancora prevalentemente concentrata sulle rotte intraeuropee e transatlantiche, e sono molto guidate dall'espansione della capacità dei vettori a bassissimo costo". [post_title] => Aci Europe: solida ripresa del traffico passeggeri nel picco estivo [post_date] => 2023-11-10T10:10:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699611009000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455816 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet semplifica l'esperienza di viaggio con il lancio del servizio di ritiro e consegna bagagli direttamente a casa dei propri passeggeri. Un'iniziativa che ha il sapore di un vero e proprio servizio premium per la low cost inglese, disponibile inizialmente per coloro che viaggiano dagli aeroporti di Londra Gatwick e Ginevra. Una ricerca ha dimostrato che il 40% dei passeggeri easyJet sarebbe interessato a questi servizi quando deve viaggiare Grazie alla partnership stretta con AirPortr, la compagnia proporrà tre servizi ai clienti degli aeroporti di Gatwick e Ginevra: Partenza, la registrazione dei propri bagagli può essere eseguita da un punto di ritiro designato, come l'ufficio o l'hotel, dove verranno poi ritirati da un autista accreditato; il passeggero li ritroverà poi al nastro bagagli all'arrivo a destinazione. Arrivo, i clienti che arrivano a Ginevra da qualsiasi aeroporto easyJet possono prenotare la consegna dei bagagli alla destinazione finale, come la casa o l'hotel. Porta a porta, i clienti che volano da Gatwick a Ginevra possono prenotare il servizio porta a porta, un'esperienza di consegna dei bagagli totalmente priva di interruzioni che consente ai passeggeri di effettuare il check-in dei bagagli da casa e di vederli consegnati alla destinazione finale. Il servizio, estensione di una partnership esistente tra il vettore e AirPortr, è incluso nelle tariffe Flexi del vettore da Londra Gatwick e Ginevra; in alternativa il costo parte da 37 sterline. [post_title] => EasyJet lancia il servizio di ritiro e consegna bagagli porta-a-porta [post_date] => 2023-11-10T09:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699608003000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Complice una domanda di viaggio in forte aumento, il gruppo Emirates archivia il suo miglior risultato semestrale di sempre, con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, +138% sul profitto già da record dello stesso periodo dell'esercizio precedente (1,2 miliardi di dollari). Il gruppo ha inoltre registrato un Ebitda di 5,6 miliardi di dollari (20,6 miliardi di dirham), in sensibile miglioramento rispetto ai 4,2 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, evidenziandone la forte redditività operativa. Il fatturato del gruppo è stato di 18,3 miliardi di dollari, +20%: un risultato spinto dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, che ha seguito una traiettoria in salita da quando le ultime restrizioni pandemiche di viaggio sono state rimosse. Al 30 settembre scorso la liquidità era pari a 11,6 miliardi di dollari; finora Emirates ha rimborsato 9,2 miliardi di dirham dei suoi prestiti Covid-19. "Il gruppo ha superato i record precedenti ottenendo la performance semestrale migliore di sempre - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates Airline e del gruppo -. Il nostro profitto per i primi sei mesi del 2023-24 ha quasi eguagliato il nostro utile record annuale del 2022-23. Questo è un risultato enorme che conferma il talento e l'impegno all'interno dell'organizzazione, la forza del nostro modello di business, e la potenza della visione di Dubai e delle politiche che hanno permesso la creazione di un settore dell'aviazione forte, resiliente e progressivo". E le previsioni nel breve termine sono ancora positive: «Per la seconda metà del 2023-24, ci aspettiamo che la domanda passeggeri attraverso le nostre divisioni di business rimanga in buona salute e continueremo a rimanere agili nel modo di distribuire le nostre risorse in questo mercato dinamico. Allo stesso tempo, stiamo tenendo d'occhio i venti contrari come l'aumento dei prezzi del carburante, il rafforzamento del dollaro statunitense, i costi inflazionistici e la geopolitica”. [post_title] => Emirates centra il miglior semestre di sempre, con utili in crescita del 138% [post_date] => 2023-11-10T08:50:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699606216000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova strategia turistica per le Isole Baleari: in occasione del recente Wtm di Londra sono stati la neoeletta presidente, Marga Prohens, e il ministro del turismo, Jaume Bauza Mayol, a spiegare come il nuovo governo - in carica dallo scorso 28 maggio di quest'anno - abbia unito i dipartimenti del Turismo, della Cultura e dello Sport. «Il governo regionale si dedica alla promozione del turismo a livello internazionale, con la cultura e lo sport che svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo». La nuova amministrazione vede questa sinergia come un processo naturale per continuare a promuovere l'offerta dell'arcipelago al di là dell'abbinata sole e mare. La promozione del turismo culturale e attivo viene identificata come il modo migliore per attrarre i turisti durante la bassa stagione, distribuendo così i flussi lungo tutto l'arco dell'anno. La presidente Prohens ha sottolineato che «la conservazione e la tutela del nostro ambiente e il nostro impegno per la sostenibilità e la circolarità del nostro settore turistico forniscono un valore aggiunto alla nostra proposta». Nei piani del governo anche il rinnovo della pianificazione turistica attraverso una nuova legge sul turismo, che metterà in primo piano, oltre al ricettivo, anche la ristorazione e un'offerta più ampia della destinazione. Il ministro del turismo ha inoltre precisato che ci sarà una stretta sulle offerte turistiche illegali che compromettono la qualità della destinazione. [post_title] => Baleari: la nuova strategia punta su turismo culturale e attivo per allungare la stagione [post_date] => 2023-11-09T11:23:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699528984000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto pescara passeggeri a 258 nei primi dieci mesi dellanno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2257,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itinerari diversificati in base alla stagionalità, al fine di permettere di vivere al meglio le esperienze proposte. Discover Australia presenta la sua programmazione, recuperando la capillarità d’offerta pre-Covid. Tra le novità, un tour esclusivo nello stato più occidentale del paese e il ritorno, sempre con un viaggio in esclusiva in italiano, della Nuova Zelanda. \r

\r

“Nel 2023 abbiamo registrato un +10% del fatturato rispetto al pari periodo del 2019, con un costo medio pratica in aumento - racconta il product manager, Roberto Boni -. Se l’Australia continua a essere una meta desiderata per lune di miele, rileviamo un incremento significativo dei viaggi in famiglia. Allo stesso tempo sono in netta crescita le prenotazioni per i Discover Tour, itinerari di gruppo in esclusiva con guida in lingua italiana, nonché per i fly & drive nel Western Australia, che è divenuto per noi lo stato best seller della programmazione. Siamo inoltre cresciuti parecchio sui viaggi cuciti su misura in ogni angolo del continente, anche i più remoti e meno battuti dai flussi turistici, come la Tasmania per esempio, che sta performando benissimo”.\r

\r

Nel nuovo catalogo in distribuzione alle agenzie da metà novembre e che avrà validità fino a marzo 2025, Discover Australia sfodera quindi tutti i plus della sua programmazione. Si parte dai tour Discover, cinque itinerari con partenze programmate per tutto il corso dell’anno. I viaggi proposti vengono appunto differenziati in base alla stagionalità, per permettere ai clienti di vivere al meglio le esperienze proposte. Da aprile a ottobre si potrà così ammirare French Island, il parco nazionale dimora della più grande comunità di Koala, e Phillip Island, rifugio di pinguini, mentre nell’inverno italiano gli itinerari faranno tappa a Kangaroo Island per osservare canguri, koala, leoni marini.\r

\r

Favorito dalla presenza del volo diretto da Fiumicino a Perth, Discover Australia ha poi da tempo scommesso sulla parcellizzazione dei viaggi verso l’Australia, consigliando soggiorni più brevi per scoprire il paese in più tappe; così facendo è riuscita a far conoscere il Western Australia che, lontano dalle classiche rotte turistiche, è sempre più amato dalla clientela perché unisce in un’unica area il fascino dell’outback, delle metropoli e il mare. E’ stato così introdotto in programmazione l’itinerario la Magia del Western Australia, che propone trasferimenti solo via terra e include la visita a due siti Unesco quali Shark Bay e Ningaloo Reef: 240 chilometri di barriera corallina, la meno nota ma forse la più bella dell’Australia.\r

\r

Anche per la Nuova Zelanda vengono riproposti i tour in italiano, in esclusiva con una programmazione che segue l’estate australe. Le novità proseguono anche in casa Discover Australia, che ha potenziato il team di lavoro operativo con l’introduzione di nuove figure altamente specializzate e che continua a incontrare gli agenti di viaggio in tutta la penisola, con un roadshow che durerà tutto l’inverno e primavera.","post_title":"L’offerta Discover Australia torna ai livelli pre-Covid. In arrivo il nuovo catalogo","post_date":"2023-11-10T13:16:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699622192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’anno 2024 diventando nuovi soci della fondazione Castello di Padernello si sostengono i progetti che animano il borgo artigiano e si riceve una visita guidata gratuita tra le mura del maniero della Bassa Bresciana.\r

­\r

Il castello di Padernello, grazie a un'opera di recupero pubblico-privata intrapresa nel 2006, è divenuto fulcro turistico, culturale, economico e sociale del territorio, negli ultimi anni foriero di progetti per la costruzione di un borgo artigiano e di nuova economia. Con l’iniziativa Generare comunità della fondazione Castello di Padernello, vincitrice del bando Emblematico maggiore di fondazione Cariplo, è stata recuperata cascina La Bassa e creato un hub di servizi artigiani, corsi di formazione su mestieri inerenti le tradizioni e le esigenze del territorio, un albergo diffuso.\r

\r

Per portare avanti tali progetti, ognuno può dare il proprio contributo e costruire insieme un percorso di crescita e valorizzazione della comunità locale e del territorio. Aderendo alla campagna di tesseramento 2024, per incrementare i soci sostenitori della fondazione Castello di Padernello, con una piccola donazione si riceve in cambio una visita guidata gratuita nella storia e tra le arti del maniero e nello stesso tempo si partecipa attivamente alla rigenerazione del borgo. Un gesto concreto per disegnare il futuro della Bassa Bresciana.\r

\r

Per diventare soci sostenitori la cifra da donare è di almeno 10 euro, ricevendo in cambio un buono della durata di un anno per la visita guidata. Un’esperienza coinvolgente: attraversando l’antico ponte levatoio ancora funzionante, accompagnati nelle eleganti stanze del maniero, i visitatori si immergono in epoche diverse, tra opere d’arte e storie d’altri tempi, per proseguire poi verso cascina Bassa e raggiungere il ponte San Vigilio, opera d’arte naturale dell’artista Giuliano Mauri nel bosco. Inoltre, spesso il castello di Padernello è luogo di mostre, di eventi culturali, di iniziative per promuovere stili di vita sostenibili. Diventare soci è un ottimo spunto anche per fare un originale regalo di Natale, a sostegno di un intero borgo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Castello di Padernello: visita guidata free per chi contribuisce al recupero del borgo","post_date":"2023-11-10T12:50:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699620602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sfiorano quota 100 milioni di euro (per la precisione 99,6 milioni) i profitti netti del gruppo Nh nei primi nove mesi dell'anno. Un risultato del 77% superiore a quello ottenuto nello stesso periodo del 2022 e del 51,1% migliore dei primi tre trimestri dell'anno pre-Covid 2019. A trainare le performance della compagnia di casa Minor è stato soprattutto l'aumento delle tariffe medie, salite a 137 euro, il 25,2% in più rispetto a quattro anni fa. Con l'occupazione al 68%, i ricavi medi per camera disponibile del gruppo sono quindi cresciuti fino a toccare i 93 euro, il 30% circa in più dei revpar registrati nel 2022 (72 euro) e nel 2019 (73 euro).\r

\r

Sempre tra gennaio e settembre, Nh ha totalizzato 1,61 miliardi di ricavi totali, pari al 28,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I margini operativi lordi (ebitda) hanno inoltre raggiunto i 448 milioni (+26% sul 2022 e +11,7% sul 2019). A livello di singola destinazione, il giro d'affari degli hotel Nh in Italia su base comparabile è salito in un anno del 28%, toccando quote del 40% superiori all'epoca pre-Covid. Nella nostra penisola i tassi di occupazione si sono attestati attorno al 68%, con tariffe medie di 184 euro, in sostanziale linea con i valori del 2019. Particolarmente bene sono andate le città di Roma e Milano.","post_title":"Il gruppo Nh sfiora quota 100 milioni di profitti nei primi nove mesi dell'anno","post_date":"2023-11-10T12:15:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699618543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'attesa del Natale diventa occasione per scoprire la Croazia attraverso un caleidoscopio di tradizioni ed eventi.\r

\"Gli ottimi risultati del post-stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l'anno - afferma la direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic -. Credo che il ricco programma dell’Avvento preparato in tutta il Paese attirerà numerosi turisti sia locali che stranieri e contribuirà alla conclusione dell’anno turistico 2023 con grande successo\".\r

Un itinerario ideale non può che cominciare dalla capitale, Zagabria, dove, dal 2 dicembre al 7 gennaio la luce di migliaia e migliaia di lampioni illuminerà la città. \r

A un’ora da Zagabria si trova Varaždin, città degli angeli e antica capitale della Croazia, che trasmetterà la sua gioia natalizia per tutto il centro storico grazie a una vasta scelta di buona musica, cibo e spettacoli. A est di Zagabria troviamo la Slavonia, seconda regione più estesa della Croazia, dove potrete visitare numerose località uniche in questo periodo dell’anno. Tra gli spettacoli più interessanti, il Ballo di Natale dei Lipizzani a Djakovo. \r

Nel mese di dicembre Parenzo brillerà di luci e addobbi colorati e l'Avvento in questa località è da diversi anni uno dei più visitati in tutta l'Istria grazie alla sua ricca offerta, ideale per tutti coloro che vogliono vivere una gioiosa atmosfera natalizia. Il programma inizia il 12 dicembre con l'illuminazione della piazza Matije Gupca e prosegue con numerosi concerti e programmi, tra cui l'intrattenimento sulla pista di pattinaggio, che delizierà soprattutto i più piccoli.\r

Rovigno è la meta ideale per un Natale al mare mentre le luci e le decorazioni in tutto il borgo medievale di Motovun renderanno questo momento più incantato che mai con uno spettacolare panorama dal suo centro storico sulla collina. \r

La romantica città di Opatija dal 1° dicembre al 7 gennaio si trasformerà in uno splendido paesaggio da fiaba, ricco di esperienze indimenticabili. La sua bellezza senza tempo si distingue particolarmente nei mesi invernali.\r

Dubrovnik a dicembre offre la possibilità di assaporare passeggiate rilassanti lungo le famose mura, oltre al Festival invernale con concerti, eventi culturali, laboratori e specialità gastronomiche. Non mancano i luoghi ispirati al Trono di Spade visitando il Palazzo di Diocleziano a Spalato. La residenza dell’imperatore romano, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, si anima ed esplode di allegria natalizia offrendovi stand, concerti e numerosissime attività in luoghi come la Riva, le Prokurative e Narodni Trg. E per aggiungere al tour natalizio ancora un po’ di cultura sotto l’egida dell’Unesco, lo spirito del Natale si risveglia anche a Zara e Šibenik.","post_title":"Croazia: l'attesa del Natale colora eventi e tradizioni in tutto il Paese","post_date":"2023-11-10T10:54:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699613697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'andamento positivo del 2023 dell'aeroporto d'Abruzzo, che registra ottimi numeri sul fronte del numero di passeggeri. I dati resi noti dalla Saga, società di gestione dello scalo di Pescara, mostrano infatti che dall'1 al 31 ottobre i passeggeri transitati sono stati 88.019.\r

\r

Allargando l'orizzonte ai primi dieci mesi dell'anno emerge come da gennaio a ottobre l’aeroporto d’Abruzzo abbia registrato un aumento del traffico passeggeri del 25,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un totale di 788.314 passeggeri.","post_title":"Aeroporto Pescara: passeggeri a +25,8% nei primi dieci mesi dell'anno","post_date":"2023-11-10T10:24:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699611871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rapporto sul traffico aereo di Aci Europe per settembre e il terzo trimestre del 2023 certifica una solida ripresa del trasporto aereo europeo, con un aumento del traffico passeggeri del +12,1% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Tra gli highlights messi in evidenza dall'indagine, i risultati ottenuti da Londra Heathrow, che ha superato le performance di traffico del 2019 mentre quasi la metà degli aeroporti europei hanno recuperato i volumi di traffico del 2019 (48%). Il mercato dell'Ue+ ha mostrato forza, raggiungendo quasi i livelli di traffico passeggeri del 2019, ma esistono disparità tra i vari Paesi. Gli aeroporti regionali hanno superato quelli principali, registrando una crescita del traffico passeggeri.\r

\r

Nonostante il traffico merci sia diminuito del -3% nel T3 rispetto all'anno precedente, alcuni scali hanno registrato miglioramenti significativi nei volumi di merci, in particolare Milano Malpensa e Istanbul. I movimenti degli aerei sono aumentati del +7,8% negli aeroporti europei, con aeroporti del gruppo 1 come Istanbul e Atene che hanno registrato una crescita sostanziale.\r

\r

\"L'alta stagione estiva ha portato gli aeroporti europei sempre più vicini a una piena ripresa del traffico passeggeri, con una domanda che ha ampiamente sfidato le pressioni inflazionistiche, l'aumento delle tariffe aeree e le tensioni geopolitiche - ha commentato il direttore generale di Aci Europe, Olivier Jankovec -. Tuttavia, al di là delle cifre positive, si sono registrate variazioni significative nell'andamento del traffico sia a livello nazionale che nei singoli mercati aeroportuali. Queste riflettono l'impatto della guerra in Ucraina e, più in generale, i cambiamenti strutturali del mercato dell'aviazione. La domanda leisure resta al primo posto, ancora prevalentemente concentrata sulle rotte intraeuropee e transatlantiche, e sono molto guidate dall'espansione della capacità dei vettori a bassissimo costo\".","post_title":"Aci Europe: solida ripresa del traffico passeggeri nel picco estivo","post_date":"2023-11-10T10:10:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699611009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet semplifica l'esperienza di viaggio con il lancio del servizio di ritiro e consegna bagagli direttamente a casa dei propri passeggeri. Un'iniziativa che ha il sapore di un vero e proprio servizio premium per la low cost inglese, disponibile inizialmente per coloro che viaggiano dagli aeroporti di Londra Gatwick e Ginevra.\r

\r

Una ricerca ha dimostrato che il 40% dei passeggeri easyJet sarebbe interessato a questi servizi quando deve viaggiare\r

\r

Grazie alla partnership stretta con AirPortr, la compagnia proporrà tre servizi ai clienti degli aeroporti di Gatwick e Ginevra: Partenza, la registrazione dei propri bagagli può essere eseguita da un punto di ritiro designato, come l'ufficio o l'hotel, dove verranno poi ritirati da un autista accreditato; il passeggero li ritroverà poi al nastro bagagli all'arrivo a destinazione.\r

Arrivo, i clienti che arrivano a Ginevra da qualsiasi aeroporto easyJet possono prenotare la consegna dei bagagli alla destinazione finale, come la casa o l'hotel.\r

Porta a porta, i clienti che volano da Gatwick a Ginevra possono prenotare il servizio porta a porta, un'esperienza di consegna dei bagagli totalmente priva di interruzioni che consente ai passeggeri di effettuare il check-in dei bagagli da casa e di vederli consegnati alla destinazione finale.\r

\r

Il servizio, estensione di una partnership esistente tra il vettore e AirPortr, è incluso nelle tariffe Flexi del vettore da Londra Gatwick e Ginevra; in alternativa il costo parte da 37 sterline.","post_title":"EasyJet lancia il servizio di ritiro e consegna bagagli porta-a-porta","post_date":"2023-11-10T09:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699608003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Complice una domanda di viaggio in forte aumento, il gruppo Emirates archivia il suo miglior risultato semestrale di sempre, con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, +138% sul profitto già da record dello stesso periodo dell'esercizio precedente (1,2 miliardi di dollari).\r

Il gruppo ha inoltre registrato un Ebitda di 5,6 miliardi di dollari (20,6 miliardi di dirham), in sensibile miglioramento rispetto ai 4,2 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, evidenziandone la forte redditività operativa.\r

Il fatturato del gruppo è stato di 18,3 miliardi di dollari, +20%: un risultato spinto dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, che ha seguito una traiettoria in salita da quando le ultime restrizioni pandemiche di viaggio sono state rimosse.\r

Al 30 settembre scorso la liquidità era pari a 11,6 miliardi di dollari; finora Emirates ha rimborsato 9,2 miliardi di dirham dei suoi prestiti Covid-19. \r

\"Il gruppo ha superato i record precedenti ottenendo la performance semestrale migliore di sempre - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates Airline e del gruppo -. Il nostro profitto per i primi sei mesi del 2023-24 ha quasi eguagliato il nostro utile record annuale del 2022-23. Questo è un risultato enorme che conferma il talento e l'impegno all'interno dell'organizzazione, la forza del nostro modello di business, e la potenza della visione di Dubai e delle politiche che hanno permesso la creazione di un settore dell'aviazione forte, resiliente e progressivo\".\r

E le previsioni nel breve termine sono ancora positive: «Per la seconda metà del 2023-24, ci aspettiamo che la domanda passeggeri attraverso le nostre divisioni di business rimanga in buona salute e continueremo a rimanere agili nel modo di distribuire le nostre risorse in questo mercato dinamico. Allo stesso tempo, stiamo tenendo d'occhio i venti contrari come l'aumento dei prezzi del carburante, il rafforzamento del dollaro statunitense, i costi inflazionistici e la geopolitica”.","post_title":"Emirates centra il miglior semestre di sempre, con utili in crescita del 138%","post_date":"2023-11-10T08:50:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699606216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova strategia turistica per le Isole Baleari: in occasione del recente Wtm di Londra sono stati la neoeletta presidente, Marga Prohens, e il ministro del turismo, Jaume Bauza Mayol, a spiegare come il nuovo governo - in carica dallo scorso 28 maggio di quest'anno - abbia unito i dipartimenti del Turismo, della Cultura e dello Sport. «Il governo regionale si dedica alla promozione del turismo a livello internazionale, con la cultura e lo sport che svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo». La nuova amministrazione vede questa sinergia come un processo naturale per continuare a promuovere l'offerta dell'arcipelago al di là dell'abbinata sole e mare.\r

\r

La promozione del turismo culturale e attivo viene identificata come il modo migliore per attrarre i turisti durante la bassa stagione, distribuendo così i flussi lungo tutto l'arco dell'anno. La presidente Prohens ha sottolineato che «la conservazione e la tutela del nostro ambiente e il nostro impegno per la sostenibilità e la circolarità del nostro settore turistico forniscono un valore aggiunto alla nostra proposta».\r

\r

Nei piani del governo anche il rinnovo della pianificazione turistica attraverso una nuova legge sul turismo, che metterà in primo piano, oltre al ricettivo, anche la ristorazione e un'offerta più ampia della destinazione. Il ministro del turismo ha inoltre precisato che ci sarà una stretta sulle offerte turistiche illegali che compromettono la qualità della destinazione.","post_title":"Baleari: la nuova strategia punta su turismo culturale e attivo per allungare la stagione","post_date":"2023-11-09T11:23:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699528984000]}]}}