Aeroporto Parma: ai canadesi di Centerline Airport Partners Italia il 51% delle quote Una nuova pagina, tutta da scrivere, per il futuro dell’aeroporto di Parma. Sogeap, società di gestione del ‘Giuseppe Verdi’ ha infatti ceduto il 51% delle sue quota di Parma Aeroporto alla canadese Centerline Airport Partners Italia. L’accordo con il nuovo partner industriale è già stato siglato: «Con questo atto – spiega una nota di Parma Aeroporto – si realizza l’obiettivo di Parma Aeroporto, società interamente controllata dall’Unione Parmense degli industriali, di creare le condizioni per un consolidamento e uno sviluppo, coerente con le esigenze del territorio parmense, dell’infrastruttura aeroportuale attraverso il coinvolgimento di un partner industriale in grado di mettere a disposizione le competenze e le risorse necessarie per valorizzare al meglio le potenzialità dell’aeroporto». Condividi

