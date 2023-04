Aeroporto Genova: 28 nuovi addetti stagionali per garantire l’efficienza dei servizi L’aeroporto di Genova ha selezionato 28 nuovi addetti stagionali destinati a supportare le operazioni di check-in, procedure di imbarco, assistenza ai passeggeri, ma anche attività tecniche di supervisione e coordinamento delle operazioni di scalo in piazzale e conduzione di mezzi speciali. I 28 addetti, 18 donne e 10 uomini, di età media di 28 anni, affiancheranno il personale di Aeroporto di Genova nel periodo di picco del traffico estivo, da maggio a ottobre, contribuendo alla continuità delle operazioni e al mantenimento della qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza e in arrivo. Le persone selezionate, spiega una nota del Colombo, “hanno dimostrato un’elevata capacità di interazione, ottima conoscenza delle lingue straniere e grande motivazione a lavorare in aeroporto a stretto contatto con i passeggeri. Alcuni dei lavoratori e delle lavoratrici avevano già fatto un’esperienza analoga al Cristoforo Colombo lo scorso anno”. Tutti i candidati stanno affrontando un corso di formazione di circa 155 ore per approfondire la terminologia e le procedure aeroportuali, l’organizzazione interna e la gestione dei sistemi informatici a supporto delle operazioni di frontline. I 28 nuovi addetti stagionali fanno parte di un bacino più ampio di 56 lavoratori e lavoratrici, tutti opportunamente formati. I candidati non selezionati in questa fase potranno in un futuro prossimo, e in relazione alle necessità operative, iniziare un percorso lavorativo in aeroporto. Il network estivo dell’aeroporto di Genova prevede 23 rotte, di cui 10 domestiche e 13 internazionali, operate da otto compagnie aeree; nel periodo di picco, tra giugno e agosto, saranno in totale 111 i voli di linea in partenza dal Colombo e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana.

La notizia è stata comunicata dall'assessora al turismo Vittoria Poggio e dal presidente della regione Alberto Cirio.\r

\r

Il fondo verrà diviso: 800 mila euro andranno come contributo una tantum a fondo perduto alle concessionarie delle fonti termali per sostenere le attività ordinarie mentre il resto quindi 200 mila euro andranno in buoni per i turisti, per continuare l'onda di successo che i voucher Vacanza Piemonte hanno portato durante la pandemia.\r

\r

Alberto Cirio ha commentato la questione e la riapertura delle terme di Acqui :«Un’ottima notizia dopo l’incertezza delle ultime settimane quando sembrava che non ci fossero margini per la ripartenza dell’attività termale ad Acqui prima di settembre. Auspichiamo poi che anche altre strutture termali piemontesi, che hanno attraversato o attraversano difficoltà provocate dai due anni di stop per il Covid, possano approfittare della misura regionale che stanzia un milione di euro per rilanciare la propria attività in un settore, quello termale».\r

Chi può accedere al bando?\r

La misura è stata inclusa in un emendamento alla Legge di bilancio, che il Consiglio regionale si appresta a licenziare entro il mese di aprile, ed è rivolta a tutte le 17 concessioni presenti a oggi in Piemonte. Per accedere al bando sarà necessario garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, nei casi degli impianti situati oltre i 1000 metri di altitudine si richiedono almeno due mesi. \r

\r

La regione ha anche previsto altri 150 mila euro a sostegno della ricerca di nuove fonti termali.\r

\r

[caption id=\"attachment_443807\" align=\"alignnone\" width=\"300\"] Alberto Cirio[/caption]\r

\r

","post_title":"Piemonte: 1 milione di euro per la ripresa degli impianti termali","post_date":"2023-04-17T12:56:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1681736172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Genova ha selezionato 28 nuovi addetti stagionali destinati a supportare le operazioni di check-in, procedure di imbarco, assistenza ai passeggeri, ma anche attività tecniche di supervisione e coordinamento delle operazioni di scalo in piazzale e conduzione di mezzi speciali. I 28 addetti, 18 donne e 10 uomini, di età media di 28 anni, affiancheranno il personale di Aeroporto di Genova nel periodo di picco del traffico estivo, da maggio a ottobre, contribuendo alla continuità delle operazioni e al mantenimento della qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza e in arrivo.\r

\r

Le persone selezionate, spiega una nota del Colombo, \"hanno dimostrato un’elevata capacità di interazione, ottima conoscenza delle lingue straniere e grande motivazione a lavorare in aeroporto a stretto contatto con i passeggeri. Alcuni dei lavoratori e delle lavoratrici avevano già fatto un’esperienza analoga al Cristoforo Colombo lo scorso anno\".\r

\r

Tutti i candidati stanno affrontando un corso di formazione di circa 155 ore per approfondire la terminologia e le procedure aeroportuali, l’organizzazione interna e la gestione dei sistemi informatici a supporto delle operazioni di frontline.\r

\r

I 28 nuovi addetti stagionali fanno parte di un bacino più ampio di 56 lavoratori e lavoratrici, tutti opportunamente formati. I candidati non selezionati in questa fase potranno in un futuro prossimo, e in relazione alle necessità operative, iniziare un percorso lavorativo in aeroporto.\r

\r

Il network estivo dell'aeroporto di Genova prevede 23 rotte, di cui 10 domestiche e 13 internazionali, operate da otto compagnie aeree; nel periodo di picco, tra giugno e agosto, saranno in totale 111 i voli di linea in partenza dal Colombo e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana.\r

\r

","post_title":"Aeroporto Genova: 28 nuovi addetti stagionali per garantire l'efficienza dei servizi","post_date":"2023-04-17T12:48:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681735686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada inaugurerà una nuova rotta da Vancouver a Dubai il prossimo 28 ottobre, che sarà servita con un Boeing 787 quattro volte alla settimana e sarà l'unico collegamento dell'aeroporto canadese con il Medio Oriente. La compagnia è l'ultima ad allargare il proprio network tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti in seguito ad un nuovo accordo sul trasporto aereo siglato tra i due paesi. L'intesa prevede l'assegnazione di 21 voli settimanali a ciascun Paese, ovvero il 50% in più di quanto era disponibile in precedenza.\r

\r

La nuova rotta di Air Canada da Vancouver diventerà il suo secondo servizio nonstop per Dubai, oltre agli attuali voli giornalieri da Toronto, operati con 787-9. La compagnia aerea ha già un codesharing con Abu Dhabi e la sua compagnia aerea. La compagnia aerea ha già avviato una partnership di codeshare con Emirates che consentirà ai passeggeri in partenza da Vancouver di collegarsi alle destinazioni successive del network del vettore del Golfo.\r

\r

Vancouver-Dubai diventerà la terza rotta di Air Canada verso la regione del Medio Oriente, in aggiunta ai voli da Toronto Pearson per Dubai e Tel Aviv.","post_title":"Air Canada aggiunge Dubai al network da Vancouver: quattro voli a settimana dal 28 ottobre","post_date":"2023-04-17T11:37:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681731455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via ieri sera a Genova il Travel Open Day on Board organizzato dal Gruppo Travel in collaborazione con Grandi Navi Veloci, Gruppo Msc.\r

Nella serata di domenica 16 aprile gli operatori e le agenzie si sono ritrovati per l’aperitivo al Ponte 8, locale panoramico situato alle Torri Msc a Genova.\r

\r

Nell’occasione GNV ha fatto visitare il Maritime Support Center, operativo h24, l’unico centro nel settore del ferry, che si occupa del controllo della navigazione e della risoluzione di qualsiasi problema. Poi l’imbarco a bordo di GNV Excellent per la cena, serata e pernottamento.\r

Esperienza unica\r

«La visita al Maritime Support Center è stata un’esperienza unica condivisa da tutte le agenzie e gli operatori presenti - spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale del Gruppo Travel - che hanno potuto toccare con mano che la tecnologia e la sicurezza sono elementi fondamentale per GNV e tutto il Gruppo Msc. La cena a bordo di GNV Excellent ha riscosso successo come il resto della serata proseguita in discoteca».\r

Il workshop si è tenuto a bordo in uno dei Saloni principali di GNV Excellent.\r

\r

[gallery ids=\"443779,443785,443777,443825,443826,443827,443828,443829,443831,443832,443833,443834,443835,443836,443838,443839,443840,443841\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ecco il \"Travel Open Day on Board\" a Genova sulla GNV Excellent","post_date":"2023-04-17T11:24:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1681730681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Countdown al 2024 per l'aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, anno in cui è ufficialmente previsto il decollo dei primi voli. La conferma arriva dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo che lo scorso gennaio la Gesac, società di gestione dello scalo di Capodichino, aveva comunicato la conclusione della gara per l’affidamento della Progettazione della Fase 2, che include tra l'altro realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, il secondo allungamento della pista fino a 2.200 metri e le aree di parcheggio e di accessibilità all’aeroporto.\r

De Luca, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ha precisato che l’aeroporto \"è in gestione a Gesac, la società che gestisce l’aeroporto di Napoli Capodichino, che ha dimostrato grande capacità manageriale. L’aeroporto di Napoli è forse l’aeroporto d’Italia che ha avuto la crescita maggiore nel dopo Covid, è veramente una società di grande qualità\".\r

Gli investimenti per lo scalo, situato nel comune di Pontecagnano Faiano (in provincia di Salerno) si attestano a \"oltre mezzo miliardo di euro\" e includono \"il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto, 247 milioni di investimento per 9 km di nuova metropolitana che affiancherà la linea ferroviaria Salerno Battipaglia con 5 nuove fermate\". A seguire \"50 milioni di investimento ulteriori per la viabilità e un investimento di altri 250 milioni per interventi di sviluppo delle strutture commerciali interne all’aeroporto, servizi e quant’altro. E’ un aeroporto che darà ovviamente grande respiro anche a Capodichino, che è uno scalo 'ingolfato'.\r

\r

Gli obiettivi di crescita puntano, nell'arco di tre anni, a movimentare oltre 3 milioni di passeggeri.","post_title":"Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi: apertura nel 2024. Nel mirino 3 milioni di passeggeri nel giro di tre anni","post_date":"2023-04-17T09:58:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681725521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia ha aperto i nuovi collegamenti diretti tra Belgrado e Catania. La compagnia aerea di bandiera del Paese durante l'estate opererà con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì.\r

\"La nostra compagnia opera voli di linea da e verso Roma, Bologna, Milano, Venezia, Bari e Trieste, e oggi abbiamo iniziato i collegamenti stagionali con Catania. A breve espanderemo la nostra presenza in Italia aggiungendo voli da e verso altre tre città del nostro crescente network\", afferma Bojan Aranđelović, head of network planning and scheduling di Air Serbia.\r

Con l'introduzione di questo servizio diretto, il vettore offre ai passeggeri la possibilità di collegamenti da Catania, via Belgrado, verso Parigi, Stoccolma, Dusseldorf, Istanbul, Lione, Zurigo, Berlino, Amsterdam, Oslo, Tivat, Praga, Zagabria, Podgorica, Vienna, Stoccarda, Hannover, Lubiana, Copenaghen e altre città del suo network.","post_title":"Air Serbia operativa sulla Belgrado-Catania con due voli alla settimana","post_date":"2023-04-17T09:22:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681723372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Norvegia è pronta ad accogliere i turisti italiani. In primo piano, oltre al fascino della destinazione, l’attenzione alla sostenibilità, i viaggi green con l’uso di traghetti elettrici lungo i fiordi e di treni e un sistema di collegamenti adatti a ogni esigenza.\r

\r

«Dal 2016 al 2022 la maggior parte degli italiani si è recata in Norvegia nei mesi da giugno ad agosto: sono i più richiesti e raggiungono il 62% dei pernottamenti italiani negli alberghi del territorio - spiega Elisabeth Ones di Visit Norway -. Ma negli ultimi anni sono aumentati i viaggi fuori stagione, in particolare per vedere l’aurora boreale, la nostra attrazione principale. È un cambiamento in linea con la strategia dell’Ente del turismo di vendere la Norvegia tutto l’anno, promuovendo i city-break e le visite ai musei».\r

\r

Nel 2022 il paese nordico ha raggiunto il 97% del dato delle presenze italiane del 2019; di questo dato il 28% dei visitatori prenota tramite agenzia o to. Per questo Visit Norway lavora molto con il trade e promuove iniziative come il Nordic Workshop 2023, da anni in programma con Danimarca, Islanda e Finlandia. «Perché insieme siamo più forti! Riusciamo a presentare tutta la nostra offerta, proponendo attività, uffici turistici locali e regionali, alberghi singoli e catene, compagnie di navigazione e anche compagnie aeree». In primo piano, infatti, le connessioni di Finnair che, oltre a collegare Helsinki a Malpensa, opera quattro voli settimanali su Linate fino al termine della stagione estiva. E poi presenti le rotte estive di Sas e di Klm via Amsterdam, la low cost Norwegian, che quest’anno opererà un volo diretto tra Milano Bergamo e Bergen e, infine, la Wideroe con un volo diretto Firenze-Bergen su aerei più piccoli.\r

\r

«Molti voli arrivano a Oslo, dove i viaggiatori si fermano qualche giorno per scoprire una città in continuo rinnovamento- Il Governo ha investito tanto nell’architettura e nella cultura, con nuovi musei (tra i quali quello dedicato a Münch - aperto da circa un anno - e anche la nuova Galleria Nazionale) e iniziative come lo spostamento del traffico cittadino sotto il livello del mare, grazie a una rete di tunnel. In centro spicca il bianco edificio dell’Opera, in marmo di Carrara. Dopo la sosta nella capitale i turisti salgono al Nord o visitano i fiordi. Secondo i dati di una recente ricerca gli italiani sono attenti alla spesa: magari volano con una low cost, ma una volta arrivati in Norvegia vogliono dormire bene, partecipare alla vita locale e scoprire la cultura gastronomica norvegese. Il dato dei pernottamenti degli italiani in Norvegia mostra che la maggior parte si ferma in albergo, anche se sono numerosi gli amanti del camping, che poi si dedicano ad attività di hiking e trekking».\r

\r

[gallery ids=\"443747,443745,443746\"]\r

\r

","post_title":"Gli italiani alla scoperta della Norvegia tra natura, cultura e gastronomia","post_date":"2023-04-17T09:14:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681722877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ad un anno esatto dall'apertura dei voli sulla Milano-New York (il 15 aprile 2022, ndr), Christian Vernet, ceo de La Compagnie, individua le ragioni di quello che ha tutti i contorni di una scommessa vincente, non solo per il debutto italiano ma per l’intero progetto dei voli 100% Smart Business Class. E guarda avanti, con progetti di sviluppo che grazie al prossimo raddoppio della flotta, consentiranno l'apertura di nuove rotte transatlantiche. \r

\r

Intanto, il collegamento da Milano - che si è affiancato a quelli da Parigi, annuali, e allo stagionale da Nizza - ha registrato in un anno \"14.382 passeggeri, con un load factor che nei mesi estivi ha raggiunto il 77%. Dati che confermano che il nostro modello di business innovativo è stato accolto con interesse dal mercato italiano, sia dai viaggiatori leisure sia da quelli business”. Nel dettaglio, si tratta di una clientela che \"è 60% business e 40% leisure, con una quota in crescita significativa soprattutto tra le piccole e medie imprese\". La catchment area si è allargata ben oltre i confini metropolitani di Milano, \"alla Toscana e Roma, secondo le nostre statistiche di e-commerce. Inoltre, stiamo conquistando nuove, interessanti quote di mercato dalla Svizzera”.\r

\r

A giocare a favore della proposta La Compagnie, secondo il ceo è \"il fatto di essere una società moderna, indipendente e flessibile, con un modello \"Smart\" che ci permette di monitorare le tendenze e la domanda specifica del mercato per poi orientare le scelte di investimento (...) Il segreto rimane la nostra agilità con una struttura più piccola, l'ottimizzazione della rotazione degli aeromobili e il ridotto consumo di carburante degli A321neo, addirittura il 30% in meno rispetto agli altri aeromobili sulla stessa rotta\".\r

\r

L'estate al momento registra \"un numero significativo di prenotazioni, con i mesi da giugno a settembre che si prospettano buoni come il 2022, se non migliori. L’obiettivo 2023 è di aumentare il traffico del 20% a livello globale”. \r

\r

In arrivo due nuovi aeromobili, la cui consegna è prevista \"tra febbraio 2025 e il 2026: con il primo puntiamo a capitalizzare gli eccellenti risultati dell’estate 2022 e consolidare la nostra presenza sulle rotte esistenti con una maggiore frequenza per la summer 2025. Il secondo velivolo ci permetterà di sviluppare il network con l’apertura di nuove rotte nel 2026. Inoltre, vogliamo mantenere un'attività di charter in cui i nostri aeromobili non solo hanno soddisfatto le richieste di una clientela esigente sulle rotte a lungo raggio, ma hanno addirittura superato le aspettative\".\r

\r

Sul fronte della distribuzione, in Italia \"mediamente siamo al 50% via trade e 50% tramite sito web e call center: le agenzie di viaggio hanno quindi un ruolo significativo. Per questo siamo attivi sul mercato con diverse iniziative a loro dedicate: webinar e training, la partecipazione a fiere ed eventi, visite agli aeromobili per far scoprire agli agenti di viaggio l'A321neo. In programma per i prossimi mesi anche un fam trip a New York dedicato ai tour operator italiani”.","post_title":"La Compagnie celebra un anno di Milano-New York. Vernet: \"Ecco le ragioni del successo\"","post_date":"2023-04-14T10:37:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681468648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prove in mare completate con successo per la Explora I, la nave di debutto del nuovo brand di crociere di lusso di casa Msc, Explora Journeys. L'unità sarà ora sottoposta a una serie di ultimi preparativi, in vista del suo viaggio inaugurale a luglio di quest'anno. La costruzione della Explora I da 63.900 tonnellate lorde è iniziata il 10 giugno 2021 presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone. La cerimonia di battesimo della nave si svolgerà l'8 luglio a Civitavecchia, vicino a Roma, seguita dal viaggio inaugurale della nave, che partirà il 17 luglio dal porto di Southampton, nel Regno Unito, per un itinerario di 15 notti attraverso i fiordi norvegesi e il circolo polare artico, sino a Copenaghen, in Danimarca.\r

\r

“Le prove in mare sono una parte fondamentale del processo di costruzione e siamo fieri di affermare che la nave le ha superate a pieni voti - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Non vediamo l'ora di condividere il risultato con i nostri ospiti\". La nave offrirà un totale di 14 ponti, per un'area complessiva di 16 mila metri quadrati, con un rapporto ospiti-spazio di 18,4 mq, tra i più alti nel settore delle crociere di lusso. Saranno 461 le cabine fronte oceano, con un'area media di 42 mq, tra cui una Owner residence, 22 Ocean residence, 67 Ocean penthouse, 301 Ocean terrace suite e 70 Ocean grand terrace suite. La Explora I garantirà inoltre ai propri ospiti una scelta di 11 esperienze culinarie, sei ristoranti, nonché 12 bar e lounge. La nave misura 248 metri di lunghezza, 32 di ampiezza e 56 di altezza sopra la linea di galleggiamento. Un'area Ocean wellness con mille mq di spazi indoor e outdoor dedicati al benessere e al fitness, nove sale trattamenti e un salone di bellezza costituiranno la proposta benessere, a cui si aggiungeranno un concept di intrattenimento originale, con eventi continui che avranno luogo in ogni bar e lounge, nonché tre piscine esterne e una interna. Il tutto per un rapporto personale-ospiti di 1:1,25.\r

\r

","post_title":"Si avvicina il debutto della Explora I. Prove in mare completate con successo","post_date":"2023-04-14T09:54:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681466042000]}]}}