Aeroporto di Napoli verso l’apertura della nuova stazione della metro Linea 1 Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova stazione della metro Linea 1 all’aeroporto di Napoli Capodichino: una volta terminati i lavori – la previsione è per il 2026 – lo scalo sarà collegato con il centro città in soli 9 minuti. Non solo: Napoli sarà tra le poche città al mondo ad avere una linea metropolitana che collegherà direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità. L’apertura a Capodichino è parte integrante del progetto di prolungamento della Linea 1 che già oggi si estende per oltre 20 chilometri con 20 stazioni. Si chiude così il cerchio: dopo la “porta dell’acqua” (stazione Municipio) e quella del ferro (Garibaldi), arriva la “porta dell’aria”. Un sistema integrato porto-aeroporto-centro storico su un unico tracciato metropolitano. «Sono pochissime le città al mondo con una rete simile» ha detto l’assessora comunale Chiara Marciani, presente al sopralluogo. È un tassello che completa un mosaico iniziato dieci anni fa. Il progetto vale 130 milioni di euro, con i lavori iniziati il 5 maggio 2015». Sono attualmente in corso i lavori di completamento dell’atrio, con infissi in vetro e rivestimenti metallici e si procede inoltre al montaggio degli 8 ascensori panoramici centrali che conducono fino alle banchine, progettati su misura per resistere a terremoti di forte intensità. Il progetto architettonico della stazione Capodichino, firmato da Ivan Harbour dello Studio Rshp di Londra e realizzato da Webuild in consorzio con Moccia Irme, si ispira al pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, che raggiunge la profondità di 54 metri.

La stazione Capodichino presenta un unico ambiente aperto, circolare, con un diametro interno di circa 33 metri e una profondità di circa 50 metri, servito da otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che si snodano lungo le pareti fino all’atrio che è a livello strada.

Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale. «È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni». Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano. «Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale». [post_title] => Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti [post_date] => 2025-11-19T13:24:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763558641000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o. «Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo». A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future. Appuntamento a stelle e strisce L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente». Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità».. Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore. (Federica De Luca) [post_title] => Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti [post_date] => 2025-11-19T12:36:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763555789000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Voglia di esperienze incentrate sulla persona, su misura e indelebili: questa la tendenza più evidente che emerge dalla recente indagine di Aci World che analizza i trend chiave che caratterizzeranno il trasporto aereo nel 2026. L'analisi sull'Airport Service Quality mostra che negli aeroporti occorrerà creare esperienze che entrino in sintonia con le emozioni, i valori e il benessere dei passeggeri, riducendo l'ansia, creando fiducia e migliorando il comfort durante tutto il viaggio. La sesta edizione del rapporto di punta dell'Aci World si basa sulle opinioni di 4.125 viaggiatori in 30 paesi. Dal cliente all'esperienza umana: il contatto umano acquista importanza insieme all'efficienza guidata dalla tecnologia. Il 44% dei viaggiatori ritiene attualmente che i dipendenti degli aeroporti dimostrino empatia e il 48% percepisce un supporto proattivo, evidenziando un'opportunità di differenziazione per gli aeroporti. Tecnologia e personalizzazione: i viaggiatori mostrano un forte interesse per le soluzioni fuori dall'aeroporto che consentono loro di arrivare “pronti per volare”, tra cui il check-in remoto, il deposito bagagli fuori dall'aeroporto e la verifica biometrica. La disponibilità a utilizzare soluzioni biometriche è salita al 72% nel 2025 (57% nel 2021). Creare momenti speciali: gli aeroporti che combinano l'efficienza operativa con esperienze memorabili ottengono il massimo livello di soddisfazione; i viaggiatori apprezzano in particolare i tocchi locali che trasmettono un senso di appartenenza al luogo, dalla cucina regionale ai prodotti tipici.Benessere durante il viaggio: spazi puliti, silenziosi e progettati con cura che promuovono la calma e il comfort continuano a influenzare positivamente l'esperienza aeroportuale. Sostenibilità con impatto visibile: i viaggiatori sono più ricettivi alle iniziative di sostenibilità concrete e radicate nella comunità locale: le iniziative che promuovono l'occupazione, il turismo e le infrastrutture di trasporto, nonché la conservazione dell'ambiente, influenzano la percezione dei viaggiatori. «Il viaggiatore di oggi non si accontenta più di un'esperienza più veloce, ma ne desidera una più coinvolgente e uman - ha commentato il direttore generale di Aci World Justin Erbacci -. I viaggiatori desiderano una tecnologia che renda fluida l'esperienza e persone che offrano un servizio empatico. Si aspettano opzioni personalizzate e pronte all'uso prima di arrivare in aeroporto, spazi tranquilli e confortevoli, un'atmosfera locale familiare e una responsabilità sociale riconoscibile. Gli aeroporti che saranno leader nel 2026 saranno quelli in grado di offrire viaggi senza intoppi con relazioni umane autentiche e un più forte senso di appartenenza». [post_title] => Esperienze più umane e coinvolgenti negli aeroporti del futuro: l'indagine Aci World [post_date] => 2025-11-19T12:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763555127000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501955" align="alignleft" width="300"] Silvia Russo[/caption] Viaggi Rallo di Mestre presenta due nuovi programmi "Focus on Cairo" e "Focus on Luxor" per il catalogo "L'altro Egitto". Fra i punti di froza del t.o., i viaggi accompagnati da archeologi, che vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch 5 stelle lusso di 12 cabine da 45 metri quadri. Focus on Cairo La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale. Focus on Luxor L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici. Con Archeologia Viva Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli. La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza. [post_title] => Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi "Focus on" [post_date] => 2025-11-19T12:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763553907000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert. Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione. Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte. Rinnovamento profondo “Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”. Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario. Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini. Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti. [post_title] => Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti [post_date] => 2025-11-19T11:49:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763552970000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova stazione della metro Linea 1 all'aeroporto di Napoli Capodichino: una volta terminati i lavori - la previsione è per il 2026 - lo scalo sarà collegato con il centro città in soli 9 minuti. Non solo: Napoli sarà tra le poche città al mondo ad avere una linea metropolitana che collegherà direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità. L'apertura a Capodichino è parte integrante del progetto di prolungamento della Linea 1 che già oggi si estende per oltre 20 chilometri con 20 stazioni. Si chiude così il cerchio: dopo la “porta dell’acqua” (stazione Municipio) e quella del ferro (Garibaldi), arriva la “porta dell’aria”. Un sistema integrato porto-aeroporto-centro storico su un unico tracciato metropolitano. «Sono pochissime le città al mondo con una rete simile» ha detto l’assessora comunale Chiara Marciani, presente al sopralluogo. È un tassello che completa un mosaico iniziato dieci anni fa. Il progetto vale 130 milioni di euro, con i lavori iniziati il 5 maggio 2015». Sono attualmente in corso i lavori di completamento dell’atrio, con infissi in vetro e rivestimenti metallici e si procede inoltre al montaggio degli 8 ascensori panoramici centrali che conducono fino alle banchine, progettati su misura per resistere a terremoti di forte intensità. Il progetto architettonico della stazione Capodichino, firmato da Ivan Harbour dello Studio Rshp di Londra e realizzato da Webuild in consorzio con Moccia Irme, si ispira al pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, che raggiunge la profondità di 54 metri. La stazione Capodichino presenta un unico ambiente aperto, circolare, con un diametro interno di circa 33 metri e una profondità di circa 50 metri, servito da otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che si snodano lungo le pareti fino all’atrio che è a livello strada. [gallery ids="501947,501948,501950"] [post_title] => Aeroporto di Napoli verso l'apertura della nuova stazione della metro Linea 1 [post_date] => 2025-11-19T11:39:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763552344000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia avanza verso il Flight Plan 2030, destinato ad ampliare il network dei collegamenti a lungo raggio e a rafforzare la propria leadership nella connettività tra Europa e Americhe con l'annuncio della nuova rotta Madrid-Toronto. Dal 13 giugno 2026 il vettore spagnolo opererà cinque frequenze settimanali - lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica - sulla tratta per Toronto, per un totale di 37.000 posti durante la prossima stagione estiva. Sulla rotta sarà impiegato l'Airbus A321Xlr, di cui Iberia è stata la compagnia aerea di lancio, un anno fa. Il lancio rientra dunque nel Flight Plan 2030, la roadmap strategica di Iberia per i prossimi anni, che prevede un investimento di 6 miliardi di euro nel rinnovo e nell'espansione della flotta, che passerà dagli attuali 48 velivoli a lungo raggio a 70, nella digitalizzazione dei servizi, nel miglioramento dell'esperienza dei clienti e nell'apertura di nuove destinazioni. «Toronto sarà la nostra 49ª destinazione, segnando una pietra miliare nella storia di Iberia - ha affermato María Jesús López Solás, chief commercial, network development and alliances officer di Iberia -. Questo collegamento avvicinerà il Canada alla Spagna e all'Europa, offrendo ai viaggiatori canadesi più opzioni per scoprire il nostro Paese e il continente europeo con la migliore esperienza possibile. Operare questa rotta con l'Airbus A321Xlr non è solo una decisione operativa, ma una dichiarazione di principi: innovazione, efficienza e sostenibilità sono i pilastri su cui costruiamo il nostro futuro». «Con quasi 70.000 passeggeri che viaggiano ogni anno tra l'aeroporto internazionale Toronto Pearson e Madrid-Barajas, questa nuova partnership rafforzerà la nostra rete globale e offrirà ai viaggiatori ancora più opzioni per vivere la vivace cultura spagnola, migliorando al contempo la connettività con destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa» ha aggiunto Deborah Flint, president & ceo, Toronto Pearson. [post_title] => Iberia cresce sul lungo raggio con la Madrid-Toronto, operativa dal 13 giugno [post_date] => 2025-11-19T10:47:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763549268000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sun Siyam si prepara alle feste di Natale e Capodanno con un ricco programma di eventi. Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte. Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini. I programmi speciali ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti. Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World. Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia. Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle. Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività. A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale. Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare. [post_title] => Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma [post_date] => 2025-11-19T10:39:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763548742000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501916" align="alignleft" width="300"] Ph. Mauro Mariotti[/caption] Sabato 22 novembre apre il ghiacciaio Presena. Merito della perturbazione del weekend appena trascorso, che ha portato 30 cm di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste. Il ghiacciaio si presenta in condizioni ottimali, come si può vedere dalle webcam del sito pontedilegnotonale.com che per questa stagione invernale si è dotato di tre nuove webcam che ruotano a 360° e a 180° e forniscono anche informazioni relative alla temperatura e al vento, e inoltre hanno la funzionalità timelapse; una di queste webcam è posizionata proprio ai 3.000 metri di Passo Presena, le altre si trovano al Passo Tonale e a Ponte di Legno (quest’ultima sarà disponibile a breve). I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico e arrivare nel migliore modo possibile all’appuntamento con il weekend dell’Immacolata che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale. Il 6 dicembre il Consorzio Pontedilegno-Tonale aspetta tutti alle 17.30 in piazza a Ponte di Legno, nel cuore dell’isola pedonale, per presentare la stagione e dare il via al Winter Opening Party, che questa volta porterà in piazza l’atmosfera vibrante di Vida Loca, per ballare al ritmo di Hip Hop, Reggaeton e R&B. Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le Offerte vacanza hotel + skipass che permettono di avere il 20% di sconto sullo skipass; per Sant’Ambrogio addirittura lo sconto è del 30% soggiornando almeno 3 giorni in una struttura ricettiva consorziata. Con le imminenti festività natalizie, lo skipass diventa anche un’idea regalo per un appassionato di sci. Nella sezione “Regala uno skipass” dello shop online è possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da 5 o da 10 giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass. [post_title] => Il ghiacciaio Presena apre sabato 22 novembre. Tutti sugli sci [post_date] => 2025-11-19T10:37:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763548678000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto di napoli verso lapertura della nuova stazione della metro linea 1" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3813,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati record per i flussi turistici a Cipro nei primi dieci mesi del 2025: secondo i dati presentati dal viceministro del turismo Kostas Koumis, «il periodo gennaio-ottobre di quest'anno è stato il migliore nella storia del turismo del nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione».\r

\r

Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l'anno» ha affermato Koumis.\r

\r

Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale.\r

\r

«È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni».\r

\r

Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano.\r

\r

«Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale».","post_title":"Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti","post_date":"2025-11-19T13:24:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763558641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o.\r

\r

«Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo».\r

\r

A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa\", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future.\r

Appuntamento a stelle e strisce\r

L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente».\r

\r

Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità»..\r

\r

Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti","post_date":"2025-11-19T12:36:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763555789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voglia di esperienze incentrate sulla persona, su misura e indelebili: questa la tendenza più evidente che emerge dalla recente indagine di Aci World che analizza i trend chiave che caratterizzeranno il trasporto aereo nel 2026.\r

\r

L'analisi sull'Airport Service Quality mostra che negli aeroporti occorrerà creare esperienze che entrino in sintonia con le emozioni, i valori e il benessere dei passeggeri, riducendo l'ansia, creando fiducia e migliorando il comfort durante tutto il viaggio. La sesta edizione del rapporto di punta dell'Aci World si basa sulle opinioni di 4.125 viaggiatori in 30 paesi. \r

\r

Dal cliente all'esperienza umana: il contatto umano acquista importanza insieme all'efficienza guidata dalla tecnologia. Il 44% dei viaggiatori ritiene attualmente che i dipendenti degli aeroporti dimostrino empatia e il 48% percepisce un supporto proattivo, evidenziando un'opportunità di differenziazione per gli aeroporti.\r

\r

Tecnologia e personalizzazione: i viaggiatori mostrano un forte interesse per le soluzioni fuori dall'aeroporto che consentono loro di arrivare “pronti per volare”, tra cui il check-in remoto, il deposito bagagli fuori dall'aeroporto e la verifica biometrica. La disponibilità a utilizzare soluzioni biometriche è salita al 72% nel 2025 (57% nel 2021).\r

\r

Creare momenti speciali: gli aeroporti che combinano l'efficienza operativa con esperienze memorabili ottengono il massimo livello di soddisfazione; i viaggiatori apprezzano in particolare i tocchi locali che trasmettono un senso di appartenenza al luogo, dalla cucina regionale ai prodotti tipici.Benessere durante il viaggio: spazi puliti, silenziosi e progettati con cura che promuovono la calma e il comfort continuano a influenzare positivamente l'esperienza aeroportuale.\r

\r

Sostenibilità con impatto visibile: i viaggiatori sono più ricettivi alle iniziative di sostenibilità concrete e radicate nella comunità locale: le iniziative che promuovono l'occupazione, il turismo e le infrastrutture di trasporto, nonché la conservazione dell'ambiente, influenzano la percezione dei viaggiatori.\r

\r

«Il viaggiatore di oggi non si accontenta più di un'esperienza più veloce, ma ne desidera una più coinvolgente e uman - ha commentato il direttore generale di Aci World Justin Erbacci -. I viaggiatori desiderano una tecnologia che renda fluida l'esperienza e persone che offrano un servizio empatico. Si aspettano opzioni personalizzate e pronte all'uso prima di arrivare in aeroporto, spazi tranquilli e confortevoli, un'atmosfera locale familiare e una responsabilità sociale riconoscibile. Gli aeroporti che saranno leader nel 2026 saranno quelli in grado di offrire viaggi senza intoppi con relazioni umane autentiche e un più forte senso di appartenenza».","post_title":"Esperienze più umane e coinvolgenti negli aeroporti del futuro: l'indagine Aci World","post_date":"2025-11-19T12:25:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763555127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_501955\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Russo[/caption]\r

\r

Viaggi Rallo di Mestre presenta due nuovi programmi \"Focus on Cairo\" e \"Focus on Luxor\" per il catalogo \"L'altro Egitto\". Fra i punti di froza del t.o., i viaggi accompagnati da archeologi, che vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch 5 stelle lusso di 12 cabine da 45 metri quadri.\r

Focus on Cairo\r

La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale.\r

Focus on Luxor\r

L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici.\r

Con Archeologia Viva\r

Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli.\r

\r

La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza.","post_title":"Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi \"Focus on\"","post_date":"2025-11-19T12:05:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763553907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it\r

\r

Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert.\r

\r

Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione.\r

\r

Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte.\r

Rinnovamento profondo\r

“Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”.\r

\r

Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario.\r

\r

Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini.\r

\r

Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti.","post_title":"Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti","post_date":"2025-11-19T11:49:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763552970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova stazione della metro Linea 1 all'aeroporto di Napoli Capodichino: una volta terminati i lavori - la previsione è per il 2026 - lo scalo sarà collegato con il centro città in soli 9 minuti.\r

\r

Non solo: Napoli sarà tra le poche città al mondo ad avere una linea metropolitana che collegherà direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità.\r

\r

L'apertura a Capodichino è parte integrante del progetto di prolungamento della Linea 1 che già oggi si estende per oltre 20 chilometri con 20 stazioni. Si chiude così il cerchio: dopo la “porta dell’acqua” (stazione Municipio) e quella del ferro (Garibaldi), arriva la “porta dell’aria”. Un sistema integrato porto-aeroporto-centro storico su un unico tracciato metropolitano. «Sono pochissime le città al mondo con una rete simile» ha detto l’assessora comunale Chiara Marciani, presente al sopralluogo. È un tassello che completa un mosaico iniziato dieci anni fa. Il progetto vale 130 milioni di euro, con i lavori iniziati il 5 maggio 2015».\r

\r

Sono attualmente in corso i lavori di completamento dell’atrio, con infissi in vetro e rivestimenti metallici e si procede inoltre al montaggio degli 8 ascensori panoramici centrali che conducono fino alle banchine, progettati su misura per resistere a terremoti di forte intensità. \r

\r

\r

\r

Il progetto architettonico della stazione Capodichino, firmato da Ivan Harbour dello Studio Rshp di Londra e realizzato da Webuild in consorzio con Moccia Irme, si ispira al pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle opere più affascinanti del Rinascimento italiano, che raggiunge la profondità di 54 metri. \r

La stazione Capodichino presenta un unico ambiente aperto, circolare, con un diametro interno di circa 33 metri e una profondità di circa 50 metri, servito da otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che si snodano lungo le pareti fino all’atrio che è a livello strada.\r

[gallery ids=\"501947,501948,501950\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto di Napoli verso l'apertura della nuova stazione della metro Linea 1","post_date":"2025-11-19T11:39:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763552344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia avanza verso il Flight Plan 2030, destinato ad ampliare il network dei collegamenti a lungo raggio e a rafforzare la propria leadership nella connettività tra Europa e Americhe con l'annuncio della nuova rotta Madrid-Toronto.\r

\r

Dal 13 giugno 2026 il vettore spagnolo opererà cinque frequenze settimanali - lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica - sulla tratta per Toronto, per un totale di 37.000 posti durante la prossima stagione estiva. Sulla rotta sarà impiegato l'Airbus A321Xlr, di cui Iberia è stata la compagnia aerea di lancio, un anno fa.\r

\r

Il lancio rientra dunque nel Flight Plan 2030, la roadmap strategica di Iberia per i prossimi anni, che prevede un investimento di 6 miliardi di euro nel rinnovo e nell'espansione della flotta, che passerà dagli attuali 48 velivoli a lungo raggio a 70, nella digitalizzazione dei servizi, nel miglioramento dell'esperienza dei clienti e nell'apertura di nuove destinazioni.\r

\r

«Toronto sarà la nostra 49ª destinazione, segnando una pietra miliare nella storia di Iberia - ha affermato María Jesús López Solás, chief commercial, network development and alliances officer di Iberia -. Questo collegamento avvicinerà il Canada alla Spagna e all'Europa, offrendo ai viaggiatori canadesi più opzioni per scoprire il nostro Paese e il continente europeo con la migliore esperienza possibile. Operare questa rotta con l'Airbus A321Xlr non è solo una decisione operativa, ma una dichiarazione di principi: innovazione, efficienza e sostenibilità sono i pilastri su cui costruiamo il nostro futuro».\r

\r

«Con quasi 70.000 passeggeri che viaggiano ogni anno tra l'aeroporto internazionale Toronto Pearson e Madrid-Barajas, questa nuova partnership rafforzerà la nostra rete globale e offrirà ai viaggiatori ancora più opzioni per vivere la vivace cultura spagnola, migliorando al contempo la connettività con destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa» ha aggiunto Deborah Flint, president & ceo, Toronto Pearson.","post_title":"Iberia cresce sul lungo raggio con la Madrid-Toronto, operativa dal 13 giugno","post_date":"2025-11-19T10:47:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763549268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sun Siyam si prepara alle feste di Natale e Capodanno con un ricco programma di eventi. Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte.\r

Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini.\r

\r

I programmi speciali\r

ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti.\r

Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World.\r

Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia.\r

Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle.\r

Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività.\r

A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale.\r

Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare.","post_title":"Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma","post_date":"2025-11-19T10:39:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763548742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501916\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph. Mauro Mariotti[/caption]\r

Sabato 22 novembre apre il ghiacciaio Presena. Merito della perturbazione del weekend appena trascorso, che ha portato 30 cm di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste.\r

Il ghiacciaio si presenta in condizioni ottimali, come si può vedere dalle webcam del sito pontedilegnotonale.com che per questa stagione invernale si è dotato di tre nuove webcam che ruotano a 360° e a 180° e forniscono anche informazioni relative alla temperatura e al vento, e inoltre hanno la funzionalità timelapse; una di queste webcam è posizionata proprio ai 3.000 metri di Passo Presena, le altre si trovano al Passo Tonale e a Ponte di Legno (quest’ultima sarà disponibile a breve).\r

I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico e arrivare nel migliore modo possibile all’appuntamento con il weekend dell’Immacolata che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale. Il 6 dicembre il Consorzio Pontedilegno-Tonale aspetta tutti alle 17.30 in piazza a Ponte di Legno, nel cuore dell’isola pedonale, per presentare la stagione e dare il via al Winter Opening Party, che questa volta porterà in piazza l’atmosfera vibrante di Vida Loca, per ballare al ritmo di Hip Hop, Reggaeton e R&B. \r

Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le Offerte vacanza hotel + skipass che permettono di avere il 20% di sconto sullo skipass; per Sant’Ambrogio addirittura lo sconto è del 30% soggiornando almeno 3 giorni in una struttura ricettiva consorziata.\r

Con le imminenti festività natalizie, lo skipass diventa anche un’idea regalo per un appassionato di sci. Nella sezione “Regala uno skipass” dello shop online è possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da 5 o da 10 giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass.","post_title":"Il ghiacciaio Presena apre sabato 22 novembre. Tutti sugli sci","post_date":"2025-11-19T10:37:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763548678000]}]}}