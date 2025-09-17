Aeroporto dell’Umbria: traffico passeggeri a +20,4%. Nuova partnership con il Perugia Calcio Un 2025 in accelerata per l’aeroporto internazionale dell’Umbria, che nel mese di agosto ha movimentato 81.267 passeggeri, pari ad una crescita del 17% rispetto allo stesso mese del 2024. Un tasso di incremento confermato anche a livello complessivo nei primi otto mesi dell’anno in corso, con un totale di 438.755, +20,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 (364.450 passeggeri). E le proiezioni attuali indicano che entro la fine dell’anno lo scalo di Perugia supererà la soglia dei 600.000 passeggeri, stabilendo così il nuovo record annuale. Tra i collegamenti, la destinazione internazionale più trafficata del mese è stata Londra, con 15.544 passeggeri grazie ai 22 voli settimanali operati da Ryanair (Stansted) e British Airways (Heathrow). Sul fronte domestico, Palermo si conferma la rotta più frequentata, con 8.761 passeggeri e 12 voli settimanali. Intanto, è recente la sigla di una nuova partnership strategica fra l’aeroporto e il Perugia Calcio, che punta a rafforzare il legame tra sport, mobilità e territorio. Un accordo che mette in rete due realtà simbolo dell’identità umbra con un obiettivo condiviso: far crescere il brand Umbria a livello nazionale e internazionale. La collaborazione, presentata ufficialmente dai due enti, si inserisce in una visione più ampia di promozione delle eccellenze locali, con particolare attenzione al ruolo del calcio e dei trasporti come veicoli di attrattività e sviluppo. «Il calcio è una passione che unisce, proprio come il viaggio. Con questa partnership vogliamo rafforzare il nostro ruolo come hub al servizio del territorio e contribuire a portare il nome dell’Umbria sempre più lontano» sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria. Condividi

