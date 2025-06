Aeroporto dell’Umbria, a maggio 68.910 passeggeri: superato il record storico del 2023 L’aeroporto dell’Umbria archivia maggio 2025 con il più elevato numero di passeggeri transitati, 68.910; superato il precedente record del 2023, quando furono 57.043. Lo sottolinea la società di gestione dello scalo che ha inoltre evidenziato sempre a maggio un aumento del +23% rispetto ai 56.196 passeggeri dello stesso mese del 2024. A fronte di 777 movimenti (+5% rispetto al 2024), il traffico passeggeri è aumentato di oltre venti punti percentuali, grazie alle “ottime performance” di riempimento registrate su tutte le rotte del network, riferisce il San Francesco d’Assisi. Nel dettaglio, il 68% del traffico è stato generato da voli internazionali, mentre il 31% ha riguardato collegamenti domestici; segno più anche per il traffico di aviazione generale, con 345 movimenti complessivi. Il consuntivo dei primi cinque mesi dell’anno parla di 203.283 passeggeri, con un incremento del +23% rispetto allo stesso periodo del 2024 – anno record per il “San Francesco d’Assisi” – quando i passeggeri furono 164.711. Con il mese di giugno entra poi a pieno regime l’operativo della stagione estiva 2025: da martedì 3 giugno sono infatti attivi i collegamenti Ryanair da e per Brindisi; sabato 7 giugno prenderà il via la nuova rotta Hello Fly da e per Pantelleria e riprenderanno i voli, sempre operati da Hello Fly, da e per Lampedusa. Infine, da metà mese riprenderanno anche i collegamenti Aeroitalia, con le rotte bisettimanali da e per Lamezia Terme (da sabato 14 giugno) e da e per Olbia (da domenica 15 giugno). Condividi

