Aeroporto Bologna: ricavi a +10,6% tra gennaio e settembre; utili a +1,2% Bilancio positivo per i primi nove mesi 2025 dell’Aeroporto di Bologna, che mette a segno un incremento dei ricavi del +10,6% rispetto al 2024, per un totale di 131,3 milioni di euro. L’ebitda si attesta a 41,9 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2024 (-0,6%), mentre l’utile netto riporta una lieve crescita del +1,2%, fino a 19,8 milioni di euro. L’andamento del traffico registra complessivi 8.539.797 passeggeri, in crescita del +2,4%; anche ad ottobre, per il settimo mese consecutivo, lo scalo supera il milione di passeggeri mensili. “I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano un andamento solido e in linea con le attese. Dopo sei mesi consecutivi con oltre un milione di passeggeri e un andamento superiore alle previsioni, con la stagione estiva la crescita di traffico ha avuto un rallentamento, legato in particolare all’impatto dei cantieri in corso sulla capacità massima disponibile, confermando al tempo stesso i segnali di solidità della domanda – ha commentato Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. – In questo contesto, la priorità resta l’avanzamento del nostro piano di investimenti infrastrutturali, i cui primi effetti già si sono iniziati ad apprezzare durante questi mesi in ottica di qualità del servizio, con interventi mirati a aumentare la capacità offerta e migliorare progressivamente l’esperienza complessiva dei passeggeri.” Condividi

