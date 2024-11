Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri in aumento del 9,1% tra gennaio e ottobre E’ ancora segno più per il traffico passeggeri negli Aeroporti di Puglia: nei primi 10 mesi del 2024, infatti, i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati 9.265.954, in crescita del +9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi 6.285.272 i passeggeri di Bari (+10,72%) e 2.980.682 quelli dell’aeroporto di Brindisi (+5,79%). Eccellente il dato riferito alla linea internazionale che sui due aeroporti ha registrato 4.283.325 passeggeri, tra arrivi e partenze, con un incremento del 17,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. A questi dati si aggiunge quello registrato dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia che nello stesso periodo ha avuto un incremento del 17,3%. I passeggeri in arrivo e partenza infatti sono stati 49.637, rispetto ai 42.308 dello scorso anno. Ad ottobre sono transitati 5.627 passeggeri, in crescita dello 48% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando i passeggeri erano stati 3.791. Complessivamente tra Bari, Brindisi e Foggia i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 9.315.591. «Siamo in presenza di dati straordinari – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – soprattutto alla luce del difficile contesto geopolitico nel quale stiamo operando. La rete aeroportuale pugliese dimostra, dati alla mano, di aver raggiunto livelli di primissimo piano per quanto riguarda il traffico passeggeri, soprattutto per quelli riferiti alla linea internazionale. Siamo fieri di contribuire, grazie anche alla passione e all’impegno delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia, alla crescita del nostro territorio. Con la stessa passione e impegno lavoreremo, di pari passo, per qualificare e potenziare tutte le nostre infrastrutture – aerostazioni, piazzali, infrastrutture di volo, per meglio rispondere alla crescente domanda di traffico che, come ci auguriamo, ci accompagnerà per i prossimi anni». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478356" align="alignleft" width="300"] Pierfrancesco Carino, vp international sales con Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare[/caption] Ita Airways è tornata anche quest'anno al Wtm a Londra, con l'intero team internazionale per rinsaldare e sviluppare ulteriormente un mercato che si riconferma tra quelli strategici per il traffico internazionale della compagnia italiana. «Il Regno Unito è tra i nostri primi mercati in Europa - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer e ceo di Volare -, sia in termini di fatturato che di passeggeri trasportati. La nostra offerta attuale conta 43 voli settimanali operati dai due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, con rispettivamente due e cinque voli giornalieri. E il Wtm è l'occasione per incontrare i nostri partner trade ma anche i clienti internazionali». Viaggiatori internazionali che rappresentano oggi «il 36% degli iscritti al nostro programma di fidelizzazione Volare, che complessivamente ha raggiunto quasi i 2,6 milioni di iscritti. E tra i membri stranieri, i britannici rappresentano il quinto mercato». Focus quindi su Volare e, naturalmente, «sul network Ita, non solo verso Milano e Roma, ma sui voli in proseguimento sia sul mercato domestico sia su quelli internazionale e intercontinentale, destinazioni scelte anche dai viaggiatori britannici». Tra le mete più richieste dai passeggeri stranieri beyond Roma ci sono «prima di tutto le nostre 15 destinazioni italiane - sottolinea Pierfrancesco Carino, vp international sales di Ita -, seguite da West e Nord Africa, Sud America, Medio Oriente - con l'Arabia Saudita e la Dubai appena inaugurata -, poi l'Asia, con Giappone e India». Un network in costante sviluppo quello di Ita: «Per il 2024 avevamo messo in vendita il 22% in più di sedili a livello globale e abbiamo registrato finora una crescita del 23-24% a livello di passeggeri e del +29% in termini di fatturato: dati che hanno più che onorato l'aumento di capacità. Tanto è stato fatto, ma altrettanto abbiamo ancora da fare». [post_title] => Ita Airways al Wtm: «Regno Unito mercato fondamentale» [post_date] => 2024-11-06T15:27:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730906858000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ad ottobre 2024 si mantiene stabile l'andamento del turismo legato ai viaggi d'affari. Il Business Travel Trend, indice mensile sui dati del Business Travel in Italia si mantiene a quota 101 con un valore progressivo sull’intero anno a quota 97. E' quanto rende noto il Gruppo Uvet, polo italiano del turismo, sulla base dell'indicatore realizzato con il Centro Studi Promotor (CSP), attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana. Migliorano invece le transazioni con un valore di 84, registrando un leggero incremento (+1) rispetto al mese di settembre a conferma di una spesa media in ulteriore flessione. [post_title] => Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri in aumento del 9,1% tra gennaio e ottobre [post_date] => 2024-11-06T12:28:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730896097000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche il Piemonte a Londra in questi giorni per promuovere il proprio ecosistema territoriale al Wtm con uno stand dedicato all'interno del padiglione Italia. La delegazione, composta da regione Piemonte, città di Torino, Camera di commercio del capoluogo, Unioncamere Piemonte, Ceipiemonte, VisitPiemonte nonché dalle Atl del Piemonte tra cui Turismo Torino e il consorzio delle Regge Sabaude, ha organizzato una serie di appuntamenti mirati con potenziali investitori, allo scopo di presentare le opportunità di investimento nel territorio a realtà operanti nel Regno Unito. In particolare nella mattinata di lunedì, otto C-Level executives di aziende di primaria rilevanza nella capacità di realizzare progetti all’estero sono stati coinvolti dal Financial Times per un incontro con le istituzioni piemontesi impegnate a presentare i vantaggi competitivi della regione e il loro ruolo nel supporto e accompagnamento degli investimenti anche grazie e strutture come il Team attrazione. Erano presenti, tra gli altri, i vertici di Space Solar, Hybrid Air Vehicles, Amazon, Quantum Propulsion Technologies, Evolito, Aspia Space, Infogrid, Renesas Electronics, Graphcore.; Ma il Piemonte è stato anche protagonista dell’evento Piemonte’s ecosystem and its investment opportunities organizzato lunedì 4 novembre all’ambasciata d’Italia a Londra: una conferenza di presentazione rivolta a oltre 100 rappresentanti di aziende estere. A seguire il networking cocktail Experience Piemonte: a journey through flavours, events and snow con operatori internazionali del comparto turistico e giornalisti di settore presenti a Londra in occasione della fiera, Negli ultimi dieci anni si evidenzia in particolare un incremento di circa il 30% dei turisti provenienti dal Regno Unito, con oltre 160 mila arrivi e più di 600 mila pernottamenti. Febbraio è il mese con il maggior numero di presenze da parte dei turisti inglesi nella regione, con una quota sul totale annuo di quasi il 19%. In particolare i britannici prediligono la montagna, con oltre 102 mila pernottamenti. Il periodo estivo (giugno, luglio, agosto e settembre) totalizza poi oltre 205 mila presenze (34% sul totale annuo). La destinazione preferita per l’estate è l’area dei laghi, con oltre 109 mila pernottamenti (oltre il 50% del totale regionale). Anche le cifre del primo trimestre del 2024 confermano un andamento positivo dei flussi, soprattutto verso le aree montane, che vedono un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. «La missione a Londra - sottolinea l’assessore regionale alla Cultura, turismo e sport, Marina Chiarelli - è per il Piemonte un’occasione strategica per ampliare il bacino di investimenti esteri, ma anche per affermare la nostra regione come una delle mete più complete e competitive d'Europa. Oltre a promuovere i nostri poli industriali e tecnologici, oggi ci impegniamo a valorizzare l'offerta turistica nella sua interezza: dagli itinerari culturali e gastronomici fino agli sport invernali, un settore nel quale abbiamo investito con visione e passione. Il nostro ecosistema alpino con strutture di alto livello e servizi in costante miglioramento offre esperienze che spaziano dallo sci ai percorsi di montagna, dal turismo sostenibile all'enogastronomia locale. Grazie a comprensori sciistici e impianti moderni, il Piemonte è in grado di competere con le mete più ambite d’Europa, richiamando non solo turisti, ma anche investitori e partner pronti a scommettere su un segmento in forte crescita. Londra è un punto di partenza per stabilire nuove relazioni con investitori e operatori interessati al nostro territorio». [post_title] => Il Piemonte al Wtm per presentare le proprie eccellenze e attirare investimenti [post_date] => 2024-11-06T11:04:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730891085000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercatini di Natale, cenoni e conti alla rovescia … ma non solo. "In occasione delle prossime festività di fine anno - dichiara Barbara Cipolloni, product manager King Holidays - abbiamo predisposto più di mille posti aerei dedicati alle partenze speciali dai principali aeroporti italiani, pronti a offrire una fuga rigenerante che ognuno potrà declinare in base ai propri gusti e interessi. Per ogni destinazione, infatti, è possibile aggiungere al pacchetto base volo + hotel, escursioni ed esperienze personalizzate alla scoperta della cultura e delle tradizioni locali. La scelta spazia dai tradizionali city-break nelle città europee a veri e propri viaggi itineranti nelle destinazioni più affascinanti del mondo". Si parte da Parigi: quattro giorni da Roma per l’Immacolata da 444 euro a persona oppure quattro giorni da Milano e Roma per Capodanno, da 589 euro. Tra i grandi classici delle festività anche Lisbona, storico evergreen della programmazione del to capitolino, disponibile dal 5 all’8 dicembre da 524 euro a persona da Milano e Roma e per Capodanno in combinazioni di tre e quattro notti sempre da Milano e Roma a partire da 639 euro a persona. A Capodanno, Amsterdam è ancora più vibrante e luminosa: King Holidays propone pacchetti di tre notti a partire da 779 euro a persona da Milano e 759 euro a persona da Roma. Immancabili anche le offerte in salsa spagnola: per l’Immacolata, King Holidays propone di volare, sempre da Roma, a Madrid (a partire da 499 euro a persona). A ciò si aggiungono le proposte per Barcellona sia per l’Immacolata (a partire da 374 euro), sia per Capodanno (a partire da 579 euro a persona). Non mancano neppure soluzioni a medio raggio, come il Marocco e il suo tour Maroc Royal di otto giorni e sette notti a partire da 2.094 euro da Roma e 2.214 da Milano, con sistemazione in hotel a 5 stelle. Da segnalare pure le crociere sul Nilo, con pacchetti di otto giorni e sette notti proposti con partenze sia da Milano sia da Roma: si comincia da Magico Egitto, a partire da 2.729 euro, che comprende quattro notti in crociera a 5 stelle da Luxor ad Aswan in pensione completa abbinate a tre notti al Cairo in hotel 5 stelle in formula di mezza pensione. A Tutto Nilo (da 3.169 euro) prevede invece invece l’intero soggiorno di sette notti in crociera a bordo di una motonave 5 stelle con trattamento in pensione completa. Disponibili partenze speciali a Capodanno da Roma anche per un brindisi nella Grand Place di Bruxelles, a partire da 619 euro, e a Trafalgar Square di Londra, a partire da 574 euro da Milano e 619 euro da Roma. Intramontabili sempre da Roma, Vienna, a partire da 599 euro a persona, e Monaco di Baviera, a partire da 579 euro. Spazio anche a Malta, da sempre uno dei prodotti di punta della programmazione del tour operator, con partenze da Roma da 424 euro, e a Cipro, con un pacchetto di otto notti e sette giorni, a partire da 1.769 euro a persona da Roma e da 1.754 euro a persona da Milano. Capodanno in Turchia? In questo caso si spazia dallo short break alla scoperta degli aspetti più insoliti di Istanbul (a partire da 759 euro) al combinato Istanbul + Cappadocia (a partire da 949 euro), senza ovviamente dimenticare i tour più completi di otto/dieci giorni, per chi desidera festeggiare nel Paese turco fino all’Epifania. [post_title] => Mille posti aerei per le partenze speciali King Holidays durante le festività [post_date] => 2024-11-06T10:41:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730889714000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del World travel market (Wtm) di Londra la Regione Sicilia rafforza la propria presenza sul palcoscenico del turismo mondiale in occasione della presentazione dal titolo Sicilia in inverno: emozione autentica, a cura dell'Assessore al Turismo, Sport ed Eventi, Elvira Amata. La partecipazione della Sicilia al Wtm rappresenta un’importante opportunità di visibilità internazionale, permettendo alla Regione di presentare il proprio potenziale in un contesto di eccellenza, accanto alle principali destinazioni turistiche mondiali. La fiera londinese, riconosciuta per l’incontro tra domanda e offerta del settore, è l’occasione ideale per lanciare iniziative innovative e promuovere la varietà del patrimonio culturale, enogastronomico e naturale che la Sicilia può offrire in ogni stagione dell'anno. Durante l'incontro, l'assessore Amata illustrerà il calendario degli eventi del 2025, elaborato con l’obiettivo di proseguire il percorso di destagionalizzazione dei flussi turistici. La Sicilia, con il suo clima mite, il suo patrimonio culturale e la sua tradizione culinaria e vitivinicola, si propone come una destinazione ideale anche per il turismo invernale. Attraverso queste nuove iniziative, la Regione mira a offrire esperienze uniche e genuine, invitando i visitatori a scoprire un volto inedito e affascinante dell’Isola, lontano dalle folle estive. A sottolineare l’importanza di una gestione sinergica e sostenibile del turismo, alla conferenza stampa interverranno anche i vertici dei principali aeroporti siciliani: Salvatore Burrafato, Presidente dell'Aeroporto di Palermo, Nico Torrisi, A.D. dell'Aeroporto di Catania, Rosario Dibennardo, A.D. dell'Aeroporto di Comiso, e Biagio Picarella, Dirigente dell'Aeroporto di Lampedusa. Parteciperanno inoltre il Presidente della D.M.O. Islands of Sicily Cristian Del Bono, il Segretario Generale del GAL Terra Barocca Simone Tumino, e l’Ambassador di Le Vie dei Tesori Francesco Lo Giudice. La collaborazione con le realtà territoriali, con enti e operatori locali, è essenziale per consolidare un modello di turismo capace di valorizzare il territorio e al contempo di rispettare il suo equilibrio, portando benefici sia economici che culturali. [post_title] => Sicilia, al Wtm per presentare una strategia turistica che valorizzi l'isola tutto l'anno [post_date] => 2024-11-06T10:27:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730888853000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair, a distanza di sei mesi dall'apertura della base di Reggio Calabria, ha posizionato qui il suo secondo aeromobile e lanciato 7 nuove rotte invernali. La low cost irlandese opererà 80 voli settimanali su 13 rotte, tra cui le 7 nuove verso Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra, Milano, Parigi, Pisa. L'obiettivo è quello di trasportare oltre 300.000 passeggeri all’anno. Alla crescita ha contribuito la decisione della Regione Calabria "di eliminare l’addizionale municipale, consentendo quindi a Ryanair di aumentare rapidamente la propria capacità e di sfruttare tutto il potenziale turistico della Regione". "Questa crescita riflette l’impegno di Ryanair nei confronti di Reggio, con l’aggiunta di un aereo per quest’inverno, arrivando ad un totale di due aeromobili basati e supportando più di 300 posti di lavoro nella regione - ha dichiarato Fabrizio Francioni, head of communications Italy del vettore -. Ci auguriamo di trasportare un numero sempre maggiore di passeggeri sui voli low-cost di Ryanair da/per Reggio Calabria nei prossimi anni”. "L’arrivo del secondo aeromobile Ryanair a Reggio Calabria rafforza ulteriormente il nostro impegno verso un network di collegamenti integrato e strategico, che permette ai passeggeri di usufruire di voli comodi e frequenti - ha aggiunto Marco Franchini, amministratore unico di Sacal -. Le nuove rotte invernali da Reggio si sposano con questa visione, offrendo all’utenza la possibilità di volare verso destinazioni come Bruxelles su giorni alternati, raddoppiando di fatto le opzioni di viaggio da e per la Calabria. Questa espansione non solo facilita gli spostamenti, ma consolida la connettività domestica e internazionale, a vantaggio dell’economia e del turismo locale". [post_title] => Ryanair raddoppia su Reggio Calabria: due aerei basati e 7 nuove rotte [post_date] => 2024-11-06T09:40:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730886018000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita, con minimo due persone, da qualsiasi aeroporto italiano, anche sulla base di volato low cost. E' l'ultima novità in casa Go4Sea che, oltre a includere itinerari con guide locali o accompagnatore in loco, possono prevedere anche la presenza di un coordinatore che accompagna i clienti dall’Italia. Nel primo lancio, dedicato ai Ponti invernali e alla Primavera 2025, le destinazioni sono quelle più amate di sempre: Spagna (quattro tour diversi che includono l’Andalusia, Madrid e il Nord Verde del Paese, il nuovo tour Terra e Mare a Tenerife), i tre itinerari che comprendono il Portogallo, la Francia, i tre tour della Grecia Classica, il nuovo tour di Malta, i tour dell’Europa imperiale con Praga, Vienna e Budapest, il Belgio con le Fiandre, due tour della Polonia, tanti itinerari dell’Europa del Nord (dall’Islanda alle Lofoten alla ricerca dell’aurora boreale, i due tour dell’Albania, i richiestissimi tour della Turchia, il tour negli Emirati Arabi, l’Egitto Classico con la crociera sul Nilo e i tre itinerari alla scoperta del Marocco. Seguirà a stretto giro la programmazione dei tour estivi 2025, che includerà ancora più destinazioni dell’Europa del Nord, tra cui l’Irlanda, la Scozia, la Cornovaglia, i Paesi Baltici, la Macedonia del Nord e tante proposte a partenza garantita sul lungo raggio (Stati Uniti, Messico, Colombia, Perù, Argentina, l’Indocina, Giappone...). Sono, inoltre, disponibili partenze speciali a date fisse da aeroporti predefiniti, soprattutto in periodi di ponti e festività. I pacchetti sono flessibili: è possibile aggiungere giorni e escursioni all’inizio o alla fine del tour oppure costruire itinerari completamente su misura. Possono essere anche la base di una richiesta di gruppo precostituito o blocchi spazio, con interessanti riduzioni di costi. Tra le proposte più apprezzate c’è il tour a margherita, che prevede una base nella città di arrivo da cui partire ogni giorno per escursioni giornaliere con guida. Questa formula è perfetta per chi desidera evitare i cambi di hotel e avere un unico punto di riferimento durante il soggiorno. "E' un nuovo segmento che ha da sempre contraddistinto la nostra visione del viaggio, cercando di trovare il non convenzionale nel convenzionale, il non turistico anche nel turistico - spiega Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Così come per la programmazione Go4movie, lanciata in estate, si tratta di un nuovo cantiere che sposta sempre di più gli orizzonti". [post_title] => Go4Sea: nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita [post_date] => 2024-11-06T09:37:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730885832000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines archivia positivamente il terzo trimestre dell'anno, malgrado il contesto segnato dalle tensioni geopolitiche globali, dalle strozzature nella produzione di aeromobili e dai problemi ai motori. Nei tre mesi fra luglio e settembre il vettore ha aumentato la capacità di trasporto passeggeri del 5,4% e ha registrato una crescita dei ricavi totali del 4,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 6,6 miliardi di dollari. I ricavi passeggeri, che rappresentano l’84% del totale, sono saliti a 5,6 miliardi di dollari, grazie al forte contributo della regione dell’Estremo Oriente. Allo stesso tempo, i ricavi cargo della società nel terzo trimestre sono aumentati del 47% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 911 milioni di dollari. A causa della pressione competitiva sui ricavi delle unità passeggeri e dell’impatto negativo sui costi dell’inflazione globale e dei problemi ai motori, l’utile delle operazioni principali si è fermato a 1,3 miliardi di dollari, pari ad un calo del 22%. Nei primi nove mesi del 2024 i ricavi di Turkish Airlines sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 17 miliardi di dollari: nello stesso periodo i passeggeri trasportati sono saliti a 65 milioni, il 2% in più su base annua; tra gennaio e settembre 2024 l'utile netto è sceso del 3% a 2,7 miliardi di dollari. [post_title] => Turkish Airlines: ricavi a più 8% nei primi nove mesi, utili in lieve frenata [post_date] => 2024-11-06T09:15:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730884558000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporti di puglia traffico passeggeri in aumento del 91 tra gennaio e ottobre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4539,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478356\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierfrancesco Carino, vp international sales con Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare[/caption]\r

\r

Ita Airways è tornata anche quest'anno al Wtm a Londra, con l'intero team internazionale per rinsaldare e sviluppare ulteriormente un mercato che si riconferma tra quelli strategici per il traffico internazionale della compagnia italiana.\r

\r

«Il Regno Unito è tra i nostri primi mercati in Europa - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer e ceo di Volare -, sia in termini di fatturato che di passeggeri trasportati. La nostra offerta attuale conta 43 voli settimanali operati dai due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, con rispettivamente due e cinque voli giornalieri. E il Wtm è l'occasione per incontrare i nostri partner trade ma anche i clienti internazionali».\r

\r

Viaggiatori internazionali che rappresentano oggi «il 36% degli iscritti al nostro programma di fidelizzazione Volare, che complessivamente ha raggiunto quasi i 2,6 milioni di iscritti. E tra i membri stranieri, i britannici rappresentano il quinto mercato».\r

\r

Focus quindi su Volare e, naturalmente, «sul network Ita, non solo verso Milano e Roma, ma sui voli in proseguimento sia sul mercato domestico sia su quelli internazionale e intercontinentale, destinazioni scelte anche dai viaggiatori britannici».\r

\r

Tra le mete più richieste dai passeggeri stranieri beyond Roma ci sono «prima di tutto le nostre 15 destinazioni italiane - sottolinea Pierfrancesco Carino, vp international sales di Ita -, seguite da West e Nord Africa, Sud America, Medio Oriente - con l'Arabia Saudita e la Dubai appena inaugurata -, poi l'Asia, con Giappone e India». \r

\r

Un network in costante sviluppo quello di Ita: «Per il 2024 avevamo messo in vendita il 22% in più di sedili a livello globale e abbiamo registrato finora una crescita del 23-24% a livello di passeggeri e del +29% in termini di fatturato: dati che hanno più che onorato l'aumento di capacità. Tanto è stato fatto, ma altrettanto abbiamo ancora da fare».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways al Wtm: «Regno Unito mercato fondamentale»","post_date":"2024-11-06T15:27:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730906858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ad ottobre 2024 si mantiene stabile l'andamento del turismo legato ai viaggi d'affari. Il Business Travel Trend, indice mensile sui dati del Business Travel in Italia si mantiene a quota 101 con un valore progressivo sull’intero anno a quota 97.\r

\r

E' quanto rende noto il Gruppo Uvet, polo italiano del turismo, sulla base dell'indicatore realizzato con il Centro Studi Promotor (CSP), attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.\r

\r

Migliorano invece le transazioni con un valore di 84, registrando un leggero incremento (+1) rispetto al mese di settembre a conferma di una spesa media in ulteriore flessione.","post_title":"Il Business Travel Trend si mantiene stabile a ottobre","post_date":"2024-11-06T14:13:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730902387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora segno più per il traffico passeggeri negli Aeroporti di Puglia: nei primi 10 mesi del 2024, infatti, i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati 9.265.954, in crescita del +9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi 6.285.272 i passeggeri di Bari (+10,72%) e 2.980.682 quelli dell’aeroporto di Brindisi (+5,79%).\r

\r

Eccellente il dato riferito alla linea internazionale che sui due aeroporti ha registrato 4.283.325 passeggeri, tra arrivi e partenze, con un incremento del 17,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

\r

A questi dati si aggiunge quello registrato dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia che nello stesso periodo ha avuto un incremento del 17,3%. I passeggeri in arrivo e partenza infatti sono stati 49.637, rispetto ai 42.308 dello scorso anno. Ad ottobre sono transitati 5.627 passeggeri, in crescita dello 48% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando i passeggeri erano stati 3.791.\r

\r

Complessivamente tra Bari, Brindisi e Foggia i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 9.315.591.\r

\r

«Siamo in presenza di dati straordinari - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - soprattutto alla luce del difficile contesto geopolitico nel quale stiamo operando. La rete aeroportuale pugliese dimostra, dati alla mano, di aver raggiunto livelli di primissimo piano per quanto riguarda il traffico passeggeri, soprattutto per quelli riferiti alla linea internazionale. Siamo fieri di contribuire, grazie anche alla passione e all’impegno delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia, alla crescita del nostro territorio. Con la stessa passione e impegno lavoreremo, di pari passo, per qualificare e potenziare tutte le nostre infrastrutture – aerostazioni, piazzali, infrastrutture di volo, per meglio rispondere alla crescente domanda di traffico che, come ci auguriamo, ci accompagnerà per i prossimi anni».","post_title":"Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri in aumento del 9,1% tra gennaio e ottobre","post_date":"2024-11-06T12:28:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730896097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il Piemonte a Londra in questi giorni per promuovere il proprio ecosistema territoriale al Wtm con uno stand dedicato all'interno del padiglione Italia. La delegazione, composta da regione Piemonte, città di Torino, Camera di commercio del capoluogo, Unioncamere Piemonte, Ceipiemonte, VisitPiemonte nonché dalle Atl del Piemonte tra cui Turismo Torino e il consorzio delle Regge Sabaude, ha organizzato una serie di appuntamenti mirati con potenziali investitori, allo scopo di presentare le opportunità di investimento nel territorio a realtà operanti nel Regno Unito.\r

\r

In particolare nella mattinata di lunedì, otto C-Level executives di aziende di primaria rilevanza nella capacità di realizzare progetti all’estero sono stati coinvolti dal Financial Times per un incontro con le istituzioni piemontesi impegnate a presentare i vantaggi competitivi della regione e il loro ruolo nel supporto e accompagnamento degli investimenti anche grazie e strutture come il Team attrazione. Erano presenti, tra gli altri, i vertici di Space Solar, Hybrid Air Vehicles, Amazon, Quantum Propulsion Technologies, Evolito, Aspia Space, Infogrid, Renesas Electronics, Graphcore.;\r

\r

Ma il Piemonte è stato anche protagonista dell’evento Piemonte’s ecosystem and its investment opportunities organizzato lunedì 4 novembre all’ambasciata d’Italia a Londra: una conferenza di presentazione rivolta a oltre 100 rappresentanti di aziende estere. A seguire il networking cocktail Experience Piemonte: a journey through flavours, events and snow con operatori internazionali del comparto turistico e giornalisti di settore presenti a Londra in occasione della fiera,\r

\r

Negli ultimi dieci anni si evidenzia in particolare un incremento di circa il 30% dei turisti provenienti dal Regno Unito, con oltre 160 mila arrivi e più di 600 mila pernottamenti. Febbraio è il mese con il maggior numero di presenze da parte dei turisti inglesi nella regione, con una quota sul totale annuo di quasi il 19%. In particolare i britannici prediligono la montagna, con oltre 102 mila pernottamenti. Il periodo estivo (giugno, luglio, agosto e settembre) totalizza poi oltre 205 mila presenze (34% sul totale annuo). La destinazione preferita per l’estate è l’area dei laghi, con oltre 109 mila pernottamenti (oltre il 50% del totale regionale). Anche le cifre del primo trimestre del 2024 confermano un andamento positivo dei flussi, soprattutto verso le aree montane, che vedono un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

«La missione a Londra - sottolinea l’assessore regionale alla Cultura, turismo e sport, Marina Chiarelli - è per il Piemonte un’occasione strategica per ampliare il bacino di investimenti esteri, ma anche per affermare la nostra regione come una delle mete più complete e competitive d'Europa. Oltre a promuovere i nostri poli industriali e tecnologici, oggi ci impegniamo a valorizzare l'offerta turistica nella sua interezza: dagli itinerari culturali e gastronomici fino agli sport invernali, un settore nel quale abbiamo investito con visione e passione. Il nostro ecosistema alpino con strutture di alto livello e servizi in costante miglioramento offre esperienze che spaziano dallo sci ai percorsi di montagna, dal turismo sostenibile all'enogastronomia locale. Grazie a comprensori sciistici e impianti moderni, il Piemonte è in grado di competere con le mete più ambite d’Europa, richiamando non solo turisti, ma anche investitori e partner pronti a scommettere su un segmento in forte crescita. Londra è un punto di partenza per stabilire nuove relazioni con investitori e operatori interessati al nostro territorio».","post_title":"Il Piemonte al Wtm per presentare le proprie eccellenze e attirare investimenti","post_date":"2024-11-06T11:04:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1730891085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercatini di Natale, cenoni e conti alla rovescia … ma non solo. \"In occasione delle prossime festività di fine anno - dichiara Barbara Cipolloni, product manager King Holidays - abbiamo predisposto più di mille posti aerei dedicati alle partenze speciali dai principali aeroporti italiani, pronti a offrire una fuga rigenerante che ognuno potrà declinare in base ai propri gusti e interessi. Per ogni destinazione, infatti, è possibile aggiungere al pacchetto base volo + hotel, escursioni ed esperienze personalizzate alla scoperta della cultura e delle tradizioni locali. La scelta spazia dai tradizionali city-break nelle città europee a veri e propri viaggi itineranti nelle destinazioni più affascinanti del mondo\".\r

\r

Si parte da Parigi: quattro giorni da Roma per l’Immacolata da 444 euro a persona oppure quattro giorni da Milano e Roma per Capodanno, da 589 euro. Tra i grandi classici delle festività anche Lisbona, storico evergreen della programmazione del to capitolino, disponibile dal 5 all’8 dicembre da 524 euro a persona da Milano e Roma e per Capodanno in combinazioni di tre e quattro notti sempre da Milano e Roma a partire da 639 euro a persona. A Capodanno, Amsterdam è ancora più vibrante e luminosa: King Holidays propone pacchetti di tre notti a partire da 779 euro a persona da Milano e 759 euro a persona da Roma.\r

\r

Immancabili anche le offerte in salsa spagnola: per l’Immacolata, King Holidays propone di volare, sempre da Roma, a Madrid (a partire da 499 euro a persona). A ciò si aggiungono le proposte per Barcellona sia per l’Immacolata (a partire da 374 euro), sia per Capodanno (a partire da 579 euro a persona). Non mancano neppure soluzioni a medio raggio, come il Marocco e il suo tour Maroc Royal di otto giorni e sette notti a partire da 2.094 euro da Roma e 2.214 da Milano, con sistemazione in hotel a 5 stelle. Da segnalare pure le crociere sul Nilo, con pacchetti di otto giorni e sette notti proposti con partenze sia da Milano sia da Roma: si comincia da Magico Egitto, a partire da 2.729 euro, che comprende quattro notti in crociera a 5 stelle da Luxor ad Aswan in pensione completa abbinate a tre notti al Cairo in hotel 5 stelle in formula di mezza pensione. A Tutto Nilo (da 3.169 euro) prevede invece invece l’intero soggiorno di sette notti in crociera a bordo di una motonave 5 stelle con trattamento in pensione completa.\r

\r

Disponibili partenze speciali a Capodanno da Roma anche per un brindisi nella Grand Place di Bruxelles, a partire da 619 euro, e a Trafalgar Square di Londra, a partire da 574 euro da Milano e 619 euro da Roma. Intramontabili sempre da Roma, Vienna, a partire da 599 euro a persona, e Monaco di Baviera, a partire da 579 euro. Spazio anche a Malta, da sempre uno dei prodotti di punta della programmazione del tour operator, con partenze da Roma da 424 euro, e a Cipro, con un pacchetto di otto notti e sette giorni, a partire da 1.769 euro a persona da Roma e da 1.754 euro a persona da Milano. Capodanno in Turchia? In questo caso si spazia dallo short break alla scoperta degli aspetti più insoliti di Istanbul (a partire da 759 euro) al combinato Istanbul + Cappadocia (a partire da 949 euro), senza ovviamente dimenticare i tour più completi di otto/dieci giorni, per chi desidera festeggiare nel Paese turco fino all’Epifania.","post_title":"Mille posti aerei per le partenze speciali King Holidays durante le festività","post_date":"2024-11-06T10:41:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730889714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del World travel market (Wtm) di Londra la Regione Sicilia rafforza la propria presenza sul palcoscenico del turismo mondiale in occasione della presentazione dal titolo Sicilia in inverno: emozione autentica, a cura dell'Assessore al Turismo, Sport ed Eventi, Elvira Amata.\r

\r

La partecipazione della Sicilia al Wtm rappresenta un’importante opportunità di visibilità internazionale, permettendo alla Regione di presentare il proprio potenziale in un contesto di eccellenza, accanto alle principali destinazioni turistiche mondiali. La fiera londinese, riconosciuta per l’incontro tra domanda e offerta del settore, è l’occasione ideale per lanciare iniziative innovative e promuovere la varietà del patrimonio culturale, enogastronomico e naturale che la Sicilia può offrire in ogni stagione dell'anno.\r

\r

Durante l'incontro, l'assessore Amata illustrerà il calendario degli eventi del 2025, elaborato con l’obiettivo di proseguire il percorso di destagionalizzazione dei flussi turistici. La Sicilia, con il suo clima mite, il suo patrimonio culturale e la sua tradizione culinaria e vitivinicola, si propone come una destinazione ideale anche per il turismo invernale. Attraverso queste nuove iniziative, la Regione mira a offrire esperienze uniche e genuine, invitando i visitatori a scoprire un volto inedito e affascinante dell’Isola, lontano dalle folle estive.\r

\r

A sottolineare l’importanza di una gestione sinergica e sostenibile del turismo, alla conferenza stampa interverranno anche i vertici dei principali aeroporti siciliani: Salvatore Burrafato, Presidente dell'Aeroporto di Palermo, Nico Torrisi, A.D. dell'Aeroporto di Catania, Rosario Dibennardo, A.D. dell'Aeroporto di Comiso, e Biagio Picarella, Dirigente dell'Aeroporto di Lampedusa. Parteciperanno inoltre il Presidente della D.M.O. Islands of Sicily Cristian Del Bono, il Segretario Generale del GAL Terra Barocca Simone Tumino, e l’Ambassador di Le Vie dei Tesori Francesco Lo Giudice.\r

\r

La collaborazione con le realtà territoriali, con enti e operatori locali, è essenziale per consolidare un modello di turismo capace di valorizzare il territorio e al contempo di rispettare il suo equilibrio, portando benefici sia economici che culturali.","post_title":"Sicilia, al Wtm per presentare una strategia turistica che valorizzi l'isola tutto l'anno","post_date":"2024-11-06T10:27:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1730888853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair, a distanza di sei mesi dall'apertura della base di Reggio Calabria, ha posizionato qui il suo secondo aeromobile e lanciato 7 nuove rotte invernali.\r

\r

La low cost irlandese opererà 80 voli settimanali su 13 rotte, tra cui le 7 nuove verso Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra, Milano, Parigi, Pisa. L'obiettivo è quello di trasportare oltre 300.000 passeggeri all’anno.\r

\r

Alla crescita ha contribuito la decisione della Regione Calabria \"di eliminare l’addizionale municipale, consentendo quindi a Ryanair di aumentare rapidamente la propria capacità e di sfruttare tutto il potenziale turistico della Regione\".\r

\r

\"Questa crescita riflette l’impegno di Ryanair nei confronti di Reggio, con l’aggiunta di un aereo per quest’inverno, arrivando ad un totale di due aeromobili basati e supportando più di 300 posti di lavoro nella regione - ha dichiarato Fabrizio Francioni, head of communications Italy del vettore -. Ci auguriamo di trasportare un numero sempre maggiore di passeggeri sui voli low-cost di Ryanair da/per Reggio Calabria nei prossimi anni”.\r

\r

\"L’arrivo del secondo aeromobile Ryanair a Reggio Calabria rafforza ulteriormente il nostro impegno verso un network di collegamenti integrato e strategico, che permette ai passeggeri di usufruire di voli comodi e frequenti - ha aggiunto Marco Franchini, amministratore unico di Sacal -. Le nuove rotte invernali da Reggio si sposano con questa visione, offrendo all’utenza la possibilità di volare verso destinazioni come Bruxelles su giorni alternati, raddoppiando di fatto le opzioni di viaggio da e per la Calabria. Questa espansione non solo facilita gli spostamenti, ma consolida la connettività domestica e internazionale, a vantaggio dell’economia e del turismo locale\".","post_title":"Ryanair raddoppia su Reggio Calabria: due aerei basati e 7 nuove rotte","post_date":"2024-11-06T09:40:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730886018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita, con minimo due persone, da qualsiasi aeroporto italiano, anche sulla base di volato low cost. E' l'ultima novità in casa Go4Sea che, oltre a includere itinerari con guide locali o accompagnatore in loco, possono prevedere anche la presenza di un coordinatore che accompagna i clienti dall’Italia.\r

\r

Nel primo lancio, dedicato ai Ponti invernali e alla Primavera 2025, le destinazioni sono quelle\r

più amate di sempre: Spagna (quattro tour diversi che includono l’Andalusia, Madrid e il Nord Verde del Paese, il nuovo tour Terra e Mare a Tenerife), i tre itinerari che comprendono il Portogallo, la Francia, i tre tour della Grecia Classica, il nuovo tour di Malta, i tour dell’Europa imperiale con Praga, Vienna e Budapest, il Belgio con le Fiandre, due tour della Polonia, tanti itinerari dell’Europa del Nord (dall’Islanda alle Lofoten alla ricerca dell’aurora boreale, i due tour dell’Albania, i richiestissimi tour della Turchia, il tour negli Emirati Arabi, l’Egitto Classico con la crociera sul Nilo e i tre itinerari alla scoperta del Marocco.\r

\r

Seguirà a stretto giro la programmazione dei tour estivi 2025, che includerà ancora più destinazioni dell’Europa del Nord, tra cui l’Irlanda, la Scozia, la Cornovaglia, i Paesi Baltici, la Macedonia del Nord e tante proposte a partenza garantita sul lungo raggio (Stati Uniti, Messico, Colombia, Perù, Argentina, l’Indocina, Giappone...).\r

\r

Sono, inoltre, disponibili partenze speciali a date fisse da aeroporti predefiniti, soprattutto in periodi di ponti e festività. I pacchetti sono flessibili: è possibile aggiungere giorni e escursioni all’inizio o alla fine del tour oppure costruire itinerari completamente su misura. Possono essere anche la base di una richiesta di gruppo precostituito o blocchi spazio, con interessanti riduzioni di costi. Tra le proposte più apprezzate c’è il tour a margherita, che prevede una base nella città di arrivo da cui partire ogni giorno per escursioni\r

giornaliere con guida. Questa formula è perfetta per chi desidera evitare i cambi di hotel e avere un unico punto di riferimento durante il soggiorno.\r

\r

\"E' un nuovo segmento che ha da sempre contraddistinto la nostra visione del viaggio, cercando di trovare il non convenzionale nel convenzionale, il non turistico anche nel turistico - spiega Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Così come per la programmazione Go4movie, lanciata in estate, si tratta di un nuovo cantiere che sposta sempre di più gli orizzonti\".","post_title":"Go4Sea: nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita","post_date":"2024-11-06T09:37:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730885832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines archivia positivamente il terzo trimestre dell'anno, malgrado il contesto segnato dalle tensioni geopolitiche globali, dalle strozzature nella produzione di aeromobili e dai problemi ai motori.\r

Nei tre mesi fra luglio e settembre il vettore ha aumentato la capacità di trasporto passeggeri del 5,4% e ha registrato una crescita dei ricavi totali del 4,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 6,6 miliardi di dollari. I ricavi passeggeri, che rappresentano l’84% del totale, sono saliti a 5,6 miliardi di dollari, grazie al forte contributo della regione dell’Estremo Oriente. Allo stesso tempo, i ricavi cargo della società nel terzo trimestre sono aumentati del 47% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 911 milioni di dollari.\r

A causa della pressione competitiva sui ricavi delle unità passeggeri e dell’impatto negativo sui costi dell’inflazione globale e dei problemi ai motori, l’utile delle operazioni principali si è fermato a 1,3 miliardi di dollari, pari ad un calo del 22%.\r

Nei primi nove mesi del 2024 i ricavi di Turkish Airlines sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 17 miliardi di dollari: nello stesso periodo i passeggeri trasportati sono saliti a 65 milioni, il 2% in più su base annua; tra gennaio e settembre 2024 l'utile netto è sceso del 3% a 2,7 miliardi di dollari.","post_title":"Turkish Airlines: ricavi a più 8% nei primi nove mesi, utili in lieve frenata","post_date":"2024-11-06T09:15:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730884558000]}]}}