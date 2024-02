Aeroporti di Puglia seleziona addetti alla sicurezza: recruiting day a Bari, il 22 febbraio Aeroporti di Puglia alla ricerca di addetti alla sicurezza: la società di gestione, in collaborazione con Securpol, seleziona candidati da inserire nelle attività di servizi di aviation security per gli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie/Taranto. Per questo, ha programmato un recruiting day per il prossimo giovedì 22 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari. Chiunque fosse interessato ad intraprendere un percorso di lavoro nell’ambito della sicurezza aeroportuale può inviare la propria candidatura all’indirizzo mail recruitingdaybari@serimat.it. Per partecipare è necessario il possesso del diploma o di un titolo di Laurea, la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, l’assenza di daltonismo, avere una buona capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico. La giornata sarà anche l’occasione per presentare la cultura aziendale di Securpol, illustrando offerte di lavoro e opportunità di carriera. I partecipanti avranno la possibilità di interagire direttamente con i rappresentanti della Società attraverso colloqui, presentazioni e attività interattive che possano offrire ai candidati una panoramica approfondita del percorso professionale offerto. Condividi

