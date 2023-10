Aerolineas Argentinas: load factor record sulla Roma-Buenos Aires, sei voli da giugno Viaggia verso il pieno recupero dei livelli di traffico 2019 Aerolineas Argentinas, sia a livello globale sia sul mercato italiano. Lo spiega Claudio Neri, country general manager Italia della compagnia aerea: “Nel periodo gennaio-settembre 2023 abbiamo trasportato 69.443 passeggeri sul mercato Italia, dato che rappresenta un recupero del 56% rispetto al 2019, con un load factor dell’87%, un punto percentuale in più sul pre pandemia. La progressione è costante come dimostrano i numeri del solo settembre con 11.443 passeggeri, pari a un recupero del 74% sull’analogo mese 2019 e un’occupazione che ha addirittura raggiunto il 97%”. Sulla scia di questa performance positiva è già previsto “l’aumento delle frequenze sulla Roma-Buenos Aires che da giugno 2024 saliranno dalle attuali cinque a sei alla settimana”. Appena lanciata una nuova promozione sulla rotta, a partire da 899 euro con la possibilità di aggiungere una destinazione domestica in Argentina con supplemento tra i 50 e i 100 euro, valida per viaggiare fino al marzo 2024. Se il traffico leisure continua a fare la parte del leone sulla rotta, “anche quello Mice registra segnali positivi, abbiamo già gruppi prenotati per i primi mesi dell’anno; fatica un po’ di più la ripresa corporate”. A livello globale il mercato internazionale ha riportato nei primi nove mesi 2023 2.123.397 di passeggeri, l’ 82% sul 2019 con un load factor dell’84% (+9 punti percentuali sul 2019. “L’obiettivo per fine anno mira ai 3.000.000”. Condividi

Informazioni: info@villaferiani.it Sabato 28 ottobre: si prosegue con l’appuntamento al Castello di Thiene (Thiene, VI), una passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello. Turni di visita al parco alle ore: 10:00; 11:30; 14:30; 16:00. Costo ingresso con visita guidata: 20€ a persona Prenotazione obbligatoria dal sito: www.castellodithiene.com. . L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. Sabato 4 Novembre: è il turno di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, VI) che presenta “La magia delle foglie d'autunno”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con Artemisia Marzia Voltolina, operatrice olistica canalizzatrice.A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l'incantevole Pagoda ottocentesca. Turno di visita unico: ore 15:00, durata circa 1h e 30 min. Costo ingresso: 20€ a persona comprendente la visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. Biglietto ridotto a 10€ sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@villavalmarana.com Domenica 12 novembre: Villa Angarano (Bassano del Grappa, VI) propone “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue fino alle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena in un’esperienza all’insegna della natura e dell’arte. Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:45 Ingresso: 18€ a persona. Prenotazione obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086 Domenica 19 novembre: Villa Sagramoso Sacchetti (Verona, VR) invita a una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ’70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa. Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:30 Ingresso: Intero 12€; ridotto 8€; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per diversamente abili. Prenotazione obbligatoria e informazioni: 348 0172982 Si entra alla villa dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona. Sabato 25 Novembre: si chiude “Il Mese del Foliage” con l’evento a Villa da Schio (Castelgomberto, VI), una passeggiata in compagnia di una guida esperta paesaggista e del proprietario nel parco della villa dove tra colori d’autunno e viali romantici si possono ammirare le splendide statue ad opera dell’officina del Marinali,. Turni di visita: 11:00, 14:00, 15:30 Ingresso: 10€ a persona [post_title] => Dimore Amiche del Veneto presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno” [post_date] => 2023-10-13T08:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697184037000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi. Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti. “Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro. In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore. Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019. “I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. [post_title] => E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo [post_date] => 2023-10-12T12:06:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697112408000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marcia secondo una precisa tabella di marcia il recupero di Cathay Pacific, a livello globale e sul mercato Italia nello specifico. "Dagli attuali tre voli alla settimana operati tra Milano Malpensa e Hong Kong - afferma Daniele Bordogna, regional head of trade sales – Europe della compagnia - dal prossimo febbraio saliremo a quattro". Mentre il network globale del vettore "raggiungerà il 70% della capacità pre-pandemia a fine 2023 per poi arrivare al 100% entro fine 2024. Nei tempi giusti, quindi, per rispondere al forte sviluppo dell'aeroporto di Hong Kong nel 2025 quando cioè diventerà operativa la terza pista, con un aumento della capacità del 50%". Dall'Italia, dove il "70% circa delle vendite è transato dal canale agenziale" si registra anche un ritorno "alle prenotazioni anticipate, a conferma di una nuova progettualità dei passeggeri nei confronti del viaggio. E vediamo ormai anche un recupero significativo del segmento di traffico business da Milano, anche se non ha ancora raggiunto la quota del 50%, come accadeva prima del Covid. Forte crescita del traffico Mice". Un nuovo volo dall'Italia? "Certamente, la domanda è davvero elevata. Arriva, chiaramente, in parallelo alla disponibilità di nuovi aeromobili in flotta". [post_title] => Cathay Pacific rilancia: da febbraio 2024 il quarto volo settimanale da Milano a Hong Kong [post_date] => 2023-10-12T10:45:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697107527000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453863" align="alignright" width="300"] Karim Makhlouf, chief commercial officer di Royal Jordanian[/caption] Si concentrano principalmente sui flussi di traffico leisure gli investimenti di Royal Jordanian. Soprattutto su quelli provenienti dall'Europa e dall’Italia in particolare, dove il vettore punta a decollare da altri scali, oltre a quelli già serviti di Milano e Roma. Questo uno dei pilastri della strategia di sviluppo della compagnia aerea messi a fuoco dal chief commercial officer, Karim Makhlouf: “Un progetto di ampio respiro che sta cambiando il volto del vettore che, nell’arco dei prossimi cinque anni passerà dagli attuali 23 a 45 aeromobili in flotta, per trasportare fino a 7,2 milioni di passeggeri contro gli attuali 3 milioni”. E se quello italiano è già il primo mercato in Giordania tra quelli europei “vogliamo che la destinazione venga percepita e conosciuta nella sua globalità e diversità - ben oltre quindi la sola Petra -, nonché come la più cosmopolita e la più sicura tra i paesi arabi. Crediamo che dall'Italia ci sia tuttora un grande potenziale inespresso”. Ecco quindi i piani di espansione del network italiano "che nell'arco dei prossimi sei-dodici mesi potrebbe contare sull'aggiunta di nuovi scali, da Bologna a Venezia. Mentre nello stesso periodo i voli da Roma e Milano diventeranno giornalieri". Un tema, quello della sicurezza, quanto mai attuale: “La Giordania è ancora un Paese sicuro. Abbiamo vissuto (nella regione, ndr) altri conflitti negli anni, ma mai hanno coinvolto il nostro Paese". Sempre saldo il rapporto con il trade che anzi vede potenziate le collaborazioni con i tour operator e le iniziative di promozione della destinazioni. [post_title] => Royal Jordanian amplia il network sull'Italia. Focus sul traffico leisure [post_date] => 2023-10-12T10:15:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697105728000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453811" align="alignleft" width="320"] Moby Fantasy[/caption] Aprono oggi le prenotazioni per l'estate 2024 di Moby, Tirrenia e Toremar in Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba con più linee e nuove navi. SARDEGNA La classicissima Genova-Olbia, la rotta più amata dai passeggeri del Nord Ovest italiano e del Nord Europa anticipa e prolunga ulteriormente l’esercizio della linea rispetto agli altri anni. Nella prossima stagione le corse partiranno l’8 maggio 2024 e dureranno fino al 20 ottobre 2024. E da giugno a settembre saranno schierate su questa rotta quattro navi che assicureranno fino a sei partenze al giorno, tre per ciascuna direzione. Sulla Genova-Porto Torres sono confermati i viaggi tutti i giorni, 365 giorni all’anno, con corse notturne da Genova e dalla Sardegna. Sulla Livorno-Olbia opereranno le navi gemelle Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi e green al mondo, con servizi di bordo unici, un intero ponte dedicato alla ristorazione, tutta rigorosamente “a vista”, e partenze diurne e notturne da e per la Sardegna. E anche in questo caso il servizio è 365 giorno all’anno. Torna anche la Piombino-Olbia, come sempre la linea più veloce per raggiungere la Sardegna dall’Italia continentale, che in questa stagione sarà attiva dall’8 giugno 2024 al 14 settembre 2024. E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, che è la “metropolitana per la Sardegna” del centro Italia e di Roma, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche corse diurne, con partenza all’andata alle 8,30 e ritorno con partenza pomeridiana alle 13 o alle 15.30. SICILIA Come sempre sulla Napoli-Palermo, ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni, quasi una metropolitana del Regno delle due Sicilie, versione 4.0. CORSICA Dopo il grande successo della stagione appena terminata, le tratte per l’Isola della Bellezza si arricchiscono di nuove linee ed aumentano il periodo di esercizio. Si parte dalla nuovissima Genova-Ajaccio che, con comode traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’Isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres. Arriva anche la Piombino-Bastia, che da fine giugno a inizio settembre, nelle giornate di sabato e domenica, permetterà di raggiungere la Corsica dall’Italia continentale in sole tre ore con partenza da Piombino alle 8.30 e ritorno da Bastia alle 12.30. Anche la Genova-Bastia prolunga la sua stagione e sarà operativa dal 15 maggio 2024 al primo ottobre 2024, con nave Moby Orli, completamente rinnovata, dedicata alla linea. Sono previste partenze notturne da Genova e diurne da Bastia fino alla metà di agosto, poi, visto il gradimento riscontrato nelle scorse stagioni, gli orari si invertono con andata diurna e ritorno notturno. Da fine giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, ci sarà un ulteriore incremento delle partenze con corse diurne veloci di Moby Wonder e Moby Aki, che permettono di arrivare in Corsica da Genova in sole cinque ore e mezza. Infine la Livorno-Bastia anticiperà l’inizio della linea rispetto agli altri anni al 27 marzo 2024 e posticiperà la fine della stagione al 03 novembre 2024, con partenza mattutina alle 8 all’andata e pomeridiana alle 14 al ritorno. E a rendere ancora più competitivo il viaggio dall’Italia alla Corsica è uno sconto valido per passeggeri e veicoli per i residenti corsi sulle linee Genova-Bastia, Genova-Ajaccio, Livorno-Bastia e Piombino-Bastia. Aperte prossimamente le prenotazioni per l’Isola d’Elba sulle linee Moby e Toremar, fra Piombino, Portoferraio, Cavo e Rio Marina e per l’Arcipelago Toscano quelle fra la Sardegna e la Corsica sulla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. [post_title] => Moby, Tirrenia e Toremar aprono oggi le prenotazioni 2024 [post_date] => 2023-10-11T11:49:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697024958000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453807 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453808" align="alignleft" width="291"] Carlo Schiavon[/caption] Un nuovo player del vasto panorama fintech in un mercato, quello del turismo, sempre più digitalizzato ma non privo di complessità. Si chiama Sekurest e nasce da un progetto imprenditoriale guidato da Carlo Schiavon, manager che vanta una vasta esperienza nel settore, che ha studiato e analizzato le maggiori aree di criticità della “filiera del viaggio” prima di dare vita ad un progetto che mira a garantire protezione finanziaria e flessibilità di pagamento a viaggiatori e operatori del turismo.Il nome Sekurest deriva dal termine inglese “securest”, che sta a indicare “il più sicuro” e dalla fusione di “secure” + “rest”, ovvero “riposo tranquillo”. La scelta di usare la “K” al posto della “C” si ispira invece all’esperanto, la lingua inventata per far dialogare i popoli di tutto il mondo e creare tra di essi comprensione e pace (il termine “sicuro” in esperanto si traduce “sekura”). Una decisione dettata dalla volontà di sottolineare una mission ben precisa: fornire protezione totale e sostenibilità finanziaria a operatori turistici, strutture ricettive, agenzie e viaggiatori, attraverso un ecosistema solido e all’avanguardia. Per la realizzazione del progetto è stato coinvolto un pool di aziende di eccellenza con servizi fra loro complementari, con cui Sekurest ha stipulato importanti accordi allo scopo di garantire ai propri clienti un’unica proposta innovativa di grande valore. Grazie a una piattaforma accessibile, veloce e all’avanguardia, e a un sistema di servizi digitali integrati come Sekurest Pay, Sekurest Lock e Sekurest Chain, la startup guidata da Schiavon si posiziona come nuovo punto di riferimento per la sicurezza finanziaria e l’innovazione nel turismo. Una fintech che offre sicurezza e serenità finanziaria a viaggiatori e imprese in un mercato in costante evoluzione, grazie a un sistema virtuoso che mitiga i rischi finanziari, migliora la redditività dei business e genera maggiore credibilità per gli operatori del settore. [post_title] => Sekurest debutta al TTG la nuova piattaforma di servizi finanziari [post_date] => 2023-10-11T11:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697024445000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Asiana Airlines entra decisa nell'inverno italiano con un aumento della capacità offerta sulla Roma-Seul. «Opereremo sei voli alla settimana in ottobre e successivamente cinque frequenze settimanali - spiega Choong Hyo Kim, dallo scorso luglio general manager Italia del vettore coreano -. Rispetto ai quattro voli settimanali della stagione estiva 2023, abbiamo un incremento dei voli del 25% a dimostrazione dall’investimento sull’Italia. In base ai risultati della winter poi, con cinque voli settimanali, si deciderà quanti collegamenti programmare per l’estate 2024». La compagnia aerea alza dunque le aspettative di traffico tra i due Paesi: «Rispetto al 2019 pre-pandemia a gennaio 2023 abbiamo riscontrato una ripresa del 65% mentre a luglio siamo saliti al 75%. Non siamo ancora agli stessi livelli del 2019, ma abbiamo registrato una ripresa costante sull'intero continente europeo. Anche andamento delle prenotazioni tra ottobre e dicembre 2023 è abbastanza soddisfacente, con un rallentamento solo a novembre, da sempre mese di bassa stagione. Per questo stiamo pensando a delle operazioni marketing dedicate al trade per incentivare le vendite». Intanto Asiana allunga lo sguardo al 2024: «Il 2024 è il 140esimo anno che vede relazioni tra la Corea del Sud e l'Italia, in vari ambiti quali dalla politica all’economia e all’industria, dalla cultura alla scienza: un anniversario che lascia sperare in buone prospettive di scambio e di incremento del traffico aereo tra i due Paesi. Il vettore è presente in fiera a Rimini per rinsaldare il rapporto diretto con il trade: «C'è una grande attesa per l'incremento di richiesta di mercato tra l'Italia e la Corea: dalla nostra base di Seul, cerchiamo di offrire diverse connessioni verso Giappone, Medio Oriente, Australia e varie destinazioni dell'Oceania. Stiamo studiando vantaggi ed incentivi per gli agenti di viaggio; valutiamo inviti dedicati agli adv in occasione di eventi e festival del cinema cui parteciperemo, per rinsaldare i rapporti con il trade e far conoscere la Corea». [post_title] => Asiana Airlines: l'inverno della Roma Seul conta cinque voli settimanali [post_date] => 2023-10-11T10:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697018438000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aerolineas argentinas in veloce recupero sei voli sulla roma buenos aires da giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1260,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una destinazione ricca sotto ogni punto di vista con un obiettivo specifico: accrescere la sua presenza sul mercato italiano. L’Argentina presente alla fiera di Rimini con 16 operatori ha focalizzato l’attenzione degli operatori sull’ampia offerta della destinazione, sui collegamenti aerei e sull’andamento di un anno sicuramente soddisfacente.\r

Da gennaio a settembre 2023 sono circa 70.000 gli italiani che si sono recati in Argentina e l’anno dovrebbe chiudersi con 100 mila turisti dall’Italia, che attualmente è tra i primi tre mercati a livello europeo.\r

\r

La destinazione continua l’impegno e gli investimenti nell’ambito delle principali fiere in Italia allo scopo di mettere in contatto l’offerta con i tour operator e le adv italiane\r

\r

«In particolare - ha dichiarato il segretario esecutivo di Inprotur, Ricardo Sosa - ci siamo concentrati sui Buy Argentina, incontri d'affari che mettono in contatto gli imprenditori argentini con il commercio del Paese in cui siamo presenti. Molto importante anche il lavoro con l'agenzia di stampa Ansa e, infine, con l'operatore Tour2000». \r

\r

Per quanto riguarda collegamenti aerei attualmente sono attivi tra Roma e Buenos Aires 5 voli settimanali operati da Aerolíneas Argentinas e un volo giornaliero operato da ITA Airways.\r

\r

Nel 2023 il traffico aereo è in forte ripresa, anche quello turistico, ma il traffico internazionale è ancora all’80%. Aerolíneas Argentinas porta avanti una promozione aggressiva sui voli: l’80% della vendita passa attraverso le adv e la compagnia vuole crescere ancora in tal senso.\r

\r

In fiera una delegazione nazionale, rappresentata da Natalia Pisoni, coordinatrice dei mercati di Inprotur, unitamente alla compagnia Aerolíneas Argentinas, con Fabian Lombardo, Chief Commercial Officer, e Claudio Neri, Country Manager Italia, e alla meta Bariloche, icona turistica della Patagonia, rappresentata da Fernando Amer, direttore del trade.","post_title":"Argentina, la destinazione rafforza l’impegno sul mercato italiano","post_date":"2023-10-13T12:49:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697201343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Viaggia verso il pieno recupero dei livelli di traffico 2019 Aerolineas Argentinas, sia a livello globale sia sul mercato italiano. Lo spiega Claudio Neri, country general manager Italia della compagnia aerea: “Nel periodo gennaio-settembre 2023 abbiamo trasportato 69.443 passeggeri sul mercato Italia, dato che rappresenta un recupero del 56% rispetto al 2019, con un load factor dell’87%, un punto percentuale in più sul pre pandemia. La progressione è costante come dimostrano i numeri del solo settembre con 11.443 passeggeri, pari a un recupero del 74% sull’analogo mese 2019 e un’occupazione che ha addirittura raggiunto il 97%”.\r

\r

\r

Sulla scia di questa performance positiva è già previsto “l’aumento delle frequenze sulla Roma-Buenos Aires che da giugno 2024 saliranno dalle attuali cinque a sei alla settimana”.\r

\r

Appena lanciata una nuova promozione sulla rotta, a partire da 899 euro con la possibilità di aggiungere una destinazione domestica in Argentina con supplemento tra i 50 e i 100 euro, valida per viaggiare fino al marzo 2024.\r

\r

Se il traffico leisure continua a fare la parte del leone sulla rotta, “anche quello Mice registra segnali positivi, abbiamo già gruppi prenotati per i primi mesi dell’anno; fatica un po’ di più la ripresa corporate”.\r

\r

A livello globale il mercato internazionale ha riportato nei primi nove mesi 2023 2.123.397 di passeggeri, l’ 82% sul 2019 con un load factor dell’84% (+9 punti percentuali sul 2019. “L’obiettivo per fine anno mira ai 3.000.000”.","post_title":"Aerolineas Argentinas: load factor record sulla Roma-Buenos Aires, sei voli da giugno","post_date":"2023-10-13T09:55:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697190949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453927\" align=\"aligncenter\" width=\"511\"] Castello di Thiene[/caption]\r

\r

Dal 21 ottobre al 25 novembre le Dimore Amiche del Veneto, gruppo d’eccellenza di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane che da anni si occupa del promuovere la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche, presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”.\r

\r

Sei meravigliose residenze venete (Borgo Feriani, Castello di Thiene, Villa Malmarana ai Nani, Villa Angarano, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa da Schio) apriranno al pubblico presentando gli eventi speciali con l’esclusiva partecipazione dei padroni di casa.\r

\r

Sabato 21 ottobre alle 19:30 al Borgo Feriani (Montegalda, VI) verrà presentato un evento culinario con le tinte del Foliage: “Cena Foliage al Borgo”. Tutti a tavola quindi, tra prodotti sott’olio della casa, affettati, formaggi, e composte, rosetta di sfoglia con zucchine ed asiago, e ancora, da scegliere, maccheroncini trafilati al bronzo con salsa di pomodorini, salsiccia, ricotta affumicata, o crespelle alla zucca con pancetta. Per i secondi, spazio alla faraona al forno con panna e cognac e contorni di stagione. Per chiudere, torta di mele e noci o la mandorlata.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: 347 083 3891 (menù a la carte).\r

\r

Informazioni: info@villaferiani.it\r

\r

Sabato 28 ottobre: si prosegue con l’appuntamento al Castello di Thiene (Thiene, VI), una passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello.\r

\r

Turni di visita al parco alle ore: 10:00; 11:30; 14:30; 16:00.\r

\r

Costo ingresso con visita guidata: 20€ a persona\r

\r

Prenotazione obbligatoria dal sito: www.castellodithiene.com. .\r

\r

L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.\r

\r

Sabato 4 Novembre: è il turno di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, VI) che presenta “La magia delle foglie d'autunno”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con Artemisia Marzia Voltolina, operatrice olistica canalizzatrice.A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l'incantevole Pagoda ottocentesca.\r

\r

Turno di visita unico: ore 15:00, durata circa 1h e 30 min.\r

\r

Costo ingresso: 20€ a persona comprendente la visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. \r

\r

Biglietto ridotto a 10€ sotto i 12 anni.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@villavalmarana.com\r

\r

Domenica 12 novembre: Villa Angarano (Bassano del Grappa, VI) propone “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue fino alle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena in un’esperienza all’insegna della natura e dell’arte.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:45\r

\r

Ingresso: 18€ a persona.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086\r

\r

Domenica 19 novembre: Villa Sagramoso Sacchetti (Verona, VR) invita a una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ’70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: Intero 12€; ridotto 8€; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per diversamente abili.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: 348 0172982\r

\r

Si entra alla villa dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona.\r

\r

Sabato 25 Novembre: si chiude “Il Mese del Foliage” con l’evento a Villa da Schio (Castelgomberto, VI), una passeggiata in compagnia di una guida esperta paesaggista e del proprietario nel parco della villa dove tra colori d’autunno e viali romantici si possono ammirare le splendide statue ad opera dell’officina del Marinali,. \r

\r

Turni di visita: 11:00, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: 10€ a persona","post_title":"Dimore Amiche del Veneto presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”","post_date":"2023-10-13T08:00:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697184037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.\r

\r

Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi.\r

Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. \r

\r

Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti.\r

\r

“Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.\r

\r

Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro.\r

\r

In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore.\r

\r

Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019.\r

\r

“I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.","post_title":"E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo","post_date":"2023-10-12T12:06:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697112408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marcia secondo una precisa tabella di marcia il recupero di Cathay Pacific, a livello globale e sul mercato Italia nello specifico. \"Dagli attuali tre voli alla settimana operati tra Milano Malpensa e Hong Kong - afferma Daniele Bordogna, regional head of trade sales – Europe della compagnia - dal prossimo febbraio saliremo a quattro\".\r

\r

Mentre il network globale del vettore \"raggiungerà il 70% della capacità pre-pandemia a fine 2023 per poi arrivare al 100% entro fine 2024. Nei tempi giusti, quindi, per rispondere al forte sviluppo dell'aeroporto di Hong Kong nel 2025 quando cioè diventerà operativa la terza pista, con un aumento della capacità del 50%\".\r

\r

Dall'Italia, dove il \"70% circa delle vendite è transato dal canale agenziale\" si registra anche un ritorno \"alle prenotazioni anticipate, a conferma di una nuova progettualità dei passeggeri nei confronti del viaggio. E vediamo ormai anche un recupero significativo del segmento di traffico business da Milano, anche se non ha ancora raggiunto la quota del 50%, come accadeva prima del Covid. Forte crescita del traffico Mice\".\r

\r

Un nuovo volo dall'Italia? \"Certamente, la domanda è davvero elevata. Arriva, chiaramente, in parallelo alla disponibilità di nuovi aeromobili in flotta\".\r

\r

","post_title":"Cathay Pacific rilancia: da febbraio 2024 il quarto volo settimanale da Milano a Hong Kong","post_date":"2023-10-12T10:45:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697107527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_453863\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Karim Makhlouf, chief commercial officer di Royal Jordanian[/caption]\r

\r

Si concentrano principalmente sui flussi di traffico leisure gli investimenti di Royal Jordanian. Soprattutto su quelli provenienti dall'Europa e dall’Italia in particolare, dove il vettore punta a decollare da altri scali, oltre a quelli già serviti di Milano e Roma.\r

\r

Questo uno dei pilastri della strategia di sviluppo della compagnia aerea messi a fuoco dal chief commercial officer, Karim Makhlouf: “Un progetto di ampio respiro che sta cambiando il volto del vettore che, nell’arco dei prossimi cinque anni passerà dagli attuali 23 a 45 aeromobili in flotta, per trasportare fino a 7,2 milioni di passeggeri contro gli attuali 3 milioni”.\r

\r

E se quello italiano è già il primo mercato in Giordania tra quelli europei “vogliamo che la destinazione venga percepita e conosciuta nella sua globalità e diversità - ben oltre quindi la sola Petra -, nonché come la più cosmopolita e la più sicura tra i paesi arabi. Crediamo che dall'Italia ci sia tuttora un grande potenziale inespresso”. Ecco quindi i piani di espansione del network italiano \"che nell'arco dei prossimi sei-dodici mesi potrebbe contare sull'aggiunta di nuovi scali, da Bologna a Venezia. Mentre nello stesso periodo i voli da Roma e Milano diventeranno giornalieri\".\r

\r

Un tema, quello della sicurezza, quanto mai attuale: “La Giordania è ancora un Paese sicuro. Abbiamo vissuto (nella regione, ndr) altri conflitti negli anni, ma mai hanno coinvolto il nostro Paese\".\r

\r

Sempre saldo il rapporto con il trade che anzi vede potenziate le collaborazioni con i tour operator e le iniziative di promozione della destinazioni.\r

","post_title":"Royal Jordanian amplia il network sull'Italia. Focus sul traffico leisure","post_date":"2023-10-12T10:15:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697105728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453811\" align=\"alignleft\" width=\"320\"] Moby Fantasy[/caption]\r

\r

Aprono oggi le prenotazioni per l'estate 2024 di Moby, Tirrenia e Toremar in Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba con più linee e nuove navi. \r

\r

SARDEGNA\r

\r

La classicissima Genova-Olbia, la rotta più amata dai passeggeri del Nord Ovest italiano e del Nord Europa anticipa e prolunga ulteriormente l’esercizio della linea rispetto agli altri anni.\r

\r

Nella prossima stagione le corse partiranno l’8 maggio 2024 e dureranno fino al 20 ottobre 2024. E da giugno a settembre saranno schierate su questa rotta quattro navi che assicureranno fino a sei partenze al giorno, tre per ciascuna direzione.\r

\r

Sulla Genova-Porto Torres sono confermati i viaggi tutti i giorni, 365 giorni all’anno, con corse notturne da Genova e dalla Sardegna.\r

\r

Sulla Livorno-Olbia opereranno le navi gemelle Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi e green al mondo, con servizi di bordo unici, un intero ponte dedicato alla ristorazione, tutta rigorosamente “a vista”, e partenze diurne e notturne da e per la Sardegna. E anche in questo caso il servizio è 365 giorno all’anno.\r

\r

Torna anche la Piombino-Olbia, come sempre la linea più veloce per raggiungere la Sardegna dall’Italia continentale, che in questa stagione sarà attiva dall’8 giugno 2024 al 14 settembre 2024.\r

\r

E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, che è la “metropolitana per la Sardegna” del centro Italia e di Roma, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche corse diurne, con partenza all’andata alle 8,30 e ritorno con partenza pomeridiana alle 13 o alle 15.30.\r

\r

SICILIA\r

\r

Come sempre sulla Napoli-Palermo, ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni, quasi una metropolitana del Regno delle due Sicilie, versione 4.0.\r

\r

CORSICA\r

\r

Dopo il grande successo della stagione appena terminata, le tratte per l’Isola della Bellezza si arricchiscono di nuove linee ed aumentano il periodo di esercizio.\r

\r

Si parte dalla nuovissima Genova-Ajaccio che, con comode traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’Isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres.\r

\r

Arriva anche la Piombino-Bastia, che da fine giugno a inizio settembre, nelle giornate di sabato e domenica, permetterà di raggiungere la Corsica dall’Italia continentale in sole tre ore con partenza da Piombino alle 8.30 e ritorno da Bastia alle 12.30.\r

\r

Anche la Genova-Bastia prolunga la sua stagione e sarà operativa dal 15 maggio 2024 al primo ottobre 2024, con nave Moby Orli, completamente rinnovata, dedicata alla linea. Sono previste partenze notturne da Genova e diurne da Bastia fino alla metà di agosto, poi, visto il gradimento riscontrato nelle scorse stagioni, gli orari si invertono con andata diurna e ritorno notturno.\r

\r

Da fine giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, ci sarà un ulteriore incremento delle partenze con corse diurne veloci di Moby Wonder e Moby Aki, che permettono di arrivare in Corsica da Genova in sole cinque ore e mezza.\r

\r

Infine la Livorno-Bastia anticiperà l’inizio della linea rispetto agli altri anni al 27 marzo 2024 e posticiperà la fine della stagione al 03 novembre 2024, con partenza mattutina alle 8 all’andata e pomeridiana alle 14 al ritorno.\r

\r

E a rendere ancora più competitivo il viaggio dall’Italia alla Corsica è uno sconto valido per passeggeri e veicoli per i residenti corsi sulle linee Genova-Bastia, Genova-Ajaccio, Livorno-Bastia e Piombino-Bastia.\r

\r

Aperte prossimamente le prenotazioni per l’Isola d’Elba sulle linee Moby e Toremar, fra Piombino, Portoferraio, Cavo e Rio Marina e per l’Arcipelago Toscano quelle fra la Sardegna e la Corsica sulla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Moby, Tirrenia e Toremar aprono oggi le prenotazioni 2024","post_date":"2023-10-11T11:49:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697024958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453808\" align=\"alignleft\" width=\"291\"] Carlo Schiavon[/caption]\r

\r

Un nuovo player del vasto panorama fintech in un mercato, quello del turismo, sempre più digitalizzato ma non privo di complessità. Si chiama Sekurest e nasce da un progetto imprenditoriale guidato da Carlo Schiavon, manager che vanta una vasta esperienza nel settore, che ha studiato e analizzato le maggiori aree di criticità della “filiera del viaggio” prima di dare vita ad un progetto che mira a garantire protezione finanziaria e flessibilità di pagamento a viaggiatori e operatori del turismo.Il nome Sekurest deriva dal termine inglese “securest”, che sta a indicare “il più sicuro” e dalla fusione di “secure” + “rest”, ovvero “riposo tranquillo”. La scelta di usare la “K” al posto della “C” si ispira invece all’esperanto, la lingua inventata per far dialogare i popoli di tutto il mondo e creare tra di essi comprensione e pace (il termine “sicuro” in esperanto si traduce “sekura”). Una decisione dettata dalla volontà di sottolineare una mission ben precisa: fornire protezione totale e sostenibilità finanziaria a operatori turistici, strutture ricettive, agenzie e viaggiatori, attraverso un ecosistema solido e all’avanguardia.\r

\r

Per la realizzazione del progetto è stato coinvolto un pool di aziende di eccellenza con servizi fra loro complementari, con cui Sekurest ha stipulato importanti accordi allo scopo di garantire ai propri clienti un’unica proposta innovativa di grande valore. Grazie a una piattaforma accessibile, veloce e all’avanguardia, e a un sistema di servizi digitali integrati come Sekurest Pay, Sekurest Lock e Sekurest Chain, la startup guidata da Schiavon si posiziona come nuovo punto di riferimento per la sicurezza finanziaria e l’innovazione nel turismo. Una fintech che offre sicurezza e serenità finanziaria a viaggiatori e imprese in un mercato in costante evoluzione, grazie a un sistema virtuoso che mitiga i rischi finanziari, migliora la redditività dei business e genera maggiore credibilità per gli operatori del settore. ","post_title":"Sekurest debutta al TTG la nuova piattaforma di servizi finanziari","post_date":"2023-10-11T11:40:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697024445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Asiana Airlines entra decisa nell'inverno italiano con un aumento della capacità offerta sulla Roma-Seul. «Opereremo sei voli alla settimana in ottobre e successivamente cinque frequenze settimanali - spiega Choong Hyo Kim, dallo scorso luglio general manager Italia del vettore coreano -. Rispetto ai quattro voli settimanali della stagione estiva 2023, abbiamo un incremento dei voli del 25% a dimostrazione dall’investimento sull’Italia. In base ai risultati della winter poi, con cinque voli settimanali, si deciderà quanti collegamenti programmare per l’estate 2024».\r

\r

La compagnia aerea alza dunque le aspettative di traffico tra i due Paesi: «Rispetto al 2019 pre-pandemia a gennaio 2023 abbiamo riscontrato una ripresa del 65% mentre a luglio siamo saliti al 75%. Non siamo ancora agli stessi livelli del 2019, ma abbiamo registrato una ripresa costante sull'intero continente europeo. Anche andamento delle prenotazioni tra ottobre e dicembre 2023 è abbastanza soddisfacente, con un rallentamento solo a novembre, da sempre mese di bassa stagione. Per questo stiamo pensando a delle operazioni marketing dedicate al trade per incentivare le vendite».\r

\r

Intanto Asiana allunga lo sguardo al 2024: «Il 2024 è il 140esimo anno che vede relazioni tra la Corea del Sud e l'Italia, in vari ambiti quali dalla politica all’economia e all’industria, dalla cultura alla scienza: un anniversario che lascia sperare in buone prospettive di scambio e di incremento del traffico aereo tra i due Paesi.\r

\r

Il vettore è presente in fiera a Rimini per rinsaldare il rapporto diretto con il trade: «C'è una grande attesa per l'incremento di richiesta di mercato tra l'Italia e la Corea: dalla nostra base di Seul, cerchiamo di offrire diverse connessioni verso Giappone, Medio Oriente, Australia e varie destinazioni dell'Oceania. Stiamo studiando vantaggi ed incentivi per gli agenti di viaggio; valutiamo inviti dedicati agli adv in occasione di eventi e festival del cinema cui parteciperemo, per rinsaldare i rapporti con il trade e far conoscere la Corea».","post_title":"Asiana Airlines: l'inverno della Roma Seul conta cinque voli settimanali","post_date":"2023-10-11T10:00:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697018438000]}]}}