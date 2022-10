Aeroitalia inaugura la base di Milano Bergamo tra domestico e ambizioni lungo raggio Aeroitalia ha presentato oggi la sua nuova base di Milano Bergamo. Marc Bougade e German Efromovich, rispettivamente ceo e presidente del vettore, accompagnati dai vertici di Sacbo, hanno svelato il network iniziale che conta tre voli giornalieri da e per Roma Fiumicino e, da dicembre, Catania(lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e Bacau con due voli settimanali venerdì e domenica. A Milano Bergamo, entro marzo 2023, saranno basati cinque B.737-800. Il piano di sviluppo prevede per la prossima summer di aprire voli verso importanti hub europei come Londra Heatrow, Paris Cdg e Amsterdam. Il volo per Roma ha invece un particolare significato sia per i businessman ai quali vengono offerti parcheggio, fast track e imbarco con loading bridges, sia in ottica dei voli intercontinentali da Bergamo, previsti dal business plan appena la situazione tornerà ai numeri pre pandemia. Questi potranno attirare traffico, grazie ai voli giornalieri, anche dal primo aeroporto nazionale per traffico passeggeri. Aeroitalia ha annunciato di non dotarsi di un gsa, ma di gestire i canali di vendita in modo digitale e attraverso singoli contatti con tour operator o clienti specifici. Si comincia con la partnership con l’Atalanta Calcio, per le trasferte della squadra

