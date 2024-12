Aeroitalia e Sardegna più vicine con la sponsorizzazione del Cagliari Calcio Aeroitalia rinsalda il legame con la Sardegna – dove opera in continuità territoriale da su Cagliari – con la sigla della partnership con il Cagliari Calcio, diventando Coppa Italia Jersey Sponsor e Pre-Match Jersey Sponsor per la stagione 2024/2025. Un’intesa che segna un ulteriore passo avanti verso un impegno concreto con la comunità locale, combinando trasporto aero e sport per rafforzare i legami culturali ed economici dell’isola. “Sport e trasporto aereo condividono la capacità di connettere le persone e di creare emozioni. Per noi, questo accordo non è solo una sponsorizzazione, ma un progetto per essere sempre più vicini al cuore dei nostri passeggeri” ha dichiarato Gaetano Intrieri amministratore delegato di Aeroitalia. “La partnership con Aeroitalia è per noi strategica perché ci leghiamo a un player importante per la vita delle persone, dei sardi e quindi di tantissimi nostri sostenitori che ci spingono da ogni parte del mondo – ha sottolineato il direttore generale del Cagliari Calcio Stefano Melis -. Condividiamo la mission e il modo di perseguire obiettivi che pongono al centro le persone e i territori, punto di partenza ideale per affrontare insieme le sfide quotidiane dentro e fuori dal rettangolo verde”. Condividi

