Aeroitalia decolla sulla Roma-Palermo dal 1° giugno con tre frequenze al giorno Aeroitalia alza il sipario sul nuovo operativo della Palermo-Roma che dal prossimo 1° giugno vedrà la compagnia operare tre voli al giorno, tutti i giorni (alle 7, 11.30 e alle 18.40 e rientri alle 10.30, 14.50 e 22.20). Come anticipato questa mattina è stato lo stesso ceo di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ad illustrare gli obiettivi della compagnia durante una conferenza stampa a Palermo, insieme al presidente della Regione siciliana Renato Schifani e a Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del “Falcone Borsellino”. “Nonostante le difficoltà incontrate ad operare nell’attuale regime di concorrenza, Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni in Sicilia e di mettersi al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse, mantenendo l’italianità di un servizio di trasposto aereo e sempre fiera del tricolore sul timone di coda, che vuole continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i nostri connazionali”, ha sottolineato Intrieri. “Non posso che ribadire il mio grazie a Aeroitalia – ha aggiunto Schifani -. So che su questa tratta la compagnia ha già venduto migliaia di biglietti e che il prezzo medio è inferiore a 100 euro. Non possiamo che ringraziarli. A me sta a cuore l’interesse dei siciliani e della Sicilia”. “Siamo contenti di vedere crescere l’offerta verso Roma-Fiumicino – ha concluso Vito Riggio -. Grazie ad Aeroitalia, terzo vettore da e per la Capitale, a partire dal prossimo giugno, dallo scalo di Palermo ci saranno più opportunità per raggiungere Roma, e questo dovrebbe calmierare i prezzi dei biglietti”.

