Aeroitalia debutta a Perugia con un nuovo collegamento per Olbia, dal 1° giugno Aeroitalia collegherà Perugia ad Olbia: la nuova rotta decollerà il prossimo 1 giugno con due frequenze settimanali, servite da un Boeing 737-800 da 189 posti, ogni giovedì e domenica. “Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l’aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare”, afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia. “Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l’Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione”, sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo. Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi. [post_title] => Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles [post_date] => 2023-02-27T14:16:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677507386000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia collegherà Perugia ad Olbia: la nuova rotta decollerà il prossimo 1 giugno con due frequenze settimanali, servite da un Boeing 737-800 da 189 posti, ogni giovedì e domenica. "Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l'aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare", afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia. "Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l'Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione", sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria. [post_title] => Aeroitalia debutta a Perugia con un nuovo collegamento per Olbia, dal 1° giugno [post_date] => 2023-02-27T11:42:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677498124000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440273" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni[/caption] Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica. Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. «In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce». Robintour L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo. In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business. Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo. Le sedi Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso. Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it. [post_title] => Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni [post_date] => 2023-02-27T11:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677497077000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista. E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina. Di seguito le cinque partenze in lingua italiana: Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive. Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive . Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive [post_title] => Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo [post_date] => 2023-02-27T09:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677491735000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 90.000 i voli già cancellati dalle compagnie aeree in Europa nel periodo tra aprile e settembre 2023. Il dato, che lascia purtroppo presagire una nuova estate calda per il trasporto aereo è quello che emerge dall'analisi del Corriere della Sera sulla base dei dati forniti da Airline Data Inc. I vettori operanti in Europa hanno già archiviato in media 500 voli al giorno programmati nel semestre di picco del 2023, ma il numero delle frequenze cancellate sarebbe destinato ancora a salire. I Paesi più in difficoltà sarebbero Germania, Regno Unito, Olanda e Francia. In altre parole si tratta di oltre 11 milioni di posti in meno solo nei collegamenti interni del Vecchio Continente e del 2,5% circa di eliminazione dei decolli previsti nei vari aeroporti. Da giugno a settembre Secondo gli addetti ai lavori sarebbero a rischio almeno altri 100.000 voli calendarizzati tra giugno e settembre. L’obiettivo dei vettori sarebbe quello di togliere le frequenze che potrebbero creare più disagi alla puntualità. I mesi più delicati saranno giugno e luglio: stando ai numeri riportati, lo scorso anno nello stesso periodo le principali compagnie aree (i gruppi Air France-Klm e Lufthansa, il gruppo Iag, easyJet, Ryanair e Wizz Air) avevano rimosso il 4,66% dei loro voli. Eurocontrol segnala fin d'ora “importanti disagi” nel continente non solo perché in alcune zone i controllori di volo sono pochi, ma anche per il rischio di scioperi: lo scalo di Francoforte è ancora in grave carenza di personale; Amsterdam Schiphol ha chiesto ai vettori di tagliare il 5% delle rotte di maggio, fissando a quota 66.000 il nuovo tetto massimo al numero di viaggiatori giornalieri in partenza consentiti per il mese. L’aeroporto di Londra Heathrow ha bloccato l’aggiunta di ulteriori frequenze durante l’estate. [post_title] => Europa: già cancellati 90.000 voli per l'estate. Si rischia una nuova stagione di caos [post_date] => 2023-02-27T09:36:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677490578000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Oman ha aperto il proprio spazio aereo alle compagnie aeree di Israele, tra cui El Al, rendendo così più rapidi i collegamenti da Tel Aviv verso l'Asia. Dopo l'Arabia Saudita lo scorso settembre, l'Autorità per l'aviazione civile dell'Oman ha confermato lo scorso 23 febbraio che il suo spazio aereo è ora aperto a "tutti i vettori che soddisfano i requisiti di sorvolo dell'Autorità". Aggiungendo, senza nominare Israele, che si tratta di rispettare gli obblighi della Convenzione di Chicago "che prevede la non discriminazione tra gli aeromobili civili", le autorità di Muscat stanno di fatto aprendo un corridoio aereo per le compagnie aeree tra l'aeroporto di Tel Aviv-Ben Gurion e l'Asia meridionale, il Sud-est asiatico e persino l'Oceania. El Al serve attualmente destinazioni quali Mumbai, Bangkok e Phuket, mete che potrebbero vedere il loro tempo di volo ridotto di almeno due ore. Nessun'altra compagnia aerea israeliana vola attualmente in Asia (Arkia dispone di A321LR che potrebbero consentirle di volare nuovamente in India), ma anche il traffico cargo dovrebbe beneficiare di questa apertura, compreso il vettore locale Challenge Airlines Il. [post_title] => L'Oman ha aperto il proprio spazio aereo a Israele: voli più rapidi verso l'Asia [post_date] => 2023-02-27T09:18:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677489530000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440194" align="alignleft" width="300"] La Costa Fortuna[/caption] Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che per la prima volta offrirà crociere di due settimane nel Mediterraneo, da est a ovest, fino alle Canarie, anche in piena estate. Dal 24 giugno al 19 agosto, la nave proporrà quindi un itinerario che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste e apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, tra cui Creta Rodi, Mykonos, Santorini e Cefalonia, nonché Palma di Maiorca alle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia. Il secondo viaggio della Fortuna sarà invece dedicato alle Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località di questo arcipelago (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Il programma va dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche le date del 2 e del 16 settembre. La terza proposta è invece disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre: porterà alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e di Izmir, in Turchia, nonché di Atene e Malta, oltre che di Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia. Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, la Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona. Le nuove proposte annunciate oggi andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre alla Fortuna, ci saranno infatti tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. La Smeralda, la Toscana e la Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; la Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini, mentre la Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche. “Dopo la ripartenza in Asia con la Serena, l’aggiunta della Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia del crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023 - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Per la Fortuna, in particolare, abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate”. [post_title] => Novità Costa Fortuna: la prima volta delle crociere estive da 14 giorni nel Mediterraneo [post_date] => 2023-02-24T12:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677242011000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una sessione privata di sci con di minimo due ore; partenza con il maestro dalla cabinovia Spinale; una lezione che si svolgerà con collegamento radio istantaneo per le correzioni tra il maestro e l’ospite; video ricordo che verrà consegnato a fine lezione. Il Lefay Resort & Spa Dolomiti annuncia la Lefay Ski Week, dal 13 al 20 marzo, con la partecipazione speciale di Giorgio Rocca. Giorgio Rocca è lo sciatore italo-svizzero che ha collezionato vittorie alle gare di coppa del mondo in diverse specialità ed è l’ultimo italiano ad aver vinto la 3Tre: oggi è fondatore della Ski Academy che porta il suo nome, una scuola con quattro sedi tra Italia e Svizzera. [post_title] => Al Lefay Resorts Dolomiti dal 13 al 20 marzo si scia con Giorgio Rocca [post_date] => 2023-02-24T10:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677234349000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 paesi del mondo”. E' il claim della campagna pubblicitaria appena lanciata da Guiness Travel all’interno delle stazioni della metropolitana della capitale. L’aeroporto Leonardo da Vinci è infatti l’hub di riferimento dei viaggi del to romana, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di tutto il Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale raggiungere lo scalo a un prezzo fisso e competitivo. In più c'è la tariffa garantita, senza sorprese e non soggetta a variazioni di alcun tipo. “I modelli di business sono tutti validi purché proposti al giusto target di clienti - spiega il product manager, Michele Mosca, illustrando i motivi della mancata adozione del prezzo dinamico -. Noi realizziamo da 34 anni viaggi per viaggiatori. non vacanzieri, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe. Non avrebbe alcun senso operare diversamente". Sono quindi più di mille le partenze Guiness in un anno, operate con le migliori compagnie di bandiera dallo scalo romano. Partendo dal continente americano, l’Argentina è servita dai voli diretti Aerolineas Argentinas e collegamenti da tutta Italia con Ita Airways. Madrid, la porta di accesso del Centro e Sud America è raggiungibile con Iberia da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania: il viatico ideale per destinazioni come Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay. Con Tap e Ita Airways si approda poi in Brasile e nella terra del Fado, declinata in otto itinerari nel Portogallo continentale e negli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Raggiungere le più belle località degli States è sempre più comodo volando con Air France via Parigi da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ita Airways e Royal Jordanian permettono inoltre di scegliere tra il poker di viaggi Guiness in Giordania, la destinazione regina del Medio Oriente. Il recentemente inaugurato aeroporto di Istanbul mette in connessione con la Turchia. Cinque i tour Prestige di Guiness. La destinazione si raggiunge con Turkish Airlines da Roma, ma anche da Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Inoltre dal grande scalo turco si può volare verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cina. E poi c'è l'opzione Emirates e Ita Airways, per raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Ancora con Ita, ma questa volta insieme a Etihad Airways, è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone. Con Ita Airways e Korean Air si può quindi vivere la comodità di voli diretti a Seoul, per godere del Gran Tour Corea. La Klm Royal Dutch Airlines atterra ad Amsterdam-Schiphol, raggiungibile da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari. Da Amsterdam si prosegue poi per Scozia, Irlanda e la Scandinavia. Lufthansa collega infine Roma Fiumicino e tutta l'Italia con la Germania, l’Est e il Nord Europa, l’Irlanda, Cipro e l’Armenia, con comode combinazioni di volo via Monaco o Francoforte. [post_title] => Nuova campagna pubblicitaria Guiness nella metrò capitolina [post_date] => 2023-02-24T09:56:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677232593000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia debutta a perugia con un nuovo collegamento per olbia dal 1 giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2952,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia collegherà Perugia ad Olbia: la nuova rotta decollerà il prossimo 1 giugno con due frequenze settimanali, servite da un Boeing 737-800 da 189 posti, ogni giovedì e domenica.\r

\r

\"Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l'aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare\", afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia.\r

\r

\"Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l'Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione\", sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria.","post_title":"Aeroitalia debutta a Perugia con un nuovo collegamento per Olbia, dal 1° giugno","post_date":"2023-02-27T11:42:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677498124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440273\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni[/caption]\r

\r

Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi.\r

\r

Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica.\r

\r

Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali.\r

\r

«In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce».\r

Robintour\r

L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo.\r

\r

In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business.\r

\r

Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo.\r

Le sedi\r

Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso.\r

\r

Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita\r

\r

Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it.\r

\r

","post_title":"Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni","post_date":"2023-02-27T11:24:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista.\r

\r

E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina.\r

\r

Di seguito le cinque partenze in lingua italiana:\r

\r

Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive.\r

\r

Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive .\r

\r

Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo","post_date":"2023-02-27T09:55:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677491735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono oltre 90.000 i voli già cancellati dalle compagnie aeree in Europa nel periodo tra aprile e settembre 2023. Il dato, che lascia purtroppo presagire una nuova estate calda per il trasporto aereo è quello che emerge dall'analisi del Corriere della Sera sulla base dei dati forniti da Airline Data Inc.\r

\r

I vettori operanti in Europa hanno già archiviato in media 500 voli al giorno programmati nel semestre di picco del 2023, ma il numero delle frequenze cancellate sarebbe destinato ancora a salire. I Paesi più in difficoltà sarebbero Germania, Regno Unito, Olanda e Francia. In altre parole si tratta di oltre 11 milioni di posti in meno solo nei collegamenti interni del Vecchio Continente e del 2,5% circa di eliminazione dei decolli previsti nei vari aeroporti.\r

Da giugno a settembre\r

Secondo gli addetti ai lavori sarebbero a rischio almeno altri 100.000 voli calendarizzati tra giugno e settembre. L’obiettivo dei vettori sarebbe quello di togliere le frequenze che potrebbero creare più disagi alla puntualità. I mesi più delicati saranno giugno e luglio: stando ai numeri riportati, lo scorso anno nello stesso periodo le principali compagnie aree (i gruppi Air France-Klm e Lufthansa, il gruppo Iag, easyJet, Ryanair e Wizz Air) avevano rimosso il 4,66% dei loro voli.\r

\r

Eurocontrol segnala fin d'ora “importanti disagi” nel continente non solo perché in alcune zone i controllori di volo sono pochi, ma anche per il rischio di scioperi: lo scalo di Francoforte è ancora in grave carenza di personale; Amsterdam Schiphol ha chiesto ai vettori di tagliare il 5% delle rotte di maggio, fissando a quota 66.000 il nuovo tetto massimo al numero di viaggiatori giornalieri in partenza consentiti per il mese. L’aeroporto di Londra Heathrow ha bloccato l’aggiunta di ulteriori frequenze durante l’estate.","post_title":"Europa: già cancellati 90.000 voli per l'estate. Si rischia una nuova stagione di caos","post_date":"2023-02-27T09:36:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677490578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Oman ha aperto il proprio spazio aereo alle compagnie aeree di Israele, tra cui El Al, rendendo così più rapidi i collegamenti da Tel Aviv verso l'Asia.\r

\r

Dopo l'Arabia Saudita lo scorso settembre, l'Autorità per l'aviazione civile dell'Oman ha confermato lo scorso 23 febbraio che il suo spazio aereo è ora aperto a \"tutti i vettori che soddisfano i requisiti di sorvolo dell'Autorità\". Aggiungendo, senza nominare Israele, che si tratta di rispettare gli obblighi della Convenzione di Chicago \"che prevede la non discriminazione tra gli aeromobili civili\", le autorità di Muscat stanno di fatto aprendo un corridoio aereo per le compagnie aeree tra l'aeroporto di Tel Aviv-Ben Gurion e l'Asia meridionale, il Sud-est asiatico e persino l'Oceania.\r

\r

El Al serve attualmente destinazioni quali Mumbai, Bangkok e Phuket, mete che potrebbero vedere il loro tempo di volo ridotto di almeno due ore. Nessun'altra compagnia aerea israeliana vola attualmente in Asia (Arkia dispone di A321LR che potrebbero consentirle di volare nuovamente in India), ma anche il traffico cargo dovrebbe beneficiare di questa apertura, compreso il vettore locale Challenge Airlines Il.","post_title":"L'Oman ha aperto il proprio spazio aereo a Israele: voli più rapidi verso l'Asia","post_date":"2023-02-27T09:18:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677489530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440194\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Fortuna[/caption]\r

\r

Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che per la prima volta offrirà crociere di due settimane nel Mediterraneo, da est a ovest, fino alle Canarie, anche in piena estate. Dal 24 giugno al 19 agosto, la nave proporrà quindi un itinerario che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste e apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, tra cui Creta Rodi, Mykonos, Santorini e Cefalonia, nonché Palma di Maiorca alle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.\r

Il secondo viaggio della Fortuna sarà invece dedicato alle Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località di questo arcipelago (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Il programma va dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche le date del 2 e del 16 settembre. La terza proposta è invece disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre: porterà alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e di Izmir, in Turchia, nonché di Atene e Malta, oltre che di Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia.\r

\r

Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, la Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona. Le nuove proposte annunciate oggi andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre alla Fortuna, ci saranno infatti tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. La Smeralda, la Toscana e la Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; la Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini, mentre la Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche.\r

\r

“Dopo la ripartenza in Asia con la Serena, l’aggiunta della Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia del crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023 - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Per la Fortuna, in particolare, abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate”.","post_title":"Novità Costa Fortuna: la prima volta delle crociere estive da 14 giorni nel Mediterraneo","post_date":"2023-02-24T12:33:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677242011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una sessione privata di sci con di minimo due ore; partenza con il maestro dalla cabinovia Spinale; una lezione che si svolgerà con collegamento radio istantaneo per le correzioni tra il maestro e l’ospite; video ricordo che verrà consegnato a fine lezione. Il Lefay Resort & Spa Dolomiti annuncia la Lefay Ski Week, dal 13 al 20 marzo, con la partecipazione speciale di Giorgio Rocca. \r

\r

Giorgio Rocca è lo sciatore italo-svizzero che ha collezionato vittorie alle gare di coppa del mondo in diverse specialità ed è l’ultimo italiano ad aver vinto la 3Tre: oggi è fondatore della Ski Academy che porta il suo nome, una scuola con quattro sedi tra Italia e Svizzera.\r

\r

","post_title":"Al Lefay Resorts Dolomiti dal 13 al 20 marzo si scia con Giorgio Rocca","post_date":"2023-02-24T10:25:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677234349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 paesi del mondo”. E' il claim della campagna pubblicitaria appena lanciata da Guiness Travel all’interno delle stazioni della metropolitana della capitale. L’aeroporto Leonardo da Vinci è infatti l’hub di riferimento dei viaggi del to romana, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di tutto il Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale raggiungere lo scalo a un prezzo fisso e competitivo. In più c'è la tariffa garantita, senza sorprese e non soggetta a variazioni di alcun tipo.\r

\r

“I modelli di business sono tutti validi purché proposti al giusto target di clienti - spiega il product manager, Michele Mosca, illustrando i motivi della mancata adozione del prezzo dinamico -. Noi realizziamo da 34 anni viaggi per viaggiatori. non vacanzieri, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe. Non avrebbe alcun senso operare diversamente\".\r

\r

Sono quindi più di mille le partenze Guiness in un anno, operate con le migliori compagnie di bandiera dallo scalo romano. Partendo dal continente americano, l’Argentina è servita dai voli diretti Aerolineas Argentinas e collegamenti da tutta Italia con Ita Airways. Madrid, la porta di accesso del Centro e Sud America è raggiungibile con Iberia da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania: il viatico ideale per destinazioni come Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay.\r

\r

Con Tap e Ita Airways si approda poi in Brasile e nella terra del Fado, declinata in otto itinerari nel Portogallo continentale e negli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Raggiungere le più belle località degli States è sempre più comodo volando con Air France via Parigi da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ita Airways e Royal Jordanian permettono inoltre di scegliere tra il poker di viaggi Guiness in Giordania, la destinazione regina del Medio Oriente.\r

\r

Il recentemente inaugurato aeroporto di Istanbul mette in connessione con la Turchia. Cinque i tour Prestige di Guiness. La destinazione si raggiunge con Turkish Airlines da Roma, ma anche da Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Inoltre dal grande scalo turco si può volare verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cina. E poi c'è l'opzione Emirates e Ita Airways, per raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

Ancora con Ita, ma questa volta insieme a Etihad Airways, è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone. Con Ita Airways e Korean Air si può quindi vivere la comodità di voli diretti a Seoul, per godere del Gran Tour Corea. La Klm Royal Dutch Airlines atterra ad Amsterdam-Schiphol, raggiungibile da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari. Da Amsterdam si prosegue poi per Scozia, Irlanda e la Scandinavia. Lufthansa collega infine Roma Fiumicino e tutta l'Italia con la Germania, l’Est e il Nord Europa, l’Irlanda, Cipro e l’Armenia, con comode combinazioni di volo via Monaco o Francoforte.","post_title":"Nuova campagna pubblicitaria Guiness nella metrò capitolina","post_date":"2023-02-24T09:56:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677232593000]}]}}