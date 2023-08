Aeroitalia da Ancona: al via il 15 settembre i voli per Barcellona, Vienna e Bucarest Decolleranno il prossimo 15 settembre le nuove rotte di Aeroitalia dall’aeroporto di Ancona: si comincia con Barcellona, Vienna e Bucarest (Baneasa) mentre, dal 28 ottobre, sarà la volta della novità di Amsterdam. I collegamenti saranno operati con aeromobili Atr-72/600 da 68 posti. “L’attivazione delle nuove rotte a partire dal prossimo 15 settembre è un’altra pietra miliare che vogliamo posare nel percorso di ampliamento del nostro network – afferma Gaetano Intrieri, ad del vettore – con l’obiettivo di estendere sempre più il ventaglio di destinazioni disponibili per collegare sempre meglio il nostro Paese connettendolo con il resto dell’Europa e presto con altri continenti”. “La cooperazione con AeroItalia apre a mercati di grande interesse per l’aeroporto di Ancona e il suo bacino d’utenza – ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ad dell’Ancona International Airport -. Questi nuovi importanti collegamenti soddisferanno diversi tipi di clientela: a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing, per passare ad una clientela di tipo business e finire con una clientela di tipo etnico”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ritorno in grande stile per l'industria turistica di Londra, che incassa un significativo aumento del numero di visitatori post-pandemia. Una ricerca raccolta dal City Hall mostra come le prenotazioni di voli e gli arrivi internazionali nella capitale britannica siano aumentati notevolmente rispetto al 2019. Si prevede che circa 2 milioni di visitatori internazionali in più arriveranno a Londra nel 2023 rispetto allo scorso anno, con una crescita in termini di entrate di 674 milioni di sterline. L'analisi arriva dopo che l'industria musicale e cinematografica londinese ha già beneficiato di un luglio di enorme successo, grazie a una serie di concerti popolari e all'uscita di 'Barbie' e 'Oppenheimer' nei cinema. Le prenotazioni di voli per la prima metà del 2023 sono ben al di sopra della media del 2019, con arrivi internazionali in aumento del 19% ad aprile e del 15% a maggio, rispetto agli stessi mesi del 2019. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato: “La nostra capitale sta tornando a con i turisti di tutto il mondo che si uniscono ai londinesi per godersi tutte le fantastiche attrazioni offerte. "La cultura è al centro della nostra città e sono lieto che i nostri teatri, luoghi, gallerie e musei di fama mondiale, stiano contribuendo a trainare la ripresa". [post_title] => Londra centra un ritorno in grande stile con un'escalation degli arrivi internazionali [post_date] => 2023-08-02T11:33:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690976016000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prezzi. In un bell'articolo di Luca Pernice su La Gazzetta del Mezzogiorno si riporta che anche il Gargano non è sold out, come è sempre capitato da molti anni a questa parte. La Causa? naturalmente il rincaro del prezzi. Rincaro, a nostro modesto perere che va bel al di là del costo inflattivo e che si ripercuote sul numero di occupazione delle stanze. Infatti il 20% delle camere non è ancora prenotato. Gino Notarangelo della Federalberghi e titolare di una delle più importanti strutture turistiche di Vieste dice: «l’inflazione e il maltempo hanno causato un rincaro i cui effetti si sono riversati anche in questa stagione estiva". Penso che questa sia una dichiarazione in parte vera ma che non prende di petto il vero problema. I prezzi sono aumentati perché il turismo italiano nel suo complesso pensava di fare il tutto esaurito e quindi ha aumentato i prezzi a dismisura. Posti meno costosi Alla fine sempre Notarangelo dice: "c’è chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze in posti forse meno belli ma anche meno costosi". E' questo il punto. Non sempre la bellezza significa prezzo alto. E' un'equazione errata. Il prezzo è l'elaborazione di alcuni fattori. Esaminiamoli: la definizione del prezzo di un prodotto a livello è influenzata da: fattori interni, quindi, obiettivi di marketing e costi sostenuti. E da fattori esterni: mercato e domanda, concorrenza, fluttuazioni del tasso di cambio. Ora il punto sta tutto nel rapporto mercato e domanda. Poiché ritenevano (ma non solo nel Gargano, sia chiaro, in tutta Italia) che la domanda fosse molto alta, di conseguenza il mercato ha innalzato le tariffe in modo sproporzionato. Ed è proprio questo l'errore. Non capire che le impressioni non corrispondono sempre alle prenotazioni. Per cui tu hai aumentato il prezzo per una domanda che in effetti sta ancora valutando, e se vede costi eccessivi cambia zona. Se ne va da qualche altra parte altrettanto bella, ma dove i prezzi sono più bassi. E arrivederci. [post_title] => L'Italia ha sbagliato i conti aumentando troppo i prezzi. Esempio del Gargano [post_date] => 2023-08-02T11:10:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690974611000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450673 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429268" align="alignright" width="300"] La Norwegian Viva[/caption] Ncl lancia un nuovo incentivo per gli agenti di viaggio che, dal 1° al 31 agosto, riceveranno una commissione extra su ogni prenotazione effettuata sulle crociere 2023 in Europa. L'importo della commissione bonus dipende dalla durata della navigazione e dalla categoria della cabina. Ad esempio, prenotando una cabina con balcone per una crociera di 7 o più giorni si riceveranno 75 euro in aggiunta alla normale commissione. Effettuando l'upselling a una categoria di cabina superiore, gli agenti di viaggio saranno premiati con una commissione più elevata. "Questa è una opportunità concreta per gli agenti di massimizzare i guadagni vendendo le crociere in Europa di Ncl - afferma Jürgen Stille, senior director business Europe di Norwegian Cruise Line -. La programmazione in Europa di quest'anno è interessante sia per gli agenti di viaggio, sia per i loro clienti: non solo le nostre crociere sono entusiasmanti e diversificate, ma offriamo anche ai nostri ospiti un ottimo rapporto qualità-prezzo con molti servizi inclusi nella tariffa della crociera e l’upgrade Free at Sea, che include ristoranti di specialità, pacchetto premium per le bevande, sconti per le escursioni a terra e altro ancora." Fino a dicembre 2023, un totale di nove navi, tra cui la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, le prime due della Classe Prima della compagnia, salperanno da tredici porti nelle acque europee offrendo un'ampia varietà di itinerari da 5 a 16 giorni. [post_title] => Ncl: commissione extra durante il mese di agosto per le crociere in Europa [post_date] => 2023-08-02T10:39:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690972740000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della cerimonia di consegna del certificato di “Borgo più bello d’Italia” al Comune di Golferenzo (PV), il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha ricordato l’importanza strategica dei piccoli borghi per il turismo italiano. Il dicastero ha infatti stanziato 34 milioni di euro in favore dei piccoli comuni a vocazione turistica – definiti dal ministro Santanchè “un’unicità strategica della nostra industria del turismo” –, per i quali è possibile trasmettere istanza fino al 9 settembre 2023 accedendo alla piattaforma appositamente realizzata. “Il Fondo ha lo scopo di favorire la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale” ha sottolineato il vertice del dicastero, nel corso della manifestazione. “D’altronde, i borghi italiani sono la culla di oltre il 90% delle specialità enogastronomiche italiane” ha proseguito il Ministro Santanchè. “Ma ovviamente l’Italia e i suoi borghi non sono soltanto cibo e vino, bensì anche storia, arte e cultura, nell’accezione più ampia del termine: in tal senso, lo splendido nucleo medievale di Golferenzo parla da sé, calamitando l’attenzione di turisti italiani e stranieri”. [post_title] => Santanchè: 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica [post_date] => 2023-08-02T10:29:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690972171000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rafforza il suo legame con Olbia e si conferma sponsor del Red Valley Festival, l’evento musicale protagonista dal 2015 delle notti sarde. Dal 12 al 15 agosto 2023 numerosi artisti calcheranno il palco dell’Olbia Arena: non solo protagonisti ormai affermati della scena pop nazionale e internazionale, come Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31 ed Elodie, ma anche cantanti e cantautori emergenti già ai vertici delle classifiche, tra cui Lazza, Tananai, Ernia e Madame. Si preannunciano, quindi, 4 serate adrenaliniche e all’insegna del divertimento, in una delle mete di vacanze più ambite dell’estate. “Per la summer 2023 raggiungere Olbia sarà ancora più semplice - dichiara Valeria Rebasti, international market director della compagnia -. La nostra presenza presso lo scalo sardo si rafforza ulteriormente, grazie a 10 nuovi collegamenti, che si affiancano alle nostre rotte più classiche. La nostra offerta complessiva, a livello locale, è di circa 1,1 milioni di posti in vendita. Non vediamo l’ora di ospitare a bordo dei nostri aeromobili tutti gli appassionati di musica pop, rap ed elettronica, desiderosi di passare qualche giorno all’insegna della musica live più coinvolgente, in una delle destinazioni più belle e affascinanti della Sardegna”. Volotea opera su Olbia dal 2012 e oggi collega lo scalo con 14 destinazioni in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 all’estero (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa in Francia e Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia in Spagna). [post_title] => Volotea su Olbia con 1,1 milioni di posti in vendita e la sponsorizzazione del Red Valley Festival [post_date] => 2023-08-02T09:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690969254000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trainline ha introdotto l'utilizzo di Satispay, per l'acquisto dei biglietti di treno e pullman sul sito e sull'app (sia su dispositivi iOS che Android). Il sistema di mobile payment alternativo e indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, rende i pagamenti semplici e comodi: per completare l’acquisto basterà scegliere Satispay al momento del checkout e confermare la richiesta di pagamento che verrà immediatamente notificata sull’app, senza bisogno di inserire ulteriori codici di conferma. "Con Satispay offriamo ai nostri clienti una soluzione moderna che si adatta alle loro esigenze di viaggio e che contribuisce a rendere Trainline una scelta ancora più conveniente e all'avanguardia nel settore dei trasporti - commenta Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia -. Siamo costantemente al lavoro al fine di migliorare la piattaforma per i clienti italiani e con Satispay potremo offrire una soluzione di pagamento allineata alle esigenze dei nostri viaggiatori, orientati verso prodotti e servizi smart”. Con questa novità l’azienda potrà raggiungere un bacino ancora più ampio di potenziali clienti grazie alla collaborazione con uno dei player di riferimento nei sistemi di mobile payment più sicuri e affidabili nel nostro Paese. “La collaborazione con Trainline è un ulteriore passo nel nostro impegno costante per contribuire alla definizione di nuove abitudini di mobilità - sottolinea Stefano De Lollis, online business development director di Satispay -. Abitudini che possono rendere più smart le città e le giornate delle persone e che è fondamentale sostenere rendendo l’accesso ai trasporti semplice, completo e senza frizioni, dalla selezione e prenotazione del viaggio fino al pagamento. È esattamente questo che la combinazione tra i servizi di Trainline e Satispay genera”. [post_title] => Trainline: ora i biglietti si pagano anche attraverso Satispay [post_date] => 2023-08-02T09:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690968650000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv è nuovamente sponsor del Raid dell’Etna, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicata alle auto storiche, giunta alla XXV edizione. In programma dal 24 al 30 settembre, la corsa con partenza da Palermo e arrivo a Catania, è un raduno internazionale riservato ad autovetture di particolare interesse storico e collezionistico che prevede un itinerario a tappe di circa 1000 chilometri complessivi alla scoperta delle residenze nobiliari più esclusive e dei volti meno noti dell’intera isola. L’impegno per la valorizzazione di una meta turistica come la Sicilia è l’aspetto che accomuna Gnv e l’iniziativa: la compagnia opera in Sicilia da 30 anni, con tratte che permettono di collegare l’isola a tutti i principali porti dell’arco tirrenico grazie alle linee giornaliere Genova-Palermo e Napoli-Palermo, oltre ai collegamenti Civitavecchia-Palermo, Civitavecchia-Termini Imerese e Napoli-Termini Imerese. Come ogni anno, dall’inizio della sponsorship, i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire di uno sconto dedicato per viaggiare a bordo delle navi Gnv verso Palermo da Genova, Civitavecchia e Napoli. [post_title] => Gnv supporta anche quest'anno il Raid dell'Etna, in scena dal 24 al 30 settembre [post_date] => 2023-08-02T09:15:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690967700000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia si è aggiudicata il bando per operare i voli in continuità dall'aeroporto di Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma. La compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri è stata di fatto l'unica ad aver partecipato al bando, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte era ieri, 31 luglio. Dopo Barcellona, Bucarest e Amsterdam il network Aeroitalia dal Raffaello Sanzio si allargherà quindi alle tre destinazioni italiane di riferimento. “Il 1° ottobre è alle porte e con questa data si segnerà una giornata storica per Ancona: partiranno, infatti, le tratte aeree da e per Milano Linate, Roma e Napoli - ha dichiarato il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni Una promessa mantenuta grazie anche all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Oggi si chiude il bando di gara. Per questo la Lega ritiene utile procedere all’aggiudicazione velocemente per consentire l’operatività dei voli onorati nei tempi previsti. Le nostre amate Marche devono ripartire subito a tutta velocità”. [post_title] => Aeroitalia mette radici ad Ancona: voli per Milano Linate, Napoli e Roma [post_date] => 2023-08-01T12:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690893358000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica. Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale. Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate. [post_title] => Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo "GP Travel Club" [post_date] => 2023-08-01T11:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690891059000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia da ancona al via il 15 settembre i voli per barcellona vienna e bucarest" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5191,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno in grande stile per l'industria turistica di Londra, che incassa un significativo aumento del numero di visitatori post-pandemia. Una ricerca raccolta dal City Hall mostra come le prenotazioni di voli e gli arrivi internazionali nella capitale britannica siano aumentati notevolmente rispetto al 2019. \r

\r

Si prevede che circa 2 milioni di visitatori internazionali in più arriveranno a Londra nel 2023 rispetto allo scorso anno, con una crescita in termini di entrate di 674 milioni di sterline.\r

\r

L'analisi arriva dopo che l'industria musicale e cinematografica londinese ha già beneficiato di un luglio di enorme successo, grazie a una serie di concerti popolari e all'uscita di 'Barbie' e 'Oppenheimer' nei cinema.\r

\r

Le prenotazioni di voli per la prima metà del 2023 sono ben al di sopra della media del 2019, con arrivi internazionali in aumento del 19% ad aprile e del 15% a maggio, rispetto agli stessi mesi del 2019.\r

\r

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato: “La nostra capitale sta tornando a con i turisti di tutto il mondo che si uniscono ai londinesi per godersi tutte le fantastiche attrazioni offerte. \"La cultura è al centro della nostra città e sono lieto che i nostri teatri, luoghi, gallerie e musei di fama mondiale, stiano contribuendo a trainare la ripresa\".","post_title":"Londra centra un ritorno in grande stile con un'escalation degli arrivi internazionali","post_date":"2023-08-02T11:33:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690976016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prezzi. In un bell'articolo di Luca Pernice su La Gazzetta del Mezzogiorno si riporta che anche il Gargano non è sold out, come è sempre capitato da molti anni a questa parte. La Causa? naturalmente il rincaro del prezzi. Rincaro, a nostro modesto perere che va bel al di là del costo inflattivo e che si ripercuote sul numero di occupazione delle stanze. Infatti il 20% delle camere non è ancora prenotato.\r

\r

Gino Notarangelo della Federalberghi e titolare di una delle più importanti strutture turistiche di Vieste dice: «l’inflazione e il maltempo hanno causato un rincaro i cui effetti si sono riversati anche in questa stagione estiva\". Penso che questa sia una dichiarazione in parte vera ma che non prende di petto il vero problema. I prezzi sono aumentati perché il turismo italiano nel suo complesso pensava di fare il tutto esaurito e quindi ha aumentato i prezzi a dismisura.\r

Posti meno costosi\r

Alla fine sempre Notarangelo dice: \"c’è chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze in posti forse meno belli ma anche meno costosi\". E' questo il punto. Non sempre la bellezza significa prezzo alto. E' un'equazione errata. Il prezzo è l'elaborazione di alcuni fattori. Esaminiamoli: la definizione del prezzo di un prodotto a livello è influenzata da: fattori interni, quindi, obiettivi di marketing e costi sostenuti. E da fattori esterni: mercato e domanda, concorrenza, fluttuazioni del tasso di cambio.\r

\r

Ora il punto sta tutto nel rapporto mercato e domanda. Poiché ritenevano (ma non solo nel Gargano, sia chiaro, in tutta Italia) che la domanda fosse molto alta, di conseguenza il mercato ha innalzato le tariffe in modo sproporzionato. Ed è proprio questo l'errore. Non capire che le impressioni non corrispondono sempre alle prenotazioni. Per cui tu hai aumentato il prezzo per una domanda che in effetti sta ancora valutando, e se vede costi eccessivi cambia zona. Se ne va da qualche altra parte altrettanto bella, ma dove i prezzi sono più bassi. E arrivederci.","post_title":"L'Italia ha sbagliato i conti aumentando troppo i prezzi. Esempio del Gargano","post_date":"2023-08-02T11:10:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690974611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429268\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La Norwegian Viva[/caption]\r

Ncl lancia un nuovo incentivo per gli agenti di viaggio che, dal 1° al 31 agosto, riceveranno una commissione extra su ogni prenotazione effettuata sulle crociere 2023 in Europa.\r

L'importo della commissione bonus dipende dalla durata della navigazione e dalla categoria della cabina. Ad esempio, prenotando una cabina con balcone per una crociera di 7 o più giorni si riceveranno 75 euro in aggiunta alla normale commissione. Effettuando l'upselling a una categoria di cabina superiore, gli agenti di viaggio saranno premiati con una commissione più elevata.\r

\"Questa è una opportunità concreta per gli agenti di massimizzare i guadagni vendendo le crociere in Europa di Ncl - afferma Jürgen Stille, senior director business Europe di Norwegian Cruise Line -. La programmazione in Europa di quest'anno è interessante sia per gli agenti di viaggio, sia per i loro clienti: non solo le nostre crociere sono entusiasmanti e diversificate, ma offriamo anche ai nostri ospiti un ottimo rapporto qualità-prezzo con molti servizi inclusi nella tariffa della crociera e l’upgrade Free at Sea, che include ristoranti di specialità, pacchetto premium per le bevande, sconti per le escursioni a terra e altro ancora.\"\r

Fino a dicembre 2023, un totale di nove navi, tra cui la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, le prime due della Classe Prima della compagnia, salperanno da tredici porti nelle acque europee offrendo un'ampia varietà di itinerari da 5 a 16 giorni.","post_title":"Ncl: commissione extra durante il mese di agosto per le crociere in Europa","post_date":"2023-08-02T10:39:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690972740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della cerimonia di consegna del certificato di “Borgo più bello d’Italia” al Comune di Golferenzo (PV), il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha ricordato l’importanza strategica dei piccoli borghi per il turismo italiano.\r

\r

Il dicastero ha infatti stanziato 34 milioni di euro in favore dei piccoli comuni a vocazione turistica – definiti dal ministro Santanchè “un’unicità strategica della nostra industria del turismo” –, per i quali è possibile trasmettere istanza fino al 9 settembre 2023 accedendo alla piattaforma appositamente realizzata.\r

\r

“Il Fondo ha lo scopo di favorire la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale” ha sottolineato il vertice del dicastero, nel corso della manifestazione. “D’altronde, i borghi italiani sono la culla di oltre il 90% delle specialità enogastronomiche italiane” ha proseguito il Ministro Santanchè. “Ma ovviamente l’Italia e i suoi borghi non sono soltanto cibo e vino, bensì anche storia, arte e cultura, nell’accezione più ampia del termine: in tal senso, lo splendido nucleo medievale di Golferenzo parla da sé, calamitando l’attenzione di turisti italiani e stranieri”.","post_title":"Santanchè: 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica","post_date":"2023-08-02T10:29:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690972171000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rafforza il suo legame con Olbia e si conferma sponsor del Red Valley Festival, l’evento musicale protagonista dal 2015 delle notti sarde.\r

Dal 12 al 15 agosto 2023 numerosi artisti calcheranno il palco dell’Olbia Arena: non solo protagonisti ormai affermati della scena pop nazionale e internazionale, come Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31 ed Elodie, ma anche cantanti e cantautori emergenti già ai vertici delle classifiche, tra cui Lazza, Tananai, Ernia e Madame. Si preannunciano, quindi, 4 serate adrenaliniche e all’insegna del divertimento, in una delle mete di vacanze più ambite dell’estate.\r

“Per la summer 2023 raggiungere Olbia sarà ancora più semplice - dichiara Valeria Rebasti, international market director della compagnia -. La nostra presenza presso lo scalo sardo si rafforza ulteriormente, grazie a 10 nuovi collegamenti, che si affiancano alle nostre rotte più classiche. La nostra offerta complessiva, a livello locale, è di circa 1,1 milioni di posti in vendita. Non vediamo l’ora di ospitare a bordo dei nostri aeromobili tutti gli appassionati di musica pop, rap ed elettronica, desiderosi di passare qualche giorno all’insegna della musica live più coinvolgente, in una delle destinazioni più belle e affascinanti della Sardegna”.\r

Volotea opera su Olbia dal 2012 e oggi collega lo scalo con 14 destinazioni in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 all’estero (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa in Francia e Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia in Spagna).\r

\r

","post_title":"Volotea su Olbia con 1,1 milioni di posti in vendita e la sponsorizzazione del Red Valley Festival","post_date":"2023-08-02T09:40:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690969254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trainline ha introdotto l'utilizzo di Satispay, per l'acquisto dei biglietti di treno e pullman sul sito e sull'app (sia su dispositivi iOS che Android).\r

Il sistema di mobile payment alternativo e indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, rende i pagamenti semplici e comodi: per completare l’acquisto basterà scegliere Satispay al momento del checkout e confermare la richiesta di pagamento che verrà immediatamente notificata sull’app, senza bisogno di inserire ulteriori codici di conferma.\r

\"Con Satispay offriamo ai nostri clienti una soluzione moderna che si adatta alle loro esigenze di viaggio e che contribuisce a rendere Trainline una scelta ancora più conveniente e all'avanguardia nel settore dei trasporti - commenta Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia -. Siamo costantemente al lavoro al fine di migliorare la piattaforma per i clienti italiani e con Satispay potremo offrire una soluzione di pagamento allineata alle esigenze dei nostri viaggiatori, orientati verso prodotti e servizi smart”.\r

Con questa novità l’azienda potrà raggiungere un bacino ancora più ampio di potenziali clienti grazie alla collaborazione con uno dei player di riferimento nei sistemi di mobile payment più sicuri e affidabili nel nostro Paese.\r

“La collaborazione con Trainline è un ulteriore passo nel nostro impegno costante per contribuire alla definizione di nuove abitudini di mobilità - sottolinea Stefano De Lollis, online business development director di Satispay -. Abitudini che possono rendere più smart le città e le giornate delle persone e che è fondamentale sostenere rendendo l’accesso ai trasporti semplice, completo e senza frizioni, dalla selezione e prenotazione del viaggio fino al pagamento. È esattamente questo che la combinazione tra i servizi di Trainline e Satispay genera”.","post_title":"Trainline: ora i biglietti si pagano anche attraverso Satispay","post_date":"2023-08-02T09:30:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690968650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Gnv è nuovamente sponsor del Raid dell’Etna, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicata alle auto storiche, giunta alla XXV edizione.\r

In programma dal 24 al 30 settembre, la corsa con partenza da Palermo e arrivo a Catania, è un raduno internazionale riservato ad autovetture di particolare interesse storico e collezionistico che prevede un itinerario a tappe di circa 1000 chilometri complessivi alla scoperta delle residenze nobiliari più esclusive e dei volti meno noti dell’intera isola.\r

L’impegno per la valorizzazione di una meta turistica come la Sicilia è l’aspetto che accomuna Gnv e l’iniziativa: la compagnia opera in Sicilia da 30 anni, con tratte che permettono di collegare l’isola a tutti i principali porti dell’arco tirrenico grazie alle linee giornaliere Genova-Palermo e Napoli-Palermo, oltre ai collegamenti Civitavecchia-Palermo, Civitavecchia-Termini Imerese e Napoli-Termini Imerese.\r

Come ogni anno, dall’inizio della sponsorship, i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire di uno sconto dedicato per viaggiare a bordo delle navi Gnv verso Palermo da Genova, Civitavecchia e Napoli.","post_title":"Gnv supporta anche quest'anno il Raid dell'Etna, in scena dal 24 al 30 settembre","post_date":"2023-08-02T09:15:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690967700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia si è aggiudicata il bando per operare i voli in continuità dall'aeroporto di Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma. La compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri è stata di fatto l'unica ad aver partecipato al bando, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte era ieri, 31 luglio.\r

\r

Dopo Barcellona, Bucarest e Amsterdam il network Aeroitalia dal Raffaello Sanzio si allargherà quindi alle tre destinazioni italiane di riferimento.\r

\r

“Il 1° ottobre è alle porte e con questa data si segnerà una giornata storica per Ancona: partiranno, infatti, le tratte aeree da e per Milano Linate, Roma e Napoli - ha dichiarato il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni Una promessa mantenuta grazie anche all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Oggi si chiude il bando di gara. Per questo la Lega ritiene utile procedere all’aggiudicazione velocemente per consentire l’operatività dei voli onorati nei tempi previsti. Le nostre amate Marche devono ripartire subito a tutta velocità”.","post_title":"Aeroitalia mette radici ad Ancona: voli per Milano Linate, Napoli e Roma","post_date":"2023-08-01T12:35:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690893358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica.\r

Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale.\r

Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.","post_title":"Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo \"GP Travel Club\"","post_date":"2023-08-01T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690891059000]}]}}