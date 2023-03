Aeroitalia aprirà il 1° giugno i voli da Roma Fiumicino per Bucarest e Bacau Aeroitalia torna a investire sulle rotte per la Romania: dal prossimo 1° giugno Roma Fiumicino sarà infatti collegata a Bucarest e a Bacau. L’operativo – che prevede l’utilizzo di Boeing 737-800 da 189 posti – seguirà questi orari Roma Fiumicino-Bacău, tre voli settimanali il martedì, giovedì, sabato con partenza da Roma alle 11:05 e arrivo a Bacău alle 14:20. Partenza da Bacău alle 15:10 e rientro a Roma alle 16:25. Roma Fiumicino-Bucarest, quattro frequenze alla settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Lunedì e mercoledì: partenza da Roma alle 11:05 e arrivo a Bucarest alle 14:15; partenza da Bucarest alle 15:10 e arrivo a Roma alle 16:25; venerdì e domenica partenza da Roma alle 13:15 e arrivo a Bucarest alle 16:25; partenza da Bucarest alle 17:15 e arrivo a Roma alle 18:25. In occasione del lancio dei nuovi voli, la compagnia aerea ha aperto le vendite con tariffe a partire da 29,99 euro per raggiungere Bucarest e con tariffe a partire da 39,99 euro per andare a Bacau.

